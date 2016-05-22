أفكار لإحياء شرفات منزلك

في هذه الشرفة إختار المصمم إغلاق النافذة بحديد الفورفرجيه بدون وضع زجاج، مما يساهم في تمرير الهواء مع عمل أمان للشرفة غالبا يفضل في الأدوار العليا. و لتكملة جمال الحديد وضع ستائر بيضاء من قماش خفيف لحجب الشمس و عمل عنصر خصوصية عن الحاجة و أيضاً أعطى روحاً عربية للمكان.

وضع أحواض زرع بجانب السور فعملت على عمل زيادة الأمان. ولكن في الحائط الشرقي وضع أشجاراً أعلى، حيث لا ضرر من حجب الرؤية في هذه الواجهه، حيث أن الحديد في هذه الجهه مبطن بلوح أبيض، كما غطى الشرفة بالحديد المبطن بلوح أبيض أيضاً و ذلك لعكس أشعة الشمس مع تمرير الضوء ونشره في الشرفة بلا ضرر من أشعة الشمس الضارة. الظلة مدًعمة بأذرع من الحديد مع الخشب لتعطى مظهر شرقي رائع للشرفة.

أما بالنسبة للتأثيث، فقد وضع أريكة حديدية بيضاء فرشها باللون الأبيض مع الأزرق، كما وضع أيضاً كرسي بنفس الألوان. كما لم ينس وضع بعض الطاولات و القناديل الملونة بألوان صريحة من الأصفر و الأزرق لتكمل المنظر الرائع، ووضع بعض المقاعد المغربية الأرضية بعشوائية لتكمل المنظر.