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10 نماذج رائعة لبلاط الحمام ستبهرك بالتأكيد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Двух этажная квартира 82 кв.м., Ольга Рыбалка Ольга Рыбалка حمام
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تغيرت الحمامات على مر السنين، حيث انتقلت من مساحة مخفية ومهملة إلى كونها واحدة من الغرف الرئيسية في المنزل، وغالبًا ما يكون البلاط هو أكثر المواد استخدامًا في الحمام، لذا فإن اختيار النوع المناسب هو طريقة سهلة لتحسين مظهره.

يمكن أن يكون حمامك كبيرًا أو صغيرًا، ملونًا أو هادئًا، ولكنه يجب أن يكون مكانا للاسترخاء دائما، فهو المكان الذي تهرب إليه للاستعداد لبداية يوم جديد أو الاسترخاء عند الانتهاء. ومع الآلاف من الخيارات للبلاط المتين وسهل التنظيف والأفكار التي لا نهاية لها، يمكنك دائمًا إنشاء تصميم فريد تمامًا لبلاط الحمام، ويمكنك أخذ بعض الإلهام من الأفكار القادمة.

البلاط المنقوش للأرضيات والجدران

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

يمكنك استخدام البلاط ذات النقوش الزخرفية لإعطاء مظهرا فنيا لحمامك، إنه يبدو أنيقا خاصة مع استخدام بلاط من اللون الأبيض مع باقي المساحة، إذا كنت من محبي العناصر الفنية فلا تتردد في اختيار تلك الفكرة.



البلاط يتماشى مع كل شيء

Двух этажная квартира 82 кв.м., Ольга Рыбалка Ольга Рыбалка حمام
Ольга Рыбалка

Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка

كل شيء ممكن مع التصميم الجيد، خاصة في الحمامات الصغيرة، لأن خياراتك محدودة بسبب المساحة. ألقِ نظرة على هذا الحمام الصغير، وكيف تكمل الجدران البيضاء الخلفية الرائعة التي تزين النصف العلوي من الحمام. وتضيف هذه التصميمات الدوامية لورق الحائط لمسة مثالية له.



حمام بنغمات موحدة

Квартира на улице Нахимова, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера حمام Beige
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

ليس من الضروري البحث عن التناقضات عند اختيار بلاط الحمام. ففي بعض الأحيان، يمكن أن يكون للألوان الموحدة تأثير جذاب تمامًا، فكما هو موضح في هذا المثال، يتكرر نفس لون الجدران في بلاط الفسيفساء في الحمام، حيث يكسر الشكل الفني له رتابة الجدران ذات الألوان الترابية وتضيف لها روحا جديدة.



المزيد من الفسيفساء

Mr & Mrs G, Woking, Raycross Interiors Raycross Interiors حمام
Raycross Interiors

Mr & Mrs G, Woking

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

نجد هنا مثال آخر على كيف يمكن أن يكون لبلاط الفسيفساء مظهرا أنيقا، ونرى كيف يتمتع الجدار خلف الحوض بمظهر غني بما يكفي لجذب الانتباه، مع بعض التفاصيل الحمراء التي تضفي على المكان المزيد من الدفء.



مزيج من الأبيض والأخضر القاتم

BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca حماممغاسل
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

تم استخدام مزيجا أنيقا من البلاط الأبيض والأخضر القاتم لأرضيات الحمام، والذي يضيف إليه لمسة من الكلاسيكية والعودة إلى القرون الوسطى، مع إضافة النقوش الزخرفية على الجدران والإطار ووحدة الإضاءة باللون الذهبي.



احصل على المزيد من التفاصيل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن تكون مبدعا مع جدران حمامك، من خلال استخدام البلاط ذات الأشكال الفنية الرائعة والتي تضيف للمكان لمسة من الأناقة والاسترخاء، ونجد هنا انه تم استخدام البلاط ذات اللون الأبيض والوردي لتكملة اللوحة الفنية على الجدار.



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زخارف مميزة بالأخضر المينت

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx حمام
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

ألقِ نظرة على هذا الحمام المغطى بألوان الباستيل الناعمة، ولاحظ المظهر الهادئ لحوض للاستحمام في الخلفية. نعتقد أن ذلك البلاط المزخرف يجعل منطقة الاستحمام تبدو أكبر قليلاً مما هي عليه في الواقع.



جدار مع أنماط مدهشة

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ حمام
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

تم تصميم الجدران ببلاط ذات أنماطا جريئة بألوان الأبيض والأسود، والهدف من تصميم هذا الجدار المميز هو إبراز شكل الحوض والمرآة، وإعطاء عمقا أكبر والشعور باتساع المساحة.

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حمام مرح لأطفالك

BAÑOS DE COLORES, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU حمام
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

يعد هذا التصميم مثالي للحمام الصغير في غرفة أطفالك، فتلك الألوان تبعث على البهجة والانتعاش، كما أنها تناسب شخصية الأطفال المرحة والتي تبحث عن التميز والاختلاف دائما.



مزيج أنيق من البلاط والجرانيت

VIVIENDA LAVAPIÉS, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo حمام
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

إذا كنت تبحث عن الاختلاف والتميز، فيمكنك الجمع بين البلاط والجرانيت في تصميم حمامك، إنه يعطيك مظهرا مثاليا ومختلفا عن الحمامات التقليدية التي تستخدم كلا منهما بمفرده، ويمكنك أيضا استخدام الجدران ذات الطوب المكشوف لإعطاء تأثيرات مختلفة.



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