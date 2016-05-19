رحلة تحول المنزل القديم إلى منزل معاصر

حلم كل إنسان هي إمتلاك شرفة كبيرة، فهي تعطي الفرصة لعمل أنشطة أكثر خارج المنزل في حدودو المنزل و أيضاً في الهواء الطلق، الشرفة تعطي فرصة لعمل تجمعات للأصدقاء وحفلات شواء عائلية وأنشطة أخرى كثيرة للأطفال و حتى للكبار.
معنا اليوم منزل قديم في زاراجوزا في أسبانيا بالإستعانة ب LA PECERA ESTUDIO قررأصحابه القيام بعمل تجديدات له فدعونا نذهب في جولة لنرى المنزل قبل و بعد التجديدات.
هنا تبدو الشرفة مهملة، إلا من بعض إصيصات الزرع المرصوصة، الأرضية تبدو غير مستوية و متأكلة، أيضاً يبدو أن الشرفة تفتقر أي نوع من الخصوصية والأمان بالسور المنخفض.
نرى تحول رائع للمنظر، فأستخدمت بلاطات الخشب بلونها البني الغامق لتغطي الأرضية و أيضاً حرص المصمم على عمل حائط مرتفع باستخدام الخشب ليحصل على منظر رائع و أيضاً خصوصية في الشرفة وزيادة عامل الأمان!
نرى مزايا الخصوصية التي وفرها السور الخشبي الجديد، الآن يمكن الإستلقاء و أخذ حمام شمس بكل خصوصية.
قام المصمم بإستغلال المساحات الهائلة في الشرفة وقام بغلق جزء منها بالزجاج لتصبح الغرفة الزجاجية جزء داخلي في الشرفة فيتمتع بالخصوصية و أيضاً من مميزاته أنه معزول عن العوامل الجوية الغير ملائمة، سواء كانت برد أو حر شديد، مع مراعاة أن إستخدام الزجاج يجعل بدوره الغرفة جزءاً من الشرفة.
إذا أخذنا نظرة داخل المنزل فسنجد جمام صغير نسبياً مزدحم وغير مريح، حوائطه من بلاطات بيضاء قديمة و مملة.
الحل الذي لجأ له المصمم هو نقل مكان المرحاض إلى الحائط المجاور، مع تغير موديلات كل من المرحاض و الحوض، فساهم في تغير شكل و طراز الحمام. إلغاء حوض الإستحمام و إستبداله بحوض قدم للأستحمام مغلقاً بباب زجاجي كان حلاً عملياً و أيضاً وفر مساحة كبيرة. أعطى للحمام طرازاً جديداً و بسيط، بالإضافة إلى أنه أضاف لوناً بنفسجياً براقاً ليعبر عن جراءة المصمم.
كما كان الحال بالحمام، المطبخ أيضاً يبدو قديماً، الحوض من الإستانليس ستيل، الدولايب تبدو صغيرة، غير مستغله و تحتاج تجديد، و أيضاً البلاطات تبدو متهالكه تكون بينها العفن.
قام بهدم كل السيراميك، و أستبدله بالدهان الرمادي. نقل مكان الحوض ليكون أسفل النافذة، دواليب المطبخ مرتفعة للسقف و ذلك لإستغلال الأمثل للمساحة.
المطبخ من اللون الأبيض بعد ما كان خشبي عادي و ممل، الآن يبدو براق و مشجع على إستخدامه. وضع المصمم الأجهزه على الجوانب ليخلق ركن مناسب لإستخدامات المطبخ المتعددة و لعمل مثلث حركة مثالى في مساحة صغيرة. كما أنهى المطبخ بباب زجاجي ليعطي إتساعاً و شفافية للمطبخ و ليضمه إلى قلب المنزل.
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