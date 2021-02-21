12 طريقة رائعة لتزيين جدران منزلك

دائمًا ما يكون بداية العام الجديد وقتًا رائعًا لبدء تجديد الديكور الخاص بك، والمكان الأول الذي يجب أن تبدأ منه هو جدران منزلك. تزيين الحائط هو فن يعيد الحياة إلى أكثر الغرف مللاً، ويعتقد معظم الناس أنه مشروع مكلف يقتصر على الفنادق الكبيرة ومنازل الأثرياء، والحقيقة هي أنك لست بحاجة إلى كسر الميزانية لإضفاء مظهر جذاب على تصميم الحائط الخاص بك.
هناك العديد من منتجات ديكور الجدران التي يمكنك الوصول إليها في كل من المتاجر سواء كنت تعمل بميزانية محدودة أم لا، ستجد دائمًا شيئًا يناسبك. لذا قمنا بتجميع بعض أفضل أفكار ديكورات الجدران والتي ستحول منزلك إلى مكان أكثر من رائع.
للحصول على مظهر بروح الطبيعة الساحرة في غرفة نومك، لا تتردد في تزيين جدرانها أو حتى الجدار الخلفي للسرير فحسب بألواح خشبية باللون البني الفاتح أو القاتم حسب رغبتك وبما يتماشى مع أثاث غرفتك مثلما هو الحال هنا!
تتميز غرفة الجلوس المستوحاة من الهند بمزيج ضخم من الألوان، لكنها تتناغم معا بصورة انسيابية حيث تم استخدام الجدار الأبيض المزخرف في الجانب مع الأثاث والتفاصيل البيضاء على الجدران لتكملة عناصر الديكور.
إذا كان لديك بالفعل أثاث مميز مثل هذه الأريكة بلون الخردل، فجرب دهان الجدار الخلفي لها بلون غني داكن يكمل المشهد. هذا اللون الخمري مثالي بطريقة مبهرة.
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ستعطي الجدران المصنوعة من الحصى الصغير للحائط إحساسًا تلقائيًا بالعودة لحقبة الخمسينات من القرن الماضي، ولكن عند إقرانها باللون البرتقالي أو الذهبي الجريء، وأسطح الجرانيت، والأرضيات الخشبية، ستكون جدرانك فريدة و ذات لمسة عصرية.
إذا كنت تحب دمج الأنماط، فقم بتزيين جدرانك بورق الحائط ذات الزخارف والأنماط الهندسية، واختر الألوان التي تتمتع بنفس الأسلوب، ويمكنك استخدام الخشب الطبيعي لصنع المزيد من التناسق.
إذا كنت تفضل الأثاث الكلاسيكي والتصميم المتطور، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على ورق حائط منقوش بجرأة أيضًا. لذا اختر نمطًا صغيرا يحتوي على لون محايد للحصول على مظهر مثالي.
لا يمكنك استخدام الرخام لطاولة المطبخ فقط، فإذا كنت تفضل ملمس الرخام، فيمكنك استخدام بلاط من الرخام الصناعي أبيض اللون مثل الموجود في هذا المطبخ، إنه رائع وأنيق بالتأكيد.
بالنظر إلى نفس غرفة المعيشة المذهلة مرة أخرى، يمكنك أن ترى كيف تقسم الألوان المساحة، ويمكنك أيضا استخدام اللمسات الزخرفية الهندسية لتزيين الأرضيات.
للحصول على مظهر أكثر بساطة، اختر حائطًا مغطى بلون واحد. هذا الجدار المموج باللون الأزرق يبدو رائعًا بجانب الفراش الأبيض والأرضيات الخشبية.
يوجد اليوم المئات من المطبوعات الجديدة والممتعة لورق الحائط لاستخدامها في منزلك. يناسب هذا النمط الجريء باللونين الأحمر والأبيض غرفة المعيشة أو حتى غرفة الطعام. إذا كنت من محبي الأسلوب الكلاسيكي فلا تتردد في استخدام تلك الطريقة.
إذا كان الجزء الداخلي الخاص بك باهتًا بعض الشيء، قم بتصميم جدارًا مميزًا بارزًا عن طريق إضافة أحجار غير متساوية إلى السطح. سيجعل منزلك متألقا على الفور.
لإنشاء مظهر لا يُنسى، لا يتعين عليك دائمًا استخدام الأنماط الصاخبة. غرفة الطعام هذه متطورة وأنيقة مع نسيج رخامي وألواح فريدة تغطي جدرانها.