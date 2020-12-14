فيلا صغيرة مودرن في دبي يميزها سحر التناغم والتنسيق

تعد شركة الكيدرا للتصميم الداخلي واحدة من أكثر شركات التصميم فاعلية في منطقة الشرق الأوسط، بفضل التزامها الذي لا مثيل له لتحقيق نتائج من الدرجة الأولى. وتتخصص
الكيدرا في خدمات التصميم اللافتة للنظر لتحسين المساحات السكنية للعملاء بشكل كامل، سواء كانت مبانٍ جديدة تمامًا أو تجديدات للمباني القديمة، وهي ملتزمة أيضًا ببناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع جميع عملائها. وقد أكملت الشركة مجموعة من المشاريع في جميع أنحاء العالم في مواقع فريدة مثل دبي وإسطنبول وعمان والكويت ولندن وحتى نيويورك،
وبالتالي، إذا كنت في حالة مزاجية لتصميم جديد يجمع بشكل إبداعي بين الثقافات الشرقية والغربية، ففكر في الاتصال بأحد فروع
الكيدرا الموجودة في دبي وأبو ظبي. ومشروع اليوم هو فيلا حديثة صغيرة تقع في مدينة دبي، تم تصميمها من قبل خبراء
الكيدرا من أجل تنفيذ مساحة داخلية ترحيبية ودافئة.
بالنسبة لغرفة المعيشة المميزة هذه، قام المصممون باستخدام لوحة ألوان ترابية دافئة لطلاء الجدران الخلفية، مع إضافة لمسات من الألوان الداكنة والأكثر رقة عبر قطع الأثاث والديكور. وأخيرًا، تمت إضافة الزخارف الذهبية والتشطيبات اللامعة لزيادة عامل الأناقة، ولكن هذه اللمسات أيضًا تقطع شوطًا طويلاً من حيث مساعدة مصادر الإضاءة الطبيعية والصناعية على الانعكاس، وبالتالي زيادة الإضاءة داخل المكان.
نجد الجزء الآخر من غرفة المعيشة قد تم تصميمه بنفس الأسلوب السابق مع استخدام اللوحات الفنية على الحائط، ووحدات الإضاءة المميزة سواء الجانبية أو تلك التي تتدلى من السقف. مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من النوافذ الكبيرة.
بعد المرور على غرفة المعيشة تجد أمامك تلك الغرفة المميزة ذات التصميم المفتوح، والتي تستطيع خلالها تناول الطعام دون الانفصال عن باقي أجزاء المنزل. وبالرغم من ذلك ستجد أن كل منطقة تتمتع بأجواء فريدة خاصة بها بفضل التشكيلة الذكية للمفروشات وأنظمة الألوان والديكور، مثل سجاد الأرضية و تركيبات الإضاءة الأنيقة والعصرية.
نجد في هذا التصميم أن الألوان الحيادية وخاصة الرمادي والأبيض قد سيطروا على معظم المساحات، ولكن بطريقة أنيقة ومنظمة مع إضافة لمسة من الدفء والاسترخاء من خلال الأرضيات الخشبية اللامعة. كما أن الملحقات المستخدمة على الطاولات تتلائم مع نمط التصميم الحديث بصورة ممتعة.
وهنا يأخذ نمط التصميم ولوحة الألوان مظهرًا ملكيًا مع بعض اللمسات العصرية الحديثة. ويهيمن اللونان الرمادي والذهبي على مخطط ألوان تلك الغرفة مما يجعله فريدًا تمامًا لغرفة نوم أحد الأبناء، نظرًا لأن هذه النغمات ليست أنثوية ولا ذكورية.
نعرض لك تلك الغرفة من زاوية أخرى، للاطلاع على كافة التفاصيل الأنيقة بها من ناحية وحدات الإضاءة الذهبية المتدلية من السقف، والمرآه العاكسة ذات اللون البني والتي تقوم بإعطاءك شعور بمزيد من الاتساع. وتلاحظ أيضا الاعتماد على المفروشات البيضاء والرمادية التي تتناغم مع باقي تصميم الغرفة.
تم تصميم منطقة الطهي في هذه الفيلا أيضًا على طراز التصميم الحديث، وقام مالكيها باختيار لوحة ألوان أكثر إشراقًا من الغرف الأخرى. و يمكننا أيضا أن نرى بوضوح الالتزام الأساسي بالتخزين عبر تلك الخزانات البيضاء، وطاولة الجزيرة المبهجة والجاهزة لإعداد الطعام وعرض الأطباق، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة عالية الجودة.
حتى الزوار الذين سيقضون الليل هنا، فيمكنهم الاستمتاع بالتصاميم الفاخرة المنتشرة في جميع أنحاء تلك الفيلا الرائعة، بما في ذلك غرفة نوم الضيوف هذه والتي من المؤكد أنها ستوفر لهم نومًا هنيئًا وأحلامًا أنيقة. والجزء المفضل لدينا هنا هو هذا اللوح الأمامي للسرير الفائق الجمال بإطاره الأخضر الزمردي الداكن وإطاره الذهبي التكميلي.
نعرض لك باقي تصميم غرفة الضيوف، والذي يتكون من خزانة ملابس رائعة ذات نصفين تتوسطهما منضدة تحمل نفس التصميم. مع بعض القطع الديكورية البسيطة على المنضدة بالإضافة إلى تلك اللوحة الفنية على الجدار والتي تتماشى بصورة مذهلة وانسيابية مع اللون الأخضر الملكي للسرير.
تعد هذه الغرفة مثالية لأي زوجين، فهي حقا متكاملة من حيث التصميم والألوان المستخدمة. نجد أنه تم الاعتماد هنا على الأبيض والرمادي والذهبي، ويمكنك رؤية خزانة الملابس ذات المرايا السوداء العاكسة والتي تضيف المزيد من الأناقة والرقي إلى تلك الغرفة.
أحضرنا لكم ذلك المخطط التفصيلي للاطلاع بشكل أوضح على التصميم المفتوح لغرفتي المعيشة والطعام والتي تأخذ شكل حرف L بطريقة معكوسة. ونجد أيضا استخدام الأرضيات الخشبية على جميع المساحة والاكتفاء باستخدام قطع صغيرة من السجاد عند مناطق الجلوس فقط، لإبراز الجمال الطبيعي للأرضيات.
اقرأ أيضًا: 45 تصميم لوحدات المطابخ بإمكانك تنفيذها لمطبخ أكثر عملية