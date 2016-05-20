تعالوا وشاهدو منزلي الجميل

عائلتي وانا, بيتنا هو الأمن, الاستقرار, الراحة والكثير من الحب, بيتنا فيه حديقة ومسبح العب مع إخوتي وأصدقائي, تجلس أمي في الحديقة تستمتع بأشعة الشمس, ويركن أبي سيارته في الكراج الواسع.

بيتنا يجمع كل مواصفات المنزل الدافئة مع الكثير من الرفاهية والتصميم الرفيع المستوى.

اُحب عائلتي واُحب منزلي كثيرأ, تعالو وشاهدو منزلي الجميل !!