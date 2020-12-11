الأصفر والرمادي.. المزيج اللوني المثالي لعام 2021

تشير الدراسات إلى أن اللون الأصفر هو رمز الإشراقة والنضارة والإيجابية والتفاؤل وأنه مرتبط ارتباط وثيق بالدفء والبهجة وزيادة النشاط العقلي وزيادة الطاقة وتنشيط الذاكرة وتشجيع التواصل وتعزيز الرؤية وبناء الثقة وتنشيط الجهاز العصبي، أما الرمادي، فهو لون رائع محايد ومتوازن، يعبر عن الرسمية والوقار والعملية، ويرتبط بالنمط الحديث من أنماط التصميم.

إن كنت من محبي هذين اللونين وتؤيد استخدامهما معًا، فمن المؤكد أنك ستسعد بما لدينا من أخبار لك، وهي أن الأصفر والرمادي هما ألوان العام الجديد 2021، لهذا السبب، أعددنا هذا الألبوم اليوم، كي يبرز أنهما مزيج لوني ساحر ومتناغم وشديد المرونة، ويمكن استخدامها بأي غرفة من غرف منزلك.