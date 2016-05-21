يحتوي الطابق الأرضي من المنزل الريفي على مطعم صغير يقدم وجبات الإفطار والغذاء والعشاء لزواره، ويتزين المطعم بنمط بسيط مع توفير عدد من طاولات ومقاعد ليتمكن الزوار من تناول طعامهم في راحة تامه.

فكل إنسان يحتاج ما بين الحين والآخر أن يختلي بنفسه في مكان كهذا، دون الحاجة لتناول الطعام على عجل. لهذا انصح كل من يعاني من ضغط ومشاكل العمل أن يأتي ويقضي عطلة بسيطة في هذا المكان البسيط.