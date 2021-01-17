دليلك من هوميفاي لتنظيف المطبخ بسرعة وسهولة

بين تحضير الوجبات والأطباق المتسخة، يمر مطبخك بكثير من الفوضى في يوم واحد. إنه واحد من أكثر الغرف التي يتم استخدامها في منزلك، مما يجعل التنظيف المنتظم له أكثر أهمية. سواء أكان ذلك عبارة عن موقد مغطى بالصلصة أو منضدة ملطخة بالقهوة، فإن تنظيف كل سطح في مطبخك بشكل يومي يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، ستساعدك حيل تنظيف المطبخ هذه على إزالة الشحوم وإزالة الروائح الكريهة والتعقيم في وقت أقل. جرب هذه الأفكار لتبديل روتين التنظيف القديم لديك والحفاظ على مطبخك متألقًا.
لا تفكر في تنظيف مطبخك قبل الحصول على أدوات التنظيف اللازمة، ستحتاج إلى شراء بعض الأشياء التي تساعدك في عملية التنظيف العميق مثل، منظف الأسطح أو بخاخ مطهر، منظف مضاد للبكتيريا للثلاجة وخزائن الطعام، منظف الأفران والأرضيات، مزيل الرواسب الكلسية، وطلاء الخشب أو المعدن لتلميع الأسطح.
قم بإزالة جميع المحتويات من الخزانات والأدراج. بعد ذلك، استخدم البخاخ المعقم وقطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيفها من الداخل. تأكد من استخدام المنظف المناسب، اختر وعاءًا من الماء الدافئ (وليس المغلي) والصابون وقطعة قماش. إذا كانت الخزائن الخاصة بك مصنوعة من الخشب المصمت، فاسأل شخصًا ما في المتجر عن منتج تنظيف خاص، وتأكد من ترتيب الأشياء في مكانها الصحيح مرة أخرى.
قم بفرك جميع الأسطح الخارجية، ولا تتغاضى عن الأجزاء العلوية مثل أسطح الخزانات أو الأجهزة الطويلة، إذا كنت بحاجة إلى سلم للخزائن الشاهقة والأرفف ومروحة الشفاط، فليكن. لا تنس تنظيف المقابض، وإذا لم تجدي معها تلك الطريقة، فقم بإزالتها وانقعها لبضع ساعات في وعاء به ماء دافئ وصابون، وبمجرد أن تجف، امنحها ملمعًا جيدًا قبل إعادة لصقها.
قم باستخدام المكنسة الكهربائية أولاً لإزالة الغبار والحطام. بعد ذلك، استخدم دلوًا من الماء الدافئ وبعض محلول تنظيف الأرضيات المخفف، بالإضافة إلى المنشفة المخصصة للمسح. اتركها لتجف تمامًا قبل السماح لأي شخص بالدخول للمطبخ مرة أخرى.
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إن الموقد هو أكثر الأجهزة استخداما في مطبخك، مما يؤدي إلى تعرضه للزيوت ورواسب الطهي. و لإعادته جديد مرة أخرى، قم بإزالة كل لوحات الإشعال ووضعها داخل الحوض، وقم بتغطيتها بمنظف أيضًا. اتركهم لمدة نصف ساعة تقريبًا. افرك الأسطح العلوية بإسفنجة، وللبقع الأكثر تعقيدًا، مثل علامات الطعام الجافة، قد تكون بحاجة إلى تطبيق ثانٍ. اشطف الإسفنجة وامسحه بالماء النظيف لإزالة بقايا الصابون.
افصل الفرن عن الكهرباء، ولكن تذكر ارتداء القفازات المطاطية الخاصة بك والحفاظ على المطبخ جيد التهوية بنوافذ مفتوحة. بعد ذلك، أخرج الرفوف قبل رش بعض من منظف الأفران على الأسطح الداخلية والباب، وقم بغسلها بالماء الجاري بعد ذلك للحصول على فرن لامع.
الثلاجة والمجمد الخاص بك هما التاليان. تمامًا مثل الفرن، قم بفصل هذه الأجهزة وأزل المحتويات والأجزاء الداخلية. تخلص من أي طعام غير مرغوب فيه، وقم بتخزين العناصر القابلة للتلف، مثل اللحوم في مبرد أثناء التنظيف. وبما أنه لا يجب تركها لأكثر من 30 دقيقة خارج الثلاجة، فإن التنظيف السريع أمر حيوي هنا. قم بإزالة جميع أرفف الثلاجة وانقعها في ماء دافئ وصابون. و لتنظيف جدران الثلاجة الداخلية، امسحها بسائل مضاد للبكتيريا وقطعة قماش من الألياف الدقيقة. قم بغسل الأرفف بالماء العذب، وجففها وأدخلها مرة أخرى في الثلاجة. ثم أعد توصيل الطاقة.
افرك الحوض، لكن احرص على ترك هذا حتى تنتهي من باقي المطبخ، املأه بالماء الدافئ وبعض من المبيض أو مزيل الرواسب الكلسية، ولا تنسى قراءة تعليمات الشركة المصنعة. اتركه لبضع دقائق، ثم قم بغسله بالماء الجاري للتخلص من مزيل الرواسب. تعتبر أدوات التنظيف التي لا تسبب الخدوش هي الأفضل إذا كنت تحتاج حقًا إلى العمل على البقع الصعبة.
قد لا يكون الوقت مناسبًا الآن لغسل سلة المهملات تمامًا، ولكن اجعلها نظيفة قدر الإمكان داخل المطبخ عن طريق إخراج القمامة إذا كانت ممتلئة، وتنظيف أي فتات في قاع السلة، وامسحها من الداخل والخارج بسائل مطهر.