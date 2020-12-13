غرف الطعام: 11 نموذج مختلف لإلهامك بأجمل الأفكار

غرفة الطعام هي قلب المنزل مثل المطبخ تماما، إنه المكان الذي تستمتع فيه بوجبات لذيذة وأوقات ممتعة مع عائلتك، لذا من المؤكد أنك تريد مساحة خالية من الفوضى و مليئة بالأناقة أيضا. سواء كانت غرفة الطعام الخاصة بك بحاجة إلى تغيير كامل أو مجرد بعض التغييرات مثل طبقة طلاء جديدة على الجدران أو الأرضية، فإن الأفكار لا حصر لها.
هناك عدد كبير من أفكار التصميم غير المكلفة التي يمكنك تنفيذها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في غضون دقائق لنقل تلك المساحة إلى المستوى الأنيق الذي تتمناه. هل أنت جاهز للحصول على غرفة طعام جديدة كليا؟ تصفح الأفكار القادمة المليئة بالعديد من مصادر الإلهام.
عادة ما نرى غرف طعام بظلال بنية أو مزيج من الأبيض والأسود، لكن يمكنك الآن تجربة مظهرًا أبيض بالكامل لتلك الغرفة كما في هذه الصورة. يعمل اللون الأبيض هنا على اتساع المساحة وإعطائك شعورا بالهدوء والأناقة.
يمكنك اللجوء إلى التصميم الذكي للمساحات عندما تكون لديك بعض الغرف الصغيرة، حيث قام المصممون هنا بالاستعانة بطاولة طعام دائرية لا تشغل حيزا كبيرا من الغرفة مع استخدام الألوان الكريمية الفاتحة لتوسيع المساحة. فضلا عن استخدام المرايا لزيادة الإضاءة والشكل الجمالي المطلوب.
في هذا النموذج من غرفة المعيشة وغرفة الطعام، يتدفق الضوء من خلال النوافذ الكبيرة، مما يمنح المساحة إحساسًا منعشا. وتم وضع طاولة الطعام بجانب النافذة، مما يعطي إحساسًا بتناول الطعام في الهواء الطلق حتى في الداخل. توجد مقاعد فخمة ومريحة على بعد خطوات فقط، مما يجعلها مثالًا رائعًا لعمل بعض العشاء.
يتميز هذا التصميم الرائع بالزخارف العربية الفريدة على الجدران وجوانب طاولة الطعام وفي الجدار الخلفي لشاشة التلفاز، مما يعطي للمكان روحا فريدة من الأصالة والرقي مع.
ما الذي يمكن أن تطلبه أكثر من هذا التصميم إذا كنت تريد تناول العشاء وسط الطبيعة. تحقق من الصورة حيث يكون اللون الأسود هو اللون السائد، ولكن يتم موازنته بشكل رشيق مع الجدران البيضاء. إنه حقا تصميم متكامل.
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تحتوي غرفة الطعام التي أمامنا على العناصر الأساسية فقط، ولكن تم تصميم تلك العناصر بطريقة فنية مذهلة. لاحظ الظهر الطويل للمقاعد والثريا الفنية والجدار المزخرف كيف تم انتقائهم بعناية، إنها غرفة ترغب أن تقضي فيها معظم أوقاتك.
هذا المزيج المتناغم من أدوات المائدة السوداء وفرش المائدة مع طاولة الطعام البيضاء وستائر الباستيل في الصورة تجعل قاعة الطعام تبدو مذهلة. إذا أردت الحصول على مزيد من الأفكار حول نفس الشيء يمكنك الاستعانة بخبراء التصميم الداخلي لدينا.
غرفة الطعام في الصورة هي امتداد لغرفة المعيشة من خلال مفهوم المساحة المفتوحة وتبدو مذهلة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تضيف الإضاءة المتدلية مع إناء الزهور والزجاجة زرقاء اللون الهدوء والانسجام إلى الأجواء.
تبدو غرفة الطعام في هذه الصورة وكأنها تأتي مباشرة من أحد القصور الملكية. فضلا عن الثريا والطاولة المعدنية والأعمدة البرونزية التي تفصل غرفة الطعام ومنطقة المعيشة والتي تجعل المكان يبدو رائعا.
مع وجود أرضيات خشبية في غرفة الطعام وثريات عتيقة ونوافذ بيضاء كاملة الطول، يبدو التصميم الموجود بالصورة أنيق تمامًا على الرغم من طاولة الطعام البسيطة.
إن الجمع بين غرفة الطعام والمطبخ المفتوح لا يوسع المساحة فحسب، بل يسهل أيضًا تناول الطعام. ومع ذلك، تُظهر الصورة المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة كلها تحت سقف واحد وهي بالتأكيد تبدو رائعة. ويمكنك أيضا الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تظهر من خلال النوافذ الزجاجية التي تحيط المكان بأكمله.