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أفكار متنوعة للبار مثالية للمطابخ الحديثة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Perrers Road, Wodu Architects Wodu Architects بيت زجاجي
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إن مفتاح إنشاء المطابخ الحديثة والعملية هو التفكير في كل جانب من جوانب الاستخدام عند تنفيذ التصميم الخاص بك. لهذا السبب، يسعى المزيد من الأشخاص إلى تثبيت بارات إفطار رائعة الجمال ومفيدة بلا شك، والتي تقدم حلاً بسيطًا ومباشرًا لتناول الطعام كعائلة، دون الحاجة إلى غرفة منفصلة، ويوفر في نفس الوقت مساحة تخزين واسعة للحفاظ على الأسطح ناعمة وخالية من الفوضى.

مع تزايد شعبية المطابخ ذات المخططات المفتوحة، أصبحت المطابخ مساحات اجتماعية بشكل أكبر، وتوفر بارات التي هي جزء لا يتجزأ منها نقطة محورية اجتماعية للحياة الأسرية والضيوف، حيث يمكن لعائلتك التجمع وتناول الطعام والدردشة. ويميل الناس إلى الانجذاب إلى جزر المطبخ والتجمع حولها في حفلات العشاء. ويمكنك أن تقدم لهم مكانًا للجلوس والدردشة أثناء انشغالك في إعداد الطعام.

منحنيات أنيقة وانسيابية

Cocinas, fabrica de cocinas mediterranean c.a. fabrica de cocinas mediterranean c.a. مطبخ
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

لا يجب أن يكون بار الإفطار ضخمًا ليحظى بجاذبية كبيرة، يتناسب هذا التصميم الساحر والمكتمل مع سطح رخامي رمادي اللون، مع الروح المعاصرة للمطبخ بأكمله بشكل جيد.

بار أنيق باللون الكريمي

Apartamento 93-A, Objetos DAC Objetos DAC مطبخ
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

تم تصميم بار رائع للإفطار باللون الكريمي الأنيق حول طاولة المطبخ مع مقاعد بيضاء صغيرة الحجم، فهي توفر حقًا مساحة اجتماعية راقية للتجمعات العائلية، بينما يمكنك أن تقوم بإعداد الطعام في نفس الوقت.

بار مزدوج الوظيفة

Kitchen and breakfast bar Wodu Architects بيت زجاجي
Wodu Architects

Kitchen and breakfast bar

Wodu Architects
Wodu Architects
Wodu Architects

إذا كنت تعتقد أنه ليس لديك مساحة كافية في مطبخك لبار الإفطار، فاستلهم بعض الأفكار من هذا التصميم الرائع، فمن خلال إضافة حافة بسيطة إلى طاولة المطبخ، يمكنك وضع بعض المقاعد الصغيرة تحتها وتوفير مساحة كافية لتناول الطعام أيضًا. إنه مثال رائع للاستغلال الأمثل للمساحات.

مُصمم خصيصا لتلك المساحة

Kitchen with Breakfast Bar Luke Cartledge Photography مطبخ
Luke Cartledge Photography

Kitchen with Breakfast Bar

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

إذا كان مطبخك يمثل تعبيراً كاملاً عن هويتك وذوقك، فهناك فرصة جيدة أن يكون لديك تصميم مثالي عندما تريد إضافة بار الإفطار. فنجده هنا مثبت فوق طاولة المطبخ مع وضع بعض المقاعد بطريقة شبه دائرية. ونجد أن هذا التصميم الأنيق يتناسب تماما مع المساحات المفتوحة من حوله.

بار صغير لشخصين

Grey Kitchen with Island , Elan Kitchens Elan Kitchens مطبخ grey kitchen,modern kitchen,kitchen with island,island cooking,breakfast bar
Elan Kitchens

Grey Kitchen with Island

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

لا يوجد شيء أجمل من بدء اليوم بوجبة إفطار لذيذة لشخصين وإنهائه مع وجبة عشاء رومانسية في المنزل الأنيق، وهذا هو السبب في أن بار الإفطار الصغير والرائع هذا يلهمنا الكثير. إنه ليس ضخمًا، ولكنه يناسب الأسر الصغيرة تماما.

تباين رائع للألوان

Дизайн интерьера апартаментов в таунхаусе , мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA مطبخ خشب Purple/Violet
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

في هذا المطبخ الذي يحتوي على مخطط ألوان محدد للغاية، يمكن أن يكون بار الإفطار الجديد طريقة رائعة لتقديم تدرج مذهل للألوان. ونجد هذا اللوح الرخامي الأسود يتناسب تماما مع تصميم المطبخ الانسيابي.

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تصميم ريفي معاصر

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك مطبخ ريفي، فقد تحب رؤية بار الإفطار المذهل هذا، والذي يعمل كطاولة جزيرة مركزية. لقد جلبت الحواف والشقوق الغير كاملة وخصائص الخشب هنا الحياة إلى هذا المطبخ، بالإضافة إلى إمكانية تناول الطعام مع أفراد أسرتك.

مدمج بطريقة رائعة

Kitchen breakfast bar Temza design and build مطبخ
Temza design and build

Kitchen breakfast bar

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

تم تصميم بار الإفطار الأنيق هذا بطريقة مُدمجة مع طاولة المطبخ، وتم إضافة بعض المقاعد الحمراء النابضة بالحيوية، والتي تضيف إلى مطبخك لمسة من الإشراق ولفت الانتباه.

تصميم جريء باللون الأسود

Квартира 100м2 в Одинцово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ مطبخ
архитектурная мастерская МАРТ

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

تم تصميم بار الإفطار هنا بطريقة رائعة ومتصلة مع طاولة المطبخ، وتم وضع مقعد صغير دون ظهر على كل جهة. إنه تصميم بسيط وأنيق في نفس الوقت، سيلفت انتباه كل من يراه.

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بار ذات حافة خشبية

OCEANIA, Design Group Latinamerica Design Group Latinamerica غرفة السفرة
Design Group Latinamerica

Design Group Latinamerica
Design Group Latinamerica
Design Group Latinamerica

إن الأجواء المعاصرة والأنيقة هنا لا يمكن إنكارها، فالحافة الخشبية المثبتة على طرف طاولة المطبخ قامت بوظيفة بار مثالي لتناول وجباتك، كما أن اللون البني الدافيء للخشب قد أعطى المزيد من الانسيابية والحداثة إلى التصميم.

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