أفكار لتبريد البيت طبيعياً

تكيف الإنسان في الماضي مع إرتفاع درجات الحرارة قبل وجود التكيفات والمرواح بشكل فطري، بإستخدام مواد طبيعية و بواسطة إستغلال الموارد المتاحة و بعض أفكار وخدع البنا، والآن على الرغم من التقدم التكنولوجي، يلجأ الكثير إلى الوسائل البدائية حيث أنها تحافظ على البيئة كما أنها أنظف و أرخص!

هناك صيحة للرجوع للطبيعة في البناء يطلق علىها العمارة البيئية، على الرغم من إعتقادي الشخصي لوجوب بناء المباني وفقاً للراحة الحراريه لمستخدميها دائماً، والتي تختلف بإختلاف البيئة، درجة الحرارة والظروف المناخية المختلفة .

إليكم بعض من الأفكار و الخدع المعمارية والتي ستعمل على خلق بيئة مريحة أكثر لمستخدميها.