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المنزل ذو الطبيعة الساحرة

Marwan Marwan
Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
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هذا المنزل من تصوير المصور الفوتوغرافي HELLWIGSTUDIOS المصور في Stuttgart, وهو المنزل ذو الطبيعة الساحرة الذي يقع في وسط أركان الطبيعة, حيث المتعة والإستجمام, والنظر إلى الخضرة والأشجار, بل والإستمتاع بالمياة النقية في المسبح الكبير.

فنرى في هذا المنزل روعة التصميم, من إطلاله على جمال الطبيعة الساحر, وإطلاله على المسبح ذو المياة النقية للإستمتاع والإستجمام وسط المناظر الطبيعية, مما يزيد الشعور بالراحة وينسجم الشخص مع الهدوء في وسط الطبيعة الخضراء.

هذا المنزل المصمم من طابقين, قد صمم ليكون محاطاً بالخضرة والأشجار من كل مكان, بل ويطل من جميع النوافذ على الطبيعة, حتى أنه يشعر الشخص عند الإطلالة من الطابق الثاني بأن الخضرة والأشجار ممتدة في كل مكان.

الواجهة الأمامية للمنزل

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

نرى في هذه الصورة الواجهة الأمامية والتي تتميز بالإطلالة المباشرة على المسبح, فنجد أن نوافذ المنزل جميعها سواء السفلية أو العلوية تطل مباشرة على هذا المنظر الساحر, ولذا أطلقنا على هذا المنزل أنه ذو الطبيعة الساحرة, حيث تلتف حوله الخضرة والأشجار الساحرة, وكذلك إطلالته المباشة على المسبح.

الطابق الأرضي

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

تمتاز هذه الصورة بعرض جزء من الطابق الأرضي من الداخل بالإضافة إلى مقاعد للإستراحة أمام المسبح, فهي تمتاز بالخصوصية والبعد عن الضوضاء والزحام الخارجي.

المناظر الطبيعية المحيطة

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

نرى في هذه الصورة المناظر الطبيعية المحيطة بالمنزل من كل مكان, حيث نرى الأشجار الكبيرة والخضرة الكثيفة الكافية بجعل هذا المنزل من المنازل ذو الطبيعة الساحرة بالفعل.

المنزل من الداخل

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

نرى في هذه الصورة طبيعة المنزل من الداخل ومدى دقة التصميم وروعة الأثاث الكلاسيكي, بالإضافة إلى الجدران ذات اللون الأبيض التي تعطي دائماً الشعور بإتساع الغرفة, إنه حقاً تصميم مبهر فهو يطل مباشرة على الطبيعة الخلابة.

إطلالة ساحرة

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

يتضح لنا في هذه الصورة مدى روعة إطلالة الطابق الأرضي على الطبيعة الخلابة من أشجار وخضرة والشمس الجميلة, ونلاحظ هنا أن الطابق الأرضي يطل على ضوء الشمس دون أن يتخلل ضوء الشمس الشديد المنزل نفسه.

إستغلال المساحات

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

توضح لنا هذه الصورة مدى روعة التصميم في استغلال المساحات, حيث صممت السلالم لكي يوجد في مساحتها السفلية فراغ ممكن أن يستغل في وضع بعض الأثاث أو المكاتب.

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الطابق الثاني وغرفة النوم

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

في هذا الطابق نرى روعة التصميم الخشبي للجدران المتداخل مع اللون الأبيض والسقف الخشبي في غرفة النوم, والذي بدوره يعطي شعوراً أيضاً بإتساع مكان غرفة النوم مع اتساع مدخل الغرفة.

الطابق الثاني والإطلالة الساحرة

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

هذه الصورة يظهر من خلالها مدى إطلالة الطابق الثاني العلوي مع المناظر الطبيعية الخلابة والتي دائماً يصاحبها الهواء النقي ليزيد من الشعور بالإستجمام والإنسجام التام مع الطبيعة.

روعة تصميم المطبخ

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

نرى في هذه الصورة روعة تصميم المطبخ, حيث نرى استخدام المساحة الخاصة بالمطبخ في التصميم, ومدى دقة توزيع أثاث المطبخ ليصبح متناسق مع طبيعة وجو المنزل الهادئ.

روعة تصميم الحمام

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

نرى في هذه الصورة روعة تصميم الحمام ومدى تداخل اللون الأبيض للجدران مع تصميم السقف الخشبي ولون الحمام واتساع المكان, ومن ثم الإطلالة الساحرة والهادئة من نافذة الحمام على المناظر الطبيعية مباشرة بخصوصية تامة.

منظر المسبح الساحر

Finca Mallorca 1, HellwigStudios HellwigStudios
HellwigStudios

HellwigStudios
HellwigStudios
HellwigStudios

هنا نسترجع الشعور بأن الطبيعة تملأ المكان, ونسترجع شعور الخصوصية, حيث لا نرى في هذه الصورة غير الإطلالة الرائعة من الطابق الثاني على المسبح مباشرة ومن ثم يلحقه الخضرة والأشجار والطبيعة الساحرة, فحقاً يطلق عليه المنزل ذو الطبيعة الساحرة.

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