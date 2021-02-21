أفكار متنوعة لتصميم غرفة جلوس مريحة من شركة الكيدرا

عند تصميم وتأثيث منزلك، من الضروري أن تحرص على تخصيص ركن أنيق بأثاث مريح للمعيشة، يسمح لك بقضاء وقت مريح داخل تصميم داخلي أنيق وملهم يرضي العين ويحسن مزاجك، هذا ما يراعيه مصممو شركة الكيدرا في تصاميم غرف المعيشة التي يتولوا مهمة تنفيذها وتأثيثها لخلق مساحة جلوس مثالية لا تشوبها شائبة.
إن كنت حائرًا حول إيجاد التصميم المثالي لغرفة المعيشة خاصتك، اطلع على ما يلي من نماذج لشركة الكيدرا، من المؤكد أنها ستلهمك!
غرفة جلوس رائعة صممت على أحدث طراز لتجمع بين الدفء والبرودة والحيوية في آن واحد، حيث يمثل العنصر الأول ذلك الخشب الباركيه المستخدم في الأرضية والذي غمر الغرفة بدفئه، فيما يتمثل العنصر الثاني في اللون الرمادي بدرجاته المختلفة المستخدمة في طلاءات الجدران والستائر وكذلك الجلسة المريحة، أما العنصر الثالث، فهو غني عن التعريف، حيث يتألق في المساحة الخضراء الخارجية التي تشكل الحديقة المنزلية.
إن كنت تبحث عن تصميم مميز لغرفة معيشة عنوانها الأناقة والرقي، فهذا النموذج حتماً سيأسرك، بما يتضمنه من جلسة رائعة بدرجات مختلفة من اللون الأرجواني، والجدار الرخامي المذهل الذي يشكل خلفية ساحرة لوحدة التلفاز، وأخيراً، اللمسات الذهبية المتفرقة في بقية أثاث الغرفة.
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غرفة معيشة أخرى أبدع في تصميمها وتنفيذها وتأثيثها خبراء شركة الكيدرا المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور، حيث اختاروا لها الأسلوب الحداثي في التصميم، وبالتة ألوان محايدة تجمع بين الأبيض والعاجي وأفتح درجات اللون البني، وذلك في الأرضية والسقف والجدران.
يلفت نظرنا هنا في تصميم هذه الغرفة، اهتمام الخبراء بشكل ملحوظ بعنصر الإضاءة، من خلال الاعتماد على ثريا فاخرة في مركز السقف، وإضاءة الليد الساحرة في السقف المصنوع من الجبسونبورد، وكذلك الأباليك الجدارية العصرية بالقرب من النافذة.
تمتلك مساحة صغيرة لغرفة المعيشة ولا تجد طريقة مناسبة لاستغلالها بشكل أمثل؟ هذه الغرفة المعروضة أمامنا يمكنها أن تمنحك الإلهام الذي تبحث عنه ببساطتها ورقتها وتناسق عناصرها. تتكون غرفة المعيشة كما نرى، فقط من كنبة ثنائية أنيقة ومقعد بأقمشة مخملية ناعمة بنفس لون الكنبة، بالإضافة إلى طاولة قهوة حديثة.
أما عن التصميم الداخلي للغرفة، فهو مذهل لأبعد الحدود، سواء بسقفه المنحدر جهة اليسار، أو بتطبيقات الإضاءة العصرية في خلفية كنبة المعيشة، أو الجدار الجانبي المُفرّغ والمزين بلمسة ذهبية لامعة.
غرفة أخيرة بتصميم إبداعي، تصميمها الداخلي يعتمد بشكل صريح على الألوان المحايدة وتحديدًا اللون البيج، فيما تتألق قطع الأثاث بألوان جريئة كالأخضر والأصفر. وكعادتها شركة الكيدرا للتصميم الداخلي والديكور، أبدعت في استخدام تطبيقات الإنارة بالغرفة، من خلال ثريا عصرية مذهلة ولمبات ليد مخفية بالجدار الخلفي للتلفاز وداخل الأرفف الجانبية المجوفة.