احصل على الإلهام لتصميم مدخل فيلتك مع 5 أفكار متنوعة ومذهلة

تبهرنا شركة الكيدرا المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور اليوم بخمسة نماذج مذهلة لمداخل فيلات بأفكار مذهلة، كلًا منهم رائع على حدة، يمكنكم الحصول منها على الإلهام لتصميم مداخل منازلكم الخاصة، والتي من المؤكد أنكم ستقعون في غرامها في الحال، سواء كنتم ممن يحبون التفاصيل الفاخرة كالرخام أو اللمسات المعاصرة كالخشب على سبيل المثال.
دعونا نبدأ جولتنا الآن مع هذه النماذج المذهلة والمتنوعة ..
أول عنصر يلفت الأنظار لهذا المدخل الفسيح، هو الرخام، والذي يسيطر على الأرضيات بالكامل وكذلك درجات السلم الداخلي بالكامل، بلونيه الأبيض الناصع بخطوط متعرجة رمادية واللون الأسود.
أما عن الأثاث والديكورات، فيزين مدخل الفيلا بعض قطع الأثاث والديكورات الفاخرة، ممثلة في قصاري الزرع الضخمة على جانبي المدخل، وطاولتي الكونسول الساحرتين على امتداد أصص الزرع، بالإضافة إلى طاولة أخرى في منتهى الأناقة تتوسط الساحة تماماً.
يضاهي مدخل هذه الفيلا النموذج السابق جمالًا وسحرًا، وربما يفوقه جاذبية بفضل تلك اللمسة الذهبية التي تغلف الدرابزين ودرجات السلم لتمنحه بريقًا لا مثيل له تعجز عن وصفه الكلمات، وقد جاءت تلك الثريا بنفس اللمسة الذهبية اللامعة والتي تتدلى فوق الدرج مباشرة لتكمل روعة المشهد.
أما عن هذا النموذج، فهو متألق بفضل تصميمه الداخلي الأخاذ، والذي يعتمد بشكل كامل على الألوان الترابية ولكن بتطبيقات ودرجات لونية متباينة، وهو ما منح المدخل مزيج من الدفء والأناقة والرقي والهدوء.
ذلك الهدوء كان نابعًا أيضًا من التفاصيل البسيطة التي لجأ إليها الخبراء هنا، حيث بعدوا كل البعد عن التكلف، واختاروا الاستعانة بلمسات ديكورية ناعمة وقليلة في المدخل، منحته في المقابل إطلالة ولا أروع.
ننتقل إلى نموذج آخر لمداخل المنازل، زينه عنصر مختلف عن النماذج السابقة، وهو الخشب، وذلك غمر الأبواب الرئيسية والداخلية بسحره الخاص وتصاميمه المعاصرة والفاخرة في الوقت ذاته. لا يمكن أن نغفل أيضًا روعة الإكسسوارات المستخدمة في هذا النموذج، والتي اصطفت بشكل جذاب للغاية على طاولات الكونسول من مزهريات ساحرة بعضها من الزجاج والآخر من البورسلين.
اقرأ أيضًا: 5 عوامل أساسية تساعدك في اختيار الباب الأمامي لمنزلك
نختتم جولتنا مع نموذج أخير بنفس ألوان النموذج الأول من حيث التصميم الداخلي والتأثيث وإن كان لـ اللون الأبيض النصيب الأكبر هنا، حيث غلف الجدران باحترافية ولمسة جمالية جعلت المدخل يبدو وكأنه معرضًا فنيًا، خاصة بعد إضافة مالكي المنزل لبعض المرايات واللوح الفنية على الجدران بالفعل.