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أفكار مذهلة لطاولات طعام تناسب جميع الأذواق

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
ЛОФТ И НЕМНОГО ГОТИКИ. «ЛОФТГОТИ́́Ќ». Загородный дом Новорижское шоссе., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина غرفة السفرة
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تعد غرفة الطعام مكانًا رائعًا لمشاركة الأوقات الجيدة والضحك والطعام الرائع مع أصدقائنا وعائلاتنا، ومن المهم أن يلبي تصميم تلك الغرفة متطلباتك لقضاء لحظات ممتعة. وطاولات الطعام هي القطعة المركزية في أي غرفة طعام، لذا يجب أن يتم اختيارها لتناسب حجم وأسلوب الغرفة.

 إذا كانت الطاولة كبيرة جدًا، ستبدو غير مناسبة وكأنها ضيقة على المساحة وسوف يجد الضيوف صعوبة في الوصول إلى مقاعدهم، أما إذا كانت الطاولة صغيرة جدًا، فلن يكون الجلوس هناك مريحا، وستظهر الطاولة وكأنها ضائعة في الغرفة. وعليك أيضا اختيار نمط الطاولة المناسب لأسلوب غرفة طعامك وأسلوب منزلك أيضا.


فريدة في تصميمها

Realizzazioni, Maestri Artigiani S.r.l. Arredamenti Maestri Artigiani S.r.l. Arredamenti غرفة السفرة
Maestri Artigiani S.r.l. Arredamenti

Realizzazioni

Maestri Artigiani S.r.l. Arredamenti
Maestri Artigiani S.r.l. Arredamenti
Maestri Artigiani S.r.l. Arredamenti

يتمتع المصممون الداخليون بالقدرة على خلق حالة مزاجية فريدة عند تصميم غرف المنزل. إنهم يقومون باختيار الألوان والأثاث والديكورات وحتى أغطية الأرضيات والجدران. ونجد الدليل في تلك الغرفة الحالمة، وكأنها تنتمي إلى أحد القصص الأسطورية. وطاولة الطعام هي السمة الرئيسية هنا. إنها تكمل باقي الغرفة بشكل مثالي، وقاعدة الطاولة تكمل لون الثريا والمرايا والجدار بشكل انسيابي رائع.



طاولة على الطراز الصناعي

Studio 33, RIP3D ARCHVIZ RIP3D ARCHVIZ غرفة السفرة
RIP3D ARCHVIZ

RIP3D ARCHVIZ
RIP3D ARCHVIZ
RIP3D ARCHVIZ

تناسب طاولة الطعام الجميلة هذه الغرفة ذات الطابع الصناعي بشكل مثالي، وتوفر عوارض الدعم في الغرفة حدودًا تحدد المساحة داخل الغرفة الكبيرة، تتيح تلك الطاولة مساحة كبيرة للضيوف. يغلب على طراز هذه الغرفة ألوان الأسود والأبيض والأحمر. يكمل اللون الأسود للطاولة والكراسي اللون الأسود لإطارات النوافذ وأسطح مقاعد المطبخ. 



طاولة طعام رسمية

Apartamento Bairro Funcionários, Rosangela C Brandão Interiores Rosangela C Brandão Interiores غرفة السفرة
Rosangela C Brandão Interiores

Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores

في المنازل الكبيرة، تكون غرف الطعام ذات مساحات كبيرة، وغالبًا ما يشار إليها على أنها غرف رسمية. وفي تلك الغرف، أحد العوامل الهامة التي يجب مراعاتها هو عدد الضيوف الذين قد يزورونك. طاولة الطعام الرسمية الأنيقة كبيرة، مع كراسي تتسع لعشرة ضيوف بشكل مريح. تهيمن عليها ألوان محايدة من البني الداكن والكريمي والأبيض، ويشكل المقعدان ذات اللون الأخضر الموجودان على طرفي الطاولة عناصر مميزة رائعة تجذب الانتباه إليها.

طاولة بسيطة وأنيقة

ЛОФТ И НЕМНОГО ГОТИКИ. «ЛОФТГОТИ́́Ќ». Загородный дом Новорижское шоссе., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина غرفة السفرة
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина

طاولة الطعام هذه مثال رائع للأناقة. إنها ذات تصميم بسيط للغاية، بلون أبيض أساسي. وتكمل الجدران والأرضيات بشكل مثالي، وتبدو أنها تنسجم مع المحيط حولها.

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طاولة طعام عصرية

PISOS TURISTICOS EN RAMBLA DE CATALUNYA BY HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة السفرة
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

توجد طرق عديدة لربط الأثاث والديكورات مع بعضها البعض مثل الألوان وعناصر الديكور. طاولة الطعام الحديثة هذه تكمل موضوع اللون والشكل الذي يتمتع به تصميم الغرفة ليضفي عليها ملامح عصرية متطورة.


طاولة ناصعة البياض

Rua das Flores, MATELIER ARQUITECTOS MATELIER ARQUITECTOS غرفة السفرة
MATELIER ARQUITECTOS

MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS

الأبيض هو لون النقاء والكمال، وغالبًا ما يرتبط بالبراءة والكمال. غرفة الطعام هذه هي مثال ممتاز على التأثير النفسي للألوان، وعلى وجه الخصوص مائدة الطعام البيضاء جميلة ونقية، وتتماشى مع أسلوب باقي المنزل الذي يتميز بالبياض الناصع والنقي.


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تناول طعامك مع الطبيعة

037軽井沢 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE غرفة السفرة خشب Wood effect
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

تخلق غرفة الطعام هذه مزاجًا طبيعيًا ومريحًا للضيوف. فعند الوصول إلى المساحة، لا يمكن للضيوف إلا أن تبهرهم النوافذ الرائعة الممتدة من الأرض إلى السقف والتي تنساب على الجدران. طاولة الطعام هي البطل الحقيقي لهذه الغرفة. إنها تعكس المظهر الطبيعي للغرفة، وتتألف من تصميم خشبي غني، فهي ذات حجم مثالي لهذه الغرفة، مما يتيح للضيوف مساحة كبيرة للجلوس، و لحركة واسعة حول الغرفة.

مثالية للتجمع العائلي

Home In-situ animal paintings, Thierry Bisch - Peintre animalier - Animal Painter Thierry Bisch - Peintre animalier - Animal Painter غرفة السفرة
Thierry Bisch – Peintre animalier – Animal Painter

Home In-situ animal paintings

Thierry Bisch - Peintre animalier - Animal Painter
Thierry Bisch – Peintre animalier – Animal Painter
Thierry Bisch - Peintre animalier - Animal Painter

تعتبر طاولة الطعام المستديرة مثالية عندما تريد الاستمتاع بالمحادثات حول طاولة الطعام. إن هذا التصميم يوفر أيضا المزيد من مناطق الجلوس دون الحاجة إلى مساحات كبيرة. إنها مثالية للمنازل ذات المساحات الصغيرة.


طاولة هندية مميزة

KFF Maverick, KwiK Designmöbel GmbH KwiK Designmöbel GmbH مطبخطاولات وكراسي
KwiK Designmöbel GmbH

KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH

نجد هنا تصميم عصري ذات ألوان متعددة تتمثل في مقاعد طاولة الطعام واللوحات الفنية على الجدار. ونجد أن تلك الطاولة المستطيلة تتسع لاثنى عشر شخصا، ولكن يميل أسلوب التصميم لهذه الغرفة إلى الأسلوب الودود البعيد عن الرسمية، مع وجود تفاصيل فنية تنتمي إلى الحضارة الهندية الرائعة.

تصميم دافيء من الأخشاب

Norweigian Wood, Amber Design Amber Design مطبخطاولات وكراسي
Amber Design

Norweigian Wood

Amber Design
Amber Design
Amber Design

الطاولات المستطيلة هي الأكثر شيوعًا، مما يدل على أنها خيار عملي ومريح للغاية. إنها مثالية لغرف الطعام الكبيرة وتسمح بمزيد من الضيوف في مساحة أقل.

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