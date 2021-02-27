10 نماذج رائعة لبلاط الحمام ستبهرك بالتأكيد

تغيرت الحمامات على مر السنين، حيث انتقلت من مساحة مخفية ومهملة إلى كونها واحدة من الغرف الرئيسية في المنزل، وغالبًا ما يكون البلاط هو أكثر المواد استخدامًا في الحمام، لذا فإن اختيار النوع المناسب هو طريقة سهلة لتحسين مظهره.

يمكن أن يكون حمامك كبيرًا أو صغيرًا، ملونًا أو هادئًا، ولكنه يجب أن يكون مكانا للاسترخاء دائما، فهو المكان الذي تهرب إليه للاستعداد لبداية يوم جديد أو الاسترخاء عند الانتهاء. ومع الآلاف من الخيارات للبلاط المتين وسهل التنظيف والأفكار التي لا نهاية لها، يمكنك دائمًا إنشاء تصميم فريد تمامًا لبلاط الحمام، ويمكنك أخذ بعض الإلهام من الأفكار القادمة.