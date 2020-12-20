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12 فكرة لونية مذهلة لتجديد جدران غرفة معيشتك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
BOSQUES, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة Multicolored
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عام جديد وبيت جديد، ولا نقصد بذلك تغيير منزلك بل تغيير شكله، ولا يوجد أفضل من تغيير لون الجدران. ونؤكد لك أنه بعد قيامك بذلك، ستشعر بالسعادة والانطلاق وكأنك قد انتقلت إلى منزل جديد بالفعل. ومن المفترض أن يكون تصميم غرفة المعيشة جذابًا، وفي معظم الحالات يقوم باقي تصميم المنزل بتحديد طريقة التجديد المتبعة، من خلال خيارات الأثاث والإكسسوارات. لكن أحد أسهل الطرق وأكثرها شيوعًا لتجديد تلك الغرفة هو تجديد ألوان الجدران. وغرفة المعيشة الخاصة بك هي أكثر الغرف التي تقضي فيها معظم وقتك، لذا قم بتزيينها للتأكد من أنها المكان المثالي لذلك. سواء كنت تريد شيئًا جريئًا ومشرقًا أو محايدًا أو مزاجيًا، فلدينا الكثير من أفكار ألوان الطلاء لتستلهم منها المستقبل. كل ما عليك فعله هو الاطلاع على التصاميم القادمة.

تصميم أبيض مع بعض اللمسات المشرقة

صور وديكورات وتشطيبات نيو كلاسيك ؟New Classic مع شركة كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بالقاهرة كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة جدران MDF Orange
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور وديكورات وتشطيبات نيو كلاسيك ؟New Classic مع شركة كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بالقاهرة

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

في هذا العام الذي نحن على وشك أن نبدأ فيه، تأتي الألوان المحايدة مثل الأبيض بتصاميم كثيرة لدرجة أنه لا توجد مشكلة حتى لو قمت بطلاء منزلك بالكامل من الداخل والخارج باللون الأبيض، فلن يعتبر ذلك مملاً، ويمكن وصفه بأنه عصري وبسيط. ومع ذلك، إذا لم يكن اللون الأبيض النقي هو الشيء الذي تفضله، ففكر في إضافة بعض اللمسات اللونية المشرقة لكسر درجات الأبيض بعض الشيء، كما هو موضح هنا.


غرفة ذات زوايا مريحة

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. غرفة المعيشة
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

يمكنك إنشاء زوايا مريحة في غرفة المعيشة باستخدام لونين متباينين​​، أحدهما فاتح والآخر غامق. اختر درجة لونية أغمق للزاوية. يمكنك اختيار حتى 3 ألوان مختلفة على جدران غرفة المعيشة كما هو موضح خلال هذا التصميم، إذا كنت من هواة الجرأة والتصاميم المميزة.

جدار من الفسيفساء ذات الألوان المبهجة

BOSQUES, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة Multicolored
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

يأتي استخدام الفسيفساء ذات الألوان الجريئة والمتنوعة على الجدران بقوة كبيرة في غرفة المعيشة هذه. وتتمثل طريقة القيام بذلك في الأساس في عمل تصميمات هندسية مليئة بالخطوط الدقيقة ورسم المساحات التي تم إنشاؤها، حتى يتم تشكيل لوحة فنية متكاملة  تتميز بالأناقة والإبداع.

المزيد من الألوان المحايدة

T-801, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة المعيشة
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

نظرًا لأننا ذكرنا سابقًا أن الألوان المحايدة ستكون أكثر تكرارا في العام الجديد، فلا يسعنا إلا أن نعرض لك أحد التصاميم المثالية التي تتيح لك الحصول على أكثر من لون على جدرانك. كل ما عليك فعله هو اختيار درجة لونية للخطوط وأخرى للمناطق الرئيسية. وإذا كنت بحاجة إلى بعض النصائح بخصوص طلاء جدران منزلك، فيمكنك الرجوع إلى بعض المختصين في هوميفاي للاستعانة بالمزيد من الأفكار.


درجات الأزرق الأنيق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

سيكون اللون الأزرق بجميع ظلاله، اتجاهاً طوال العام المقبل. ولهذا السبب نخبرك أن جدرانك ستبدو رائعة إذا قررت السماح للألوان الزرقاء السماوية بإبراز رونقها. وننصحك بوضع أثاث داكن اللون وتغطيته بألوان دافئة، بحيث تتمتع غرفة المعيشة بتوازن الألوان الباردة والدافئة معا.

ألوان خريفية رائعة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر Orange
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

تعتبرالدرجات البرتقالية والبنية والصفراء موضع ترحيب في اتجاهات الألوان للعام الجديد، مما يعني أنه يمكنك استخدامها لتجميل جدرانك، ولكن تذكر فقط اختيار الدرجات الخريفية غير الصاخبة. وإذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك صغيرة، فستحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالألوان على الجدران لإعطاء شعور بالمساحة.


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تصميم بلون الكرز

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

في فصل الشتاء تكون درجات الأحمر الداكن هي المفضلة لدى الأغلبية، وتتماشى بشكل رائع مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي. وستكون تلك الألوان نغمة عصرية طوال العام القادم.

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على الطراز الصناعي

RESIDENCIA HABITACIONAL, GHT EcoArquitectos GHT EcoArquitectos غرفة المعيشة
GHT EcoArquitectos

GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos

الاتجاه الشائع الآن وسيحظى بشعبية العام المقبل هو الأسلوب الصناعي، الذي يقوم على ترك الألوان الخام للمادة ظاهرة، على سبيل المثال ترك الجدران الخرسانية مكشوفة بدلاً من دهانها. وتم استخدام أثاث ذات ألوان تتماشى مع ألوان الجدران.

ثلاث ألوان مدهشة في غرفة واحدة

Primary Colours, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة المعيشة
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

فكرة لون الجدران هنا جريئة للغاية لأنها تعتمد على وجود مزيج من ثلاثة ألوان مذهلة. يتكون هذا التصميم من اللون الأصفر والأزرق والأحمر، ولكن يمكنك تحديد الألوان التي تفضلها لطلاء جدرانك. الشيء الأساسي هنا هو أن تكون مرحًا، وليس صاخبا أو فوضويا.

غرفة معيشة شبابية مرحة

Hares Select, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من خلال التصميمات المحددة جيدًا والأشكال الفنية، يمكنك إعطاء الكثير من الحياة لجدران منزلك، لأنها تأتي على شكل ابتكار أو عمل إبداعي من خلال الرسم والموهبة، مما يضفي الكثير من المرح على الجدران.


نغمة عصرية من اللون الوردي

Rosaleda Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design غرفة المعيشة
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

إذا كنت من محبي اللون الوردي، فقد حان عامك، لأنه يمكنك الآن طلاء جدرانك بهذا اللون بطريقة عصرية أنيقة. ونقترح عليك استخدام هذا اللون على أحد الجدران وطلاء باقي الغرفة بأحد الألوان المحايدة.



أصفر مشرق ليس صاخباً

Rosaleda Decor, Mexico City 2013, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

اللون الأصفر مرحب به، ولكن يجب ألا تكون درجته شديدة جدًا أو ناعمة جدا أيضًا. استخدم درجات الأصفر المشرقة واكتفي باستخدام الأثاث ذات الألوان المحايدة للوصول إلى التصميم المثالي.


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