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منزل من تصميم خاص

Marwan Marwan
Wohnhaus Lohn-Ammannsegg, phalt Architekten AG phalt Architekten AG منازل
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هذا المنزل والذي هو من تصميم PHALT ARCHITEKTEN AG, يعد من التصميمات النادرة والخاصة, حيث تجد في هذا المنزل الذي يجمع بين التصميم المختلف من الخارج والتصميم الأنيق من الداخل وتنسيق كل المخارج والمداخل والغرف والسلالم والمساحات المستغلة بشكل فريد جداً.

فتجد المنزل يحيطه الشجر والخضرة من جميع الجوانب, بل ويطل بشكل مباشر على حديقة كبيرة تعطي شعور بالسعادة والراحة النفسية التي تأتي من دوام النظر إلى المناظر الطبيعية الخلابة.

وتجد المنزل أيضاً مصمم بشكل مختلف عن باقي المنازل العادية, فأغلب المنازل حين يتم تصميمها تجدها تتسم بنفس الشكل المستقيم الثابت سواء في الإرتفاع أو العرض, أما بالنسبة لهذا المنزل فتجد التصميم الفريد من نوعه, حيث تجد تصميمه مختلف فهو تصميم لا يشبه المنازل الأخرى في الشكل الخارجي, فهو أقرب ما يشبه الشكل المكعبي الجديد.

منظر المنزل من الخارج

Wohnhaus Lohn-Ammannsegg, phalt Architekten AG phalt Architekten AG منازل
phalt Architekten AG

phalt Architekten AG
phalt Architekten AG
phalt Architekten AG

هنا نجد في هذه الصورة منظر المنزل من الخارج وكيف أنه يحيط به الخضرة والأشجار والزرع من جميع الجوانب, ليتكون لدينا منظور طبيعي متناسق مع مكانة المنزل.

المنزل من منظور قريب

Wohnhaus Lohn-Ammannsegg, phalt Architekten AG phalt Architekten AG منازل
phalt Architekten AG

phalt Architekten AG
phalt Architekten AG
phalt Architekten AG

يتميز المنزل في هذه الصورة بأنه يحتوي على مدخل خاص ومميز من حيث التصميم, حيث نجد أيضاً بجانب المدخل الطابق الأرضي الذي يحتوي على نافذة مباشرة تطل على تلك المناظر الطبيعية الخلابة.

التصميم الداخلي

Wohnhaus Lohn-Ammannsegg, phalt Architekten AG phalt Architekten AG غرفة المعيشة
phalt Architekten AG

phalt Architekten AG
phalt Architekten AG
phalt Architekten AG

يتضح لنا في هذه الصورة التصميم الداخلي الفريد لهذا المنزل, حيث نجد الأرضية والسلالم الخشبية والتي يحيطها الجدران باللون الأبيض والتب بدورها تعطي شعور في هذا التصميم بالإتساع وامكانية استغلال جميع المساحات المتوفرة

تصميم الطابق الثاني

Wohnhaus Lohn-Ammannsegg, phalt Architekten AG phalt Architekten AG غرفة المعيشة
phalt Architekten AG

phalt Architekten AG
phalt Architekten AG
phalt Architekten AG

نجد في هذه الصورة التصميم الذي بدوره يشكل السلالم الخشبية والتي تصل بنا إلى الطابق الثاني, لنجد نفس التصميم الفريد الذي يعطي لنا شعور بإتساع المكان في الداخل, ومن ثم يظهر لنا أيضاً روعة التصميم في عدم إضفاء الكثير من الجدران في المنزل والتي تميز المنزل بسعة المكان وعدم إضاعة المساحات المختلفة.

استخدام المساحات الجانبية

Wohnhaus Lohn-Ammannsegg, phalt Architekten AG phalt Architekten AG غرفة المعيشة
phalt Architekten AG

phalt Architekten AG
phalt Architekten AG
phalt Architekten AG

يتضح لنا في هذه الصورة مدى روعة التصميم في إستخدام وإستغلال المساحات الجانبية, والتي نراها في تصميم دولاب به أماكن متعددة لحفظ الأشياء, سواء ملابس أو أدوات منزلية أو غيرها.

تصميم الحمام من الداخل

Wohnhaus Lohn-Ammannsegg, phalt Architekten AG phalt Architekten AG منازل
phalt Architekten AG

phalt Architekten AG
phalt Architekten AG
phalt Architekten AG

في هذه الصورة نرى تصميم الحمام الفريد, الذي يعطينا أيضاً شعور بالإتساع واستغلال المساحات, حيث نرى اللون الأخضر الخفيف والتي يتناسق مع طبيعة المكان بجانب التناسق مع الطبيعة الخلابة حول المنزل.

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