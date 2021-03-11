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كيف تختار المفروشات المثالية لغرفة معيشتك؟ هذه المعلومات ستساعدك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Colorful Elegance, Sunbrella Sunbrella غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش Turquoise
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غرفة المعيشة هي بلا شك أهم مكان في المنزل لأنها أول غرفة تستقبل فيها الضيوف وترحب بهم، حيث يجتمع الزوار والأحباء على حد سواء لقضاء وقت ممتع مع بعضهم البعض هناك، وترمز هذه الغرفة إلى العلاقات السعيدة و المتناغمة بين العائلة والأصدقاء، لذلك فإن تزيينها بطريقة أنيقة يجعل منزلك مكان مثالي لدعوة الزوار. 

ومن خلال اختيار النوع المناسب من المفروشات والستائر لغرف المعيشة، يمكنك تزيين منزلك لخلق المظهر المثالي الذي تحلم به، ولكن عند اختيار نوعية المفروشات المناسبة، عليك وضع بعض الأساسيات في اعتبارك، لذا أحضرنا لك اليوم بعض الأساسيات والأفكار التي ستساعدك على تزيين قلب منزلك كما تحلم.

أنواع الأقمشة المثالية لأريكة غرفة المعيشة

Colorful Elegance, Sunbrella Sunbrella غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش Turquoise
Sunbrella

Sunbrella
Sunbrella
Sunbrella

تلعب الأقمشة عالية الجودة والمتانة والقدرة على تحمل التكاليف دورًا مهمًا في عملية اختيار قماش الأريكة، يمكنك تقسيم أقمشة التنجيد إلى فئتين رئيسيتين، وهما الأقمشة الطبيعية والأقمشة الاصطناعية. وإليك فيما يلي أنواع أقمشة التنجيد التي يشيع استخدامها ..

أنواع الأقمشة المثالية لأريكة غرفة المعيشة

Global Vibrance, Sunbrella Sunbrella غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش Multicolored
Sunbrella

Sunbrella
Sunbrella
Sunbrella

الصوف: يعد قماش الصوف متين وقوي ومقاوم للبهتان والتلوث والتجاعيد،إنه ممتاز للعزل ومقاوم للحساسية ومقاوم للحريق. ومع ذلك، فإن النسيج الصوفي ليس خيارًا للمناخات الاستوائية نظرًا للحرارة التي تنبعث منه. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون مكلفًا للغاية عندما تكون هناك حاجة إلى الكثير من القماش للأرائك.



أنواع الأقمشة المثالية لأريكة غرفة المعيشة

Wohnen Skandinavian 99chairs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
99chairs

Wohnen Skandinavian

99chairs
99chairs
99chairs

الأقمشة المخملية: المخمل مرغوب للغاية من قبل العديد من مصممي الديكور بسبب ملمسه الحريري الناعم الذي يضيف بعدًا فريدًا للأثاث، ولكن يجذب المخمل الغبار بسبب قوامه، مما يجعل تنظيفه مهمة صعبة للغاية.

أنواع الأقمشة المثالية لأريكة غرفة المعيشة

The Norman Day bench homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

The Norman Day bench

homify
homify
homify

القطن: يعتبر القطن نسيج قابل للتنفس ويمكن أن يمتص ما يصل إلى ثلاثة أضعاف الرطوبة.

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الأقمشة المثالية لستائر غرفة المعيشة

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

نسيج الستائر والأريكة في غرفة المعيشة يسيران جنبًا إلى جنب، ويمكن أن يؤدي الاختيار الصحيح للمفروشات إلى رفع مستوى الجو العام والأسلوب والطاقة في منزلك. لذلك، من الضروري أن تفهم ما تريده لغرفة معيشتك؛ هل تريد الستائر التي توفر لك المزيد من الخصوصية؟ أم تريد إضاءة طبيعية في الغرفة؟، وهل تفضل الستائر ذات الطراز الكلاسيكي أم الستائر العصرية؟



شروط اختيار القماش المناسب للأريكة

Natural Hide Rocking Chair puji غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
puji

Natural Hide Rocking Chair

puji
puji
puji

عند البحث عن مواد التنجيد وأقمشة الأريكة لغرفة المعيشة، ضع في اعتبارك الجوانب التالية:


الجودة: ابحث عن مادة منسوجة بإحكام لأنها تميل إلى الاستمرار لفترة أطول، واختر القماش الذي يتحمل  الاستخدام السكني الشاق، لأن هذه الأقمشة متينة للغاية. وحاول الابتعاد عن المنسوجات الحساسة مثل الأقمشة الحريرية خاصة إذا كان لديك أطفال صغار أو بعض الحيوانات الأليفة.


اختر الألوان المناسبة: حاول التأكد مما إذا كان يتناسب لون القماش مع لوحة ألوان الغرفة، حيث يجب أن يعتمد اختيار اللون على الديكور الحالي والأسلوب الذي تفضله داخل منزلك، فإذا كان منزلك يتمتع بالأسلوب الكلاسيكي الهادئ فتأكد من اختيار أقمشة الأريكة المناسبة لهذا النمط، أما إذا كان منزلك عصري يتمتع بالحيوية فاختر القماش ذات الألوان المبهجة والنقوش العصرية.


سهولة الاستخدام ومقاومة التلف: تأكد من اختيار قماش يناسب الاستخدام السكني المقاوم الاهتراء أو التلف وتحقق من مدى سهولة تنظيف الخامة وكذلك الوقت المستغرق لتنظيفها، وقد يؤدي التعرض المستمر لأشعة الشمس إلى بهتان النسيج، لذا من الأفضل اختيار الأقمشة عالية الأداء، والتي يمكنها تحمل التعرض للضوء والحرارة.

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عوامل اختيار القماش المناسب للستائر

Serene Retreat, Sunbrella Sunbrella سلالم وأروقة مقاعد كتان Green
Sunbrella

Sunbrella
Sunbrella
Sunbrella

تأخذ الستائر الحديثة لغرف المعيشة مجموعة واسعة من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك الوظيفة والعزل والمواد وطريقة الاستخدام. على سبيل المثال، القطن هو نسيج قابل للتنفس، ويمكن استخدامه في المناخات الاستوائية لإدخال الضوء الطبيعي، وهو مناسب للديكور الترابي. 

أما الحرير هو نسيج مكلف وعالي الصيانة ومناسب للديكور الفاخر. أما بالنسبة للقماش المخملي، فهو يتناسب مع الديكور العصري الأنيق.

عوامل أخرى تساهم في تصميم غرفة المعيشة

Caterina Ikat Wing Chair, A Rum Fellow A Rum Fellow غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
A Rum Fellow

Caterina Ikat Wing Chair

A Rum Fellow
A Rum Fellow
A Rum Fellow

تجسد ستائر غرفة المعيشة والمفروشات المظهر العام للمنزل عند اختيارها بشكل صحيح، لذا يعتقد المصممون الداخليون في هوميفاي أنه يمكن تغيير مظهر الغرفة بشكل جذري بتغيير بسيط للستائر، وللحصول على مظهر أكثر أناقة  لغرفة معيشتك، ضع في اعتبارك بعض العوامل مثل الأثاث والإضاءة والإكسسوارات، حيث تحدد الإضاءة مساحة الغرفة وتضيف لمسة شخصية على المنطقة، وتضفي الأقمشة اللمسة الأخيرة من الراحة والأناقة والتفرد على منزلك.



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