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رحلة تحول المنزل القديم إلى منزل معاصر

Marwa Hasan Marwa Hasan
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حلم كل إنسان هي إمتلاك شرفة كبيرة، فهي تعطي الفرصة لعمل أنشطة أكثر خارج المنزل  في حدودو المنزل و أيضاً في الهواء الطلق، الشرفة تعطي فرصة لعمل تجمعات للأصدقاء وحفلات شواء عائلية وأنشطة أخرى كثيرة للأطفال و حتى للكبار.

معنا اليوم منزل قديم في زاراجوزا في أسبانيا بالإستعانة ب LA PECERA ESTUDIO قررأصحابه القيام بعمل تجديدات له فدعونا نذهب في جولة لنرى المنزل قبل و بعد التجديدات.

قبل: شرفة مهملة

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هنا تبدو الشرفة مهملة، إلا من بعض إصيصات الزرع المرصوصة، الأرضية تبدو غير مستوية و متأكلة، أيضاً يبدو أن الشرفة تفتقر أي نوع من الخصوصية والأمان بالسور المنخفض.

بعد: تغير جذري

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نرى تحول رائع للمنظر، فأستخدمت بلاطات الخشب بلونها البني الغامق لتغطي الأرضية و أيضاً حرص المصمم على عمل حائط مرتفع باستخدام الخشب ليحصل على منظر رائع و أيضاً خصوصية في الشرفة وزيادة عامل الأمان!

نرى مزايا الخصوصية التي وفرها السور الخشبي الجديد، الآن يمكن الإستلقاء و أخذ حمام شمس بكل خصوصية.

​بعد: الغرفة الزجاجية

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قام المصمم بإستغلال المساحات الهائلة في الشرفة وقام بغلق جزء منها بالزجاج لتصبح الغرفة الزجاجية جزء داخلي في الشرفة فيتمتع بالخصوصية و أيضاً من مميزاته أنه معزول عن العوامل الجوية الغير ملائمة، سواء كانت برد أو حر شديد، مع مراعاة أن إستخدام الزجاج يجعل بدوره الغرفة جزءاً من الشرفة.

قبل: بيت الراحة غير مريح

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إذا أخذنا نظرة داخل المنزل فسنجد جمام صغير نسبياً مزدحم وغير مريح، حوائطه من بلاطات بيضاء قديمة و مملة.

بعد: حمام ذو شخصية

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الحل الذي لجأ له المصمم هو نقل مكان المرحاض إلى الحائط المجاور، مع تغير موديلات كل من المرحاض و الحوض، فساهم في تغير شكل و طراز الحمام. إلغاء حوض الإستحمام و إستبداله بحوض قدم للأستحمام مغلقاً بباب زجاجي كان حلاً عملياً و أيضاً وفر مساحة كبيرة. أعطى للحمام طرازاً جديداً و بسيط، بالإضافة إلى أنه أضاف لوناً بنفسجياً براقاً ليعبر عن جراءة المصمم.

​قبل: مطبخ ممل

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 كما كان الحال بالحمام، المطبخ أيضاً يبدو قديماً، الحوض من الإستانليس ستيل، الدولايب تبدو صغيرة، غير مستغله و تحتاج تجديد، و أيضاً البلاطات تبدو متهالكه تكون بينها العفن.

بعد: مطبخ مودرن

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قام بهدم كل السيراميك، و أستبدله بالدهان الرمادي. نقل مكان الحوض ليكون أسفل النافذة، دواليب المطبخ مرتفعة للسقف و ذلك لإستغلال الأمثل للمساحة.

المطبخ من اللون الأبيض بعد ما كان خشبي عادي و ممل، الآن يبدو براق و مشجع على إستخدامه. وضع المصمم الأجهزه على الجوانب ليخلق ركن مناسب لإستخدامات المطبخ المتعددة و لعمل مثلث حركة مثالى في مساحة صغيرة. كما أنهى المطبخ بباب زجاجي ليعطي إتساعاً و شفافية للمطبخ و ليضمه إلى قلب المنزل.

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