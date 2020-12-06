غرف الملابس: 12 تصميم رائع لتختار من بينهم

يعد تصميم غرفة الملابس الخاصة بك لمساحة صغيرة هو أمرًا صعبًا للغاية، وقد يراه البعض مستحيلا. ومع ذلك، فإن امتلاك غرفة تبديل ملابس أو خزانة لا يحتاج إلى مساحة كبيرة كما تعتقد. الأمر كله يتعلق بالتخطيط الذكي والاستفادة من المساحة المتوفرة لديك على أكمل وجه. على سبيل المثال، إذا كان لديك غرفة نوم متوسطة الحجم، فيمكنك دائمًا استخدام جزء صغير منها لتكوين غرفة ملابس صغيرة.

مع صغر مساحات المنازل الحديثة اتجه المصممون إلى بعض الحيل التي تسمح لك بتنظيم مساحات التخزين، ما عليك سوى الاطلاع على الأفكار القادمة ومحاولة تنفيذها للحصول على غرفة الملابس المثالية.