القلعه الحصينة

رائحة احتراق الحطب ,دفئ, إطلالة جميلة, استرخاء كل تلك المشاعر الجميلة تنبع من غرفة المعيشة. الوان متناقضة بهدوء لانسجام اللون الأسود القوي للكنب مع اللون الخشبي الفاتح للأرضية مع لون الخشب لطاولة السفرة وخزانه الكتب , أما المصباح المتدلي فوق طاولة السفرة بلون الصاج الأسود هو فعلا عنوان للبساطة والتناسب مع الطبيعه. أبواب وشبابيك زجاجية لمزيد من الإضاءة الطبيعه.