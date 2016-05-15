ما رأيكم بهذا المنزل, إنه من تصميم المصمم الفرنسي BERGA&GONZALEZ –ARQUITECTURA Y RENDER حيث نرى أنه يمتاز بالتصميم الفريد من نوعه, المنزل الذي تحيطه الخضرة من كل جانب, نجد أنه صمم بشكل عصري ليكون أنسب مكان للإستجمام والجلوس في راحة وهدوء أمام المناظر الطبيعية, والتي تعطي بدورها الشعور بالراحة والإنسجام مع الطبيعة.

هذا المنزل صمم خصيصاً لقضاء أحلى الأوقت والأجازات حيث الهدوء والمتعة والبعد عن التلوث السمعي والبيئي في المدينة والزحام المروري.

نرى في هذا المنزل دقة التصميم للخضرة بما يتناسق مع مداخل ومخارج المنزل حيث روعة المسطحات الخضراء البسيطة التي تحيط بالمنزل من كل جانب, بل وروعة تصميم إستراحات الجلوس أمام وخلف المنزل الفاخر.

فعلاً منزل يستحق أن يطلق عليه المنزل الفاخر.

إذا كنت تفكر في الذهاب إلى مكان حيث المتعة والتصميم الراقي والهدوء مع الإنسجام في وسط الطبيعة الساحرة الخضراء ووسط المناظر الطبيعية الخلابة ومكان بعيد عن الزحام وضوضاء المدينة, فنحن ننصحك بزيارة ذلك المنزل الفاخر الذي يساعدك في الحصول على كل ذلك بمجرد النظر إليه والجلوس في جميع أنحائه, سواء أمامه أو في خلفه أو في داخله أو حتى في خارجه عند حمام السباحة المريح الذي يعطيك شعور أيضاً بالإنتعاش بالمياة النقية.