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الأصفر والرمادي.. المزيج اللوني المثالي لعام 2021

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
АПАРТАМЕНТЫ SKY, Suiten7 Suiten7 غرفة الاطفال بلاستيك Yellow
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تشير الدراسات إلى أن اللون الأصفر هو رمز الإشراقة والنضارة والإيجابية والتفاؤل وأنه مرتبط ارتباط وثيق بالدفء والبهجة وزيادة النشاط العقلي وزيادة الطاقة وتنشيط الذاكرة وتشجيع التواصل وتعزيز الرؤية وبناء الثقة وتنشيط الجهاز العصبي، أما الرمادي، فهو لون رائع محايد ومتوازن، يعبر عن الرسمية والوقار والعملية، ويرتبط بالنمط الحديث من أنماط التصميم.

إن كنت من محبي هذين اللونين وتؤيد استخدامهما معًا، فمن المؤكد أنك ستسعد بما لدينا من أخبار لك، وهي أن الأصفر والرمادي هما ألوان العام الجديد 2021، لهذا السبب، أعددنا هذا الألبوم اليوم، كي يبرز أنهما مزيج لوني ساحر ومتناغم وشديد المرونة، ويمكن استخدامها بأي غرفة من غرف منزلك.

الأصفر في السقف

Panorama, Bill's Design Limited Bill's Design Limited مطبخ Yellow
Bill&#39;s Design Limited

Bill's Design Limited
Bill&#39;s Design Limited
Bill's Design Limited

على غير العادة، يتألق الأصفر هنا في سقف المطبخ ويلقي بظلاله الناعمة عليه!

الأصفر في ساحة كبيرة من الألوان المحايدة

Частный дом в Jesenice, Прага - Запад, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. غرفة المعيشة Yellow
ISDesign group s.r.o.

ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.

تفاصيل خزائن المطبخ أصبحت أكثر تألقًا ووضوحًا وجاذبية بفضل الظلال الصفراء الزاهية.

المعنى الحقيقي للتناغم

THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN 77M2 CÓ 2 PHÒNG NGỦ - ANH HẢI, QUẬN 10, Công ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Hệ Công ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Hệ غرفة المعيشة خشب نقي Yellow
Công ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Hệ

Công ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Hệ
Công ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Hệ
Công ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Hệ

أما هنا، فالأصفر يستحوذ على جزء كبير من الجدار وبعض الوسائد، فيما يسيطر الرمادي بنغمة لونية فاتحة على الأريكة واللوحة الفنية التي تعتلي مسندها مباشرة.

تفاصيل صغيرة ولكن..

Panorama, Bill's Design Limited Bill's Design Limited غرفة المعيشة Yellow
Bill&#39;s Design Limited

Bill's Design Limited
Bill&#39;s Design Limited
Bill's Design Limited

منح الأصفر هنا هذه الغرفة إشراقة غير عادية بتواجده في مقعد جانبي بتصميم معاصر ولوحة فنية على بعد خطوات قلائل منه.

خلفية مثالية من الرمادي الفاتح

Quitte, Popstahl Küchen Popstahl Küchen مطبخ حديد Yellow
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

الرمادي بظلاله الفاتحة يسيطر على الأجواء، فكان بمثابة خلفية مثالية للوحدات التخزينية الصفراء ومائدة الجزيرة.

الأصفر وعناصر ديكورية في غاية الجاذبية

АПАРТАМЕНТЫ SKY, Suiten7 Suiten7 غرفة الاطفال بلاستيك Yellow
Suiten7

Suiten7
Suiten7
Suiten7

الأرفف، المقعد المبتكر ووحدة الأدراج الخارجة عن المألوف.. جميعها عناصر زادها اللون الأصفر جمالًا وجاذبية.

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الأصفر يكسر رتابة الأبيض ووقار الرمادي

Escritório de Advocacia | Recife - Pernambuco | Brasil, Arquitetura Sônia Beltrão & associados Arquitetura Sônia Beltrão & associados مساحات تجارية حجر Yellow محلات تجارية
Arquitetura Sônia Beltrão &amp; associados

Arquitetura Sônia Beltrão & associados
Arquitetura Sônia Beltrão &amp; associados
Arquitetura Sônia Beltrão & associados

بلمسات ديكورية صفراء مستقيمة ومتوازية، يتزين سقف وأرضية هذا المطبخ، لكسر رتابة الأبيض ورسمية الرمادي.

الأريكة الصفراء.. بطلة الرواية

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة حجر Yellow
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أريكة صفراء زاهية بالكبوتونية في ساحة غمرت جدرانها ظلال اللون الرمادي الفاتح.

خزانة صفراء صغيرة وفارق كبير!

Residência Botafogo , Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مكتب عمل أو دراسة خشب Yellow
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

مجرد وحدة تخزينية صفراء صغيرة صنعت الفارق هنا بهذه الغرفة الصغيرة

صحون صفراء على مفرش رمادي أنيق

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг, Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' غرفة السفرة Yellow
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

المقاعد وسطح الطاولة والصحون المنمقة.. عناصر زينها جميعًا اللون الأصفر وزادتها جمالًا لمسات الرمادي في الخلفية متمثلة في مفرش المائدة.

وسائد أنيقة بالأصفر والرمادي

Tischwäsche Frühjahr/ Sommer 2018, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Yellow
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

وسائد في منتهى الاناقة بدرجات متفاوتة من اللون الأصفر والرمادي.

أرضية صفراء مزركشة

Casa Salir do Porto, Caldas da Rainha, Portugal, brf architecture brf architecture حمام سيراميك Yellow
brf architecture

brf architecture
brf architecture
brf architecture

في هذا الحمام، استطاعت الأرضية المزركشة بالاصفر والابيض أن تكسبه مظهراً خارجا عن المألوف.

أرفف المكتبة ما بين الأصفر والرمادي

Paris 11, blackStones blackStones مكتب عمل أو دراسة أبلكاش Yellow
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

تنافس واضح بين الرمادي والأصفر الفاتح للسيطرة على أكبر عدد من الأرفف المفتوحة.

الجدران والخزائن

homify مطبخ ذو قطع مدمجة زجاج Yellow
homify

homify
homify
homify

بلمسة لامعة، تألق الأصفر هنا في الجزء الأكبر من الجدران وبعض أبواب خزائن المطبخ.

طاولة كونسول فريدة

cobertura elegante e colorida, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura غرفة المعيشة
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

يمكن القول إن طاولة الكونسول الصفراء تلك هي قطعة الديكور المحورية بالمنزل بأكمله.

خطوط أفقية ورأسية ناعمة

Pokój dla chłopca, Wkwadrat Architekt Wnętrz Toruń Wkwadrat Architekt Wnętrz Toruń غرفة نوم بنات MDF Yellow
Wkwadrat Architekt Wnętrz Toruń

Wkwadrat Architekt Wnętrz Toruń
Wkwadrat Architekt Wnętrz Toruń
Wkwadrat Architekt Wnętrz Toruń

خطوط رأسية وأفقية ناعمة باللون الأصفر الفاتح، بعضها في الجدران والآخر في فرش الأرضية.

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إكسسوارات صفراء متفرقة

Quarto de Casal | INTERCASA 2017, TRENDS INTERIOR DESIGN TRENDS INTERIOR DESIGN غرفة نوم Yellow
TRENDS INTERIOR DESIGN

TRENDS INTERIOR DESIGN
TRENDS INTERIOR DESIGN
TRENDS INTERIOR DESIGN

في هذه الغرفة، يمكننا ملاحظة التأثير الكبير للاكسسوارات الصفراء على تصميمها الداخلي، متمثلا في الوسائد والمقاعد ووحدات الإضاءة الجانبية وبعض الزهور.

غرف النوم أجمل بالأصفر والرمادي

MAISON SAVOYE, Barbara Dundes | ARQ + DESIGN Barbara Dundes | ARQ + DESIGN غرفة نوم
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

غرفة أخرى تجسد التناغم بين اللونين الأصفر والرمادي في أبهى صوره.

هيكل معماري في منتهى الإشراقة

Casa Centenario, Laboratorio Mexicano de Arquitectura Laboratorio Mexicano de Arquitectura منازل أسمنت Yellow
Laboratorio Mexicano de Arquitectura

Laboratorio Mexicano de Arquitectura
Laboratorio Mexicano de Arquitectura
Laboratorio Mexicano de Arquitectura

لا شك أن الأصفر نجح هنا في إكساب هذا الهيكل المعماري لمسة في منتهى الإشراقة والحيوية.

فن استخدام الألوان

Infinite ligth, Vanila Studio Design Vanila Studio Design مطبخ Yellow
Vanila Studio Design

Vanila Studio Design
Vanila Studio Design
Vanila Studio Design

لم يلجأ الخبراء هنا للون الأصفر إلا في مقاعد البار وبعض الارفف المعلقة ووحدات الإضاءة، ومع ذلك، جعل المساحة تنبض بالحياة.

مرونة مطلقة

Proyecto de interiorismo y decoración en un apartamento en Madrid, Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid غرفة المعيشة Yellow
Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid

Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid
Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid
Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid

الامر مماثل هنا رغم اختلاف الغرف، وهو ما يؤكد مرونة اللونين الأصفر والرمادي وإمكانية استخدامهما في أي مكان.

المساحة الفاصلة بين الوحدات

White contemporary kitchen with yellow glass splashbacks and herringbone wood floor Timothy James Interiors مطبخ زجاج Yellow kitchen,london,apartment,yellowsplashback,white kitchen
Timothy James Interiors

White contemporary kitchen with yellow glass splashbacks and herringbone wood floor

Timothy James Interiors
Timothy James Interiors
Timothy James Interiors

حتى تجعل المساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية أكثر إشراقة وجاذبية، سر على خطى النموذج المعروض.

الأصفر على الجوانب والرمادي في الصدارة

appartement de vacances, MISS IN SITU Clémence JEANJAN MISS IN SITU Clémence JEANJAN غرفة المعيشة Yellow
MISS IN SITU Clémence JEANJAN

MISS IN SITU Clémence JEANJAN
MISS IN SITU Clémence JEANJAN
MISS IN SITU Clémence JEANJAN

نموذج آخر متوازن ومتناغم، ليس بفضل الأصفر والرمادي فقط هذه المرة، وإنما بفضل استخدام اللون الأبيض الناصع معهما.

جدار مبهج من السيراميك

Apartamento de Publicitário Estrangeiro, Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores مطابخ صغيرة خشب معالج Yellow
Enzo Sobocinski Arquitetura &amp; Interiores

Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores
Enzo Sobocinski Arquitetura &amp; Interiores
Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores

لمحبي اللمسات المبهجة في المطابخ، اللون الأصفر يمكنه تحقيق ذلك بكل سهولة لمجرد استخدامه في الجدران.

الأصفر.. وتأثير قوي

Santo André B.R., LILIAN FUGITA ARQUITETURA LILIAN FUGITA ARQUITETURA غرفة السفرة Yellow
LILIAN FUGITA ARQUITETURA

LILIAN FUGITA ARQUITETURA
LILIAN FUGITA ARQUITETURA
LILIAN FUGITA ARQUITETURA

فقط طاولة طعام صفراء زاهية نجحت في تحقيق التوازن مع اللون الأسود.

رسمية لكن مبهجة

STUDIO CPN (Centro), JR DECOR - Design de Interiores JR DECOR - Design de Interiores غرفة المعيشة Yellow
JR DECOR – Design de Interiores

JR DECOR - Design de Interiores
JR DECOR – Design de Interiores
JR DECOR - Design de Interiores

استخدام اللون الرمادي هنا جعل الغرفة بطابع رسمي جدي، إلا أن الأصفر ببهجته منحها الكثير من الحيوية والانتعاش.

خلفية بيضاء ناصعة تبرز ملامح اللونين

Proyecto de interiorismo y decoración en un apartamento en Madrid, Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid غرفة المعيشة Yellow
Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid

Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid
Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid
Interioristas Dimeic, diseñadores y decoradores en Madrid

أثاث أنيق ومعاصر بمزيج الأصفر والرمادي على خلفية بيضاء ناصعة.

كوريدور ساطح كالشمس

Projet XAO, Agence 4ai Agence 4ai الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Yellow
Agence 4ai

Agence 4ai
Agence 4ai
Agence 4ai

إن كنت تشعر أن كوريدور منزلك كئيبًا ومهملًا، ليس عليك سوى اللجوء للون الأصفر.

الأصفر في كل مكان بالمعنى الحرفي

homify الممر والمدخل Yellow
homify

homify
homify
homify

قد تصدمك الصورة في البداية، لكنها حقًا مذهلة، حيث يسيطر الأصفر فيها على التصميم الداخلي بالكامل من جدران وسقف وأرضية!

مناسب تمامًا لغرف الاطفال

Kid's Space | Bedroom, WORKSPACE architects & interior designers WORKSPACE architects & interior designers غرفة نوم Yellow
WORKSPACE architects &amp; interior designers

WORKSPACE architects & interior designers
WORKSPACE architects &amp; interior designers
WORKSPACE architects & interior designers

تريد ألوان مناسبة لغرف الأطفال بخلاف الوردي والبيبي بلو؟! ليس هناك خيارًا أجمل من الأصفر مع الرمادي.

ألوان الجدران الخارجية ... تصميمات تتماشى مع طبيعة المكان
أي التصاميم المعروضة أحببت؟

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