هذا المنزل من تصوير المصور الفوتوغرافي HELLWIGSTUDIOS المصور في Stuttgart, وهو المنزل ذو الطبيعة الساحرة الذي يقع في وسط أركان الطبيعة, حيث المتعة والإستجمام, والنظر إلى الخضرة والأشجار, بل والإستمتاع بالمياة النقية في المسبح الكبير.

فنرى في هذا المنزل روعة التصميم, من إطلاله على جمال الطبيعة الساحر, وإطلاله على المسبح ذو المياة النقية للإستمتاع والإستجمام وسط المناظر الطبيعية, مما يزيد الشعور بالراحة وينسجم الشخص مع الهدوء في وسط الطبيعة الخضراء.

هذا المنزل المصمم من طابقين, قد صمم ليكون محاطاً بالخضرة والأشجار من كل مكان, بل ويطل من جميع النوافذ على الطبيعة, حتى أنه يشعر الشخص عند الإطلالة من الطابق الثاني بأن الخضرة والأشجار ممتدة في كل مكان.