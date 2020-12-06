غرف الملابس: 12 تصميم رائع لتختار من بينهم

يعد تصميم غرفة الملابس الخاصة بك لمساحة صغيرة هو أمرًا صعبًا للغاية، وقد يراه البعض مستحيلا. ومع ذلك، فإن امتلاك غرفة تبديل ملابس أو خزانة لا يحتاج إلى مساحة كبيرة كما تعتقد. الأمر كله يتعلق بالتخطيط الذكي والاستفادة من المساحة المتوفرة لديك على أكمل وجه. على سبيل المثال، إذا كان لديك غرفة نوم متوسطة الحجم، فيمكنك دائمًا استخدام جزء صغير منها لتكوين غرفة ملابس صغيرة.
مع صغر مساحات المنازل الحديثة اتجه المصممون إلى بعض الحيل التي تسمح لك بتنظيم مساحات التخزين، ما عليك سوى الاطلاع على الأفكار القادمة ومحاولة تنفيذها للحصول على غرفة الملابس المثالية.
إن كنت من محبي اللون الأسود أو الألوان القاتمة بشكل عام، فمن المؤكد أن هذه الغرفة ستنل إعجابك، حيث تتألق بخزائن ضخمة أبوابها جرارة باللون الأسود، تمتد من الأرضية لأعلى نقطة في السقف. تم تأثيث الغرفة بمقعد عثماني فاخر باللون الرمادي الفاتح المائل للبيج، وسجادة بنفس اللون تحمل نقوشًا متداخلة فيما بينها.
في مساحة صعيرة مقتطعة من غرفة المعيشة، تم بناء غرفة ملابس وتجهيزها على أعلى مستوى بأرفف وأدراج باللون الأبيض تمتد من الأرضية للسقف، بالإضافة إلى مرآة كبيرة إطارها من النوع المزين بالعديد من اللمبات، وأخيرًا مقعد صغير بتصميم عصري ملائم تمامًا للمساحة المحدودة للغرفة.
يمكن للمرايا الموضوعة على الجدران في غرف الملابس الصغيرة أن تخلق شعورا بوجود مساحة أكبر، كما أنها تعكس الإضاءة لوضوح الرؤية بشكل أكبر. لذلك تعتبر المرايا هي أحد الحلول السحرية لتصميم غرفة الملابس المثالية.
إن تصميم الرفوف داخل غرفة الملابس هي حل عملي لتوفير مساحة أكبر داخل الغرف الصغيرة، فإذا قمت بعمل رفوف على كامل الجدار، فإنها ستوفر لك مساحة تخزين كافية وستشعر بوجود مساحة أكبر مما هي عليه في الواقع.
تعتبر الأدراج أحد العناصر الرئيسية في أي غرفة ملابس، ويمكنك استخدامها بطرق متعددة كما في هذا التصميم. وبجانب مهمتها في تخزين الملابس والأحذية يمكنك استخدامها كمنطقة جلوس بجانب النافذة، لذا فأنت لست بحاجة لإضافة مقعد بعد ذلك لأنه سيشغل مزيد من المساحة.
إن استخدام الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبيج والألوان المحايدة الخفيفة الأخرى سيعطي لك تأثيرأكثر اتساعًا. ولاحظ كيف تبدو غرف الملابس أكبر دائما عند دهنها باللون الأبيض.
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بالنسبة لغرف الملابس ذات المساحات الصغيرة، فإن استخدام وحدات الإضاءة المناسبة سيجعلها تبدو أفضل بالتأكيد. لاحظ كيف تضفي تلك الثريات المتدلية من السقف بعض الظلال الفنية على الجدران وتقوم أيضا بوظيفتها الأساسية على أكمل وجه.
عندما يكون لديك مساحة محدودة، حاول تحقيق أقصى استفادة من العناصر التي لديك لاستخدام كل مكان بها. يمكنك استخدام ستار خشبي لفصل الحمام عن غرفة نومك، أو فصل منطقة صغيرة لتصميم غرفة لتغيير الملابس. وتذكر أنه يوجد العديد من المواد المستخدمة في صنع تلك الستائر، اختر منها ما يناسب ذوقك وميزانيتك.
يمكنك استخدام بعض العناصر ذات الطبيعة المختلفة لإضفاء لمسة جمالية على غرفة ملابسك، بالاطلاع على هذا التصميم المبدئي نلاحظ استخدام الجدران الحجرية المكشوفة مع خزانات من الخشب الطبيعي لمزيد من الدفء والعودة إلى الطبيعة.
أحد العوامل الرئيسية لخلق مساحة أكبر لتنفيذ غرفة الملابس هو التأكد من الاستغلال الأمثل لجميع المساحات. إذا كان لديك غرفة غسيل، فيمكنك تحويلها بسهولة إلى غرفة ملابس عن طريق إضافة بعض الأرفف والأدراج حولها. ونجد هنا النموذج المثالي لكيفية قيام المصممين الداخليين بهذا العمل.
إذا كانت المساحة المتاحة لديك محدودة لتصميم غرفة ملابس كاملة، فقومي ببناء منطقة التزيين في الخزانة. سيعطيكِ ذلك فرصة اختيار الملابس وتحضير الشعر والمكياج لتكوني مستعدة للخروج بأروع إطلالة.
إذا كانت غرفة نومك صغيرة المساحة، فهذا لا يعني صعوبة تنفيذ مساحة صغيرة لغرفة الملابس. انظر إلى هذا التصميم المميز والذي قام باستخدام المقاعد تحت النافذة كوحدات للتخزين مع إضافة مرآة في المنتصف لتكمل باقي أساسيات الغرفة.