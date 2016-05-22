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وقت الاستمتاع بالطبخ

Heba khlili Heba khlili
MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. مطبخ
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المطبخ هو مكان واحد يتحد فيه العالم, وتسافر إلى كل أنحاء العالم وانت في مكانك, تنتقل بين المطبخ الإيطالي برائحة زيت الزيتون, والمطبخ الفرنسي برائحة الخبز الى المطبخ الأكثر تميزاً المطبخ العربي الذي يجمع كل أنواع روائح الطبخ الشهية.

مكان تستمتع فيه جميع أفراد العائلة, ربة المنزل بالطبخ, الاولاد بالطعام الذي تحضره الأم, وقد يساعد الاب في بعض الاحيان في الطبخ.

في هذا المقال سنتعرف على مزايا المطبخ الكبير بأنماطه المختلفة .

المطبخ الكلاسيكي

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. مطبخ
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

المطبخ الكلاسيكي مطبخ متكامل له طابع الأناقة والرتابة. مطبخ كبير لعائلة كبيرة فيه الكثير من الخزن العلوية السفلية باللون الأبيض ذات نقوش ذهبية أعطت فخامة وأناقة, التي احتوت جميع لوازم المطبخ من الأواني والصحون, طاولة تحضير الطعام بنفس اللون والنقوش الذهبية تتوسط المطبخ, ولا حاجة لغرفة سفرة مستقلة لان المطبخ يتسع أيضا لطاولة طعام تتميز بكراسيها الأنيقة ذات اللون البني الفاتح .

المطبخ الحداثي مودرن

open space:"bianco"_"legno"_"colori", msplus architettura msplus architettura مطبخ خشب White
msplus architettura

msplus architettura
msplus architettura
msplus architettura

مطبخ يرضي جميع الاذواق بسيط كبير يحتوي كل ضروريات المطبخ, تتوسطه طاولة طعام مصنوعة من الخشب  باللون الأبيض الذي يزيد من الإضاءة والمساحة, رف على الحائط للاشياء الأكثر استخداما كالبهارات. لون أحمر للثلاجة ووسائد الكراسي, لون جذاب اعطى تأثير حداثي و حيوي للمطبخ.

المطبخ الاستوائي

Casa Amore, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

لا داعي للذهاب على الأدغال لتسمع صوت حفيف الأشجار وتغريد الطيور الملونة, فالمطبخ الكبير يساعدك باختيار التصميم الذي ترغب, ولتصميم مطبخ  بطبيعة استوائية, تحتاج إلى لمسة ضوئية برتقالية خافتة تتمثل بالثريا, مع وجود للون الأخضر المتمثل بالنباتات والكثير من لون الخشب للخزن الكبيرة الموجودة في كل أرجاء المطبخ تعكس جمال الطبيعة الاستوائية.

مطبخ البحر الابيض المتوسط

Дом в Средиземноморском стиле в Симферополе, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN مطبخ
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

رائحة زيت الزيتون والحمضيات و لون البحر تفوح من هذا المطبخ الذي له نكهه ورائحة مميزة. لمزيد من الأجواء الساحلية الخزن السفلية بلون ابيض والجدران من السيراميك بلون الأزرق البحري والأبيض, وشباك ازرق كبير لمزيد من أشعة الشمس ورائحة البحر, طاولة تحضير الطعام وطاولة السفرة هي عبارة عن طاولة واحدة بمستويين لإعطاء مزيد من المساحة .

المطبخ الريفي

homify مطبخ خشب معالج
homify

homify
homify
homify

الشعور بالدفء ورائحة الخشب العطرة, هذه هي الطبيعة الريفية , حيث كل شيء في المطبخ من الخشب ابتداء من السقف بدعامات خشبية كبيرة, نزولا إلى الجدران الخشبية والخزن وطاولة تحضير الطعام ذات الخزن السفلية بلون فضي, وصولاً إلى طاولة الطعام والكراسي المحيطة بها, كلها من الخشب المعالج, الشباك والباب الزجاجي أي الكثير من أشعه الشمس التي يتميز بها الريف. 

المطبخ الصناعي

Extension bois à DOUAI, Notes de Styles - Agence Nord pas de Calais Notes de Styles - Agence Nord pas de Calais مطبخ
Notes de Styles – Agence Nord pas de Calais

Notes de Styles - Agence Nord pas de Calais
Notes de Styles – Agence Nord pas de Calais
Notes de Styles - Agence Nord pas de Calais

مطبخ معدني له جمالية خاصة, هو مطبخ لأصحاب الذوق المختلف, طاولة السفرة المعدنية بكراسيها الجلدية السوداء, خزن معدنية علوية وسفلية, حتى الثلاجة والفرن بلون المعدن, ولكن ما يجعل هذا المطبخ مميز هو إضاءة السقف باللون الأبيض الناصع, مع الإضاءة الصفراء الخافتة المتدلية من مصباحين تعكس جمال اللون المعدني.

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