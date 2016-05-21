إذا كنت تبحث عن مكان لتقضي فيه عطلة نهاية الإسبوع بعيداً عن الضوضاء وهواجس العمل، فيمكنك الإتيان لهذا المنزل الريفي في نهاية كل إسبوع. حيث أن مكان كهذا في وسط الأراضي الخضراء والشمس الساطعة سيزيح عن الإنسان تعب الإسبوع، كما أن إندماج الألوان مع بعضها له القدرة في أن يعطي الإنسان طاقة تأهله لاستقبال إسبوع جديد من العمل.
يتكون هذا المنزل الريفي الذي يتسم بالجمال والبساطة من طابقين، مع جلسة خارجية وسط الطبيعة الخلابة والهدوء. حيث يقوم زائر المنزل بتناول إفطاره في هذه الجلسة الخارجية وهو يمتع نظره بصفاء السماء التي تحدث إنعكاس رائع مع الألوان التي يتزين بها المنزل. ويستنشق هواء نقي بعيداً عن أي ملوثات ليستطيع أن يعود لاتزانه النفسي وإزاحة أي توتر عنه.
يحتوي الطابق الأرضي من المنزل الريفي على مطعم صغير يقدم وجبات الإفطار والغذاء والعشاء لزواره، ويتزين المطعم بنمط بسيط مع توفير عدد من طاولات ومقاعد ليتمكن الزوار من تناول طعامهم في راحة تامه.
فكل إنسان يحتاج ما بين الحين والآخر أن يختلي بنفسه في مكان كهذا، دون الحاجة لتناول الطعام على عجل. لهذا انصح كل من يعاني من ضغط ومشاكل العمل أن يأتي ويقضي عطلة بسيطة في هذا المكان البسيط.
ويمكن للزوار أثناء تناولهم للطعام أن يستمتعوا بجمال المنظر الخارجي. حيث يحتوى المطعم على نافذه كبيرة تطل مباشرةً على الأشجار الخضراء، كما تسمح للزوار بالاستمتاع بنور الشمس الطبيعي. وكما نلاحظ وجود مقاعد دائرية مع طاولة مستطيلة أمام هذا المنظر الرائع لكل من يرتاد المكان وحيداً أو لا يرغب بأن تبتعد عينيه عن الطبيعة الخلابة.
يقدم المطعم المتواجد في المنزل الريفي طعام يتمتع أيضاً بالبساطة. حيث يوفر المطعم على وجبة الغذاء شوربة المشروم بالكريمة اللذيذة مع مجموعة من المقبلات المختلفة،كالزتون الأخضر الذي تم قطفه من الأشجار في هذه المنطقة الريفية، بالإضافة إلى كرات الجبنة بالزعتر مع سلطة الباتنجان ذات الطعم السحري، وطبق السلطة الأخضر الذي يحتوى على جميع الفوائد الغذائية، ولا مانع بالتأكيد من شرب بعض من القهوة الساخنة.
أما بالنسبة للطابق العلوي من هذا المنزل الريفي، فيحتوى على غرفة نوم بسيطة. حيث يشعر الزار براحة بمجرد دخولها وهذا يساعده على الاسترخاء التام وأخذ قست من النوم بعيداً عن الإزعاج. وتحتوي الغرفة على نافذتان من أجل أن يستنشق الزائر هواء نقي بعيداً عن جو المكيفات.
وتحتوي كل غرفة من الغرف الموجدة في الطابق العلوي على حمام خاص بها. وكما نرى هذا الحمام قد صمم بشكل بسيط ليناسب جو الغرفة.
عند حلول الليل يصبح الجو أكثر جمالاً مع وجود برودة خفيفة، ليحمس الزوار بالتجمع في الجلسة الخارجية وإقامة ليلة شواء رائعة. حيث أن المنزل في المساء يضيئ أنواره وهذا يجعله يزداد جمالاً خاصةً مع الألوان التي يتزين بها. حيث أنه من الممتع أن تجلس مع أشخاص جدد كل فترة من أجل أن تتشاركو الأحاديث المختلفة، كما أن قضاء سهرة مسائية في مكان مختلف يساعد على تحسين الحالة النفسية وإخراج كل الطاقة السلبية.
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