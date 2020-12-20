12 فكرة لونية مذهلة لتجديد جدران غرفة معيشتك

عام جديد وبيت جديد، ولا نقصد بذلك تغيير منزلك بل تغيير شكله، ولا يوجد أفضل من تغيير لون الجدران. ونؤكد لك أنه بعد قيامك بذلك، ستشعر بالسعادة والانطلاق وكأنك قد انتقلت إلى منزل جديد بالفعل. ومن المفترض أن يكون تصميم غرفة المعيشة جذابًا، وفي معظم الحالات يقوم باقي تصميم المنزل بتحديد طريقة التجديد المتبعة، من خلال خيارات الأثاث والإكسسوارات. لكن أحد أسهل الطرق وأكثرها شيوعًا لتجديد تلك الغرفة هو تجديد ألوان الجدران. وغرفة المعيشة الخاصة بك هي أكثر الغرف التي تقضي فيها معظم وقتك، لذا قم بتزيينها للتأكد من أنها المكان المثالي لذلك. سواء كنت تريد شيئًا جريئًا ومشرقًا أو محايدًا أو مزاجيًا، فلدينا الكثير من أفكار ألوان الطلاء لتستلهم منها المستقبل. كل ما عليك فعله هو الاطلاع على التصاميم القادمة.
في هذا العام الذي نحن على وشك أن نبدأ فيه، تأتي الألوان المحايدة مثل الأبيض بتصاميم كثيرة لدرجة أنه لا توجد مشكلة حتى لو قمت بطلاء منزلك بالكامل من الداخل والخارج باللون الأبيض، فلن يعتبر ذلك مملاً، ويمكن وصفه بأنه عصري وبسيط. ومع ذلك، إذا لم يكن اللون الأبيض النقي هو الشيء الذي تفضله، ففكر في إضافة بعض اللمسات اللونية المشرقة لكسر درجات الأبيض بعض الشيء، كما هو موضح هنا.
يمكنك إنشاء زوايا مريحة في غرفة المعيشة باستخدام لونين متباينين، أحدهما فاتح والآخر غامق. اختر درجة لونية أغمق للزاوية. يمكنك اختيار حتى 3 ألوان مختلفة على جدران غرفة المعيشة كما هو موضح خلال هذا التصميم، إذا كنت من هواة الجرأة والتصاميم المميزة.
يأتي استخدام الفسيفساء ذات الألوان الجريئة والمتنوعة على الجدران بقوة كبيرة في غرفة المعيشة هذه. وتتمثل طريقة القيام بذلك في الأساس في عمل تصميمات هندسية مليئة بالخطوط الدقيقة ورسم المساحات التي تم إنشاؤها، حتى يتم تشكيل لوحة فنية متكاملة تتميز بالأناقة والإبداع.
نظرًا لأننا ذكرنا سابقًا أن الألوان المحايدة ستكون أكثر تكرارا في العام الجديد، فلا يسعنا إلا أن نعرض لك أحد التصاميم المثالية التي تتيح لك الحصول على أكثر من لون على جدرانك. كل ما عليك فعله هو اختيار درجة لونية للخطوط وأخرى للمناطق الرئيسية. وإذا كنت بحاجة إلى بعض النصائح بخصوص طلاء جدران منزلك، فيمكنك الرجوع إلى بعض المختصين في
هوميفاي للاستعانة بالمزيد من الأفكار.
سيكون اللون الأزرق بجميع ظلاله، اتجاهاً طوال العام المقبل. ولهذا السبب نخبرك أن جدرانك ستبدو رائعة إذا قررت السماح للألوان الزرقاء السماوية بإبراز رونقها. وننصحك بوضع أثاث داكن اللون وتغطيته بألوان دافئة، بحيث تتمتع غرفة المعيشة بتوازن الألوان الباردة والدافئة معا.
تعتبرالدرجات البرتقالية والبنية والصفراء موضع ترحيب في اتجاهات الألوان للعام الجديد، مما يعني أنه يمكنك استخدامها لتجميل جدرانك، ولكن تذكر فقط اختيار الدرجات الخريفية غير الصاخبة. وإذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك صغيرة، فستحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالألوان على الجدران لإعطاء شعور بالمساحة.
في فصل الشتاء تكون درجات الأحمر الداكن هي المفضلة لدى الأغلبية، وتتماشى بشكل رائع مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي. وستكون تلك الألوان نغمة عصرية طوال العام القادم.
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الاتجاه الشائع الآن وسيحظى بشعبية العام المقبل هو الأسلوب الصناعي، الذي يقوم على ترك الألوان الخام للمادة ظاهرة، على سبيل المثال ترك الجدران الخرسانية مكشوفة بدلاً من دهانها. وتم استخدام أثاث ذات ألوان تتماشى مع ألوان الجدران.
فكرة لون الجدران هنا جريئة للغاية لأنها تعتمد على وجود مزيج من ثلاثة ألوان مذهلة. يتكون هذا التصميم من اللون الأصفر والأزرق والأحمر، ولكن يمكنك تحديد الألوان التي تفضلها لطلاء جدرانك. الشيء الأساسي هنا هو أن تكون مرحًا، وليس صاخبا أو فوضويا.
من خلال التصميمات المحددة جيدًا والأشكال الفنية، يمكنك إعطاء الكثير من الحياة لجدران منزلك، لأنها تأتي على شكل ابتكار أو عمل إبداعي من خلال الرسم والموهبة، مما يضفي الكثير من المرح على الجدران.
إذا كنت من محبي اللون الوردي، فقد حان عامك، لأنه يمكنك الآن طلاء جدرانك بهذا اللون بطريقة عصرية أنيقة. ونقترح عليك استخدام هذا اللون على أحد الجدران وطلاء باقي الغرفة بأحد الألوان المحايدة.
اللون الأصفر مرحب به، ولكن يجب ألا تكون درجته شديدة جدًا أو ناعمة جدا أيضًا. استخدم درجات الأصفر المشرقة واكتفي باستخدام الأثاث ذات الألوان المحايدة للوصول إلى التصميم المثالي.