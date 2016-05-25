البيت المتناغم

بعد يوم عمل طويل تعود الأم والأب من العمل والأولاد من المدرسة ليكونوا بأكثر مكان يحتويهم, ويفهم احتياجاتها, هو منزل العائلة المريح, متناغم الألوان, فيه لمسات فنية أنيقة وبسيطة ولكن ملفتة, فيه غرف كثير وكبيرة, كل قطعة أثاث فيه مرتبه بشكل منظم و أنيق.

يتميز تصميم بيت بنمط إسكندنافي بالبساطة والاهتمام بتفاصيل صغيرة ولكن لها تأثير كبير, بالأوان الزاهية والإضاءة الطبيعية, وهذا هو البيت الذي تتمناه أي عائلة.