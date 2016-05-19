المنزل ذو التصميم الصخري

هذا المنزل نرى فيه التصميم المختلف من خلال المهندس المعماري DOM ARQUITECTURA الذي أوضح لنا دقة التصميم الصخري وسط الخضرة والأشجار, فهذا المنزل الذي يطل على الخضرة من جميع الإتجاهات, نرى فيه التصميم الصخري المميز من الخارج بالإضافة إلى بعض التصميم الخشبي من الداخل ليتناسق مع طبيعة البيئة المحيطة بالمنزل ككل, سواء الصخرية أو الحدائق.
ومن هنا يتضح لنا روعة التناسق بين التصميم الصخري والخضرة, ولذلك نجد أنه من يفكر بالذهاب لمكان هادئ ومحاط بالطبيعة الناعمة من كل مكان, فنحن ننصحه بزيارة ذلك المنزل.
نرى في هذه الصورة الواجهة الرئيسية للمنزل الصخري, حيث نرى الصخور المغطاه من الخارج ومدى تناسقها مع طبيعة المكان, ونرى الأضواء الهادئة المنبعثة من داخل المنزل التي تعطي الشعور بالهدوء والانسجام مع الطبيعة.
نرى في هذه الصورة منظور آخر خارجي للمنزل الصخري, حيث نرى روعة تصميم المنزل من الصخور سواء الجدران الصخرية أو السلالم الصخرية أو حتى الأرض ذات الطابع الصخري.
ونرى في هذه الصورة أيضاً جزء من الخلفية الذي يتطابق مع الواجهة الأمامية, من حيث تصميم الجدران ذات الطابع الصخري بجاني الأرض التي تتميز بنفس التصميم الصخري, بالإضافة إلى الأبواب الخشبية المتماشية مع طبيعة المكان والمنطقة المحيطة بها.
نرى في هذه الصورة جزء كبير من شرفة المنزل الصخري والتي تتميز أيضاً بنفس الطابع الصخري, سواء من حيث الجدران أو سور الشرفة, بالإضافة إلى السقف الخشبي ذو التصميم المميز والمقاعد الخشبية المتناسقة مع المكان بشكل كامل.
يتضح لنا في هذه الصورة مدى روعة التصميم الداخلي للمنزل الصخري, حيث نرى الجلسة ذات المقاعد المريحة بجانب الجدران ذات الطابع الصخري لتتماشى مع طابع المنزل بذاته, بالإضافة إلى النوافذ المطلة مباشرة على المناظر الطبيعية والخضرة.
يتضح لنا في هذه الصورة مدى دقة تصميم السلالم من حيث تصميمها بشكل حديدي بعيداً عن البناء أو إنشاء سلالم خشبية أو حتى صخرية, حيث نرى فراغ المساحة الموجودة تحت السلالم, ليعطي شعوراً بإتساع المكان بشكل جيد مع التصميم الخشبي للأبواب والمقاعد.
في هذه الصورة يظهر لنا التصميم الراقي للأثاث المتناسق جيداً مع تصميم الجدران والنوافذ الخشبية مع الإطلالة الساحرة على الخضرة والمناظر الطبيعية.
نرى في هذه الصورة دقة تصميم غرفة النوم, حيث نرى اللون الأبيض الذي يكسوا جميع الجدران وتصميم أثاث الغرفة باللون الأبيض أيضاً, ليتشكل لدينا الديكور الراقي والإضاءة المناسبة للمكان, مع تناسق التصميم الخشبي لسقف الغرفة.
نرى في هذه الصورة غرفة المعيشة, حيث نرى روعة الهدوء وإتساع الغرفة النابع من جمال التصميم والمتناسق مع دقة وجمال ديكور المنزل الداخلي, فنرى الستائر باللون الأبيض لتعطي أيضاً شعوراً بالهدوء والاتساع للمكان بشكل عام.
نرى في هذه الصورة مطلع آخر للطابق الثاني, ولكن في هذه الحالة نرى التصميم الخشبي للسلالم, مع استعلال المساحات بشكل جيد, حيث نرى أيضاً وجود مساحة خالية تحي أروقة السلالم, ونرى دقة تصميم الإضاءة المناسبة بجانب السلالم لتساعد في إضاءة المكان بشكل يكون مناسب للطبيعة الهادئة للمكان.
دقة تصميم الحمام تعطي منظراً متناسقاً ومتماشياً مع جميع تصميمات المنزل, حيث نرى ديكور الحمام يغلب عليه أيضاً اللون الأبيض واستغلال المساحات بشكل جيد جداً لإعطاء مساحة للحركة بشكل سهل ويسير في المكان, بجانب ألوان الجدران المتناسقة مع اللون الأبيض.