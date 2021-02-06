أفكار مذهلة لطاولات طعام تناسب جميع الأذواق

تعد غرفة الطعام مكانًا رائعًا لمشاركة الأوقات الجيدة والضحك والطعام الرائع مع أصدقائنا وعائلاتنا، ومن المهم أن يلبي تصميم تلك الغرفة متطلباتك لقضاء لحظات ممتعة. وطاولات الطعام هي القطعة المركزية في أي غرفة طعام، لذا يجب أن يتم اختيارها لتناسب حجم وأسلوب الغرفة.

إذا كانت الطاولة كبيرة جدًا، ستبدو غير مناسبة وكأنها ضيقة على المساحة وسوف يجد الضيوف صعوبة في الوصول إلى مقاعدهم، أما إذا كانت الطاولة صغيرة جدًا، فلن يكون الجلوس هناك مريحا، وستظهر الطاولة وكأنها ضائعة في الغرفة. وعليك أيضا اختيار نمط الطاولة المناسب لأسلوب غرفة طعامك وأسلوب منزلك أيضا.



