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12 طريقة رائعة لتزيين جدران منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bedroom, Eden Designs Eden Designs غرفة نوم
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دائمًا ما يكون بداية العام الجديد وقتًا رائعًا لبدء تجديد الديكور الخاص بك، والمكان الأول الذي يجب أن تبدأ منه هو جدران منزلك. تزيين الحائط هو فن يعيد الحياة إلى أكثر الغرف مللاً، ويعتقد معظم الناس أنه مشروع مكلف يقتصر على الفنادق الكبيرة ومنازل الأثرياء، والحقيقة هي أنك لست بحاجة إلى كسر الميزانية لإضفاء مظهر جذاب على تصميم الحائط الخاص بك. 

هناك العديد من منتجات ديكور الجدران التي يمكنك الوصول إليها في كل من المتاجر سواء كنت تعمل بميزانية محدودة أم لا، ستجد دائمًا شيئًا يناسبك. لذا قمنا بتجميع بعض أفضل أفكار ديكورات الجدران والتي ستحول منزلك إلى مكان أكثر من رائع.

جدار خشبي لعشاق الطبيعة

Bedroom, Eden Designs Eden Designs غرفة نوم
Eden Designs

Eden Designs
Eden Designs
Eden Designs

للحصول على مظهر بروح الطبيعة الساحرة في غرفة نومك، لا تتردد في تزيين جدرانها أو حتى الجدار الخلفي للسرير فحسب بألواح خشبية باللون البني الفاتح أو القاتم حسب رغبتك وبما يتماشى مع أثاث غرفتك مثلما هو الحال هنا!


جدار مزخرف

Studio Apartment Design, Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

تتميز غرفة الجلوس المستوحاة من الهند بمزيج ضخم من الألوان، لكنها تتناغم معا بصورة انسيابية حيث تم استخدام الجدار الأبيض المزخرف في الجانب مع الأثاث والتفاصيل البيضاء على الجدران لتكملة عناصر الديكور.



بسيط ولكن مثالي

homify جدران ألواح خشب مضغوط Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك بالفعل أثاث مميز مثل هذه الأريكة بلون الخردل، فجرب دهان الجدار الخلفي لها بلون غني داكن يكمل المشهد. هذا اللون الخمري مثالي بطريقة مبهرة.

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جدران حجرية تعيدك إلى الماضي

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

ستعطي الجدران المصنوعة من الحصى الصغير للحائط إحساسًا تلقائيًا بالعودة لحقبة الخمسينات من القرن الماضي، ولكن عند إقرانها باللون البرتقالي أو الذهبي الجريء، وأسطح الجرانيت، والأرضيات الخشبية، ستكون جدرانك فريدة و ذات لمسة عصرية.



أنماط هندسية ساحرة

Studio Apartment Design, Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

إذا كنت تحب دمج الأنماط، فقم بتزيين جدرانك بورق الحائط ذات الزخارف والأنماط الهندسية، واختر الألوان التي تتمتع بنفس الأسلوب، ويمكنك استخدام الخشب الطبيعي لصنع المزيد من التناسق.



جريئة وأنيقة

Diseño & Papel Tapiz Paper Muse, Diseño Interior & Papel Tapiz Diseño Interior & Papel Tapiz جدران مواد مُصنعة Turquoise
Diseño Interior &amp; Papel Tapiz

Diseño Interior & Papel Tapiz
Diseño Interior &amp; Papel Tapiz
Diseño Interior & Papel Tapiz

إذا كنت تفضل الأثاث الكلاسيكي والتصميم المتطور، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على ورق حائط منقوش بجرأة أيضًا. لذا اختر نمطًا صغيرا يحتوي على لون محايد للحصول على مظهر مثالي.



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لمسات من الرخام لمطبخ فاخر

mustern, brandt+simon architekten brandt+simon architekten مطبخ White
brandt+simon architekten

brandt+simon architekten
brandt+simon architekten
brandt+simon architekten

لا يمكنك استخدام الرخام لطاولة المطبخ فقط، فإذا كنت تفضل ملمس الرخام، فيمكنك استخدام بلاط من الرخام الصناعي أبيض اللون مثل الموجود في هذا المطبخ، إنه رائع وأنيق بالتأكيد.

زخارف في الأرضيات والجدران

Studio Apartment Design, Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

بالنظر إلى نفس غرفة المعيشة المذهلة مرة أخرى، يمكنك أن ترى كيف تقسم الألوان المساحة، ويمكنك أيضا استخدام اللمسات الزخرفية الهندسية لتزيين الأرضيات.

مظهر أنيق لمحبي البساطة

Visuals, Artpanel 3D Wall Panels Artpanel 3D Wall Panels جدران وأرضياتديكورات الجدران Blue
Artpanel 3D Wall Panels

Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels

للحصول على مظهر أكثر بساطة، اختر حائطًا مغطى بلون واحد. هذا الجدار المموج باللون الأزرق يبدو رائعًا بجانب الفراش الأبيض والأرضيات الخشبية.



ورق حائط من السبعينات

mustern, brandt+simon architekten brandt+simon architekten غرفة نوم Red
brandt+simon architekten

brandt+simon architekten
brandt+simon architekten
brandt+simon architekten

يوجد اليوم المئات من المطبوعات الجديدة والممتعة لورق الحائط لاستخدامها في منزلك. يناسب هذا النمط الجريء باللونين الأحمر والأبيض غرفة المعيشة أو حتى غرفة الطعام. إذا كنت من محبي الأسلوب الكلاسيكي فلا تتردد في استخدام تلك الطريقة.


جدار حجري مميز

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos غرفة السفرةطاولات
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

إذا كان الجزء الداخلي الخاص بك باهتًا بعض الشيء، قم بتصميم جدارًا مميزًا بارزًا عن طريق إضافة أحجار غير متساوية إلى السطح. سيجعل منزلك متألقا على الفور.


لعشاق الفخامة

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران رخام White
Grassi Pietre srl

Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl

لإنشاء مظهر لا يُنسى، لا يتعين عليك دائمًا استخدام الأنماط الصاخبة. غرفة الطعام هذه متطورة وأنيقة مع نسيج رخامي وألواح فريدة تغطي جدرانها.



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