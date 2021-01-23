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5 عوامل أساسية تساعدك في اختيار الباب الأمامي لمنزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Large Living, Design Zone Design Zone أبواب رخام
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لا يمكن لباب الدخول الأمامي أن يضيف جمالًا ويجعل منزلك يبدو منتعشًا وجديدًا فحسب، بل إنه يعمل أيضًا كنقطة محورية يلاحظها معظم الناس عند اقترابهم من منزلك أو زيارتك للمرة الأولى. ويمكن أن يتحدث بابك الكثير عن منزلك وحياتك وعنك، حيث يمكن أن يرحب بالناس أو يتسبب في التردد وعدم الأمان. مع وضع كل هذا في الاعتبار، فلا عجب أن اختيار الباب الأمامي يمكن أن يكون مهمة شاقة. 

كل الأبواب ليست متساوية، والباب الخاطئ يمكن أن يجعل منزلك يبدو غير متوازن وغريبًا بعض الشيء. يعد الباب الأمامي من أول الأشياء التي يواجهها الزوار، وله وظيفة مهمة وهي إبعاد المتسللين عن منزلك. لذا إذا كنت في السوق بحثًا عن باب جديد، فقد قمنا بتجميع خمسة عوامل أساسية يجب وضعها في الاعتبار أثناء التسوق والمقارنة. هل أنت جاهز لشراء باب جديد؟ تابع القراءة وانتقل إلى النهاية للحصول على نظرة عامة على ما يمكن أن تتوقعه أثناء البحث عن الباب النموذجي لمدخل منزلك.

1- السعر

First impression counts.. this is what you see when you enter this heaven Design Zone أبواب رخام entrance,hallway,mashrabiya,fountain,lobby
Design Zone

First impression counts.. this is what you see when you enter this heaven

Design Zone
Design Zone
Design Zone

على الرغم من أهمية وضع ميزانية محددة في الاعتبار، إلا أنك لا تبني قرارك أبدًا على السعر وحده. عندما يتعلق الأمر بالأبواب الأمامية، فأنت بحاجة إلى وضع الجودة على رأس قائمتك. قد يوفر لك الباب الأمامي الرخيص بعض المال، لكنك في النهاية تدفع فقط مقابل مواد دون المستوى والجودة والأمان.

HUF Haus MODUM 7:10, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG منازل
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

عند تحديد نطاق خياراتك لشراء باب جديد، تأكد دائمًا من معرفتك بكفاءة الطاقة ومتطلبات الصيانة ومتوسط ​​العمر المتوقع للباب الذي تفكر فيه. فتلك العناصر هي من تحدد جودة الباب ومدى تحمله لعوامل الطقس الخارجية كالحرارة والبرودة والأمطار.

2- التصميم

Villa Mrs. Nabila , Rêny Rêny أبواب
Rêny

Rêny
Rêny
Rêny

بالتأكيد ستكون حر في اختيار مظهر الباب الأمامي الخاص بك، ولكن هناك نوعًا من القواعد التي تنص على أنك تحتاج إلى استكمال التصميم الحالي لمنزلك. ضع دائمًا ممتلكاتك من حيث الشكل والتصميم في الاعتبار، فمثلا عندما يكون منزلك على طراز النيوكلاسيك فمن الأفضل أن تختار الباب الأمامي على نفس الطراز حتى تحصل على الانسجام المطلوب.

Residential Renovation & Extension - Vierlanden, WHO DID IT WHO DID IT منازل خشب نقي
WHO DID IT

WHO DID IT
WHO DID IT
WHO DID IT

بالنظر إلى هذا النموذج نجد أن الباب الأمامي يتلائم تماما مع طراز هذا المنزل المعاصر، ويضيف إليه المزيد من الأناقة والرقي. وهذا الذي يسعى إليه جميع المصممين الداخليين عند اختيارهم للأبواب الخارجية.

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3- الخامات المستخدمة

Casa Porto, ODVO Arquitetura e Urbanismo ODVO Arquitetura e Urbanismo فيلا White
ODVO Arquitetura e Urbanismo

ODVO Arquitetura e Urbanismo
ODVO Arquitetura e Urbanismo
ODVO Arquitetura e Urbanismo

يأتي هنا دور نمط حياتك وحياة أسرتك، فالأسر التي تتنقل دائما لن يكون لديها بالضرورة الوقت الكافي لصيانة الأبواب المعقدة؛ وبالتالي يمكن أن يكون الباب ذو النهاية الخشبية بديلاً مناسبًا وسهل الاستخدام. أما إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الخصائص الحديثة فيمكنك اختيار الأبواب الفولاذية والمعدنية.

الباب الرئيسى للفيلا smarthome أبواب رئيسية
smarthome

الباب الرئيسى للفيلا

smarthome
smarthome
smarthome

إذا كنت بحاجة إلى القليل من الصيانة للحفاظ على أبوابك تبدو جيدة لفترة أطول، فإن الأبواب الخشبية الصلبة هي فكرة رائعة. ولكن بالنسبة لتلك الأبواب، فإن مصدر القلق الرئيسي بالطبع هو تلف المياه، ولكن اعلم فقط أن الطلاء المسامي الدقيق يمكن أن يساعدك في المزيد من العزل ضد المياه.

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4- عوامل الأمان والحماية

Entrance Porch / Green Oak Architects Scotland Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Architects Scotland Ltd

Entrance Porch / Green Oak

Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd
Architects Scotland Ltd

بغض النظر عن مدى جمال بابك الأمامي، فإن أهم ما تحتاج إليه هو إبعاد الغرباء عند الحاجة. لذا يتعين عليك بذل كل الجهود لحماية نفسك من أي عمليات اقتحام محتملة. اختر جودة ومتانة الباب الأمامي أولا ولا تعتمد على شكله فقط، فإن حمايتك وحماية أسرتك تأتي في المقام الأول دائما.

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة أبواب رئيسية MDF Black
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

مع وضع سلامة عائلتك في الاعتبار، تأكد من حصولك على القفل الصحيح لبابك الأمامي. وتأكد من أنه مضاد للكسر، ومضاد للانزلاق، ومضاد للحفر، ومضاد للنتوءات أيضًا. هذا بالتأكيد أحد المجالات التي لا تريد فيها تقليص النفقات أو التكاليف.

5- الحجم

homify أبواب
homify

homify
homify
homify

قبل طلب الباب الأمامي الذي نال إعجابك، يجب عليك إجراء الكثير من القياسات، حيث يمكن أن تؤدي القياسات غير الصحيحة إلى فشل العملية برمتها، وتؤدي إلى استلامك لباب بحجم خاطئ، لذا إذا لم تتمكن من أخذ المقاسات الصحيحة، فاترك هذه الخطوة للمحترفين.

المدخل اللجانبى للفيلا smarthome أبواب
smarthome

المدخل اللجانبى للفيلا

smarthome
smarthome
smarthome

قم بقياس أبعاد بابك الجديد، من حيث الطول والعرض والعمق لمعرفة إذا ما كان سيتناسب مع الأبعاد الموجودة لديك حاليا، أما إذا كنت تخضع لعملية تجديد أكبر وترغب في استبدال بابك الحالي بباب بحجم مختلف تمامًا، فقد ترغب في العثور على أبواب مشابهة لما تريده عبر الإنترنت، ومعرفة طولها وعرضها. بعد ذلك، استخدم شريط قياس لمقارنة أبعاد الأبواب الجديدة المحتملة مع بابك الحالي. سيساعدك هذا على فهم أبعاد وحجم بابك الجديد بشكل أفضل.

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