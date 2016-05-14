منزل من تصميم خاص

هذا المنزل والذي هو من تصميم PHALT ARCHITEKTEN AG, يعد من التصميمات النادرة والخاصة, حيث تجد في هذا المنزل الذي يجمع بين التصميم المختلف من الخارج والتصميم الأنيق من الداخل وتنسيق كل المخارج والمداخل والغرف والسلالم والمساحات المستغلة بشكل فريد جداً.
فتجد المنزل يحيطه الشجر والخضرة من جميع الجوانب, بل ويطل بشكل مباشر على حديقة كبيرة تعطي شعور بالسعادة والراحة النفسية التي تأتي من دوام النظر إلى المناظر الطبيعية الخلابة.
وتجد المنزل أيضاً مصمم بشكل مختلف عن باقي المنازل العادية, فأغلب المنازل حين يتم تصميمها تجدها تتسم بنفس الشكل المستقيم الثابت سواء في الإرتفاع أو العرض, أما بالنسبة لهذا المنزل فتجد التصميم الفريد من نوعه, حيث تجد تصميمه مختلف فهو تصميم لا يشبه المنازل الأخرى في الشكل الخارجي, فهو أقرب ما يشبه الشكل المكعبي الجديد.
هنا نجد في هذه الصورة منظر المنزل من الخارج وكيف أنه يحيط به الخضرة والأشجار والزرع من جميع الجوانب, ليتكون لدينا منظور طبيعي متناسق مع مكانة المنزل.
يتميز المنزل في هذه الصورة بأنه يحتوي على مدخل خاص ومميز من حيث التصميم, حيث نجد أيضاً بجانب المدخل الطابق الأرضي الذي يحتوي على نافذة مباشرة تطل على تلك المناظر الطبيعية الخلابة.
يتضح لنا في هذه الصورة التصميم الداخلي الفريد لهذا المنزل, حيث نجد الأرضية والسلالم الخشبية والتي يحيطها الجدران باللون الأبيض والتب بدورها تعطي شعور في هذا التصميم بالإتساع وامكانية استغلال جميع المساحات المتوفرة
نجد في هذه الصورة التصميم الذي بدوره يشكل السلالم الخشبية والتي تصل بنا إلى الطابق الثاني, لنجد نفس التصميم الفريد الذي يعطي لنا شعور بإتساع المكان في الداخل, ومن ثم يظهر لنا أيضاً روعة التصميم في عدم إضفاء الكثير من الجدران في المنزل والتي تميز المنزل بسعة المكان وعدم إضاعة المساحات المختلفة.
يتضح لنا في هذه الصورة مدى روعة التصميم في إستخدام وإستغلال المساحات الجانبية, والتي نراها في تصميم دولاب به أماكن متعددة لحفظ الأشياء, سواء ملابس أو أدوات منزلية أو غيرها.
في هذه الصورة نرى تصميم الحمام الفريد, الذي يعطينا أيضاً شعور بالإتساع واستغلال المساحات, حيث نرى اللون الأخضر الخفيف والتي يتناسق مع طبيعة المكان بجانب التناسق مع الطبيعة الخلابة حول المنزل.