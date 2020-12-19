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أجمل 11 تصميم لغرف نوم الأطفال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
شقة سكنية ملك م / محمد فوزي , Quattro designs Quattro designs غرفة نوم بنات Pink
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يتمتع الأطفال بوجهات نظر خاصة حول الطريقة التي يريدون بها تزيين غرف نومهم، وغالبًا ما تكون هذه الأفكار مستوحاة من أفلام الرسوم المتحركة وخلفيات القصص الخيالية. ولكن ليست كل الأفكار المذهلة لتصميم غرف الأطفال تكون صعبة التنفيذ. يتطلب الأمر فقط توازنًا بين الخيال الطفولي والأسلوب العملي للبالغين.

إذا كنت تعيد تصميم غرفة طفلك أو تريد إنشاء غرفة جديدة لاستقبال مولودك الجديد، فلا تفوّت أفكارنا الرائعة لغرف نوم الأطفال مع تلبية جميع الميزانيات والأنماط. أحضرنا لك اليوم مخططات جميلة وعملية لجميع الأعمار،بداية من الوافدين الجدد إلى الأطفال والمراهقين.

غرفة وردية حالمة

girl bedroom render 1 Quattro designs غرفة نوم بنات Pink
Quattro designs

girl bedroom render 1

Quattro designs
Quattro designs
Quattro designs

تعتبر غرفة هذه الفتاة الصغيرة التي قامت بتزيينها مثالاً رائعًا لغرف الأطفال، فهي مليئة بالقطع الجميلة التي ستحتفظ بها لسنوات قادمة. يتميز الأسلوب العام للغرفة باللون الوردي أحد الألوان المميزة للفتيات، مع جدار خشبي مزخرف بنفس اللون مع سجادة ومقعد باللون الرمادي الذي يصنع تناغما مميزا مع باقي عناصر المكان.

غرفة المحترف الصغير

تصميم غرفة نوم أطفال شائعة Algedra Interior Design غرفة نوم مراهقين
Algedra Interior Design

تصميم غرفة نوم أطفال شائعة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

تم تصميم تلك الغرفة المميزة لطفل من هواة كرة القدم، ويظهر شغفه لهذه الرياضة من خلال الألوان والرسمة على الجدار. وتم مزج عدة ألوان مميزة في تلك الغرفة بداية من اللون الأزرق الذي يعد اللون المميز لها، بالإضافة إلى اللون الجملي للمقاعد الصغيرة مع اللون الكريمي الهاديء للجدران.

مثالية لخيال الأطفال

Bento Box Loft, Koko Architecture + Design Koko Architecture + Design غرفة الاطفال
Koko Architecture + Design

Koko Architecture + Design
Koko Architecture + Design
Koko Architecture + Design

من المعروف أن الأطفال يحبون أن تكون غرف نومهم أكثر إثارة، ولهذا السبب يعمل هذا التصميم بشكل جيد. توفر الأسِرًّة المرتفعة والسلالم المبتكرة مزيدًا من المرح والابتكار إلى التصميم، ويمكن أن تكون المكان المفضل إلى الأطفال لقضاء أوقات ممتعة.

مكتبة شخصية لمحبي القراءة

квартира в стиле Арт-Деко, ЖК "Авеню-77", г. Москва 125 м2 , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн غرفة الاطفال
Арт Реал Дизайн

Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн
Арт Реал Дизайн

إذا كان لديك طفل محب للقراءة في أسرتك، فستحتاج إلى رعاية تلك العقلية المجتهدة. ولهذا السبب نحب غرفة النوم الرائعة هذه، حيث قام المصممون هنا بعمل أرفف كتب فوق السرير وتحويل ما يمكن أن يكون مساحة كسولة إلى ملاذ أدبي أكثر، يبدو هذا حقًا وكأنه مكتبة شخصية داخل غرفة النوم. والإضاءة على جانبي السرير مثالية لقضاء أوقات مميزة في الاطلاع والقراءة.

غرفة كغرف أميرات ديزني

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة الاطفال
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

القليل من اللون الوردي ليس شيئًا سيئًا أبدًا، وإذا كان لديك طفل صغير يحب ألوان الباستيل الهادئة، فنحن نعتقد أنه سيفضل مساحة مثل هذه. لا تنس أن اللون الوردي ليس للفتيات فقط، لأنه لون إيجابي يجعل أي طفل يشعر بأنه مميز، ويميل تصميم تلك الغرفة إلى أسلوب النيوكلاسيك. والذي يتمثل في وحدات الإضاءة الكلاسيكية المميزة والمرآة الطولية الرقيقة.

لا شيء سوى المرح

townhouse in scandinavian style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يعطي كل جانب من جوانب هذه الغرفة الكثير من المرح والاستمتاع إلى الأطفال، فالألوان الزاهية والأنماط غير التقليدية والسرير المبتكر على هيئة السيارة، والذي ما زلنا نحبه نحن الكبار تدفعك إلى قضاء المزيد من الوقت هنا. هناك شعور حقيقي بالمتعة، لكن المشكلة الوحيدة التي قد تواجهها هي عدم الرغبة في النوم بسبب كل عناصر الرفاهية هنا.

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غرفة للجميع

homify غرفة الاطفال خشب White
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تفكر في أن لديك أسرة كبيرة، فاستلهم بعض الأفكار من تصميم تلك الغرفة ذات الأسرّة المزدوجة. ليس هناك فقط مساحة كافية لأربعة أطفال، ولكن مع وجود أسرّة قابلة للطي مخبأة في الأدراج، سيكون من الممكن أيضًا أن تقضي الليلة معهم. ويتميز كل سرير بمفارش ذات ألوان مختلفة تعبر عن شخصية كل طفل.

منزل الشجرة

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الاطفال
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

إن فكرة إحضار منزل الشجرة إلى الداخل هي فكرة فريدة وممتعة للغاية، وتفسح المجال لمخطط ألوان أكثر بساطة أيضًا. ويضيف المصممون بعض المتعة إلى تلك الغرفة بعمل لوح لإنزلاق الطفل عن الاستيقاظ من النوم، كما أن فروع الشجر المرسومة على الحائط تتناسب كثيرا مع باقي تصميم الغرفة.

الاستغلال الأمثل للمساحات

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة الاطفال
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

تتمثل إحدى مشكلات ديكور غرفة الأطفال في أنها قد تكون باهظة الثمن وتحتاج إلى التغيير مع نموهم. ولكن مع تصميم مثل هذا، والذي يركز على المزيد من الألوان الطبيعية والمساحات القابلة للتكيف، يمكنك التخلص من هذه المخاوف. واستخدام نظام تقسيم الغرفة إلى مكان للعب ومناطق للنوم هي بالتأكيد مميزة.

غرفة للكبار والصغار

Freguesia do Ó | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة الاطفال
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

تصميم مميز من أريكة قابلة للفرد وسرير علوي مع مقعد دائري، يجعل جميع أفراد الأسرة يستمتعون بقضاء الوقت في تلك الغرفة. والرفوف الخشبية توفر لك الكثير من المساحات للتخزين. إنها غرفة لا تحتاج إلى الكثير من المساحات.

قطعة من السماء

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

تشعر عندما ترى هذه الغرفة أنك في قطعة من السماء، فاللون اللبني الفاتح مع الأبيض النقي يزيد من هدوء الطفل واسترخاءه. كما أن وحدات الإضاءة على شكل السحاب والشمس تكمل المنظر الجمالي للغرفة. واكتفى المصممون بسرير بسيط وأريكة باللون الأبيض.

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