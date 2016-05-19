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المنزل الخريفي الراقي

Marwan Marwan
VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura منازل
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المنزل الخريفي ذو التصميم المعماري من RDL ARQUITECTURA المهندس في Vitoria, نراه يغلب عليه الطابع الخريفي الراقي والهادئ في نفس الوقت, حيث نرى جمال الحدائق والأشجار الخريفية التي تحيط به من كل جانب, بالإضافة للورود الملونة.

هذا المنزل يتكون من مداخل ومخارج محيطة جميعها بالخضرة الهادئة والمناظر الطبيعية التي تعطي شعوراً جميلاً بالهدوء والإنسجام النفسي مع الطبيعة الخلابة والخضرة العطرة.

إذا كنت تفكر في منزل وسط الخضرة الكثيفة مع تصميم عصري حديث, يمتاز بنوافذ تطل مباشرة على هذه الخضرة, بجانب التصميم الخشبي الأنيق الذي يتناسق مع ورق الأشجار والورود المحيطة به من كل الاتجاهات, فعليك بزيارة ذلك المنزل الذي ستجد فيه كل ذلك, بالإضافة إلى الخصوصية الكاملة, وبعيداً عن أماكن الزحام والتلوث السمعي في المدينة.

واجهة المنزل

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura منازل
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

نرى في هذه الصورة مدى روعة الواجهة التي تحيطها الخضرة وأوراق الشجر من كل مكان, بالإضافة إلى النوافذ الزجاجية المطلة بشكل مباشر على تلك الخضرة والمناظر الطبيعية, ونجد أيضاً الجدران ذات التصميم الخشبي المميز الذي يتناسق مع محيط المكان بشكل خريفي راقي.

مدخل المنزل

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura منازل
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

نرى في هذه الصورة مدخل المنزل الخريفي والتي يتضح لنا فيها مدى جمال وروعة وتنسيق مدخل البيت مع ورق الشجر المتناثر بجانب الشجر الخالي من الأوراق ليعطيك الشعور الخريفي الكامل, والشعور بالإنسجام الكامل مع الطبيعة بمجرد دخولك لساحة المنزل.

المنزل من منظور آخر

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura منازل
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

نرى في هذه الصورة أيضاً مدى تناسق التصميم الخشبي لجدران المنزل مع الخضرة وأوراق الأشجار المتساقطة المحيطة به من كل الإتجاهات, مما يعطينا شعور بإتساع محيط المنزل الخارجي بإنتشار الحدائق والخضرة.

المنزل من الداخل وموقد النار

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura غرفة المعيشة
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

نرى في هذه الصورة روعة التصميم الخريفي من الداخل حيث يتضح لنا وجود مكان مخصص لموقد النار بجانب وجود خشب لإقادة المزيد من النار, وذلك للمساعدة في الحصول على جوء دافئ يغطي المنزل أثناء البرد, فكأنك لا تشعر إلا بجو الخريف الطبيعي مرة أخرى.

مائدة الطعام

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura غرفة المعيشة
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

نرى في هذه الصورة روعة تصميم مائدة الطعام, والتي هي مصممة خصيصاً لتناسب تصميم المنزل ككل من حيث لونها الأبيض وهدوء المكان بجانب نوافذ المنزل التي تطل مباشرة على الطبيعة الساحرة في الخارج والأشجار المنتشرة في محيط المنزل الخارجي.

مكان المطبخ

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura مطبخ
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

يتضح لنا في هذه الصورة مكان المطبخ ومدى دقة التصميم باللون الأبيض أيضاً ليتناسب مع جميع جدران المنزل والتصميم الراقي, بجانب استغلال المساحات في تصميم الأماكن المثالية لمائدة الطعام الصغيرة, و سخان الطعام, مع الإضاءة المناسبة التي تحيط بالمكان والتي تعطي شعوراً أيضاً براحة العينين عند النظر.

السلالم والطابق الثاني

VIVIENDA EN ZABALAIN, rdl arquitectura rdl arquitectura الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
rdl arquitectura

rdl arquitectura
rdl arquitectura
rdl arquitectura

يتضح لنا من هذه الصورة مدى تناسق السلالم الخشبية مع تصميم المنزل والجدران, مع استغلال المساحات أيضاً في وضع الديكور الأنيق المتناسق مع البيئة الخارجية من أوراق الأشجار المتناثرة, والزرع والخضرة المتمثلة في الزرعة المتواجدة في منتصف الغرفة الزجاجية, والتي ترسم تصميم عصري وأنيق لإنتشار الجدران الزجاجية الداخلية في الطابق الثاني.

رحلة تحول المنزل القديم إلى منزل معاصر
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