المنزل ذو التصميم الصخري

هذا المنزل نرى فيه التصميم المختلف من خلال المهندس المعماري DOM ARQUITECTURA الذي أوضح لنا دقة التصميم الصخري وسط الخضرة والأشجار, فهذا المنزل الذي يطل على الخضرة من جميع الإتجاهات, نرى فيه التصميم الصخري المميز من الخارج بالإضافة إلى بعض التصميم الخشبي من الداخل ليتناسق مع طبيعة البيئة المحيطة بالمنزل ككل, سواء الصخرية أو الحدائق.

ومن هنا يتضح لنا روعة التناسق بين التصميم الصخري والخضرة, ولذلك نجد أنه من يفكر بالذهاب لمكان هادئ ومحاط بالطبيعة الناعمة من كل مكان, فنحن ننصحه بزيارة ذلك المنزل.