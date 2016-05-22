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أفكار لإحياء شرفات منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
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شرفات المنزل هي كنز، للأسف كثير منا لا يهتم بالشرفات و منهم من يعتبرها مكاناً للتخزين، ولكن الشرفات هي متنفس البيت، يمكننا إستخدامها للتنفيس عن أنفسنا فهي تعتبر مكان رائع للراحة بعد صخب اليوم، وأيضاً مكان مناسب للإستمتاع بالهواء الطلق وأشعة الشمس المنعشة داخل حدود البيت. و يمكنا أيضاً أن نستغلها إليها لتجميع الأصدقاء و الأقارب ولعمل حفلات شواء.

لذلك جئت لكم ببعض الأفكارلإستغلال و لإعادة ترتيب وإحياء شرفتك شرفات منزلك.

الشرفة المغربية

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

في هذه الشرفة إختار المصمم إغلاق النافذة بحديد الفورفرجيه بدون وضع زجاج، مما يساهم في تمرير الهواء مع عمل أمان للشرفة غالبا يفضل في الأدوار العليا. و لتكملة جمال الحديد وضع ستائر بيضاء من قماش خفيف لحجب الشمس و عمل عنصر خصوصية عن الحاجة و أيضاً أعطى روحاً عربية للمكان.

وضع أحواض زرع بجانب السور فعملت على عمل زيادة الأمان.  ولكن في الحائط الشرقي وضع أشجاراً أعلى، حيث لا ضرر من حجب الرؤية في هذه الواجهه، حيث أن الحديد في هذه الجهه مبطن بلوح أبيض، كما غطى الشرفة بالحديد المبطن بلوح أبيض أيضاً و ذلك لعكس أشعة الشمس مع تمرير الضوء ونشره في الشرفة بلا ضرر من أشعة الشمس الضارة. الظلة مدًعمة بأذرع من الحديد مع الخشب لتعطى مظهر شرقي رائع للشرفة.

أما بالنسبة للتأثيث، فقد وضع أريكة حديدية بيضاء فرشها باللون الأبيض مع الأزرق، كما وضع أيضاً كرسي بنفس الألوان. كما لم ينس وضع بعض الطاولات و القناديل الملونة بألوان صريحة من الأصفر و الأزرق لتكمل المنظر الرائع، ووضع بعض المقاعد المغربية الأرضية بعشوائية لتكمل المنظر.

الشرفة الملونة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

العنصر الأساسي في هذه الشرفة هو الخشب، فقد جلد المعماري الشرفة بأكملها بالخشب، الأرضيات أعطت إتساع و ترحاب بالداخل، بنى أسوار عالية نسبياً أيضاً من الخشب و أستغلها كمسند للمقاعد. أما المقاعد نفسها فهي ثابتة و أيضاً مجلده بالخشب، نفذت حول السور فأعطت إتساعاً للمجلس. 

و مع الخشب الداكن وضع المصمم مساند ملونة بألوان فاتحة و صاخبة، تثير بهجة في النفس و أيضاً تعمل تناغم رائع مع الخشب.

الكرسي المتأرجح

Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

في هذه الشرفة استغل جزء غير مستخدم من الشرفة لوضع كرسي متأرجح للإسترخاء مواجاً للسورالمغلق بألوميتال أبيض اللون، فلم يمنعه صغر الشرفة فقد إستغل كل جزء منها لراحة مستخدميها.

زراعة في شرفة صغيرة

Painéis verticais, A Varanda Floricultura e Paisagismo A Varanda Floricultura e Paisagismo بلكونة أو شرفة
A Varanda Floricultura e Paisagismo

A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo

إذا كانت شرفتك صغيرة و تريد زراعة بعض الشتلات إليك هذه الفكرة الرائعة، القائم الخشبي الرأسي و الذي يوفر عدد من الأصص فيمكنك من زراعة مجموعة متنوعة من النباتات و أيضاً يوفر في المساحة و يعطي شكلاً رائعاً للشرفة.

إستغلال شرفة كبيرة

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

أما إذا كانت شرفتك كبيرة مثل هذه الشرفة فيجب عليك إستغلالها أقصى إستغلال، هنا وضع أريكة معيشة ذات لون زهري رائع و حرص على وضع وسائد ملونة ليحصل على تباين في الألوان. وضع أيضاً في الشرفة الكبيرة طاولة طعام حتى يتمكن من إستقبال الضيوف وعمل حفلات الشواء و تناول الطعام في الهواء الطلق. قام بتظليل جزء من الشرفة و ليس كلها حتى يمكنه إستغلالها جيداً مظللة أوغير مظللة.

حديقة في الشرفة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

يمكنك تحويل شرفتك إلى حديقة خلفية بهذا الشكل الرائع. إستغل المصمم سور الشرفة لتعليق أحواض الزهورهكذا، عمل الأطراف من الحجر الأبيض وإستغلها في كمرقض لوضع الأحواض بشكل فني جميل يتباين لونه مع ألوان باقي الحديقة. كما وضع النجيلة على جانبين الشرفة و بينهما مصطبة من الخشب لتجنب إفساد الرزع، وحرص على عمل أحواض كبيره على السورالغربي للشرفة لعمل تنوع في أنواع النباتات المزروعة ووضع خلفهم حاجزاً من الخشب ليعززالخصوصية في هذه الشرفة كما إستغله كقائم  للنباتات المتسلقة.

شرفة بسيطة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هذه الشرفة هي مثال للبساطة و الرقي، فألوانها هادئة جداً تتراوح من الأبيض للبيج وخامتها طبيعية. فقد إستغل صناديق خشبية قديمة مع وضع لوح زجاجي عليهما ليحصل على طاولة قهوة رائعة، وضعها أمام أرجوحة بمقاس أريكة مناسبة جداً للإسترخاء. و أكمل تأثيث الشرفة بوضع كراسي من الخوص و فازة كبيرة من الفخار بيضاء اللون.

يمكنكم قراءة مزيد من الأفكار المفيدة في المقال التالي أفكار لتبريد البيت طبيعياً

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