وقت الاستمتاع بالطبخ

المطبخ هو مكان واحد يتحد فيه العالم, وتسافر إلى كل أنحاء العالم وانت في مكانك, تنتقل بين المطبخ الإيطالي برائحة زيت الزيتون, والمطبخ الفرنسي برائحة الخبز الى المطبخ الأكثر تميزاً المطبخ العربي الذي يجمع كل أنواع روائح الطبخ الشهية.
مكان تستمتع فيه جميع أفراد العائلة, ربة المنزل بالطبخ, الاولاد بالطعام الذي تحضره الأم, وقد يساعد الاب في بعض الاحيان في الطبخ.
في هذا المقال سنتعرف على مزايا المطبخ الكبير بأنماطه المختلفة .
المطبخ الكلاسيكي مطبخ متكامل له طابع الأناقة والرتابة. مطبخ كبير لعائلة كبيرة فيه الكثير من الخزن العلوية السفلية باللون الأبيض ذات نقوش ذهبية أعطت فخامة وأناقة, التي احتوت جميع لوازم المطبخ من الأواني والصحون, طاولة تحضير الطعام بنفس اللون والنقوش الذهبية تتوسط المطبخ, ولا حاجة لغرفة سفرة مستقلة لان المطبخ يتسع أيضا لطاولة طعام تتميز بكراسيها الأنيقة ذات اللون البني الفاتح .
مودرن
مطبخ يرضي جميع الاذواق بسيط كبير يحتوي كل ضروريات المطبخ, تتوسطه طاولة طعام مصنوعة من الخشب باللون الأبيض الذي يزيد من الإضاءة والمساحة, رف على الحائط للاشياء الأكثر استخداما كالبهارات. لون أحمر للثلاجة ووسائد الكراسي, لون جذاب اعطى تأثير حداثي و حيوي للمطبخ.
لا داعي للذهاب على الأدغال لتسمع صوت حفيف الأشجار وتغريد الطيور الملونة, فالمطبخ الكبير يساعدك باختيار التصميم الذي ترغب, ولتصميم مطبخ بطبيعة استوائية, تحتاج إلى لمسة ضوئية برتقالية خافتة تتمثل بالثريا, مع وجود للون الأخضر المتمثل بالنباتات والكثير من لون الخشب للخزن الكبيرة الموجودة في كل أرجاء المطبخ تعكس جمال الطبيعة الاستوائية.
رائحة زيت الزيتون والحمضيات و لون البحر تفوح من هذا المطبخ الذي له نكهه ورائحة مميزة. لمزيد من الأجواء الساحلية الخزن السفلية بلون ابيض والجدران من السيراميك بلون الأزرق البحري والأبيض, وشباك ازرق كبير لمزيد من أشعة الشمس ورائحة البحر, طاولة تحضير الطعام وطاولة السفرة هي عبارة عن طاولة واحدة بمستويين لإعطاء مزيد من المساحة .
الشعور بالدفء ورائحة الخشب العطرة, هذه هي الطبيعة الريفية , حيث كل شيء في المطبخ من الخشب ابتداء من السقف بدعامات خشبية كبيرة, نزولا إلى الجدران الخشبية والخزن وطاولة تحضير الطعام ذات الخزن السفلية بلون فضي, وصولاً إلى طاولة الطعام والكراسي المحيطة بها, كلها من الخشب المعالج, الشباك والباب الزجاجي أي الكثير من أشعه الشمس التي يتميز بها الريف.
مطبخ معدني له جمالية خاصة, هو مطبخ لأصحاب الذوق المختلف, طاولة السفرة المعدنية بكراسيها الجلدية السوداء, خزن معدنية علوية وسفلية, حتى الثلاجة والفرن بلون المعدن, ولكن ما يجعل هذا المطبخ مميز هو إضاءة السقف باللون الأبيض الناصع, مع الإضاءة الصفراء الخافتة المتدلية من مصباحين تعكس جمال اللون المعدني.
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