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دليلك من هوميفاي لتصميم غرفة معيشة مريحة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Pink
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يقضي معظمنا أغلب الوقت في المنزل في غرفة المعيشة، إنها قلب المنزل، وهي المكان المثالي للاستمتاع بقراءة كتاب جيد أو متابعة البرنامج التلفزيوني الجديد أو قضاء وقت مميز مع الأصدقاء وعندما تقضي الكثير من الوقت في غرفة واحدة، فأنت بحاجة إلى أن تكون مريحة قدر الإمكان.

يعد خلق جو مريح أمرًا ضروريًا لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكثر راحة، وهناك الكثير من الطرق لإضافة هذا الشعور المميز بالهدوء. لمساعدتك على البدء في تصميم غرفة أحلامك، قمنا بتجميع عشرة أفكار لتصميم غرفة المعيشة المريحة لمنح أي منزل إحساسًا حقيقيًا بالدفء والاسترخاء.

استخدم ألوان جريئة

front living room VCDesign Architectural Services غرفة المعيشة
VCDesign Architectural Services

front living room

VCDesign Architectural Services
VCDesign Architectural Services
VCDesign Architectural Services

تعد ألوان الطلاء الغنية والعميقة إحدى الطرق الفعالة لضمان مظهر دافئ وجذاب خاصة في فصل الشتاء. والألوان الجريئة، مثل الفحمي والأزرق الداكن رائعة، لا سيما عندما تقترن بدرجات أكثر دفئًا للمفروشات والديكور، مثل الأحمر الدافئ ولون الخردل.

انتبه لأماكن وضع الأثاث

Living Room Luke Cartledge Photography غرفة المعيشة
Luke Cartledge Photography

Living Room

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

إن الاختيار الصحيح لأماكن الأثاث يجعل الغرفة تبدو أكثر تنظيماً، مقارنة بالغرفة التي تضع بها الأثاث بعشوائية. يمكنك بعد ذلك وضع مصباحًا أو مصباحين على طاولة الأريكة، وذلك لتوفير مكانا رائعا للقراءة، تذكر أنه يجب أن تكون المنضدة أقل قليلاً من ظهر الأريكة، لتجنب الحصول على مظهر مفكك.

قم بتغطية الأرضيات

Pastel clouds Pixers غرفة المعيشة Pink wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

يربط البشر بين الراحة والشعور بالأمان مع الأسطح الناعمة ولهذا السبب تحظى الأسِّرة والأرائك المريحة بشعبية كبيرة. ضع سجادة جميلة لإضفاء مزيد من الراحة والجاذبية على غرفة معيشتك، إنها أيضًا الطريقة المثالية لجلب المزيد من الألوان والأنماط والأنسجة لتكملة باقي تصميم الغرفة.

اهتم بالإضاءة لمظهر مكتمل

Fulham 1, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة المعيشة
MDSX Contractors Ltd

Fulham 1

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

لا تعتقد أن مصباح الطاولة هو نهاية مستويات الإضاءة في غرفة المعيشة، فالإضاءة المتعددة هي المصطلح الرئيسي، مما يعني أنه يجب أيضًا إضافة بعض شمعدانات الحائط أو مصابيح السقف أو مصابيح أرضية، مما يضمن العديد من مصادر الإضاءة. قم أيضا بتضمين إضاءة خلفية ناعمة، للحصول على أوقات مميزة من الاسترخاء.

تأكد من ترك مسافات مناسبة

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

تجنب وضع الأرائك والطاولات وقطع الأثاث الأخرى على الحائط مباشرة، وتأكد من وجود بضعة سنتيمترات بين الجدران والأثاث، خاصة إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك كبيرة بالفعل. ولن تبدو غرفة المعيشة ذات المساحات الكبيرة بين المفروشات وعناصر الديكور مريحة للغاية، ولهذا نوصيك بملء الفجوات الواسعة للغاية بقطع عملية مثل الوسائد أو قطع الديكور.

اختر مزيجًا متناسقًا من المفروشات

Multifunctional Open Plan Space, Lauren Gilberthorpe Interiors Lauren Gilberthorpe Interiors غرفة المعيشة Grey
Lauren Gilberthorpe Interiors

Multifunctional Open Plan Space

Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors

عند الحديث عن الأقمشة، ليس هناك ما هو جذاب مثل غرفة ذات ملمس ناعم ودافئ، خاصة إذا كان الطقس بالخارج في أسوأ حالاته، لذا اختر مزيجًا من الأغطية والوسائد المصنوعة من الصوف السميك والفراء الصناعي لزيادة الشعور بالاسترخاء في غرفة المعيشة المريحة، ولا تتردد في الاستعانة ببعض الصوف والحرير لإضافة لمسة من الفخامة، مع مراعاة تحقيق التناسق بين جميع تلك العناصر.

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اختر ورق الحائط المخطط أو المنقوش

Heath Cottage Living Room homify غرفة المعيشة refurbishment,renovation,living room,cottage,scotland,aberdeen,timber,stove,scandinavian
homify

Heath Cottage Living Room

homify
homify
homify

يمكن أن يضمن ورق الحائط المزخرف تأثيرا رائعا، لذا نوصيك باستخدام ورق حائط مخطط أفقيًا لجعل غرفة المعيشة أكثر أناقة، بينما تساعد الخطوط العمودية على إطالة الغرفة وجذب أعين الشخص لأعلى.



قم بتكييف الغرفة مع فصول السنة المختلفة

Treasure House, Polzeath | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays غرفة المعيشة Living room,beams,wooden,rustic,corner sofa,holiday home,beach house
Perfect Stays

Treasure House, Polzeath | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

بالطبع لا نريد الاسترخاء في غرف المعيشة خلال فصل الشتاء فقط، لذا امنح هذه المساحة بعض الاستخدامات للأشهر الأكثر دفئًا عن طريق استبدال الستائر الثقيلة بستائر صيفية خفيفة الوزن، أو تغيير نظام ألوان الديكور الخاص بك من الأحمر والبرتقالي الدافئ إلى الأخضر البارد.

ضع حدودا للمساحات المفتوحة

open plan sitting dining room niche pr غرفة المعيشة ذهب/فضة Grey colour,sitting room,open plan,grey,rtfact,cool,home,designer
niche pr

open plan sitting dining room

niche pr
niche pr
niche pr

قد تكون الغرف الكبيرة ذات المخطط المفتوح عصرية، ولكن قد يكون من الصعب جعلها تبدو مريحة. استخدم أثاثك لتحديد المساحة وجعل منطقة المعيشة الخاصة بك أكثر دفئا. توفر أرائك الزاوية فواصل طبيعية مثالية للغرفة، بالإضافة إلى الرفوف، والتي يمكن أن تضمن توفير ارتباطا مع باقي المساحات.

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أضف لمساتك الشخصية

BIDDULPH MANSIONS, MAIDA VALE, Ardesia Design Ardesia Design غرفة المعيشة Multicolored
Ardesia Design

BIDDULPH MANSIONS, MAIDA VALE

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

لإضفاء لمستك الفريدة و طابعك الشخصي، ألقِ نظرة على العناصر الزخرفية الخاصة بك، وضع الكثير من الصور للأصدقاء والعائلة والحيوانات الأليفة، مما يجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكثر ترحيباً.

أفكار مذهلة لطاولات طعام تناسب جميع الأذواق
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