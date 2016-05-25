البيت المتناغم

بعد يوم عمل طويل تعود الأم والأب من العمل والأولاد من المدرسة ليكونوا بأكثر مكان يحتويهم, ويفهم احتياجاتها, هو منزل العائلة المريح, متناغم الألوان, فيه لمسات فنية أنيقة وبسيطة ولكن ملفتة, فيه غرف كثير وكبيرة, كل قطعة أثاث فيه مرتبه بشكل منظم و أنيق.
يتميز تصميم بيت بنمط إسكندنافي بالبساطة والاهتمام بتفاصيل صغيرة ولكن لها تأثير كبير, بالأوان الزاهية والإضاءة الطبيعية, وهذا هو البيت الذي تتمناه أي عائلة.
تبدا العائلة النشيطة يومها بتحضير وجبة الإفطار في المطبخ المتواضع بخزن خشبية اللون, ثم تناول الفطور مع العائلة على طاولة السفرة ذات طراز خشبي بسيط بلون اصفر لمكان الجلوس, ثم انتظار العائلة لبعضهم البعض في غرفة المعيشة ليخرجوا سويا من المنزل للعمل والمدرسة.
يوم نشيط سعيد مليء بالحيوية.
في بعض الأحيان تحتاج الأم أو الأب للعمل في المنزل, لذلك يجب أن تكون غرفة المكتب ذات طبيعة هادئة ومريحة. اعتمد المصمم الداخلي مبدأ تقسيم الغرفة لأجزاء, جزء الراحة بلون ازرق فيه كنبه بلون بيج بجانبها بيانو ليس فقط كديكور ولكن لتحرير الضغط أثناء العمل, باقي الغرفة مكونه من مكتب كبير وكرسي مريح بلون عسلي, سجادة بتدرجات اللون البيج الغامق والفاتح, الإضاءة عبارة عن ثريا في السقف, مصباح للمكتب, مصابيح داخلية على سقف, وشباك بستائر بيضاء لمزيد من الإضاءة الطبيعية.
خريطة ولوحات جدارية فنية لغرفة مكتب إسكندنافية.
اللون الأزرق لون معروف بطبيعته الهادئة والمناسبة لغرف النوم. غرفة النوم فيها سرير كبير محاط بلون ازرق يبعث على الاسترخاء والهدوء, مصباح متدلي من اعلى السقف فوق رف صغير لبعض الكتب, إضاءة داخلية في السقف, بساطة وتكامل .
يهتم مصمم الداخلي عند تصميم كل غرف المنزل باحتياجات العائلة ولكن يعطي اهتمام اكثر عند تصميم غرفة الأطفال, وذلك لان غرفة الطفل هي للعب والتعلم والنوم بالتأكيد, نفس مبدأ تقسيم الغرفة لأجزاء, جزء للنوم بلون السماء الازرق للسقف والأرضية والجدار وسرير بلون ازرق ليوحي وكأنه قسم منفصل عن باقي أجزاء الغرفة, الجدار المقابل للسرير جزء التعلم فيه مكتبة صغيرة تتناسب مع طول الطفل, سبورة منخفضة لمزيد من التعلم والمتعة, في وسط الغرفة سجادة بألوان هادئة بسيطة تتناسب مع الوان الغرفة عليها وسادتين كبيرتين بلون اصفر, كراسي وطاولة بلون بيح, خيمة صغيرة . لوحة جدارية فوق السرير للحيوان المفضل لوحة فنية فوق المكتبة.
طفلي بأمان في غرفة فيها كل مقومات التعلم والراحة والمتعه.
غرفة الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون مع العائلة, بلون مغاير تماماً لباقي الغرف, غرفة فيها الكثير من النشاط والحيوية. تلفزيون بشاشة كبيرة أمام كنبه كبيرة بلون اصفر فاقع تستطيع التمدد عليها لمشاهدة اكثر متعه, مرآة خلفية تعكس جمال اللون الأسود للجدار والسقف المُضاء بمصابيح داخلية. غرفة بمعايير دقيقة ومدروسة لاكبر قدر من المتعه.
التصميم الداخلي للبيت لا يعني فقط غرف النوم وغرفة المعيشة, بل أيضا غرف الغسيل بتصميم بسيط وفني بلون ابيض ناصع للمغسلة والخزن, أرضية بلون الخشب جدار فني بلون اسود يشبه السبورة في غرفة طفلي عليه رسومات فنية غاية في البساطة والمرح.
التكامل والتناغم للبيت الإسكندنافي من الألف إلى الياء.
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