تعالوا وشاهدو منزلي الجميل

عائلتي وانا, بيتنا هو الأمن, الاستقرار, الراحة والكثير من الحب, بيتنا فيه حديقة ومسبح العب مع إخوتي وأصدقائي, تجلس أمي في الحديقة تستمتع بأشعة الشمس, ويركن أبي سيارته في الكراج الواسع.
بيتنا يجمع كل مواصفات المنزل الدافئة مع الكثير من الرفاهية والتصميم الرفيع المستوى.
اُحب عائلتي واُحب منزلي كثيرأ, تعالو وشاهدو منزلي الجميل !!
اشعر بالسعادة عندما أرى سيارة ابي في الكراج لأنه موجود في المنزل, حيث يمكنني رؤية السيارة من خلال الشبابيك الكبيرة التي يتميز بها منزلي, ويمكنني أيضا سماع صوت السيارة وانا في البلكون, لان سقف كراج السيارة هو ارض البلكون الذي أنا علية.
تستمتع امي بزراعة نباتات تزيينية وغذائية في بعض أجزاء الحديقة, وانا اُحب تلك الشجرة العملاقة التي تتلون بألوان فصول السنه.
هذه الساحة الخلفية لمنزلي الجميل, الحديقة الكبيرة هي مكاني المفضل, ألعب وأسبح مع أصدقائي وإخوتي.
ذكاء فني الحدائق الذي اهتم بتصميم تلك الحديقة لتناسبني انا وإخوتي وأصدقائي, فالحديقة محاطة بالاشجار العالية لتعطي خصوصية, ومساحة كبيرة خضراء ألعب بحريتي والاجمل المسبح الكبير, ويوجد أيضا كراسي حجريه بالقرب من المسبح بمستويات مختلفة اجلس عليها لارتاح واعاود السباحة. استمتع بقضاء يومي في الحديقة
اختار فني الأرضيات أرضية الرخام الخارجية بتدرجات البني الحجري تتناسب مع الوان الحديقة وليس باللون الأبيض كما في داخل المنزل وهو خيار موفق لان الألوان الغامقة افضل خارج المنزل لانها معرضة للعوامل الخارجية اكثر وقد تتسخ.
لمزيد من التصميم واللمسة الفنية فتحات ضوئية في سقف الممرات الخارجية تعطي ظلال جميلة لتسرب اشعة الشمس منها .
يجلس أبي وأمي في الركن المفضل المطل على الغابة! هل هذه غابة؟ هذه ليست غابة هذه حديقة منزلي الكبيرة وجذع الشجرة العملاقة التي اُحب, يجلسان على كرسيين بلون احمر جذاب كسر اللون الأبيض الناصع للأرضية الرخامية.
الشباك الكبير المُطل على الحديقة يسمح بمزيد من الإضاءة الطبيعية التي تزيد من جمالية الأرضية الرخامية.
بساطة المنزل تتمثل بقلة الأشياء الجذابة, لذلك وضع مصمم الأثاث في الركن المفضل كرسيين باللون الأحمر, وهنا اهتم المصمم الداخلي بوجود حائط حجري بتدرجات البني في منتصف الصالة له فتحة في المنتصف بإضاءة علوية, و يمكن الاستفادة من مساحة الشباك بوضع بعض الأقلام ودفتر المذكرات.
وقت النوم اذهب لغرفتي في الطابق العلوي, احب ان استخدم الدرج لأنه آمن, غير منزلق ولونه جميل بلون الخشب الطبيعي, اصعد الدرج ممسكاً بسور الدرج المتين له زخارف جميلة بلون بني غامق, وتساعدني الشبابيك الكبيرة الزجاجية على الرؤيا بوضوح لأنها تؤمن إضاءة طبيعية .
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