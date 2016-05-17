هذا المنزل من تصوير المصور الفوتوغرافي HELLWIGSTUDIOS المصور في Stuttgart, وهو المنزل ذو الطبيعة الساحرة الذي يقع في وسط أركان الطبيعة, حيث المتعة والإستجمام, والنظر إلى الخضرة والأشجار, بل والإستمتاع بالمياة النقية في المسبح الكبير.
فنرى في هذا المنزل روعة التصميم, من إطلاله على جمال الطبيعة الساحر, وإطلاله على المسبح ذو المياة النقية للإستمتاع والإستجمام وسط المناظر الطبيعية, مما يزيد الشعور بالراحة وينسجم الشخص مع الهدوء في وسط الطبيعة الخضراء.
هذا المنزل المصمم من طابقين, قد صمم ليكون محاطاً بالخضرة والأشجار من كل مكان, بل ويطل من جميع النوافذ على الطبيعة, حتى أنه يشعر الشخص عند الإطلالة من الطابق الثاني بأن الخضرة والأشجار ممتدة في كل مكان.
نرى في هذه الصورة الواجهة الأمامية والتي تتميز بالإطلالة المباشرة على المسبح, فنجد أن نوافذ المنزل جميعها سواء السفلية أو العلوية تطل مباشرة على هذا المنظر الساحر, ولذا أطلقنا على هذا المنزل أنه ذو الطبيعة الساحرة, حيث تلتف حوله الخضرة والأشجار الساحرة, وكذلك إطلالته المباشة على المسبح.
تمتاز هذه الصورة بعرض جزء من الطابق الأرضي من الداخل بالإضافة إلى مقاعد للإستراحة أمام المسبح, فهي تمتاز بالخصوصية والبعد عن الضوضاء والزحام الخارجي.
نرى في هذه الصورة المناظر الطبيعية المحيطة بالمنزل من كل مكان, حيث نرى الأشجار الكبيرة والخضرة الكثيفة الكافية بجعل هذا المنزل من المنازل ذو الطبيعة الساحرة بالفعل.
نرى في هذه الصورة طبيعة المنزل من الداخل ومدى دقة التصميم وروعة الأثاث الكلاسيكي, بالإضافة إلى الجدران ذات اللون الأبيض التي تعطي دائماً الشعور بإتساع الغرفة, إنه حقاً تصميم مبهر فهو يطل مباشرة على الطبيعة الخلابة.
يتضح لنا في هذه الصورة مدى روعة إطلالة الطابق الأرضي على الطبيعة الخلابة من أشجار وخضرة والشمس الجميلة, ونلاحظ هنا أن الطابق الأرضي يطل على ضوء الشمس دون أن يتخلل ضوء الشمس الشديد المنزل نفسه.
توضح لنا هذه الصورة مدى روعة التصميم في استغلال المساحات, حيث صممت السلالم لكي يوجد في مساحتها السفلية فراغ ممكن أن يستغل في وضع بعض الأثاث أو المكاتب.
في هذا الطابق نرى روعة التصميم الخشبي للجدران المتداخل مع اللون الأبيض والسقف الخشبي في غرفة النوم, والذي بدوره يعطي شعوراً أيضاً بإتساع مكان غرفة النوم مع اتساع مدخل الغرفة.
هذه الصورة يظهر من خلالها مدى إطلالة الطابق الثاني العلوي مع المناظر الطبيعية الخلابة والتي دائماً يصاحبها الهواء النقي ليزيد من الشعور بالإستجمام والإنسجام التام مع الطبيعة.
نرى في هذه الصورة روعة تصميم المطبخ, حيث نرى استخدام المساحة الخاصة بالمطبخ في التصميم, ومدى دقة توزيع أثاث المطبخ ليصبح متناسق مع طبيعة وجو المنزل الهادئ.
نرى في هذه الصورة روعة تصميم الحمام ومدى تداخل اللون الأبيض للجدران مع تصميم السقف الخشبي ولون الحمام واتساع المكان, ومن ثم الإطلالة الساحرة والهادئة من نافذة الحمام على المناظر الطبيعية مباشرة بخصوصية تامة.
هنا نسترجع الشعور بأن الطبيعة تملأ المكان, ونسترجع شعور الخصوصية, حيث لا نرى في هذه الصورة غير الإطلالة الرائعة من الطابق الثاني على المسبح مباشرة ومن ثم يلحقه الخضرة والأشجار والطبيعة الساحرة, فحقاً يطلق عليه المنزل ذو الطبيعة الساحرة.
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