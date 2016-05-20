غرف ضيافة مميزة جداً

أن تكون شخص اجتماعي ومحبوب أي لديك الكثير من الأصدقاء, أي تستمتع بقضاء الوقت معهم, أي تزورهم ويزورونك, أي لديك غرفة تليق بضيوفك الكرام
كيف استقبل ضيوفي بمحبه وكرم وان ابهرهم بالمكان المخصص لزيارتهم؟
يطلق اسم المجلس على الفرش الأرضي المرتفع, وهو نمط كلاسيكي لبيئة بسيطة ومحافظة على الأصالة, اللون الأخضر للفرش المرتفع من قماش القطيفة اختيار موفق, لأنه قماش سهل التنظيف, أرضية بلون الخشب الغامق تتناسب مع طاولة المنتصف بلونها البني الغامق مع طاولتين صغيرتين بنفس اللون, تناسق للالوان بين الزخارف الذهبية لاطار السقف والستائروالسجادة له جمالية مميزة .
الإضاءة الطبيعية جزء من جمال تلك الغرفة لأنه يُظهر جمالية الألوان ويجعلها تظهر بتناغم وفخامة. ما بين اللون الأزرق والبيج والعنابي قوة تناغم عذب جذاب وفخم, اللون البيج لكنبتين كبيرتين عليها وسائد بلون ازرق وعنابي, كنبة زرقاء مزخرفة عليها وسائد بلون عنابي, كنبتين صغيرتين بلون ازرق. ستائر بطبقتين, طبقة بلون بني فاتح وطبقة من الدانتيل الفاتح, كلها معطيات لغرفة انيقه.
سقف ابيض بإضاءة داخلية يضيئ جمال الستائر والوسائد بلون بني لماع, كنب بلون ابيض مزخرف عند مسند اليد بشكل يشبه الريشة بلون ذهبي طاولة المنتصف أيضا لها ارجل تشبة الريشه, أرضية بلون الخشب الغامق,
كنبه كبيره نصف دائرية بلون الليلك الملكي, يتناسب مع الوان الستائر المزخرفة باللون الذهبي. اللون الليلكي لون قوي ولكن ما بين الأرض الرخامية البيضاء والسقف المضيء بوجود الثريا الألماسية جعلت اللون الليلكي يظهر بجمالية اكبر, لكسر قوة اللون الليلكي أيضا كنبتين صغيرتي بلون البيج.
لا مانع من تصميم مميز ومختلف استقبل بها ضيوفي, اللون الزهري ليس مخصص لغرف النوم فقط, كنب بلون زهري فاتح, سجادة مزخرفة بعدة الوان ستائر شفافة بلون فاتح, والمميز في هذه الغرفة بالإضافة للون الزهري , الحائط الأزرق مستند علية مدفأة حجرية بلون ابيض, تناسق الوان وجاذبية.
اللون الأبيض والبيج لونان فاتحان ولكن تمازجهما لهما تأثير جميل. كنب مريح بلون ابيض صافي مع لمسات من البيج للوسائد, ستائر بلون بيج على شبابيك زجاجية كبيرة تسمع للكثير من الإضاءة الطبيعية مع إضافات ضوئية لبعض المصابيح بلون الأبيض المزخرف بالقليل من الذهبي. لأن راحة الضيوف مهمة اختار مصمم الأثاث طاولة المنتصف ذات ارجل قصيرة بلون رخامي بيج, ويمكن إضافة بعض الأزهار الملونة في المنتصف لإعطاء لمسه فنية.
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