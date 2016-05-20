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تعالوا وشاهدو منزلي الجميل

Heba khlili Heba khlili
homify منازل
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عائلتي وانا, بيتنا هو الأمن, الاستقرار, الراحة والكثير من الحب, بيتنا فيه حديقة ومسبح العب مع إخوتي وأصدقائي, تجلس أمي في الحديقة تستمتع بأشعة الشمس, ويركن أبي سيارته في الكراج الواسع.

بيتنا يجمع كل مواصفات المنزل الدافئة مع الكثير من الرفاهية والتصميم الرفيع المستوى.

اُحب عائلتي واُحب منزلي كثيرأ, تعالو وشاهدو منزلي الجميل !!

سيارة ابي في الكراج

homify منازل
homify

homify
homify
homify

اشعر بالسعادة عندما أرى سيارة ابي في الكراج لأنه موجود في المنزل, حيث يمكنني رؤية السيارة من خلال الشبابيك الكبيرة التي يتميز بها منزلي, ويمكنني أيضا سماع صوت السيارة وانا في البلكون, لان سقف كراج السيارة هو ارض البلكون الذي أنا علية.

تستمتع امي بزراعة نباتات تزيينية وغذائية في بعض أجزاء الحديقة, وانا اُحب تلك الشجرة العملاقة التي تتلون بألوان فصول السنه.

حديقتي… مكاني المفضل

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

هذه الساحة الخلفية لمنزلي الجميل, الحديقة الكبيرة هي مكاني المفضل, ألعب وأسبح مع أصدقائي وإخوتي.

ذكاء فني الحدائق الذي اهتم بتصميم تلك الحديقة لتناسبني انا وإخوتي وأصدقائي, فالحديقة محاطة بالاشجار العالية لتعطي خصوصية, ومساحة كبيرة خضراء ألعب بحريتي والاجمل المسبح الكبير, ويوجد أيضا كراسي حجريه بالقرب من المسبح بمستويات مختلفة اجلس عليها لارتاح واعاود السباحة. استمتع بقضاء يومي في الحديقة

ارضية رخام حجرية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

اختار فني الأرضيات أرضية الرخام الخارجية بتدرجات البني الحجري تتناسب مع الوان الحديقة وليس باللون الأبيض كما في داخل المنزل وهو خيار موفق لان الألوان الغامقة افضل خارج المنزل لانها معرضة للعوامل الخارجية اكثر وقد تتسخ. 

لمزيد من التصميم واللمسة الفنية فتحات ضوئية في سقف الممرات الخارجية تعطي ظلال جميلة لتسرب اشعة الشمس منها .

الركن المفضل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يجلس أبي وأمي في الركن المفضل المطل على الغابة! هل هذه غابة؟ هذه ليست غابة هذه حديقة منزلي الكبيرة وجذع الشجرة العملاقة التي اُحب, يجلسان على كرسيين بلون احمر جذاب كسر اللون الأبيض الناصع للأرضية الرخامية.

الشباك الكبير المُطل على الحديقة يسمح بمزيد من الإضاءة الطبيعية التي تزيد من جمالية الأرضية الرخامية.

حائط حجري في المنتصف

homify قبو النبيذ
homify

homify
homify
homify

بساطة المنزل تتمثل بقلة الأشياء الجذابة, لذلك وضع مصمم الأثاث في الركن المفضل كرسيين باللون الأحمر, وهنا اهتم المصمم الداخلي بوجود حائط حجري بتدرجات البني في منتصف الصالة له فتحة في المنتصف بإضاءة علوية, و يمكن الاستفادة من مساحة الشباك بوضع بعض الأقلام ودفتر المذكرات.

الطابق العلوي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وقت النوم اذهب لغرفتي في الطابق العلوي, احب ان استخدم الدرج لأنه آمن, غير منزلق ولونه جميل بلون الخشب الطبيعي, اصعد الدرج  ممسكاً بسور الدرج المتين له زخارف جميلة بلون بني غامق, وتساعدني الشبابيك الكبيرة الزجاجية على الرؤيا بوضوح لأنها تؤمن إضاءة طبيعية .

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