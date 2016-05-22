أفكار لإحياء شرفات منزلك

شرفات المنزل هي كنز، للأسف كثير منا لا يهتم بالشرفات و منهم من يعتبرها مكاناً للتخزين، ولكن الشرفات هي متنفس البيت، يمكننا إستخدامها للتنفيس عن أنفسنا فهي تعتبر مكان رائع للراحة بعد صخب اليوم، وأيضاً مكان مناسب للإستمتاع بالهواء الطلق وأشعة الشمس المنعشة داخل حدود البيت. و يمكنا أيضاً أن نستغلها إليها لتجميع الأصدقاء و الأقارب ولعمل حفلات شواء.
لذلك جئت لكم ببعض الأفكارلإستغلال و لإعادة ترتيب وإحياء شرفتك شرفات منزلك.
في هذه الشرفة إختار المصمم إغلاق النافذة بحديد الفورفرجيه بدون وضع زجاج، مما يساهم في تمرير الهواء مع عمل أمان للشرفة غالبا يفضل في الأدوار العليا. و لتكملة جمال الحديد وضع ستائر بيضاء من قماش خفيف لحجب الشمس و عمل عنصر خصوصية عن الحاجة و أيضاً أعطى روحاً عربية للمكان.
وضع أحواض زرع بجانب السور فعملت على عمل زيادة الأمان. ولكن في الحائط الشرقي وضع أشجاراً أعلى، حيث لا ضرر من حجب الرؤية في هذه الواجهه، حيث أن الحديد في هذه الجهه مبطن بلوح أبيض، كما غطى الشرفة بالحديد المبطن بلوح أبيض أيضاً و ذلك لعكس أشعة الشمس مع تمرير الضوء ونشره في الشرفة بلا ضرر من أشعة الشمس الضارة. الظلة مدًعمة بأذرع من الحديد مع الخشب لتعطى مظهر شرقي رائع للشرفة.
أما بالنسبة للتأثيث، فقد وضع أريكة حديدية بيضاء فرشها باللون الأبيض مع الأزرق، كما وضع أيضاً كرسي بنفس الألوان. كما لم ينس وضع بعض الطاولات و القناديل الملونة بألوان صريحة من الأصفر و الأزرق لتكمل المنظر الرائع، ووضع بعض المقاعد المغربية الأرضية بعشوائية لتكمل المنظر.
العنصر الأساسي في هذه الشرفة هو الخشب، فقد جلد المعماري الشرفة بأكملها بالخشب، الأرضيات أعطت إتساع و ترحاب بالداخل، بنى أسوار عالية نسبياً أيضاً من الخشب و أستغلها كمسند للمقاعد. أما المقاعد نفسها فهي ثابتة و أيضاً مجلده بالخشب، نفذت حول السور فأعطت إتساعاً للمجلس.
و مع الخشب الداكن وضع المصمم مساند ملونة بألوان فاتحة و صاخبة، تثير بهجة في النفس و أيضاً تعمل تناغم رائع مع الخشب.
في هذه الشرفة استغل جزء غير مستخدم من الشرفة لوضع كرسي متأرجح للإسترخاء مواجاً للسورالمغلق بألوميتال أبيض اللون، فلم يمنعه صغر الشرفة فقد إستغل كل جزء منها لراحة مستخدميها.
إذا كانت شرفتك صغيرة و تريد زراعة بعض الشتلات إليك هذه الفكرة الرائعة، القائم الخشبي الرأسي و الذي يوفر عدد من الأصص فيمكنك من زراعة مجموعة متنوعة من النباتات و أيضاً يوفر في المساحة و يعطي شكلاً رائعاً للشرفة.
أما إذا كانت شرفتك كبيرة مثل هذه الشرفة فيجب عليك إستغلالها أقصى إستغلال، هنا وضع أريكة معيشة ذات لون زهري رائع و حرص على وضع وسائد ملونة ليحصل على تباين في الألوان. وضع أيضاً في الشرفة الكبيرة طاولة طعام حتى يتمكن من إستقبال الضيوف وعمل حفلات الشواء و تناول الطعام في الهواء الطلق. قام بتظليل جزء من الشرفة و ليس كلها حتى يمكنه إستغلالها جيداً مظللة أوغير مظللة.
يمكنك تحويل شرفتك إلى حديقة خلفية بهذا الشكل الرائع. إستغل المصمم سور الشرفة لتعليق أحواض الزهورهكذا، عمل الأطراف من الحجر الأبيض وإستغلها في كمرقض لوضع الأحواض بشكل فني جميل يتباين لونه مع ألوان باقي الحديقة. كما وضع النجيلة على جانبين الشرفة و بينهما مصطبة من الخشب لتجنب إفساد الرزع، وحرص على عمل أحواض كبيره على السورالغربي للشرفة لعمل تنوع في أنواع النباتات المزروعة ووضع خلفهم حاجزاً من الخشب ليعززالخصوصية في هذه الشرفة كما إستغله كقائم للنباتات المتسلقة.
هذه الشرفة هي مثال للبساطة و الرقي، فألوانها هادئة جداً تتراوح من الأبيض للبيج وخامتها طبيعية. فقد إستغل صناديق خشبية قديمة مع وضع لوح زجاجي عليهما ليحصل على طاولة قهوة رائعة، وضعها أمام أرجوحة بمقاس أريكة مناسبة جداً للإسترخاء. و أكمل تأثيث الشرفة بوضع كراسي من الخوص و فازة كبيرة من الفخار بيضاء اللون.
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