الأصفر والرمادي.. المزيج اللوني المثالي لعام 2021

تشير الدراسات إلى أن اللون الأصفر هو رمز الإشراقة والنضارة والإيجابية والتفاؤل وأنه مرتبط ارتباط وثيق بالدفء والبهجة وزيادة النشاط العقلي وزيادة الطاقة وتنشيط الذاكرة وتشجيع التواصل وتعزيز الرؤية وبناء الثقة وتنشيط الجهاز العصبي، أما الرمادي، فهو لون رائع محايد ومتوازن، يعبر عن الرسمية والوقار والعملية، ويرتبط بالنمط الحديث من أنماط التصميم.
إن كنت من محبي هذين اللونين وتؤيد استخدامهما معًا، فمن المؤكد أنك ستسعد بما لدينا من أخبار لك، وهي أن الأصفر والرمادي هما ألوان العام الجديد 2021، لهذا السبب، أعددنا هذا الألبوم اليوم، كي يبرز أنهما مزيج لوني ساحر ومتناغم وشديد المرونة، ويمكن استخدامها بأي غرفة من غرف منزلك.
على غير العادة، يتألق الأصفر هنا في سقف المطبخ ويلقي بظلاله الناعمة عليه!
تفاصيل خزائن المطبخ أصبحت أكثر تألقًا ووضوحًا وجاذبية بفضل الظلال الصفراء الزاهية.
أما هنا، فالأصفر يستحوذ على جزء كبير من الجدار وبعض الوسائد، فيما يسيطر الرمادي بنغمة لونية فاتحة على الأريكة واللوحة الفنية التي تعتلي مسندها مباشرة.
منح الأصفر هنا هذه الغرفة إشراقة غير عادية بتواجده في مقعد جانبي بتصميم معاصر ولوحة فنية على بعد خطوات قلائل منه.
الرمادي بظلاله الفاتحة يسيطر على الأجواء، فكان بمثابة خلفية مثالية للوحدات التخزينية الصفراء ومائدة الجزيرة.
الأرفف، المقعد المبتكر ووحدة الأدراج الخارجة عن المألوف.. جميعها عناصر زادها اللون الأصفر جمالًا وجاذبية.
بلمسات ديكورية صفراء مستقيمة ومتوازية، يتزين سقف وأرضية هذا المطبخ، لكسر رتابة الأبيض ورسمية الرمادي.
أريكة صفراء زاهية بالكبوتونية في ساحة غمرت جدرانها ظلال اللون الرمادي الفاتح.
مجرد وحدة تخزينية صفراء صغيرة صنعت الفارق هنا بهذه الغرفة الصغيرة
المقاعد وسطح الطاولة والصحون المنمقة.. عناصر زينها جميعًا اللون الأصفر وزادتها جمالًا لمسات الرمادي في الخلفية متمثلة في مفرش المائدة.
وسائد في منتهى الاناقة بدرجات متفاوتة من اللون الأصفر والرمادي.
في هذا الحمام، استطاعت الأرضية المزركشة بالاصفر والابيض أن تكسبه مظهراً خارجا عن المألوف.
تنافس واضح بين الرمادي والأصفر الفاتح للسيطرة على أكبر عدد من الأرفف المفتوحة.
بلمسة لامعة، تألق الأصفر هنا في الجزء الأكبر من الجدران وبعض أبواب خزائن المطبخ.
يمكن القول إن طاولة الكونسول الصفراء تلك هي قطعة الديكور المحورية بالمنزل بأكمله.
خطوط رأسية وأفقية ناعمة باللون الأصفر الفاتح، بعضها في الجدران والآخر في فرش الأرضية.
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في هذه الغرفة، يمكننا ملاحظة التأثير الكبير للاكسسوارات الصفراء على تصميمها الداخلي، متمثلا في الوسائد والمقاعد ووحدات الإضاءة الجانبية وبعض الزهور.
غرفة أخرى تجسد التناغم بين اللونين الأصفر والرمادي في أبهى صوره.
لا شك أن الأصفر نجح هنا في إكساب هذا الهيكل المعماري لمسة في منتهى الإشراقة والحيوية.
لم يلجأ الخبراء هنا للون الأصفر إلا في مقاعد البار وبعض الارفف المعلقة ووحدات الإضاءة، ومع ذلك، جعل المساحة تنبض بالحياة.
الامر مماثل هنا رغم اختلاف الغرف، وهو ما يؤكد مرونة اللونين الأصفر والرمادي وإمكانية استخدامهما في أي مكان.
حتى تجعل المساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية أكثر إشراقة وجاذبية، سر على خطى النموذج المعروض.
نموذج آخر متوازن ومتناغم، ليس بفضل الأصفر والرمادي فقط هذه المرة، وإنما بفضل استخدام اللون الأبيض الناصع معهما.
لمحبي اللمسات المبهجة في المطابخ، اللون الأصفر يمكنه تحقيق ذلك بكل سهولة لمجرد استخدامه في الجدران.
فقط طاولة طعام صفراء زاهية نجحت في تحقيق التوازن مع اللون الأسود.
استخدام اللون الرمادي هنا جعل الغرفة بطابع رسمي جدي، إلا أن الأصفر ببهجته منحها الكثير من الحيوية والانتعاش.
أثاث أنيق ومعاصر بمزيج الأصفر والرمادي على خلفية بيضاء ناصعة.
إن كنت تشعر أن كوريدور منزلك كئيبًا ومهملًا، ليس عليك سوى اللجوء للون الأصفر.
قد تصدمك الصورة في البداية، لكنها حقًا مذهلة، حيث يسيطر الأصفر فيها على التصميم الداخلي بالكامل من جدران وسقف وأرضية!
تريد ألوان مناسبة لغرف الأطفال بخلاف الوردي والبيبي بلو؟! ليس هناك خيارًا أجمل من الأصفر مع الرمادي.