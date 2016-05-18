بيت العائلة الصيفي

جولتنا اليوم في منزل صيفي وعائلي، يقع في في نوردفيك و هي بلدة ساحليه تطل على البحر الشمالي في أوروبا وتقع في غرب هولندا في محافظة جنوب هولندا من تصميم HOEB ARCHITECTUUR & INTERIEUR.

يختلف المنزل عن الطراز التقليدي لبناء المنازل في المدينة، فأختار فريق التصميم الطراز الاسكاندينافي البسيط. تعالوا نتعرف معاً على تفاصيل هذا المنزل المعمارية البسيطة.