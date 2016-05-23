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البيت الابيض

Heba khlili Heba khlili
Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura منازل
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الأبداع في التصميم  يعني الذوق الرفيع والإطلالة الخلابة للمنزل.

الإخراج في التصميم يعني منزل اقضي فيه العمر كله وانا بقمة السعادة والحيوية.

الاقتصاد في التصميم يعني انفاق التكاليف في محلها, منزل جميل ليلا ونهار و في جميع الفصول .

بيت الشمس

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura حديقة
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

بدء الصيف في بيت الشمس أي الكثير من الشمس والحيوية والطاقة.

الشمس والبيت الأبيض جمال مضاعف لانعكاس أشعة الشمس على البيت بلونه الأبيض الناصع, الذي تُظهر جمالية تصميم بيت الشمس المكون من طابقين لمنزل واحد, طابق سفلي يستند على طرفة طابق علوي يظهر وكانه منزلين فوق بعضهما البعض وليس طابقين مما يعطي حجم اكبر وفخامة اكثر للمنزل.

مدخل البيت الابيض

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura منازل
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

ممر مكون من قطع حجرية مستطيلة الشكل للمشي عليها, حصي وبعض النباتات القصيرة بمحاذاة الجدار, كلها تفاصيل صغيرة مع باب خشبي بتدرجات اللون البني ولكن أعطت بساطة وتناغم في الألوان للمدخل الخارجي للبيت الأبيض.

جمال اللون الازرق

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura مسبح
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

برودة مياه المسبح في أيام الصيف الحارة متعه لا توصف. المسبح  له سور حجري ابيض يتناسب مع الوان الصيف ويعكس أشعه الشمس, مساحة حجرية  للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس نهارا وبنسمات الهواء ليلاً, تفصل المسبح عن المطبخ الصغير وغرفة النوم وغرفة السفرة المتواضعه بواجهة زجاجية كبيرة للاستمتاع بمنظر اللون الأزرق للمسبح ولمزيد من الإضاءة الطبيعية .

الدرج اللولبي

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura الممر والمدخل
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

التصميم البسيط للبيت الأبيض لا يعني انه بيت اعتيادي وذلك باختيار التصاميم الداخلية التي تعطي البساطة والتميز بنفس الوقت, فمثلا لو كان تصميم الدرج عادي لكان له طابع معين ولكن لماذا عادي طالما يمكننا بنفس التكاليف أن نجعله مميز, درج لولبي بدرجات من الخشب, دربزين حديدي بلون ابيض قمة في البساطة والابتكار, واختيار مصمم الداخلي للدرج اللولبي موفق لأنه يعطي مساحة اكبر للمنزل.

حديقة هادئة

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura حديقة
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

حديقة البيت الأبيض, عشبية خضراء كبيرة, محاطة بأشجار ونباتات صغيرة, ويمكن التفنن بزراعة الأشجار بأماكن مختلفة من الحديقة تعطي جمالية مميزة للبيت.

بيت القمر

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura حديقة
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

نسمات صيفية عليلة, وانعكاس للون السماء الأزرق على سطح المياه الصافية, أجواء ليلية صيفية رائعة.

انعكاس الضوء على سطح مرآه يعطي إضاءة مضاعفة وهذا ما استخدمه مصمم الإضاءة, حيث استخدم إضاءة بسيطة للمسبح واستفاد من انعكاس إضاءة المنزل الداخلية على سطح المياه التي ولدت إضاءة خفيفة بنوع مختلف.

إضاءة ليلية أرضية لا يمكن ملاحظتها جعلت المنزل يبدو وكأنه معلق.

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