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المنزل الفاخر

Marwan Marwan
Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render غرفة نوم
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ما رأيكم بهذا المنزل, إنه من تصميم المصمم الفرنسي BERGA&GONZALEZ –ARQUITECTURA Y RENDER حيث نرى أنه يمتاز بالتصميم الفريد من نوعه, المنزل الذي تحيطه الخضرة من كل جانب, نجد أنه صمم بشكل عصري ليكون أنسب مكان للإستجمام والجلوس في راحة وهدوء أمام المناظر الطبيعية, والتي تعطي بدورها الشعور بالراحة والإنسجام مع الطبيعة.

هذا المنزل صمم خصيصاً لقضاء أحلى الأوقت والأجازات حيث الهدوء والمتعة والبعد عن التلوث السمعي والبيئي في المدينة والزحام المروري.

نرى في هذا المنزل دقة التصميم للخضرة بما يتناسق مع مداخل ومخارج المنزل حيث روعة المسطحات الخضراء البسيطة التي تحيط بالمنزل من كل جانب, بل وروعة تصميم إستراحات الجلوس أمام وخلف المنزل الفاخر.

فعلاً منزل يستحق أن يطلق عليه المنزل الفاخر.

إذا كنت تفكر في الذهاب إلى مكان حيث المتعة والتصميم الراقي والهدوء مع الإنسجام في وسط الطبيعة الساحرة الخضراء ووسط المناظر الطبيعية الخلابة ومكان بعيد عن الزحام وضوضاء المدينة, فنحن ننصحك بزيارة ذلك المنزل الفاخر الذي يساعدك في الحصول على كل ذلك بمجرد النظر إليه والجلوس في جميع أنحائه, سواء أمامه أو في خلفه أو في داخله أو حتى في خارجه عند حمام السباحة المريح الذي يعطيك شعور أيضاً بالإنتعاش بالمياة النقية.

الواجهة الأمامية للمنزل

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render منازل
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

في هذه الصورة نرى بشكل واضح الواجهة الأمامية للمنزل حيث تحيطه الخضرة الرائعة بالإضافة إلى استراحة صغيرة في مدخل المنزل, وتتميز الواجهة بأنها تحتوي على الكثير من النوافذ المطلة هي الأخرى على جميع المشاهد الطبيعية الخلابة, حيث يستطيع الشخص الجلوس في الخارج أو في الداخل ليرى نفس المناظر الطبيعية ليشعر بالإسترخاء والهدوء.

الواجهة الخلفية للمنزل

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render منازل
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

نرى في الواجهة الخلفية للمنزل نفس فكرة تصميم الواجهة الأمامية, من حيث الخضرة التي تحيط به, وجلسة الإستراحة الصغيرة الممتدة خلف المنزل, وأيضاً النوافذ الخلفية التي ترى أيضاً نفس المناظر الطبيعية.

حمام السباحة الفاخر

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render منازل
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

نرى في هذه الصورة حمام سباحة بتصميم فاخر وراقي, حيث يمتاز بالخصوصية في نفس محيط المنزل الفاخر, ويتميز أيضاً بأماكن للجلوس تحت المظلة من الجانبين.

المنزل من الداخل

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render غرفة المعيشة
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

يتضح لنا في هذه الصورة جمال ورقي التصميم للمنزل من الداخل, حيث نجد الأثاث الراقي والذي بدوره يتناسق مع جميع تصميمات المنزل, ويتناسق مع أرضية المنزل باللون الرمادي.

مائدة الطعام الكبيرة

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render غرفة السفرة
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

يتضح لنا في هذه الصورة جمال تصميم مائدة الطعام الكبيرة والتي تتميز بإتساعها وتستطيع أن تضم الكثير من أفراد العائلة الواحدة في حالة تواجد عائلة بأكملها في هذا المنزل الفاخر, أو قد تكون مائدة تعد لكبار ضيوف العائلة.

ونرى أيضاً في هذه الصورة روعة تصميم كل المقاعد حيث التناسق مع لون النوافذ الأبيض والذي بدوره يعطي شعوراً بالرقي والإتساع.

مائدة الطعام الصغيرة

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render مطبخ
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

والتي تمتاز بالمساحة المعتدلة لأفراد الأسرة الواحدة, حيث تتميز بعدد مقاعد أقل لتضم أقل عدد ممكن من الأشخاص, وتتميز أيضاً بقربها من نوافذ المنزل التي تطل على المنظر الخارجي من الحدائق والخضرة.

غرفة النوم الفاخرة

Render 3D de una casa de lujo en Saint Tropez, Francia, Berga&Gonzalez - arquitectura y render Berga&Gonzalez - arquitectura y render غرفة نوم
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render

Berga&Gonzalez - arquitectura y render
Berga&amp;Gonzalez – arquitectura y render
Berga&Gonzalez - arquitectura y render

في هذه الغرفة نرى روعة التصميم العصري ومدى تداخل ضوء الشمس مع الظلال في الغرفة, ومدى تناسق ترتيب الغرفة مع الأرضية والنوافذ, ومدى تناسق ديكور الغرفة والجدران مع لون الأرضية وفرش الغرفة.

حيث نرى الهدوء وروعة الاستجمام داخل الغرفة التي تعطي شعوراً بنوماً هادءاً بعيداً عن الزحام والتلوث السمعي, فنرى إمكانيات متعددة للغرفة منها التلفاز الخاص وأماكن لحفظ الأشياء البسيطة مع وجود مصابيح للإضاءة ليلا أو نهاراً كيفما يختار الأشخاص فيها.

تربع اللون الأبيض على عرش الأناقة
إذا كنت تفكر في الذهاب إلى مكان حيث المتعة والتصميم الراقي والهدوء مع الإنسجام في وسط الطبيعة الساحرة الخضراءفنحن ننصحك بزيارة ذلك المنزل الفاخرما ...

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