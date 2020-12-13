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غرف الطعام: 11 نموذج مختلف لإلهامك بأجمل الأفكار

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Courtfield Gardens, NSI DESIGN LTD NSI DESIGN LTD غرفة السفرة
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 غرفة الطعام هي قلب المنزل مثل المطبخ تماما، إنه المكان الذي تستمتع فيه بوجبات لذيذة وأوقات ممتعة مع عائلتك، لذا من المؤكد أنك تريد مساحة خالية من الفوضى و مليئة بالأناقة أيضا. سواء كانت غرفة الطعام الخاصة بك بحاجة إلى تغيير كامل أو مجرد بعض التغييرات مثل طبقة طلاء جديدة على الجدران أو الأرضية، فإن الأفكار لا حصر لها.

هناك عدد كبير من أفكار التصميم غير المكلفة التي يمكنك تنفيذها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في غضون دقائق لنقل تلك المساحة إلى المستوى الأنيق الذي تتمناه. هل أنت جاهز للحصول على غرفة طعام جديدة كليا؟ تصفح الأفكار القادمة المليئة بالعديد من مصادر الإلهام.

غرفة بيضاء أنيقة

Dining Room Versalhes homify غرفة السفرةطاولات
homify

Dining Room Versalhes

homify
homify
homify

عادة ما نرى غرف طعام بظلال بنية أو مزيج من الأبيض والأسود، لكن يمكنك الآن تجربة مظهرًا أبيض بالكامل لتلك الغرفة كما في هذه الصورة. يعمل اللون الأبيض هنا على اتساع المساحة وإعطائك شعورا بالهدوء والأناقة.



غرفة طعام للمساحات الصغيرة

تصميم غرفة طعام حديثة في أبوظبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة السفرة
Algedra Interior Design

تصميم غرفة طعام حديثة في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

يمكنك اللجوء إلى التصميم الذكي للمساحات عندما تكون لديك بعض الغرف الصغيرة، حيث قام المصممون هنا بالاستعانة بطاولة طعام دائرية لا تشغل حيزا كبيرا من الغرفة مع استخدام الألوان الكريمية الفاتحة لتوسيع المساحة. فضلا عن استخدام المرايا لزيادة الإضاءة والشكل الجمالي المطلوب.

تصميم مشرق وأنيق

تصميم غرفة طعام حديثة في أبوظبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة السفرة
Algedra Interior Design

تصميم غرفة طعام حديثة في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

في هذا النموذج من غرفة المعيشة وغرفة الطعام، يتدفق الضوء من خلال النوافذ الكبيرة، مما يمنح المساحة إحساسًا منعشا. وتم وضع طاولة الطعام بجانب النافذة، مما يعطي إحساسًا بتناول الطعام في الهواء الطلق حتى في الداخل. توجد مقاعد فخمة ومريحة على بعد خطوات فقط، مما يجعلها مثالًا رائعًا لعمل بعض العشاء.



غرفة طعام على الطراز العربي

تصميم غرفة طعام حديثة في أبوظبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة السفرة
Algedra Interior Design

تصميم غرفة طعام حديثة في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

 يتميز هذا التصميم الرائع بالزخارف العربية الفريدة على الجدران وجوانب طاولة الطعام وفي الجدار الخلفي لشاشة التلفاز، مما يعطي للمكان روحا فريدة من الأصالة والرقي مع.


 


مزيج من الأبيض والأسود

Dining NSI DESIGN LTD غرفة السفرة
NSI DESIGN LTD

Dining

NSI DESIGN LTD
NSI DESIGN LTD
NSI DESIGN LTD

ما الذي يمكن أن تطلبه أكثر من هذا التصميم إذا كنت تريد تناول العشاء وسط الطبيعة. تحقق من الصورة حيث يكون اللون الأسود هو اللون السائد، ولكن يتم موازنته بشكل رشيق مع الجدران البيضاء. إنه حقا تصميم متكامل.

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لوحة فنية متكاملة

Dining Room Designs, design56 design56 غرفة السفرة
design56

design56
design56
design56

تحتوي غرفة الطعام التي أمامنا على العناصر الأساسية فقط، ولكن تم تصميم تلك العناصر بطريقة فنية مذهلة. لاحظ الظهر الطويل للمقاعد والثريا الفنية والجدار المزخرف كيف تم انتقائهم بعناية، إنها غرفة ترغب أن تقضي فيها معظم أوقاتك.



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تصميم راقي بألوان الباستيل

Dining Lujansphotography غرفة السفرة
Lujansphotography

Dining

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

 هذا المزيج المتناغم من أدوات المائدة السوداء وفرش المائدة مع طاولة الطعام البيضاء وستائر الباستيل في الصورة تجعل قاعة الطعام تبدو مذهلة. إذا أردت الحصول على مزيد من الأفكار حول نفس الشيء يمكنك الاستعانة بخبراء التصميم الداخلي لدينا.



مثالية للمساحات المفتوحة

Treasure House, Polzeath | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays غرفة السفرة Dining room,lights,dining set,lighting,interior,wood clad,dining chairs,dining table,holiday home
Perfect Stays

Treasure House, Polzeath | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

غرفة الطعام في الصورة هي امتداد لغرفة المعيشة من خلال مفهوم المساحة المفتوحة وتبدو مذهلة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تضيف الإضاءة  المتدلية مع إناء الزهور والزجاجة زرقاء اللون الهدوء والانسجام إلى الأجواء.



غرفة طعام ملكية

Living Room Renovation, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors غرفة المعيشة نحاس/برونز Black luxury,black,marble,dining table
Orkun Indere Interiors

Living Room Renovation

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

تبدو غرفة الطعام في هذه الصورة وكأنها تأتي مباشرة من أحد القصور الملكية. فضلا عن الثريا والطاولة المعدنية والأعمدة البرونزية التي تفصل غرفة الطعام ومنطقة المعيشة والتي تجعل المكان يبدو رائعا.


أرضيات مميزة لغرفة طعامك

Luxury Finished Family Room homify غرفة المعيشة Brown living room,dining room,luxury,dining table,dark wood
homify

Luxury Finished Family Room

homify
homify
homify

 مع وجود أرضيات خشبية في غرفة الطعام وثريات عتيقة ونوافذ بيضاء كاملة الطول، يبدو التصميم الموجود بالصورة أنيق تمامًا على الرغم من طاولة الطعام البسيطة.

تمتع بالمناظر الخلابة

Dining room Perfect Stays غرفة السفرة
Perfect Stays

Dining room

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

إن الجمع بين غرفة الطعام والمطبخ المفتوح لا يوسع المساحة فحسب، بل يسهل أيضًا تناول الطعام. ومع ذلك، تُظهر الصورة المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة كلها تحت سقف واحد وهي بالتأكيد تبدو رائعة. ويمكنك أيضا الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تظهر من خلال النوافذ الزجاجية التي تحيط المكان بأكمله.



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