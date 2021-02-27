10 نماذج رائعة لبلاط الحمام ستبهرك بالتأكيد

تغيرت الحمامات على مر السنين، حيث انتقلت من مساحة مخفية ومهملة إلى كونها واحدة من الغرف الرئيسية في المنزل، وغالبًا ما يكون البلاط هو أكثر المواد استخدامًا في الحمام، لذا فإن اختيار النوع المناسب هو طريقة سهلة لتحسين مظهره.
يمكن أن يكون حمامك كبيرًا أو صغيرًا، ملونًا أو هادئًا، ولكنه يجب أن يكون مكانا للاسترخاء دائما، فهو المكان الذي تهرب إليه للاستعداد لبداية يوم جديد أو الاسترخاء عند الانتهاء. ومع الآلاف من الخيارات للبلاط المتين وسهل التنظيف والأفكار التي لا نهاية لها، يمكنك دائمًا إنشاء تصميم فريد تمامًا لبلاط الحمام، ويمكنك أخذ بعض الإلهام من الأفكار القادمة.
يمكنك استخدام البلاط ذات النقوش الزخرفية لإعطاء مظهرا فنيا لحمامك، إنه يبدو أنيقا خاصة مع استخدام بلاط من اللون الأبيض مع باقي المساحة، إذا كنت من محبي العناصر الفنية فلا تتردد في اختيار تلك الفكرة.
كل شيء ممكن مع التصميم الجيد، خاصة في الحمامات الصغيرة، لأن خياراتك محدودة بسبب المساحة. ألقِ نظرة على هذا الحمام الصغير، وكيف تكمل الجدران البيضاء الخلفية الرائعة التي تزين النصف العلوي من الحمام. وتضيف هذه التصميمات الدوامية لورق الحائط لمسة مثالية له.
ليس من الضروري البحث عن التناقضات عند اختيار بلاط الحمام. ففي بعض الأحيان، يمكن أن يكون للألوان الموحدة تأثير جذاب تمامًا، فكما هو موضح في هذا المثال، يتكرر نفس لون الجدران في بلاط الفسيفساء في الحمام، حيث يكسر الشكل الفني له رتابة الجدران ذات الألوان الترابية وتضيف لها روحا جديدة.
نجد هنا مثال آخر على كيف يمكن أن يكون لبلاط الفسيفساء مظهرا أنيقا، ونرى كيف يتمتع الجدار خلف الحوض بمظهر غني بما يكفي لجذب الانتباه، مع بعض التفاصيل الحمراء التي تضفي على المكان المزيد من الدفء.
تم استخدام مزيجا أنيقا من البلاط الأبيض والأخضر القاتم لأرضيات الحمام، والذي يضيف إليه لمسة من الكلاسيكية والعودة إلى القرون الوسطى، مع إضافة النقوش الزخرفية على الجدران والإطار ووحدة الإضاءة باللون الذهبي.
يمكنك أن تكون مبدعا مع جدران حمامك، من خلال استخدام البلاط ذات الأشكال الفنية الرائعة والتي تضيف للمكان لمسة من الأناقة والاسترخاء، ونجد هنا انه تم استخدام البلاط ذات اللون الأبيض والوردي لتكملة اللوحة الفنية على الجدار.
ألقِ نظرة على هذا الحمام المغطى بألوان الباستيل الناعمة، ولاحظ المظهر الهادئ لحوض للاستحمام في الخلفية. نعتقد أن ذلك البلاط المزخرف يجعل منطقة الاستحمام تبدو أكبر قليلاً مما هي عليه في الواقع.
تم تصميم الجدران ببلاط ذات أنماطا جريئة بألوان الأبيض والأسود، والهدف من تصميم هذا الجدار المميز هو إبراز شكل الحوض والمرآة، وإعطاء عمقا أكبر والشعور باتساع المساحة.
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يعد هذا التصميم مثالي للحمام الصغير في غرفة أطفالك، فتلك الألوان تبعث على البهجة والانتعاش، كما أنها تناسب شخصية الأطفال المرحة والتي تبحث عن التميز والاختلاف دائما.
إذا كنت تبحث عن الاختلاف والتميز، فيمكنك الجمع بين البلاط والجرانيت في تصميم حمامك، إنه يعطيك مظهرا مثاليا ومختلفا عن الحمامات التقليدية التي تستخدم كلا منهما بمفرده، ويمكنك أيضا استخدام الجدران ذات الطوب المكشوف لإعطاء تأثيرات مختلفة.