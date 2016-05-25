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البيت المتناغم

Heba khlili Heba khlili
Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
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بعد يوم عمل طويل تعود الأم والأب من العمل والأولاد من المدرسة ليكونوا بأكثر مكان يحتويهم, ويفهم احتياجاتها, هو منزل العائلة المريح, متناغم الألوان, فيه لمسات فنية أنيقة وبسيطة ولكن ملفتة, فيه غرف كثير وكبيرة, كل قطعة أثاث فيه مرتبه بشكل منظم و أنيق.

يتميز تصميم بيت بنمط إسكندنافي بالبساطة والاهتمام بتفاصيل صغيرة ولكن لها تأثير كبير, بالأوان الزاهية والإضاءة الطبيعية, وهذا هو البيت الذي تتمناه أي عائلة.

النشاط اليومي

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

تبدا العائلة النشيطة يومها بتحضير وجبة الإفطار في المطبخ المتواضع بخزن خشبية اللون, ثم تناول الفطور مع العائلة على طاولة السفرة ذات طراز خشبي بسيط بلون اصفر لمكان الجلوس, ثم انتظار العائلة لبعضهم البعض في غرفة المعيشة ليخرجوا سويا من المنزل للعمل والمدرسة.

يوم نشيط سعيد مليء بالحيوية.

العمل في المنزل

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture مكتب عمل أو دراسة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

في بعض الأحيان تحتاج الأم أو الأب للعمل في المنزل, لذلك يجب أن تكون غرفة المكتب ذات طبيعة هادئة ومريحة. اعتمد المصمم الداخلي مبدأ تقسيم الغرفة لأجزاء, جزء الراحة بلون ازرق فيه كنبه بلون بيج بجانبها بيانو ليس فقط كديكور ولكن لتحرير الضغط أثناء العمل, باقي الغرفة مكونه من مكتب كبير وكرسي مريح بلون عسلي, سجادة بتدرجات اللون البيج الغامق والفاتح, الإضاءة عبارة عن ثريا في السقف, مصباح للمكتب, مصابيح داخلية على سقف, وشباك بستائر بيضاء لمزيد من الإضاءة الطبيعية.

خريطة ولوحات جدارية فنية لغرفة مكتب إسكندنافية.

لون الراحة

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

اللون الأزرق لون معروف بطبيعته الهادئة والمناسبة لغرف النوم. غرفة النوم فيها سرير كبير محاط بلون ازرق يبعث على الاسترخاء والهدوء, مصباح متدلي من اعلى السقف فوق رف صغير لبعض الكتب, إضاءة داخلية في السقف, بساطة وتكامل .

غرفة طفلي

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

يهتم مصمم الداخلي عند تصميم كل غرف المنزل باحتياجات العائلة ولكن يعطي اهتمام اكثر عند تصميم غرفة الأطفال, وذلك لان غرفة الطفل هي للعب والتعلم والنوم بالتأكيد, نفس مبدأ تقسيم الغرفة لأجزاء, جزء للنوم بلون السماء الازرق للسقف والأرضية والجدار وسرير بلون ازرق ليوحي وكأنه قسم منفصل عن باقي أجزاء الغرفة, الجدار المقابل للسرير جزء التعلم فيه مكتبة صغيرة تتناسب مع طول الطفل, سبورة منخفضة لمزيد من التعلم والمتعة, في وسط الغرفة سجادة بألوان هادئة بسيطة تتناسب مع الوان الغرفة عليها وسادتين كبيرتين بلون اصفر, كراسي وطاولة بلون بيح, خيمة صغيرة . لوحة جدارية فوق السرير للحيوان المفضل لوحة فنية فوق المكتبة.

طفلي بأمان في غرفة فيها كل مقومات التعلم والراحة والمتعه. 

غرفة الميديا

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة الميديا
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INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

غرفة الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون مع العائلة, بلون مغاير تماماً لباقي الغرف, غرفة فيها الكثير من النشاط والحيوية. تلفزيون بشاشة كبيرة أمام كنبه كبيرة بلون اصفر فاقع تستطيع التمدد عليها لمشاهدة اكثر متعه, مرآة خلفية تعكس جمال اللون الأسود للجدار والسقف المُضاء بمصابيح داخلية. غرفة بمعايير دقيقة ومدروسة لاكبر قدر من المتعه.

غرفة الغسيل

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture حمام
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

التصميم الداخلي للبيت لا يعني فقط غرف النوم وغرفة المعيشة, بل أيضا غرف الغسيل بتصميم بسيط وفني بلون ابيض ناصع للمغسلة والخزن, أرضية بلون الخشب جدار فني بلون اسود يشبه السبورة في غرفة  طفلي عليه رسومات فنية غاية في البساطة والمرح.

التكامل والتناغم للبيت الإسكندنافي من الألف إلى الياء.

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