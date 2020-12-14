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فيلا صغيرة مودرن في دبي يميزها سحر التناغم والتنسيق

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم داخلي لفيلا مودرن صغيرة في أبوظبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة المعيشة
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تعد شركة الكيدرا للتصميم الداخلي واحدة من أكثر شركات التصميم فاعلية في منطقة الشرق الأوسط، بفضل التزامها الذي لا مثيل له لتحقيق نتائج من الدرجة الأولى. وتتخصص الكيدرا في خدمات التصميم اللافتة للنظر لتحسين المساحات السكنية للعملاء بشكل كامل، سواء كانت مبانٍ جديدة تمامًا أو تجديدات للمباني القديمة، وهي ملتزمة أيضًا ببناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع جميع عملائها. وقد أكملت الشركة مجموعة من المشاريع في جميع أنحاء العالم في مواقع فريدة مثل دبي وإسطنبول وعمان والكويت ولندن وحتى نيويورك،

وبالتالي، إذا كنت في حالة مزاجية لتصميم جديد يجمع بشكل إبداعي بين الثقافات الشرقية والغربية، ففكر في الاتصال بأحد فروع الكيدرا الموجودة في دبي وأبو ظبي. ومشروع اليوم هو فيلا حديثة صغيرة تقع في مدينة دبي، تم تصميمها من قبل خبراء الكيدرا من أجل تنفيذ مساحة داخلية ترحيبية ودافئة.

غرفة معيشة مبهرة وراقية

ديكور داخلي لغرفة المعيشة في فيلا في أبوظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

ديكور داخلي لغرفة المعيشة في فيلا في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

بالنسبة لغرفة المعيشة المميزة هذه، قام المصممون باستخدام لوحة ألوان ترابية دافئة لطلاء الجدران الخلفية، مع إضافة لمسات من الألوان الداكنة والأكثر رقة عبر قطع الأثاث والديكور. وأخيرًا، تمت إضافة الزخارف الذهبية والتشطيبات اللامعة لزيادة عامل الأناقة، ولكن هذه اللمسات أيضًا تقطع شوطًا طويلاً من حيث مساعدة مصادر الإضاءة الطبيعية والصناعية على الانعكاس، وبالتالي زيادة الإضاءة داخل المكان.

امتداد مثالي لغرفة المعيشة

تصميم غرفة معيشة في فيلا حديثة في أبوظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم غرفة معيشة في فيلا حديثة في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نجد الجزء الآخر من غرفة المعيشة قد تم تصميمه بنفس الأسلوب السابق مع استخدام اللوحات الفنية على الحائط، ووحدات الإضاءة المميزة سواء الجانبية أو تلك التي تتدلى من السقف. مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من النوافذ الكبيرة.

غرفة أنيقة لتناول الطعام

تصميم فيلا صغيرة في أبوظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم فيلا صغيرة في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

بعد المرور على غرفة المعيشة تجد أمامك تلك الغرفة المميزة ذات التصميم المفتوح، والتي تستطيع خلالها تناول الطعام دون الانفصال عن باقي أجزاء المنزل. وبالرغم من ذلك ستجد أن كل منطقة تتمتع بأجواء فريدة خاصة بها بفضل التشكيلة الذكية للمفروشات وأنظمة الألوان والديكور، مثل سجاد الأرضية و تركيبات الإضاءة الأنيقة والعصرية.

غرفة الطعام من زاوية مختلفة

ديكورات داخلية لفيلا صغيرة في أبوظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

ديكورات داخلية لفيلا صغيرة في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نجد في هذا التصميم أن الألوان الحيادية وخاصة الرمادي والأبيض قد سيطروا على معظم المساحات، ولكن بطريقة أنيقة ومنظمة مع إضافة لمسة من الدفء والاسترخاء من خلال الأرضيات الخشبية اللامعة. كما أن الملحقات المستخدمة على الطاولات تتلائم مع نمط التصميم الحديث بصورة ممتعة.

غرفة نوم مريحة وحالمة

ديكور غرفة صغيرة في فيلا فخمة Algedra Interior Design غرف نوم صغيرة
Algedra Interior Design

ديكور غرفة صغيرة في فيلا فخمة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

وهنا يأخذ نمط التصميم ولوحة الألوان مظهرًا ملكيًا مع بعض اللمسات العصرية الحديثة. ويهيمن اللونان الرمادي والذهبي على مخطط ألوان تلك الغرفة مما يجعله فريدًا تمامًا لغرفة نوم أحد الأبناء، نظرًا لأن هذه النغمات ليست أنثوية ولا ذكورية.

نظرة عامة على غرفة النوم

تصميم داخلي لغرفة نوم صغيرة في فيلا فخمة Algedra Interior Design غرف نوم صغيرة
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لغرفة نوم صغيرة في فيلا فخمة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نعرض لك تلك الغرفة من زاوية أخرى، للاطلاع على كافة التفاصيل الأنيقة بها من ناحية وحدات الإضاءة الذهبية المتدلية من السقف، والمرآه العاكسة ذات اللون البني والتي تقوم بإعطاءك شعور بمزيد من الاتساع. وتلاحظ أيضا الاعتماد على المفروشات البيضاء والرمادية التي تتناغم مع باقي تصميم الغرفة.

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مطبخ أحلامك تجده هنا

مطبخ حديث بجزيرة بالوسط Algedra Interior Design مطبخ
Algedra Interior Design

مطبخ حديث بجزيرة بالوسط

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

تم تصميم منطقة الطهي في هذه الفيلا أيضًا على طراز التصميم الحديث، وقام مالكيها باختيار لوحة ألوان أكثر إشراقًا من الغرف الأخرى. و يمكننا أيضا أن نرى بوضوح الالتزام الأساسي بالتخزين عبر تلك الخزانات البيضاء، وطاولة الجزيرة المبهجة والجاهزة لإعداد الطعام وعرض الأطباق، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة عالية الجودة.

مثالية للضيوف

تصميم غرفة نوم فاخرة في فيلا حديثة Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم غرفة نوم فاخرة في فيلا حديثة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

حتى الزوار الذين سيقضون الليل هنا، فيمكنهم الاستمتاع بالتصاميم الفاخرة المنتشرة في جميع أنحاء تلك الفيلا الرائعة، بما في ذلك غرفة نوم الضيوف هذه والتي من المؤكد أنها ستوفر لهم نومًا هنيئًا وأحلامًا أنيقة. والجزء المفضل لدينا هنا هو هذا اللوح الأمامي للسرير الفائق الجمال بإطاره الأخضر الزمردي الداكن وإطاره الذهبي التكميلي.

خزانة ملابس ملكية لغرفة الضيوف

ديكور داخلي لغرفة نوم في فيلا مودرن Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

ديكور داخلي لغرفة نوم في فيلا مودرن

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نعرض لك باقي تصميم غرفة الضيوف، والذي يتكون من خزانة ملابس رائعة ذات نصفين تتوسطهما منضدة تحمل نفس التصميم. مع بعض القطع الديكورية البسيطة على المنضدة بالإضافة إلى تلك اللوحة الفنية على الجدار والتي تتماشى بصورة مذهلة وانسيابية مع اللون الأخضر الملكي للسرير.

تصميم ساحر لغرفة النوم الرئيسية

تصميم غرفة نوم في فيلا مودرن في أبوظبي Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم غرفة نوم في فيلا مودرن في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

تعد هذه الغرفة مثالية لأي زوجين، فهي حقا متكاملة من حيث التصميم والألوان المستخدمة. نجد أنه تم الاعتماد هنا على الأبيض والرمادي والذهبي، ويمكنك رؤية خزانة الملابس ذات المرايا السوداء العاكسة والتي تضيف المزيد من الأناقة والرقي إلى تلك الغرفة.

مخطط تفصيلي لغرفتي المعيشة والطعام

غرفة معيشة في فيلا صغيرة بأبوظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

غرفة معيشة في فيلا صغيرة بأبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أحضرنا لكم ذلك المخطط التفصيلي للاطلاع بشكل أوضح على التصميم المفتوح لغرفتي المعيشة والطعام والتي تأخذ شكل حرف L بطريقة معكوسة. ونجد أيضا استخدام الأرضيات الخشبية على جميع المساحة والاكتفاء باستخدام قطع صغيرة من السجاد عند مناطق الجلوس فقط، لإبراز الجمال الطبيعي للأرضيات.

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