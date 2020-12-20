12 فكرة لونية مذهلة لتجديد جدران غرفة معيشتك

عام جديد وبيت جديد، ولا نقصد بذلك تغيير منزلك بل تغيير شكله، ولا يوجد أفضل من تغيير لون الجدران. ونؤكد لك أنه بعد قيامك بذلك، ستشعر بالسعادة والانطلاق وكأنك قد انتقلت إلى منزل جديد بالفعل. ومن المفترض أن يكون تصميم غرفة المعيشة جذابًا، وفي معظم الحالات يقوم باقي تصميم المنزل بتحديد طريقة التجديد المتبعة، من خلال خيارات الأثاث والإكسسوارات. لكن أحد أسهل الطرق وأكثرها شيوعًا لتجديد تلك الغرفة هو تجديد ألوان الجدران. وغرفة المعيشة الخاصة بك هي أكثر الغرف التي تقضي فيها معظم وقتك، لذا قم بتزيينها للتأكد من أنها المكان المثالي لذلك. سواء كنت تريد شيئًا جريئًا ومشرقًا أو محايدًا أو مزاجيًا، فلدينا الكثير من أفكار ألوان الطلاء لتستلهم منها المستقبل. كل ما عليك فعله هو الاطلاع على التصاميم القادمة.