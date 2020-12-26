أفكار متنوعة للبار مثالية للمطابخ الحديثة

إن مفتاح إنشاء المطابخ الحديثة والعملية هو التفكير في كل جانب من جوانب الاستخدام عند تنفيذ التصميم الخاص بك. لهذا السبب، يسعى المزيد من الأشخاص إلى تثبيت بارات إفطار رائعة الجمال ومفيدة بلا شك، والتي تقدم حلاً بسيطًا ومباشرًا لتناول الطعام كعائلة، دون الحاجة إلى غرفة منفصلة، ويوفر في نفس الوقت مساحة تخزين واسعة للحفاظ على الأسطح ناعمة وخالية من الفوضى.
مع تزايد شعبية المطابخ ذات المخططات المفتوحة، أصبحت المطابخ مساحات اجتماعية بشكل أكبر، وتوفر بارات التي هي جزء لا يتجزأ منها نقطة محورية اجتماعية للحياة الأسرية والضيوف، حيث يمكن لعائلتك التجمع وتناول الطعام والدردشة. ويميل الناس إلى الانجذاب إلى جزر المطبخ والتجمع حولها في حفلات العشاء. ويمكنك أن تقدم لهم مكانًا للجلوس والدردشة أثناء انشغالك في إعداد الطعام.
لا يجب أن يكون بار الإفطار ضخمًا ليحظى بجاذبية كبيرة، يتناسب هذا التصميم الساحر والمكتمل مع سطح رخامي رمادي اللون، مع الروح المعاصرة للمطبخ بأكمله بشكل جيد.
تم تصميم بار رائع للإفطار باللون الكريمي الأنيق حول طاولة المطبخ مع مقاعد بيضاء صغيرة الحجم، فهي توفر حقًا مساحة اجتماعية راقية للتجمعات العائلية، بينما يمكنك أن تقوم بإعداد الطعام في نفس الوقت.
إذا كنت تعتقد أنه ليس لديك مساحة كافية في مطبخك لبار الإفطار، فاستلهم بعض الأفكار من هذا التصميم الرائع، فمن خلال إضافة حافة بسيطة إلى طاولة المطبخ، يمكنك وضع بعض المقاعد الصغيرة تحتها وتوفير مساحة كافية لتناول الطعام أيضًا. إنه مثال رائع للاستغلال الأمثل للمساحات.
إذا كان مطبخك يمثل تعبيراً كاملاً عن هويتك وذوقك، فهناك فرصة جيدة أن يكون لديك تصميم مثالي عندما تريد إضافة بار الإفطار. فنجده هنا مثبت فوق طاولة المطبخ مع وضع بعض المقاعد بطريقة شبه دائرية. ونجد أن هذا التصميم الأنيق يتناسب تماما مع المساحات المفتوحة من حوله.
لا يوجد شيء أجمل من بدء اليوم بوجبة إفطار لذيذة لشخصين وإنهائه مع وجبة عشاء رومانسية في المنزل الأنيق، وهذا هو السبب في أن بار الإفطار الصغير والرائع هذا يلهمنا الكثير. إنه ليس ضخمًا، ولكنه يناسب الأسر الصغيرة تماما.
في هذا المطبخ الذي يحتوي على مخطط ألوان محدد للغاية، يمكن أن يكون بار الإفطار الجديد طريقة رائعة لتقديم تدرج مذهل للألوان. ونجد هذا اللوح الرخامي الأسود يتناسب تماما مع تصميم المطبخ الانسيابي.
إذا كان لديك مطبخ ريفي، فقد تحب رؤية بار الإفطار المذهل هذا، والذي يعمل كطاولة جزيرة مركزية. لقد جلبت الحواف والشقوق الغير كاملة وخصائص الخشب هنا الحياة إلى هذا المطبخ، بالإضافة إلى إمكانية تناول الطعام مع أفراد أسرتك.
تم تصميم بار الإفطار الأنيق هذا بطريقة مُدمجة مع طاولة المطبخ، وتم إضافة بعض المقاعد الحمراء النابضة بالحيوية، والتي تضيف إلى مطبخك لمسة من الإشراق ولفت الانتباه.
تم تصميم بار الإفطار هنا بطريقة رائعة ومتصلة مع طاولة المطبخ، وتم وضع مقعد صغير دون ظهر على كل جهة. إنه تصميم بسيط وأنيق في نفس الوقت، سيلفت انتباه كل من يراه.
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إن الأجواء المعاصرة والأنيقة هنا لا يمكن إنكارها، فالحافة الخشبية المثبتة على طرف طاولة المطبخ قامت بوظيفة بار مثالي لتناول وجباتك، كما أن اللون البني الدافيء للخشب قد أعطى المزيد من الانسيابية والحداثة إلى التصميم.