احصل على الإلهام لتصميم مدخل فيلتك مع 5 أفكار متنوعة ومذهلة

أول عنصر يلفت الأنظار لهذا المدخل الفسيح، هو الرخام، والذي يسيطر على الأرضيات بالكامل وكذلك درجات السلم الداخلي بالكامل، بلونيه الأبيض الناصع بخطوط متعرجة رمادية واللون الأسود.

أما عن الأثاث والديكورات، فيزين مدخل الفيلا بعض قطع الأثاث والديكورات الفاخرة، ممثلة في قصاري الزرع الضخمة على جانبي المدخل، وطاولتي الكونسول الساحرتين على امتداد أصص الزرع، بالإضافة إلى طاولة أخرى في منتهى الأناقة تتوسط الساحة تماماً.