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تشكيلة متنوعة للأبواب الخشبية الآن بين يديك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
أفكار وديكورات الخشب CNC مع كاسل للديكورات والتشطيبات المعمارية بالقاهرة, كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة أبواب خشبية خشب OSB Metallic/Silver
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يعد المدخل الرئيسي جزءًا مهمًا للغاية في أي منزل، واختيار الباب المناسب لمنزلك يجلب لك جاذبية فورية تجعل له شخصيته الفريدة. وعند اختيارك للباب الجديد، عليك أن تأخذ في الاعتبار مراعاة الذوق العام للمنزل والتوافق مع شكل الديكورات والأثاث. وتوفر الأبواب الخشبية المعاصرة خطوطًا نظيفة وبساطة طبيعية يمكن أن تكمل التصميم الداخلي والخارجي لمنزلك. وبالإضافة إلى الأناقة، فإن الباب عالي الجودة سوف يتحمل الطقس غير المتوقع ويوفر الأمان لك و لعائلتك. 

تنجذب أعيننا بشكل طبيعي إلى الباب عند النظر إلى أي منزل، مما يجعله جزءًا كبيرًا من الانطباع الأول لدى الزائرين. واختيار الباب الصحيح سيكون له تأثير كبير على شكل ومظهر منزلك، لذا فالأبواب الخشبية الطبيعية هي الخيار الأمثل، من حيث الشكل الجمالي والوظيفي أيضا. احضرنا لك مجموعة متنوعة من أفضل التصميمات التي يمكنك الاختيار منها بسهولة.

أصفر مشرق

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة أبواب خشبية ألواح خشب مضغوط Yellow
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

يعتمد مدخل هذا المنزل على لون الباب الخشبي كعنصر جذب أساسي، حيث يعمل اللون الأصفر المميز له بإضفاء روح من الحيوية والأناقة على باقي قطع الديكور ذات اللون الرمادي المحايد. يمكنك اختيار اللون الذي تراه مناسبا لتصميم منزلك وقم بإضافة لمسة لونية مميزة لبابك الخشبي.

قطعة فنية أنيقة

أفكار وديكورات الخشب CNC مع كاسل للديكورات والتشطيبات المعمارية بالقاهرة كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة أبواب خشبية خشب OSB Metallic/Silver
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

أفكار وديكورات الخشب CNC مع كاسل للديكورات والتشطيبات المعمارية بالقاهرة

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

مع التقدم الصناعي أصبحت الأبواب الخشبية ذات أشكال وألوان لا حصر لها، وأصبح الأمر لا يقتصر على الأشكال التقليدية فقط. يمكنك الآن تصميم الشكل الذي يتناسب مع أسلوب منزلك، انظر إلى هذا الباب الخشبي المفرغ الذي يشبه شبكة الصيد. إنه حقا رائع وغير تقليدي.

مزيج لوني رائع

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة أبواب خشبية MDF Green
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

يعتمد هذا التصميم المميز على الألوان الشبابية الأنيقة التي تعطي منزلك روحا من البهجة والانطلاق. قام المصممون باستخدام الأزرق السماوي مع الأخضر الليموني، إنه مزيج غير مألوف ولكنه يلائم قطع الديكور حوله ويضيف إلى منزلك شكلا مختلفا تماما.

لمسة ريفية معاصرة

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

يعتمد مدخل هذا المنزل على الأسلوب الريفي المعاصر والمميز، من خلال استخدام الباب الخشبي كبير الحجم مع الجدران ذات الطوب المكشوف. مما يعطي روحا من الدفء والأناقة إلى منزلك. إذا كنت من محبي هذا الأسلوب فلا تتردد في تنفيذ تلك الفكرة.

الخشب والمرايا العاكسة للمزيد من الخصوصية

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

تصميم عصري مميز من الأخشاب والمرايا التي تضيف مزيد من الأناقة والاختلاف إلى ذلك الباب، وتوجد الآن العديد من التصميمات التي تعتمد على المرايا أو الزجاج العاكس كجزء أساسي في صناعة الأبواب الخشبية لإضفاء مظهر عصري عليها.

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تصميم ديناميكي يناسب جميع المساحات

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

اعتمد المصممون في مدخل هذا المنزل على الخشب والزجاج بالكامل، فلم يتم الاكتفاء بالباب الخشبي فقط بل تم تكملة باقي الجدار من نفس الخامات والألوان، والنوافذ الزجاجية تسمح بدخول أشعة الشمس لمزيد من الدفء والإضاءة الطبيعية.

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أبواب خشبية للخزائن

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

لا يمكنك الاستعانة بالأبواب الخشبية لمدخل المنزل فقط، بل يمكنك استخدامها أيضا للخزائن وذلك لتوفير أماكن خفية للتخزين دون الشعور بالفوضى. ولقد قام المصممون بتنفيذ نفس النموذج لكل من أبواب الغرف والخزائن لمزيد من التناسق.

مزيج من الخشب والطوب المكشوف

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

يمكنك إضافة الأبواب الخشبية إلى أي تصميم وسوف تلائمه بالتأكيد. تم استخدام مزيج من العناصر المختلفة لمدخل هذا المنزل ممثل الباب الخشبي والجدران من الطوب المكشوف بالإضافة إلى السلالم الأسمنتية. إنه حقا مزيج رائع من الخامات والألوان.

أبواب منزلقة لفصل المساحات

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

إذا كانت لديك بعض المساحات المفتوحة والتي تريد أن تضع بعض الفواصل بينها لمزيد من الخصوصية، فلا تتردد في استخدام الأبواب المنزلقة فهي تتمتع بشكلها الأنيق والعملي في نفس الوقت دون استغلال المزيد من المساحات.

أعد تدوير الخشب للأبواب الداخلية

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

يمكنك الاستفادة من الأخشاب بشتى الطرق، فهي مادة يمكن استخدامها أكثر من مرة دون أن تتلف. قام المصممون هنا باستخدام الخشب المعاد تدويره في صناعة هذا الباب الأنيق ذات الألوان المتداخلة والتي يسيطر عليها اللون الأحمر الذي يتماشى مع باقي التصميم ومع درجات السلم ليعطي تناغم لوني رائع للمكان.

نصف خشبي ونصف زجاجي

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

تتعدد أشكال الأبواب الخشبية التي يمكنك اختيار ما يناسبك منها، فالباب الخلفي هنا تم تصميمه من النوافذ الزجاجية المغطاه في الجزء العلوي مع الخشب في الجزء السفلي. ويمكنك إزاحة الستار الخشبي عن الزجاج والاستمتاع بالمناظر الطبيعية في الخارج.

تصميم داخلى أنيق وبسيط

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

اعتمد هذا التصميم على البساطة والأناقة في نفس الوقت، حيث اكتفى المصممون هنا باستخدام باب خشبي ذات لون بني طبيعي يتماشى مع طاولة الطعام بالإضافة إلى الجدران الزرقاء التي تتناغم معا وتشكل مظهرا أنيقا وطبيعيا في نفس الوقت.

الأصفر والرمادي.. المزيج اللوني المثالي لعام 2021
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