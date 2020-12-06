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غرف الملابس: 12 تصميم رائع لتختار من بينهم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Modern Contemporary Southern African Residence , Dessiner Interior Architectural Dessiner Interior Architectural غرفة الملابس
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يعد تصميم غرفة الملابس الخاصة بك لمساحة صغيرة هو أمرًا صعبًا للغاية، وقد يراه البعض مستحيلا. ومع ذلك، فإن امتلاك غرفة تبديل ملابس أو خزانة لا يحتاج إلى مساحة كبيرة كما تعتقد. الأمر كله يتعلق بالتخطيط الذكي والاستفادة من المساحة المتوفرة لديك على أكمل وجه. على سبيل المثال، إذا كان لديك غرفة نوم متوسطة الحجم، فيمكنك دائمًا استخدام جزء صغير منها لتكوين غرفة ملابس صغيرة.

مع صغر مساحات المنازل الحديثة اتجه المصممون إلى بعض الحيل التي تسمح لك بتنظيم مساحات التخزين، ما عليك سوى الاطلاع على الأفكار القادمة ومحاولة تنفيذها للحصول على غرفة الملابس المثالية.

غامضة

Mostafa Korany's Apartment , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة الملابس
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

إن كنت من محبي اللون الأسود أو الألوان القاتمة بشكل عام، فمن المؤكد أن هذه الغرفة ستنل إعجابك، حيث تتألق بخزائن ضخمة أبوابها جرارة باللون الأسود، تمتد من الأرضية لأعلى نقطة في السقف. تم تأثيث الغرفة بمقعد عثماني فاخر باللون الرمادي الفاتح المائل للبيج، وسجادة بنفس اللون تحمل نقوشًا متداخلة فيما بينها.

في مساحة مقتطعة من المعيشة

Private Apartment, H9 Design H9 Design غرفة الملابس
H9 Design

Private Apartment

H9 Design
H9 Design
H9 Design

في مساحة صعيرة مقتطعة من غرفة المعيشة، تم بناء غرفة ملابس وتجهيزها على أعلى مستوى بأرفف وأدراج باللون الأبيض تمتد من الأرضية للسقف، بالإضافة إلى مرآة كبيرة إطارها من النوع المزين بالعديد من اللمبات، وأخيرًا مقعد صغير بتصميم عصري ملائم تمامًا للمساحة المحدودة للغرفة.

أضف بعض المرايا للشعور بالاتساع

Saffraan Ave, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio غرفة الملابس
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

 يمكن للمرايا الموضوعة على الجدران في غرف الملابس الصغيرة أن تخلق شعورا بوجود مساحة أكبر، كما أنها تعكس الإضاءة لوضوح الرؤية بشكل أكبر. لذلك تعتبر المرايا هي أحد الحلول السحرية لتصميم غرفة الملابس المثالية.



رفوف مثالية للعرض والتخزين

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS غرفة الملابس
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

 إن تصميم الرفوف داخل غرفة الملابس هي حل عملي لتوفير مساحة أكبر داخل الغرف الصغيرة، فإذا قمت بعمل رفوف على كامل الجدار، فإنها ستوفر لك مساحة تخزين كافية وستشعر بوجود مساحة أكبر مما هي عليه في الواقع.



أدراج متعددة الاستخدامات

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

 تعتبر الأدراج أحد العناصر الرئيسية في أي غرفة ملابس، ويمكنك استخدامها بطرق متعددة كما في هذا التصميم. وبجانب مهمتها في تخزين الملابس والأحذية يمكنك استخدامها كمنطقة جلوس بجانب النافذة، لذا فأنت لست بحاجة لإضافة مقعد بعد ذلك لأنه سيشغل مزيد من المساحة.



تصميم أكثر بياضا وإشراقا

Modern Contemporary Southern African Residence , Dessiner Interior Architectural Dessiner Interior Architectural غرفة الملابس
Dessiner Interior Architectural

Dessiner Interior Architectural
Dessiner Interior Architectural
Dessiner Interior Architectural

إن استخدام الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبيج والألوان المحايدة الخفيفة الأخرى سيعطي لك تأثيرأكثر اتساعًا. ولاحظ كيف تبدو غرف الملابس أكبر دائما عند دهنها باللون الأبيض.

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أضف بعض الإضاءات المميزة

House Varyani, Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة الملابس
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

 بالنسبة لغرف الملابس ذات المساحات الصغيرة، فإن استخدام وحدات الإضاءة المناسبة سيجعلها تبدو أفضل بالتأكيد. لاحظ كيف تضفي تلك الثريات المتدلية من السقف بعض الظلال الفنية على الجدران وتقوم أيضا بوظيفتها الأساسية على أكمل وجه.



استخدم الستائر لتقسيم المساحات

Hyde Park Apartment, JHB, Metaphor Design Metaphor Design غرفة الملابس
Metaphor Design

Metaphor Design
Metaphor Design
Metaphor Design

 عندما يكون لديك مساحة محدودة، حاول تحقيق أقصى استفادة من العناصر التي لديك لاستخدام كل مكان بها. يمكنك استخدام ستار خشبي لفصل الحمام عن غرفة نومك، أو فصل منطقة صغيرة لتصميم غرفة لتغيير الملابس. وتذكر أنه يوجد العديد من المواد المستخدمة في صنع تلك الستائر، اختر منها ما يناسب ذوقك وميزانيتك.



مزيج من الحجر والأخشاب

JONKERSHOEK ROAD, STELLENBOSCH, Gallagher Lourens Architects Gallagher Lourens Architects غرفة الملابس
Gallagher Lourens Architects

Gallagher Lourens Architects
Gallagher Lourens Architects
Gallagher Lourens Architects

 يمكنك استخدام بعض العناصر ذات الطبيعة المختلفة لإضفاء لمسة جمالية على غرفة ملابسك، بالاطلاع على هذا التصميم المبدئي نلاحظ استخدام الجدران الحجرية المكشوفة مع خزانات من الخشب الطبيعي لمزيد من الدفء والعودة إلى الطبيعة.



تصميم عملي أنيق

Дизайн-проект квартиры в ЖК Москва А101, Aledoconcept Aledoconcept غرفة الملابس White
Aledoconcept

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

أحد العوامل الرئيسية لخلق مساحة أكبر لتنفيذ غرفة الملابس هو التأكد من الاستغلال الأمثل لجميع المساحات. إذا كان لديك غرفة غسيل، فيمكنك تحويلها بسهولة إلى غرفة ملابس عن طريق إضافة بعض الأرفف والأدراج حولها. ونجد هنا النموذج المثالي لكيفية قيام المصممين الداخليين بهذا العمل.



مكانا مميزا لتحضير نفسك

VCC Estate, JSD Interiors JSD Interiors غرفة الملابس خشب Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

إذا كانت المساحة المتاحة لديك محدودة لتصميم غرفة ملابس كاملة، فقومي ببناء منطقة التزيين في الخزانة. سيعطيكِ ذلك فرصة اختيار الملابس وتحضير الشعر والمكياج لتكوني مستعدة للخروج بأروع إطلالة.



استفد من جميع المساحات

Curtains and Blinds, Elliott Designs Studio Elliott Designs Studio غرفة الملابس Grey
Elliott Designs Studio

Elliott Designs Studio
Elliott Designs Studio
Elliott Designs Studio

 إذا كانت غرفة نومك صغيرة المساحة، فهذا لا يعني صعوبة تنفيذ مساحة صغيرة لغرفة الملابس. انظر إلى هذا التصميم المميز والذي قام باستخدام المقاعد تحت النافذة كوحدات للتخزين مع إضافة مرآة في المنتصف لتكمل باقي أساسيات الغرفة.



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