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احصل على الإلهام لتصميم مدخل فيلتك مع 5 أفكار متنوعة ومذهلة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
أفكار تصميم مدخل فيلا, Algedra Interior Design Algedra Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تبهرنا شركة الكيدرا المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور اليوم بخمسة نماذج مذهلة لمداخل فيلات بأفكار مذهلة، كلًا منهم رائع على حدة، يمكنكم الحصول منها على الإلهام لتصميم مداخل منازلكم الخاصة، والتي من المؤكد أنكم ستقعون في غرامها في الحال، سواء كنتم ممن يحبون التفاصيل الفاخرة كالرخام أو اللمسات المعاصرة كالخشب على سبيل المثال.

دعونا نبدأ جولتنا الآن مع هذه النماذج المذهلة والمتنوعة ..

مدخل فسيح مرصع بالرخام

أفكار تصميم مدخل فيلا, Algedra Interior Design Algedra Interior Design درج
Algedra Interior Design

أفكار تصميم مدخل فيلا

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أول عنصر يلفت الأنظار لهذا المدخل الفسيح، هو الرخام، والذي يسيطر على الأرضيات بالكامل وكذلك درجات السلم الداخلي بالكامل، بلونيه الأبيض الناصع بخطوط متعرجة رمادية واللون الأسود.

أما عن الأثاث والديكورات، فيزين مدخل الفيلا بعض قطع الأثاث والديكورات الفاخرة، ممثلة في قصاري الزرع الضخمة على جانبي المدخل، وطاولتي الكونسول الساحرتين على امتداد أصص الزرع، بالإضافة إلى طاولة أخرى في منتهى الأناقة تتوسط الساحة تماماً.

براق بلمسة من الذهب

أفكار تصميم مدخل فيلا, Algedra Interior Design Algedra Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Algedra Interior Design

أفكار تصميم مدخل فيلا

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

يضاهي مدخل هذه الفيلا النموذج السابق جمالًا وسحرًا، وربما يفوقه جاذبية بفضل تلك اللمسة الذهبية التي تغلف الدرابزين ودرجات السلم لتمنحه بريقًا لا مثيل له تعجز عن وصفه الكلمات، وقد جاءت تلك الثريا بنفس اللمسة الذهبية اللامعة والتي تتدلى فوق الدرج مباشرة لتكمل روعة المشهد.

لمحبي الألوان الترابية ..

أفكار تصميم مدخل فيلا, Algedra Interior Design Algedra Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Algedra Interior Design

أفكار تصميم مدخل فيلا

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أما عن هذا النموذج، فهو متألق بفضل تصميمه الداخلي الأخاذ، والذي يعتمد بشكل كامل على الألوان الترابية ولكن بتطبيقات ودرجات لونية متباينة، وهو ما منح المدخل مزيج من الدفء والأناقة والرقي والهدوء.

ذلك الهدوء كان نابعًا أيضًا من التفاصيل البسيطة التي لجأ إليها الخبراء هنا، حيث بعدوا كل البعد عن التكلف، واختاروا الاستعانة بلمسات ديكورية ناعمة وقليلة في المدخل، منحته في المقابل إطلالة ولا أروع.

الخشب والإكسسوارات.. لهما سحر خاص

أفكار تصميم مدخل فيلا, Algedra Interior Design Algedra Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Algedra Interior Design

أفكار تصميم مدخل فيلا

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ننتقل إلى نموذج آخر لمداخل المنازل، زينه عنصر مختلف عن النماذج السابقة، وهو الخشب، وذلك غمر الأبواب الرئيسية والداخلية بسحره الخاص وتصاميمه المعاصرة والفاخرة في الوقت ذاته. لا يمكن أن نغفل أيضًا روعة الإكسسوارات المستخدمة في هذا النموذج، والتي اصطفت بشكل جذاب للغاية على طاولات الكونسول من مزهريات ساحرة بعضها من الزجاج والآخر من البورسلين.

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لوحة فنية اللون الأبيض بطلها

أفكار تصميم مدخل فيلا, Algedra Interior Design Algedra Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Algedra Interior Design

أفكار تصميم مدخل فيلا

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نختتم جولتنا مع نموذج أخير بنفس ألوان النموذج الأول من حيث التصميم الداخلي والتأثيث وإن كان لـ اللون الأبيض النصيب الأكبر هنا، حيث غلف الجدران باحترافية ولمسة جمالية جعلت المدخل يبدو وكأنه معرضًا فنيًا، خاصة بعد إضافة مالكي المنزل لبعض المرايات واللوح الفنية على الجدران بالفعل.

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