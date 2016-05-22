وقت الاستمتاع بالطبخ

المطبخ هو مكان واحد يتحد فيه العالم, وتسافر إلى كل أنحاء العالم وانت في مكانك, تنتقل بين المطبخ الإيطالي برائحة زيت الزيتون, والمطبخ الفرنسي برائحة الخبز الى المطبخ الأكثر تميزاً المطبخ العربي الذي يجمع كل أنواع روائح الطبخ الشهية.

مكان تستمتع فيه جميع أفراد العائلة, ربة المنزل بالطبخ, الاولاد بالطعام الذي تحضره الأم, وقد يساعد الاب في بعض الاحيان في الطبخ.

في هذا المقال سنتعرف على مزايا المطبخ الكبير بأنماطه المختلفة .