منزل من تصميم خاص

هذا المنزل والذي هو من تصميم PHALT ARCHITEKTEN AG, يعد من التصميمات النادرة والخاصة, حيث تجد في هذا المنزل الذي يجمع بين التصميم المختلف من الخارج والتصميم الأنيق من الداخل وتنسيق كل المخارج والمداخل والغرف والسلالم والمساحات المستغلة بشكل فريد جداً.

فتجد المنزل يحيطه الشجر والخضرة من جميع الجوانب, بل ويطل بشكل مباشر على حديقة كبيرة تعطي شعور بالسعادة والراحة النفسية التي تأتي من دوام النظر إلى المناظر الطبيعية الخلابة.

وتجد المنزل أيضاً مصمم بشكل مختلف عن باقي المنازل العادية, فأغلب المنازل حين يتم تصميمها تجدها تتسم بنفس الشكل المستقيم الثابت سواء في الإرتفاع أو العرض, أما بالنسبة لهذا المنزل فتجد التصميم الفريد من نوعه, حيث تجد تصميمه مختلف فهو تصميم لا يشبه المنازل الأخرى في الشكل الخارجي, فهو أقرب ما يشبه الشكل المكعبي الجديد.