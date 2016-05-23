البيت الابيض

بدء الصيف في بيت الشمس أي الكثير من الشمس والحيوية والطاقة.

الشمس والبيت الأبيض جمال مضاعف لانعكاس أشعة الشمس على البيت بلونه الأبيض الناصع, الذي تُظهر جمالية تصميم بيت الشمس المكون من طابقين لمنزل واحد, طابق سفلي يستند على طرفة طابق علوي يظهر وكانه منزلين فوق بعضهما البعض وليس طابقين مما يعطي حجم اكبر وفخامة اكثر للمنزل.