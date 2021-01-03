كيف تصمم غرفة نومك بطريقة مثالية؟ إليك 10 نصائح هامة

يبدو أن توفير مساحات لعائلتك للاستمتاع بها ومناطق لتجمع ضيوفك لها الأولوية عندما يتعلق الأمر بتزيين منازلنا. ومع ذلك، لا يوجد شيء أكثر أهمية من مساحاتنا الشخصية. وغرفة نومنا هي المكان الذي نهرب فيه من العالم، ونبتعد فيه عن كل القلق والتوتر والضوضاء والتحديات في حياتنا المزدحمة. نحن بحاجة إلى غرف نومنا حيث نعيد شحن أجسادنا وأرواحنا.
من الضروري إنشاء مكان تشعر فيه بالسعادة والاسترخاء، لذا نقدم لك اليوم نصائح حول العناصر والتقنيات المميزة التي يمكنك استخدامها لإنشاء غرفة نوم أحلامك.
تعد غرفة نومك من أكثر المساحات الشخصية في منزلك، لذلك يجب أن ترسمها بالألوان التي تحبها. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر اللون على الحالة المزاجية التي تريد وضعها في المساحة. وفي غرفة النوم، يكون الاسترخاء هو الدافع الأساسي. لذا ستكون الألوان المحايدة أو الهادئة كالأبيض والرمادي والعاجي هي الاختيار الصحيح للتصميم الداخلي، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب استخدام الظلال الداكنة، ولكن ببعض الحكمة.
إذا كنت من محبي ألوان الباستيل مثل الأزرق أو الأخضر، فكل ما عليك فعله هو اختيار اللون المناسب. ومن ناحية أخرى، إذا كنت من محبي اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر أو الأرجواني، فاستخدمها بحذر في غرفة النوم لأن الكثير من هذه الألوان الزاهية سيخلق طاقة زائدة في الغرفة ويمنعك من الحصول على الراحة المطلوبة.
عندما تتسوق لشراء أثاث غرفة نومك، فإن العثور على سرير يعجبك هو مجرد جزء من العملية. نظرًا لأن الأثاث باهظ الثمن، فأنت تريد أن تتأكد من اتخاذ القرار الصحيح. أولاً يجب عليك قياس المساحة للتحقق من أن الأثاث يناسب الغرفة بشكل مريح دون أن تبدو ضيقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتناسب الأثاث مع نمط تصميم الغرفة.
في غرف النوم الصغيرة، قد يكون من الأفضل استخدام أثاث متعدد الوظائف مثل سرير مع تخزين مدمج حتى لا تحتاج إلى شغل مساحات إضافية للطاولات الجانبية. وضع في اعتبارك أنه يجب عليك اختيار أثاث عالي الجودة بحيث يستمر لفترة طويلة.
تذكر أنك لست بحاجة إلى ملء غرفة نومك بالعديد من القطع المذهلة لأن كل ما ستفعله هو جعل الغرفة تبدو مزدحمة. اختر عنصرًا واحدًا، سواء كان سريرًا أو مقعدا لإضفاء لمسة راقية على المساحة. على سبيل المثال، السرير المغطى ذو الأربعة أعمدة هو إضافة مثالية لغرف النوم الكلاسيكية.
يمكنك استخدام بعض الحيل المرئية التي تجعل المساحة تبدو أكبر مما هي عليه. أولاً، حافظ على استخدام الألوان فاتحة، ويمكنك اللجوء إلى بعض اللمسات المشرقة مثل الوسائد لكسر الرتابة. والضوء حليفك لتزيين مساحة صغيرة. إذا كانت الغرفة بها نافذة تدعو إلى دخول الضوء الطبيعي إلى المنطقة، فتأكد من عدم حجبها بالأثاث.
لا يمكن إنكار أن الملحقات الديكورية تساعد على إضفاء أجواء أنيقة على أي مساحة. ومع ذلك، في غرفة النوم من الأفضل تقييد عدد الملحقات حتى لا تبدو المساحة مزدحمة. لذلك اختر بعناية القطع التي ستستخدمها، سواء كانت لوحة جميلة أو حتى جدار مميز مع صور مؤطرة لوجهاتك المفضلة. تكمن الفكرة في خلق شعور بالاسترخاء، لذا اختر العناصر التي تهدئك.
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يجب أن تشعر غرفة نومك بالهدوء والراحة من لحظة دخولك إليها. يمكن تحقيق ذلك من خلال وضع عنصر مثل تنسيق زهور جميل أو لوحة ذات مناظر طبيعية هادئة. وتجنب الاحتفاظ بالنباتات ونوافير المياه أو أي شيء يزعجك، ويجب ألا تكون الإضاءة في غرفة النوم قاسية للغاية. قم باستخدام مفاتيح الإضاءة بحيث يمكن التحكم في السطوع لإضفاء إحساس بالهدوء عندما يحين وقت الراحة.
من الأفضل تجنب وضع مرآة في غرفة النوم حيث يمكن أن يؤثر ذلك على نفسية الأشخاص الذين يشغلون الغرفة. لذلك، إذا كان يجب أن يكون لديك مرآة، فتأكد من تثبيتها في منطقة لا تعكس السرير. ومن الأفضل عدم وجود تلفاز في غرفة النوم، ولكن إذا كنت تحب مشاهدة برامجك المفضلة أثناء الاسترخاء على سريرك، فقم بتغطيته قبل النوم.
من الأفضل وضع السرير في الغرفة بحيث يشير رأسك إلى الجنوب حيث يُعتقد أن هذا الوضع يجلب الثروة والصحة الجيدة والسعادة والازدهار. والنوم باتجاه الشرق يُنصح به لمن يعانون من اعتلال الصحة. كما أنه مفيد للطلاب لأنه يساعد على زيادة التركيز والذاكرة. وتجنب النوم ورأسك في الشمال لأن القوى المغناطيسية في هذا الاتجاه ستضع ضغطًا على عقلك وتمنعك من النوم الهاديء.