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أفكار لتبريد البيت طبيعياً

Marwa Hasan Marwa Hasan
Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna منازل
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تكيف الإنسان في الماضي مع إرتفاع درجات الحرارة قبل وجود التكيفات والمرواح بشكل فطري، بإستخدام مواد طبيعية  و بواسطة إستغلال الموارد المتاحة و بعض أفكار وخدع البنا، والآن على الرغم من التقدم التكنولوجي، يلجأ الكثير إلى الوسائل البدائية حيث أنها تحافظ على البيئة كما أنها أنظف و أرخص!

هناك صيحة للرجوع للطبيعة في البناء يطلق علىها العمارة البيئية، على الرغم من إعتقادي الشخصي لوجوب بناء المباني وفقاً للراحة الحراريه لمستخدميها دائماً، والتي تختلف بإختلاف البيئة، درجة الحرارة والظروف المناخية المختلفة .

إليكم بعض من الأفكار و الخدع المعمارية والتي ستعمل على خلق بيئة مريحة أكثر لمستخدميها.

عناصر نباتية

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

وجود عناصر نباتية ليس فقط مبهجاً و مروحاً للنفس و لكن أيضاً صحي جداً و يساهم بشكل كبير في خفض درجة الحرارة حيث أنه يخلق ظلال في المكان وبالتالي يعمل على تقليل درجة الحرارة.

أكتر أنواع الأشجار إنتشاراً هي الأشجار النفضية والتي تعمل على تقليل درجة الحرارة بمعدل 10 درجات سيليزية كما أنها تُسقط أوراقها في الخريف فتساهم في تدفئة البيت في الشتاء. ينصح بزراعة الأشجار في الجهة الشرقية و الغربية من المنزل.

عناصر مائية

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

وجود مصدر مائي مثل حمام سباحة أو بركة أو نافورة يلطف من الجو و ذلك لوجود مساحة مفتوحه لتمرير الهواء الساخن عليها فيعمل ذلك على تقليل درجة حرارتة.

الحمل الحراري

Heijmans ONE, MoodBuilders MoodBuilders شبابيك
MoodBuilders

MoodBuilders
MoodBuilders
MoodBuilders

خلق تيار هوائي داخل المبنى، بعمل فتحات ضيقة في اسفل المباني (في الجنوب و يفضل من جانب مظلل) لادخال الهواء البارد و عمل فتحات كبيرة في أعلى الحائط المقابل لعمل تيار وإخراج الهواء الساخن،حيث أن فيزياياً يرتفع الهواء الساخن لكثافتة المنخفضة و يبقى الهواء البارد في مستوى منخفض، ولذلك فإن نظرية الحمل الحراري تصبح ناجحة جداً في حالة الغرف ذات الإرتفاعات العالية.

عازل الحرارة

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna منازل
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

عازل الحرارة من أهم  و أكثر الوسائل شيوعاً في الإستخدام، يستخدم في عزل الحرارة الباردة والساخنة أيضاً. يجب إستخدامه خاصة في الأسقف و الأرضيات في الأدوارالمنخفضة، في بعض الأحيان يستخدم أيضاً في الحوائط. النوع والكمية المستخدمة تختلف من بيئة لأخرى و من مناخ بيئي لآخر.

الحوائط السميكة

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos جدران
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

في المناطق ذات الإختلاف الكبير في درجات الحرارة صباحاً و مساءاً يمكن عمل حوائط سميكة حيث تعمل الحوائط على تخزين الحراره وانبعاثها بعد عدة ساعات. ففي الصباح عندما تكون درجة الحرارة عالية يأخد الحائط كفايتة من الحرارة ويخزنها و في المساء عندما تنخفض درجة الحرارة في الخارج يبعث الحرارة المخزنه داخل المنزل بيعمل على تدفئة الغرف و العكس

مصدات الحرارة

homify شبابيك و أبوابستائر خشب
homify

homify
homify
homify

40% من الحرارة تأتي عبر الشبابيك، و لذلك يجب مراعاة وضع شيش من الداخل حيث تعمل كمصدات للحرارة من الخارج و أيضاً ستائر من الداخل للحد من تسرب الحرارة. ولكن ينصح بفتح الشبابيك ليلاً حتى يتبدل الهواء الساخن بالهواء البارد.

تظليل الشرفات و الأسطح

Projeto, Kanela Bambu Kanela Bambu بلكونة أو شرفة
Kanela Bambu

Kanela Bambu
Kanela Bambu
Kanela Bambu

زيادة الأماكن المظللة بخامات طبيعية مثل القش، البامبو أو الخشب في المنزل تقلل نسبة دخول الحرارة إلى المنزل، كما تخلق شرفات و أسطح مستغلة أفضل إستغلال.

منزل قبل و بعد. لن تصدق!
ما رأيك في هذه الأفكار المبتكرة؟

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