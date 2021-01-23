5 عوامل أساسية تساعدك في اختيار الباب الأمامي لمنزلك

لا يمكن لباب الدخول الأمامي أن يضيف جمالًا ويجعل منزلك يبدو منتعشًا وجديدًا فحسب، بل إنه يعمل أيضًا كنقطة محورية يلاحظها معظم الناس عند اقترابهم من منزلك أو زيارتك للمرة الأولى. ويمكن أن يتحدث بابك الكثير عن منزلك وحياتك وعنك، حيث يمكن أن يرحب بالناس أو يتسبب في التردد وعدم الأمان. مع وضع كل هذا في الاعتبار، فلا عجب أن اختيار الباب الأمامي يمكن أن يكون مهمة شاقة.
كل الأبواب ليست متساوية، والباب الخاطئ يمكن أن يجعل منزلك يبدو غير متوازن وغريبًا بعض الشيء. يعد الباب الأمامي من أول الأشياء التي يواجهها الزوار، وله وظيفة مهمة وهي إبعاد المتسللين عن منزلك. لذا إذا كنت في السوق بحثًا عن باب جديد، فقد قمنا بتجميع خمسة عوامل أساسية يجب وضعها في الاعتبار أثناء التسوق والمقارنة. هل أنت جاهز لشراء باب جديد؟ تابع القراءة وانتقل إلى النهاية للحصول على نظرة عامة على ما يمكن أن تتوقعه أثناء البحث عن الباب النموذجي لمدخل منزلك.
على الرغم من أهمية وضع ميزانية محددة في الاعتبار، إلا أنك لا تبني قرارك أبدًا على السعر وحده. عندما يتعلق الأمر بالأبواب الأمامية، فأنت بحاجة إلى وضع
الجودة على رأس قائمتك. قد يوفر لك الباب الأمامي الرخيص بعض المال، لكنك في النهاية تدفع فقط مقابل مواد دون المستوى والجودة والأمان.
عند تحديد نطاق خياراتك لشراء باب جديد، تأكد دائمًا من معرفتك بكفاءة الطاقة ومتطلبات الصيانة ومتوسط العمر المتوقع للباب الذي تفكر فيه. فتلك العناصر هي من تحدد جودة الباب ومدى تحمله لعوامل الطقس الخارجية كالحرارة والبرودة والأمطار.
بالتأكيد ستكون حر في اختيار مظهر الباب الأمامي الخاص بك، ولكن هناك نوعًا من القواعد التي تنص على أنك تحتاج إلى استكمال التصميم الحالي لمنزلك. ضع دائمًا ممتلكاتك من حيث الشكل والتصميم في الاعتبار، فمثلا عندما يكون منزلك على طراز النيوكلاسيك فمن الأفضل أن تختار الباب الأمامي على نفس الطراز حتى تحصل على الانسجام المطلوب.
بالنظر إلى هذا النموذج نجد أن الباب الأمامي يتلائم تماما مع طراز هذا المنزل المعاصر، ويضيف إليه المزيد من الأناقة والرقي. وهذا الذي يسعى إليه جميع المصممين الداخليين عند اختيارهم للأبواب الخارجية.
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يأتي هنا دور نمط حياتك وحياة أسرتك، فالأسر التي تتنقل دائما لن يكون لديها بالضرورة الوقت الكافي لصيانة الأبواب المعقدة؛ وبالتالي يمكن أن يكون الباب ذو النهاية الخشبية بديلاً مناسبًا وسهل الاستخدام. أما إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الخصائص الحديثة فيمكنك اختيار الأبواب الفولاذية والمعدنية.
إذا كنت بحاجة إلى القليل من الصيانة للحفاظ على أبوابك تبدو جيدة لفترة أطول، فإن الأبواب الخشبية الصلبة هي فكرة رائعة. ولكن بالنسبة لتلك الأبواب، فإن مصدر القلق الرئيسي بالطبع هو تلف المياه، ولكن اعلم فقط أن الطلاء المسامي الدقيق يمكن أن يساعدك في المزيد من العزل ضد المياه.
بغض النظر عن مدى جمال بابك الأمامي، فإن أهم ما تحتاج إليه هو إبعاد الغرباء عند الحاجة. لذا يتعين عليك بذل كل الجهود لحماية نفسك من أي عمليات اقتحام محتملة. اختر جودة ومتانة الباب الأمامي أولا ولا تعتمد على شكله فقط، فإن حمايتك وحماية أسرتك تأتي في المقام الأول دائما.
مع وضع سلامة عائلتك في الاعتبار، تأكد من حصولك على القفل الصحيح لبابك الأمامي. وتأكد من أنه مضاد للكسر، ومضاد للانزلاق، ومضاد للحفر، ومضاد للنتوءات أيضًا. هذا بالتأكيد أحد المجالات التي لا تريد فيها تقليص النفقات أو التكاليف.
قبل طلب الباب الأمامي الذي نال إعجابك، يجب عليك إجراء الكثير من القياسات، حيث يمكن أن تؤدي القياسات غير الصحيحة إلى فشل العملية برمتها، وتؤدي إلى استلامك لباب بحجم خاطئ، لذا إذا لم تتمكن من أخذ المقاسات الصحيحة، فاترك هذه الخطوة للمحترفين.
قم بقياس أبعاد بابك الجديد، من حيث الطول والعرض والعمق لمعرفة إذا ما كان سيتناسب مع الأبعاد الموجودة لديك حاليا، أما إذا كنت تخضع لعملية تجديد أكبر وترغب في استبدال بابك الحالي بباب بحجم مختلف تمامًا، فقد ترغب في العثور على أبواب مشابهة لما تريده عبر الإنترنت، ومعرفة طولها وعرضها. بعد ذلك، استخدم شريط قياس لمقارنة أبعاد الأبواب الجديدة المحتملة مع بابك الحالي. سيساعدك هذا على فهم أبعاد وحجم بابك الجديد بشكل أفضل.