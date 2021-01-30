كل ما تحتاج إلى معرفته لاختيار الوحدة التخزينية المثالية لحمامك

تعتبر خزانة الحمام من أول الأشياء التي تراها عند دخولك الحمام، لذا من المهم اختيار شيء يلبي احتياجات نمط حياتك ويتناسب مع تفضيلات التصميم الخاصة بك. وسواء كنت تخطط لمنزل جديد أو قررت إعادة تصميمه، فإن شراء وتركيب خزائن الحمام يعد مشروعًا هاما. فالخزائن هي مفتاح الحمام الجيد التنظيم. إنها تزيل الفوضى، والتي بدورها تحرر المساحة المرئية لعرض جميع التصاميم الجميلة التي أدخلتها أثناء التجديد. بصرف النظر عن الجماليات، تجعل الخزائن حمامك مساحة عملية ومريحة أكثر حيث يكون كل شيء في المكان المناسب.
غالبًا ما تكون عمليات إعادة تشكيل الحمامات أكثر تعقيدًا من إعادة تشكيل المطبخ لأنها عادة ما تكون مساحة أصغر وهناك مشكلات إضافية في المياه والكهرباء والصرف يجب مراعاتها. لكن لا تقلق، نحن هنا للإجابة على جميع أسئلتك ومساعدتك خلال تلك العملية.
بصرف النظر عن التصميم الجميل، يجب أن تكون خزانات الحمام هذه عملية أيضًا، إما للتخزين أو لإيواء بعض المرافق. لذلك حدد أولاً ما تريده من خزائن الحمام قبل اختيار الشكل الذي يجب أن تبدو عليه. بعد ذلك ابدأ في تصفح مجموعة مختلفة من تصاميم الحمامات للحصول على بعض الإلهام لمعرفة ما هو عصري. اطلع على مجلات التصميم الداخلي، وقم بزيارة صالة عرض المصممين، وما إلى ذلك.
يعد تصميم الحمام أكثر تعقيدًا من المطبخ نظرًا للعمل بمساحة أصغر، بالإضافة إلى حقيقة أنك قد تحتاج إلى إعادة صيانة وصلات المياه والكهرباء والصرف، لذا من الأفضل أن توظف مصممًا داخليًا محترفًا أو متخصص الحمام للمساعدة في المظهر الجديد لحمامك.
قبل أن تبدأ التسوق، قم بوضع حدًا للتكلفة. سيساعدك ذلك في تضييق نطاق خياراتك وتوجيهك في اتجاه خزائن الحمام المناسبة تمامًا لمساحتك، حيث يمكن أن تتكلف تلك الوحدات مبالغ طائلة. ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل بعض النفقات، مثل اللجوء إلى مصمم حمامات معتمد، حيث يمكن أن تحصل من خلاله على صفقات وأسعار خاصة حتى مع أرقى التجار وصالات العرض.
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قم بقياس حمامك بالكامل من حيث الأرضية، ارتفاع الجدار وعرضه، فتحات الأبواب والنوافذ، والتركيبات الحالية لمعرفة ما يناسبك. ثم قم برسم مخطط تصميم داخلي. ضع في اعتبارك أن متوسط خزانة الحمام يتراوح من 45.72 سم إلى 121.92 سم. هذا يعني أنك ستحتاج إلى مساحة حائط كبيرة لعرضها وارتفاعها، ناهيك عن مساحة إضافية للأرجل ولأبواب الخزانة هذه حتى تفتح بشكل مريح.
هناك أنواع متعدد من خزائن الحمام؛ منها الخزائن المغلقة وهي عبارة عن وحدات ممتدة من الأرض حتى السقف مع أبواب تظهر كقطع مدمجة. يمكنك استخدامها لإخفاء وحدات الغسالة والمجفف، أما الخزانات الأساسية هي قطع قائمة بذاتها توضع على الأرض. متوفرة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشكال والأحجام، ويمكنك وضعها في أي مكان تقريبًا في الحمام. ونجد أيضا خزانات الحائط التي يتم تثبيتها فوق تركيبات الحمام (مثل خزانة الأدوية التي توضع فوق منطقة الحوض).
ربما يكون الجزء الأكثر متعة في اختيار خزانة الحمام هو تصفح الأنماط المختلفة، تذكر أن اختيارك يجب أن يتناسب مع تصميم حمامك؛ لذلك اختر الخزائن التي تكمل الأثاث والهندسة المعمارية الحالية لحمامك. ركز على شكل الخزائن المفضلة إليك مغلقة أو مفتوحة ونوعية الخامات المستخدمة كالأخشاب أو البلاستيك.
لا تقلل من أهمية لون خزانات الحمام. القاعدة العامة هي أن التصميمات ذات الألوان الفاتحة تعكس الضوء وتساعد على جعل المساحة تبدو أكبر وأكثر تهوية. من ناحية أخرى، ستمتص الخزانات ذات الألوان الداكنة الضوء وتخلق مساحة ذات مظهر أصغر وهي مثالية للحمامات ذات المظهر الكبير جدًا. وعند الحديث عن الحمامات الكبيرة، لا تخف من تجربة الألوان المتناقضة، ولكن إذا كنت تريد أن يظهر حمامك الأصغر حجمًا، فالتزم بالألوان من نفس العائلة للمساعدة في توحيد مظهر الغرفة.
إن خزائن الحمام ذات الأسطح الناعمة تعد فكرة جيدة للمساحات الضيقة، أما إذا كنت من أصحاب المنازل الكبيرة فيمكنك استخدام الوحدات ذات الأسطح المزخرفة والتي ستعطيك شعورا بمزيد من الأناقة والجمال.
أفضل طريقة لمعرفة ما هو متاح هو سؤال البائع أو المصمم المختص. سيتمكن الأشخاص ذوو الخبرة قليلاً من تقديم اقتراحات لم تفكر فيها من قبل بمفردك. انظر حولك؛ تحقق من مواقع الويب الخاصة بتحسين المنزل لمعرفة ما يتم استخدامه في الحمامات الأخرى حتى تتمكن من الحصول على فكرة عن شكل الزينة المختلفة كجزء من حمام مكتمل. سيساعدك هذا على تصور مساحتك الخاصة واتخاذ قرارك.
تعد معظم خزائن الحمام حاليا سهلة التركيب، ويمكنك القيام بذلك بنفسك فقط. يمكن أن يساعدك هذا التثبيت اليدوي في توفير الكثير من المال والوقت أيضًا. ولكن لا يمكنك الحصول على هذه النتيجة إلا إذا تم تصميم هذه الخزانات لسهولة التركيب. لذلك عند الشراء، تأكد من فحص جزء التثبيت أيضًا.
هناك شيء آخر يجب مراعاته وهو شكل خزانة الحمام. سيؤثر شكل حمامك بعمق على مجموعة العناصر الموجودة في هذه المساحة. ضع في اعتبارك تصميم الغرفة وتنظيم العناصر الرئيسية. إذا كنت تقوم بإضفاء لمسة جمالية على حمامك، فقد لا تتمكن من تحريكها. ومع ذلك إذا كنت تقوم بإعادة التصميم، فأنت بحاجة إلى التفكير بجدية في شكل الحمام، بالإضافة إلى نوع وحجم الخزائن.