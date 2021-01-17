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دليلك من هوميفاي لتنظيف المطبخ بسرعة وسهولة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartment At Madinaty, KAD KAD مطبخ رخام White
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بين تحضير الوجبات والأطباق المتسخة، يمر مطبخك بكثير من الفوضى في يوم واحد. إنه واحد من أكثر الغرف التي يتم استخدامها في منزلك، مما يجعل التنظيف المنتظم له أكثر أهمية. سواء أكان ذلك عبارة عن موقد مغطى بالصلصة أو منضدة ملطخة بالقهوة، فإن تنظيف كل سطح في مطبخك بشكل يومي يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، ستساعدك حيل تنظيف المطبخ هذه على إزالة الشحوم وإزالة الروائح الكريهة والتعقيم في وقت أقل. جرب هذه الأفكار لتبديل روتين التنظيف القديم لديك والحفاظ على مطبخك متألقًا.

خطوات هامة قبل البدء

open kitchen Swan Studio مطبخ Black
Swan Studio

open kitchen

Swan Studio
Swan Studio
Swan Studio

لا تفكر في تنظيف مطبخك قبل الحصول على أدوات التنظيف اللازمة، ستحتاج إلى شراء بعض الأشياء التي تساعدك في عملية التنظيف العميق مثل، منظف الأسطح أو بخاخ مطهر، منظف مضاد للبكتيريا للثلاجة وخزائن الطعام، منظف الأفران والأرضيات، مزيل الرواسب الكلسية، وطلاء الخشب أو المعدن لتلميع الأسطح.



طرق فعالة لتنظيف خزائن مطبخك

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

قم بإزالة جميع المحتويات من الخزانات والأدراج. بعد ذلك، استخدم البخاخ المعقم وقطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيفها من الداخل. تأكد من استخدام المنظف المناسب، اختر وعاءًا من الماء الدافئ (وليس المغلي) والصابون وقطعة قماش. إذا كانت الخزائن الخاصة بك مصنوعة من الخشب المصمت، فاسأل شخصًا ما في المتجر عن منتج تنظيف خاص، وتأكد من ترتيب الأشياء في مكانها الصحيح مرة أخرى.



خطوات بسيطة لأسطح لامعة

Saddlebrook Estate, Plan Créatif Plan Créatif مطبخ ذو قطع مدمجة
Plan Créatif

Plan Créatif
Plan Créatif
Plan Créatif

قم بفرك جميع الأسطح الخارجية، ولا تتغاضى عن الأجزاء العلوية مثل أسطح الخزانات أو الأجهزة الطويلة، إذا كنت بحاجة إلى سلم للخزائن الشاهقة والأرفف ومروحة الشفاط، فليكن. لا تنس تنظيف المقابض، وإذا لم تجدي معها تلك الطريقة، فقم بإزالتها وانقعها لبضع ساعات في وعاء به ماء دافئ وصابون، وبمجرد أن تجف، امنحها ملمعًا جيدًا قبل إعادة لصقها.



أرضيات نظيفة ولامعة في وقت بسيط

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Oksijen

Farm-style Kitchen Island

Oksijen
Oksijen
Oksijen

قم باستخدام المكنسة الكهربائية أولاً لإزالة الغبار والحطام. بعد ذلك، استخدم دلوًا من الماء الدافئ وبعض محلول تنظيف الأرضيات المخفف، بالإضافة إلى المنشفة المخصصة للمسح. اتركها لتجف تمامًا قبل السماح لأي شخص بالدخول للمطبخ مرة أخرى.

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أفكار سهلة لتنظيف سطح الموقد

Fresh Modern Country Powder Blue & White Kitchen, Ergo Designer Kitchens & Cabinetry Ergo Designer Kitchens & Cabinetry مطبخ ذو قطع مدمجة MDF White
Ergo Designer Kitchens &amp; Cabinetry

Ergo Designer Kitchens & Cabinetry
Ergo Designer Kitchens &amp; Cabinetry
Ergo Designer Kitchens & Cabinetry

إن الموقد هو أكثر الأجهزة استخداما في مطبخك، مما يؤدي إلى تعرضه للزيوت ورواسب الطهي. و لإعادته جديد مرة أخرى، قم بإزالة كل لوحات الإشعال ووضعها داخل الحوض، وقم بتغطيتها بمنظف أيضًا. اتركهم لمدة نصف ساعة تقريبًا. افرك الأسطح العلوية بإسفنجة، وللبقع الأكثر تعقيدًا، مثل علامات الطعام الجافة، قد تكون بحاجة إلى تطبيق ثانٍ. اشطف الإسفنجة وامسحه بالماء النظيف لإزالة بقايا الصابون.



تنظيف الفرن الداخلي للموقد

Perspectives City Views, Studio Do Cabo Studio Do Cabo مطبخ
Studio Do Cabo

Studio Do Cabo
Studio Do Cabo
Studio Do Cabo

افصل الفرن عن الكهرباء، ولكن تذكر ارتداء القفازات المطاطية الخاصة بك والحفاظ على المطبخ جيد التهوية بنوافذ مفتوحة.  بعد ذلك، أخرج الرفوف قبل رش بعض من منظف الأفران على الأسطح الداخلية والباب، وقم بغسلها بالماء الجاري بعد ذلك للحصول على فرن لامع.



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نصائح عملية لتنظيف ثلاجتك

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

الثلاجة والمجمد الخاص بك هما التاليان. تمامًا مثل الفرن، قم بفصل هذه الأجهزة وأزل المحتويات والأجزاء الداخلية. تخلص من أي طعام غير مرغوب فيه، وقم بتخزين العناصر القابلة للتلف، مثل اللحوم في مبرد أثناء التنظيف. وبما أنه لا يجب تركها لأكثر من 30 دقيقة خارج الثلاجة، فإن التنظيف السريع أمر حيوي هنا. قم بإزالة جميع أرفف الثلاجة وانقعها في ماء دافئ وصابون. و لتنظيف جدران الثلاجة الداخلية، امسحها بسائل مضاد للبكتيريا وقطعة قماش من الألياف الدقيقة. قم بغسل الأرفف بالماء العذب، وجففها وأدخلها مرة أخرى في الثلاجة. ثم أعد توصيل الطاقة.



طرق خاصة لتنظيف حوض المطبخ

Aménagement d'une Cuisine, Agence Inside DECO Agence Inside DECO مطبخ
Agence Inside DECO

Agence Inside DECO
Agence Inside DECO
Agence Inside DECO

افرك الحوض، لكن احرص على ترك هذا حتى تنتهي من باقي المطبخ، املأه بالماء الدافئ وبعض من المبيض أو مزيل الرواسب الكلسية، ولا تنسى قراءة تعليمات الشركة المصنعة. اتركه لبضع دقائق، ثم قم بغسله بالماء الجاري للتخلص من مزيل الرواسب. تعتبر أدوات التنظيف التي لا تسبب الخدوش هي الأفضل إذا كنت تحتاج حقًا إلى العمل على البقع الصعبة.



لا تنسَ تنظيف سلة المهملات

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses مطبخ
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

قد لا يكون الوقت مناسبًا الآن لغسل سلة المهملات تمامًا، ولكن اجعلها نظيفة قدر الإمكان داخل المطبخ عن طريق إخراج القمامة إذا كانت ممتلئة، وتنظيف أي فتات في قاع السلة، وامسحها من الداخل والخارج بسائل مطهر.

أضف لمساتك النهائية

Apartment At Madinaty, KAD KAD مطبخ رخام White
KAD

KAD
KAD
KAD

للاحتفال بمطبخك النظيف والجديد، استبدل الإسفنج ومناشف الأطباق بأخرى جديدة، وأشعل شمعة وضع بعض الزهور المقطوفة على المنضدة واستمتع بتلك الأجواء المنعشة.



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