كيف تختار المفروشات المثالية لغرفة معيشتك؟ هذه المعلومات ستساعدك

غرفة المعيشة هي بلا شك أهم مكان في المنزل لأنها أول غرفة تستقبل فيها الضيوف وترحب بهم، حيث يجتمع الزوار والأحباء على حد سواء لقضاء وقت ممتع مع بعضهم البعض هناك، وترمز هذه الغرفة إلى العلاقات السعيدة و المتناغمة بين العائلة والأصدقاء، لذلك فإن تزيينها بطريقة أنيقة يجعل منزلك مكان مثالي لدعوة الزوار.
ومن خلال اختيار النوع المناسب من المفروشات والستائر لغرف المعيشة، يمكنك تزيين منزلك لخلق المظهر المثالي الذي تحلم به، ولكن عند اختيار نوعية المفروشات المناسبة، عليك وضع بعض الأساسيات في اعتبارك، لذا أحضرنا لك اليوم بعض الأساسيات والأفكار التي ستساعدك على تزيين قلب منزلك كما تحلم.
تلعب الأقمشة عالية الجودة والمتانة والقدرة على تحمل التكاليف دورًا مهمًا في عملية اختيار قماش الأريكة، يمكنك تقسيم أقمشة التنجيد إلى فئتين رئيسيتين، وهما الأقمشة الطبيعية والأقمشة الاصطناعية. وإليك فيما يلي أنواع أقمشة التنجيد التي يشيع استخدامها ..
الصوف: يعد قماش الصوف متين وقوي ومقاوم للبهتان والتلوث والتجاعيد،إنه ممتاز للعزل ومقاوم للحساسية ومقاوم للحريق. ومع ذلك، فإن النسيج الصوفي ليس خيارًا للمناخات الاستوائية نظرًا للحرارة التي تنبعث منه. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون مكلفًا للغاية عندما تكون هناك حاجة إلى الكثير من القماش للأرائك.
الأقمشة المخملية: المخمل مرغوب للغاية من قبل العديد من مصممي الديكور بسبب ملمسه الحريري الناعم الذي يضيف بعدًا فريدًا للأثاث، ولكن يجذب المخمل الغبار بسبب قوامه، مما يجعل تنظيفه مهمة صعبة للغاية.
القطن: يعتبر القطن نسيج قابل للتنفس ويمكن أن يمتص ما يصل إلى ثلاثة أضعاف الرطوبة.
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نسيج الستائر والأريكة في غرفة المعيشة يسيران جنبًا إلى جنب، ويمكن أن يؤدي الاختيار الصحيح للمفروشات إلى رفع مستوى الجو العام والأسلوب والطاقة في منزلك. لذلك، من الضروري أن تفهم ما تريده لغرفة معيشتك؛ هل تريد الستائر التي توفر لك المزيد من الخصوصية؟ أم تريد إضاءة طبيعية في الغرفة؟، وهل تفضل الستائر ذات الطراز الكلاسيكي أم الستائر العصرية؟
عند البحث عن مواد التنجيد وأقمشة الأريكة لغرفة المعيشة، ضع في اعتبارك الجوانب التالية:
الجودة: ابحث عن مادة منسوجة بإحكام لأنها تميل إلى الاستمرار لفترة أطول، واختر القماش الذي يتحمل الاستخدام السكني الشاق، لأن هذه الأقمشة متينة للغاية. وحاول الابتعاد عن المنسوجات الحساسة مثل الأقمشة الحريرية خاصة إذا كان لديك أطفال صغار أو بعض الحيوانات الأليفة.
اختر الألوان المناسبة: حاول التأكد مما إذا كان يتناسب لون القماش مع لوحة ألوان الغرفة، حيث يجب أن يعتمد اختيار اللون على الديكور الحالي والأسلوب الذي تفضله داخل منزلك، فإذا كان منزلك يتمتع بالأسلوب الكلاسيكي الهادئ فتأكد من اختيار أقمشة الأريكة المناسبة لهذا النمط، أما إذا كان منزلك عصري يتمتع بالحيوية فاختر القماش ذات الألوان المبهجة والنقوش العصرية.
سهولة الاستخدام ومقاومة التلف: تأكد من اختيار قماش يناسب الاستخدام السكني المقاوم الاهتراء أو التلف وتحقق من مدى سهولة تنظيف الخامة وكذلك الوقت المستغرق لتنظيفها، وقد يؤدي التعرض المستمر لأشعة الشمس إلى بهتان النسيج، لذا من الأفضل اختيار الأقمشة عالية الأداء، والتي يمكنها تحمل التعرض للضوء والحرارة.
تأخذ الستائر الحديثة لغرف المعيشة مجموعة واسعة من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك الوظيفة والعزل والمواد وطريقة الاستخدام. على سبيل المثال، القطن هو نسيج قابل للتنفس، ويمكن استخدامه في المناخات الاستوائية لإدخال الضوء الطبيعي، وهو مناسب للديكور الترابي.
أما الحرير هو نسيج مكلف وعالي الصيانة ومناسب للديكور الفاخر. أما بالنسبة للقماش المخملي، فهو يتناسب مع الديكور العصري الأنيق.
تجسد ستائر غرفة المعيشة والمفروشات المظهر العام للمنزل عند اختيارها بشكل صحيح، لذا يعتقد المصممون الداخليون في هوميفاي أنه يمكن تغيير مظهر الغرفة بشكل جذري بتغيير بسيط للستائر، وللحصول على مظهر أكثر أناقة لغرفة معيشتك، ضع في اعتبارك بعض العوامل مثل الأثاث والإضاءة والإكسسوارات، حيث تحدد الإضاءة مساحة الغرفة وتضيف لمسة شخصية على المنطقة، وتضفي الأقمشة اللمسة الأخيرة من الراحة والأناقة والتفرد على منزلك.