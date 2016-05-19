رحلة تحول المنزل القديم إلى منزل معاصر

حلم كل إنسان هي إمتلاك شرفة كبيرة، فهي تعطي الفرصة لعمل أنشطة أكثر خارج المنزل في حدودو المنزل و أيضاً في الهواء الطلق، الشرفة تعطي فرصة لعمل تجمعات للأصدقاء وحفلات شواء عائلية وأنشطة أخرى كثيرة للأطفال و حتى للكبار.

معنا اليوم منزل قديم في زاراجوزا في أسبانيا بالإستعانة ب LA PECERA ESTUDIO قررأصحابه القيام بعمل تجديدات له فدعونا نذهب في جولة لنرى المنزل قبل و بعد التجديدات.