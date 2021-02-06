أفكار مذهلة لطاولات طعام تناسب جميع الأذواق

تعد غرفة الطعام مكانًا رائعًا لمشاركة الأوقات الجيدة والضحك والطعام الرائع مع أصدقائنا وعائلاتنا، ومن المهم أن يلبي تصميم تلك الغرفة متطلباتك لقضاء لحظات ممتعة. وطاولات الطعام هي القطعة المركزية في أي غرفة طعام، لذا يجب أن يتم اختيارها لتناسب حجم وأسلوب الغرفة.
إذا كانت الطاولة كبيرة جدًا، ستبدو غير مناسبة وكأنها ضيقة على المساحة وسوف يجد الضيوف صعوبة في الوصول إلى مقاعدهم، أما إذا كانت الطاولة صغيرة جدًا، فلن يكون الجلوس هناك مريحا، وستظهر الطاولة وكأنها ضائعة في الغرفة. وعليك أيضا اختيار نمط الطاولة المناسب لأسلوب غرفة طعامك وأسلوب منزلك أيضا.
يتمتع المصممون الداخليون بالقدرة على خلق حالة مزاجية فريدة عند تصميم غرف المنزل. إنهم يقومون باختيار الألوان والأثاث والديكورات وحتى أغطية الأرضيات والجدران. ونجد الدليل في تلك الغرفة الحالمة، وكأنها تنتمي إلى أحد القصص الأسطورية. وطاولة الطعام هي السمة الرئيسية هنا. إنها تكمل باقي الغرفة بشكل مثالي، وقاعدة الطاولة تكمل لون الثريا والمرايا والجدار بشكل انسيابي رائع.
تناسب طاولة الطعام الجميلة هذه الغرفة ذات الطابع الصناعي بشكل مثالي، وتوفر عوارض الدعم في الغرفة حدودًا تحدد المساحة داخل الغرفة الكبيرة، تتيح تلك الطاولة مساحة كبيرة للضيوف. يغلب على طراز هذه الغرفة ألوان الأسود والأبيض والأحمر. يكمل اللون الأسود للطاولة والكراسي اللون الأسود لإطارات النوافذ وأسطح مقاعد المطبخ.
في المنازل الكبيرة، تكون غرف الطعام ذات مساحات كبيرة، وغالبًا ما يشار إليها على أنها غرف رسمية. وفي تلك الغرف، أحد العوامل الهامة التي يجب مراعاتها هو عدد الضيوف الذين قد يزورونك. طاولة الطعام الرسمية الأنيقة كبيرة، مع كراسي تتسع لعشرة ضيوف بشكل مريح. تهيمن عليها ألوان محايدة من البني الداكن والكريمي والأبيض، ويشكل المقعدان ذات اللون الأخضر الموجودان على طرفي الطاولة عناصر مميزة رائعة تجذب الانتباه إليها.
طاولة الطعام هذه مثال رائع للأناقة. إنها ذات تصميم بسيط للغاية، بلون أبيض أساسي. وتكمل الجدران والأرضيات بشكل مثالي، وتبدو أنها تنسجم مع المحيط حولها.
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توجد طرق عديدة لربط الأثاث والديكورات مع بعضها البعض مثل الألوان وعناصر الديكور. طاولة الطعام الحديثة هذه تكمل موضوع اللون والشكل الذي يتمتع به تصميم الغرفة ليضفي عليها ملامح عصرية متطورة.
الأبيض هو لون النقاء والكمال، وغالبًا ما يرتبط بالبراءة والكمال. غرفة الطعام هذه هي مثال ممتاز على التأثير النفسي للألوان، وعلى وجه الخصوص مائدة الطعام البيضاء جميلة ونقية، وتتماشى مع أسلوب باقي المنزل الذي يتميز بالبياض الناصع والنقي.
تخلق غرفة الطعام هذه مزاجًا طبيعيًا ومريحًا للضيوف. فعند الوصول إلى المساحة، لا يمكن للضيوف إلا أن تبهرهم النوافذ الرائعة الممتدة من الأرض إلى السقف والتي تنساب على الجدران. طاولة الطعام هي البطل الحقيقي لهذه الغرفة. إنها تعكس المظهر الطبيعي للغرفة، وتتألف من تصميم خشبي غني، فهي ذات حجم مثالي لهذه الغرفة، مما يتيح للضيوف مساحة كبيرة للجلوس، و لحركة واسعة حول الغرفة.
تعتبر طاولة الطعام المستديرة مثالية عندما تريد الاستمتاع بالمحادثات حول طاولة الطعام. إن هذا التصميم يوفر أيضا المزيد من مناطق الجلوس دون الحاجة إلى مساحات كبيرة. إنها مثالية للمنازل ذات المساحات الصغيرة.
نجد هنا تصميم عصري ذات ألوان متعددة تتمثل في مقاعد طاولة الطعام واللوحات الفنية على الجدار. ونجد أن تلك الطاولة المستطيلة تتسع لاثنى عشر شخصا، ولكن يميل أسلوب التصميم لهذه الغرفة إلى الأسلوب الودود البعيد عن الرسمية، مع وجود تفاصيل فنية تنتمي إلى الحضارة الهندية الرائعة.
الطاولات المستطيلة هي الأكثر شيوعًا، مما يدل على أنها خيار عملي ومريح للغاية. إنها مثالية لغرف الطعام الكبيرة وتسمح بمزيد من الضيوف في مساحة أقل.