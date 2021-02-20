دليلك من هوميفاي لتصميم غرفة معيشة مريحة

يقضي معظمنا أغلب الوقت في المنزل في غرفة المعيشة، إنها قلب المنزل، وهي المكان المثالي للاستمتاع بقراءة كتاب جيد أو متابعة البرنامج التلفزيوني الجديد أو قضاء وقت مميز مع الأصدقاء وعندما تقضي الكثير من الوقت في غرفة واحدة، فأنت بحاجة إلى أن تكون مريحة قدر الإمكان.
يعد خلق جو مريح أمرًا ضروريًا لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكثر راحة، وهناك الكثير من الطرق لإضافة هذا الشعور المميز بالهدوء. لمساعدتك على البدء في تصميم غرفة أحلامك، قمنا بتجميع عشرة أفكار لتصميم غرفة المعيشة المريحة لمنح أي منزل إحساسًا حقيقيًا بالدفء والاسترخاء.
تعد ألوان الطلاء الغنية والعميقة إحدى الطرق الفعالة لضمان مظهر دافئ وجذاب خاصة في فصل الشتاء. والألوان الجريئة، مثل الفحمي والأزرق الداكن رائعة، لا سيما عندما تقترن بدرجات أكثر دفئًا للمفروشات والديكور، مثل الأحمر الدافئ ولون الخردل.
إن الاختيار الصحيح لأماكن الأثاث يجعل الغرفة تبدو أكثر تنظيماً، مقارنة بالغرفة التي تضع بها الأثاث بعشوائية. يمكنك بعد ذلك وضع مصباحًا أو مصباحين على طاولة الأريكة، وذلك لتوفير مكانا رائعا للقراءة، تذكر أنه يجب أن تكون المنضدة أقل قليلاً من ظهر الأريكة، لتجنب الحصول على مظهر مفكك.
يربط البشر بين الراحة والشعور بالأمان مع الأسطح الناعمة ولهذا السبب تحظى الأسِّرة والأرائك المريحة بشعبية كبيرة. ضع سجادة جميلة لإضفاء مزيد من الراحة والجاذبية على غرفة معيشتك، إنها أيضًا الطريقة المثالية لجلب المزيد من الألوان والأنماط والأنسجة لتكملة باقي تصميم الغرفة.
لا تعتقد أن مصباح الطاولة هو نهاية مستويات الإضاءة في غرفة المعيشة، فالإضاءة المتعددة هي المصطلح الرئيسي، مما يعني أنه يجب أيضًا إضافة بعض شمعدانات الحائط أو مصابيح السقف أو مصابيح أرضية، مما يضمن العديد من مصادر الإضاءة. قم أيضا بتضمين إضاءة خلفية ناعمة، للحصول على أوقات مميزة من الاسترخاء.
تجنب وضع الأرائك والطاولات وقطع الأثاث الأخرى على الحائط مباشرة، وتأكد من وجود بضعة سنتيمترات بين الجدران والأثاث، خاصة إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك كبيرة بالفعل. ولن تبدو غرفة المعيشة ذات المساحات الكبيرة بين المفروشات وعناصر الديكور مريحة للغاية، ولهذا نوصيك بملء الفجوات الواسعة للغاية بقطع عملية مثل الوسائد أو قطع الديكور.
عند الحديث عن الأقمشة، ليس هناك ما هو جذاب مثل غرفة ذات ملمس ناعم ودافئ، خاصة إذا كان الطقس بالخارج في أسوأ حالاته، لذا اختر مزيجًا من الأغطية والوسائد المصنوعة من الصوف السميك والفراء الصناعي لزيادة الشعور بالاسترخاء في غرفة المعيشة المريحة، ولا تتردد في الاستعانة ببعض الصوف والحرير لإضافة لمسة من الفخامة، مع مراعاة تحقيق التناسق بين جميع تلك العناصر.
يمكن أن يضمن ورق الحائط المزخرف تأثيرا رائعا، لذا نوصيك باستخدام ورق حائط مخطط أفقيًا لجعل غرفة المعيشة أكثر أناقة، بينما تساعد الخطوط العمودية على إطالة الغرفة وجذب أعين الشخص لأعلى.
بالطبع لا نريد الاسترخاء في غرف المعيشة خلال فصل الشتاء فقط، لذا امنح هذه المساحة بعض الاستخدامات للأشهر الأكثر دفئًا عن طريق استبدال الستائر الثقيلة بستائر صيفية خفيفة الوزن، أو تغيير نظام ألوان الديكور الخاص بك من الأحمر والبرتقالي الدافئ إلى الأخضر البارد.
قد تكون الغرف الكبيرة ذات المخطط المفتوح عصرية، ولكن قد يكون من الصعب جعلها تبدو مريحة. استخدم أثاثك لتحديد المساحة وجعل منطقة المعيشة الخاصة بك أكثر دفئا. توفر أرائك الزاوية فواصل طبيعية مثالية للغرفة، بالإضافة إلى الرفوف، والتي يمكن أن تضمن توفير ارتباطا مع باقي المساحات.
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لإضفاء لمستك الفريدة و طابعك الشخصي، ألقِ نظرة على العناصر الزخرفية الخاصة بك، وضع الكثير من الصور للأصدقاء والعائلة والحيوانات الأليفة، مما يجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكثر ترحيباً.