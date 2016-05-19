المنزل الخريفي الراقي

المنزل الخريفي ذو التصميم المعماري من RDL ARQUITECTURA المهندس في Vitoria, نراه يغلب عليه الطابع الخريفي الراقي والهادئ في نفس الوقت, حيث نرى جمال الحدائق والأشجار الخريفية التي تحيط به من كل جانب, بالإضافة للورود الملونة.

هذا المنزل يتكون من مداخل ومخارج محيطة جميعها بالخضرة الهادئة والمناظر الطبيعية التي تعطي شعوراً جميلاً بالهدوء والإنسجام النفسي مع الطبيعة الخلابة والخضرة العطرة.

إذا كنت تفكر في منزل وسط الخضرة الكثيفة مع تصميم عصري حديث, يمتاز بنوافذ تطل مباشرة على هذه الخضرة, بجانب التصميم الخشبي الأنيق الذي يتناسق مع ورق الأشجار والورود المحيطة به من كل الاتجاهات, فعليك بزيارة ذلك المنزل الذي ستجد فيه كل ذلك, بالإضافة إلى الخصوصية الكاملة, وبعيداً عن أماكن الزحام والتلوث السمعي في المدينة.