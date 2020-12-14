فيلا صغيرة مودرن في دبي يميزها سحر التناغم والتنسيق

تعد شركة الكيدرا للتصميم الداخلي واحدة من أكثر شركات التصميم فاعلية في منطقة الشرق الأوسط، بفضل التزامها الذي لا مثيل له لتحقيق نتائج من الدرجة الأولى. وتتخصص الكيدرا في خدمات التصميم اللافتة للنظر لتحسين المساحات السكنية للعملاء بشكل كامل، سواء كانت مبانٍ جديدة تمامًا أو تجديدات للمباني القديمة، وهي ملتزمة أيضًا ببناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع جميع عملائها. وقد أكملت الشركة مجموعة من المشاريع في جميع أنحاء العالم في مواقع فريدة مثل دبي وإسطنبول وعمان والكويت ولندن وحتى نيويورك،

وبالتالي، إذا كنت في حالة مزاجية لتصميم جديد يجمع بشكل إبداعي بين الثقافات الشرقية والغربية، ففكر في الاتصال بأحد فروع الكيدرا الموجودة في دبي وأبو ظبي. ومشروع اليوم هو فيلا حديثة صغيرة تقع في مدينة دبي، تم تصميمها من قبل خبراء الكيدرا من أجل تنفيذ مساحة داخلية ترحيبية ودافئة.