القلعه الحصينة

مجموعه حجارة فوق بعضها البعص بتدرجات الوان الأرض شكلت حائط حصين, بجانبه حائط آخر لتشكل مربع, تطورت العصور اصبح للمربع بجدرانه الحجرية سقف وباب وشبابيك, تطور وتقنيات وتكنولوجيا تتحول كلياً كومة أحجار تكونت فوق بعضها البعض إلى منزل حجري بتصاميم حداثية متطورة في وسط الطبيعة.
تعالوا لنرى كيف تحولت الأحجار إلى منزل خلاب وسط الطبيعه.
غابه, هواء نقي, زقزقة العصافير, الندى على أوراق الشجر معطيات لن تجدها في أي منزل. واجهة أمامية للمنزل مفتوحه على الطبيعة الخلابة , رائحة التربة الندية تناديك لتستمتع بجمال الطبيعه وتنسى همومك , خلفية من الاشجار العالية تتسرب من خلالها اشعه الشمس وكأنها حاجز يحميك من الرياح. استمتع بسحر وصفاء الطبيعه.
استغل المصمم المعماري المساحة فوق المنزل الحجري المتين بسقفه وجدرانه الحجرية, ليصمم كوخ خشبي فوق المنزل الحجري ليعطي الكثير من الجمال والتناغم مع الطبيعة الخلابة بطبيعتها الحجرية والخشبية. حطب بجانب الكوخ الخشبي للتدفئة, الاستفادة من الطبيعة المعطاءة.
رائحة احتراق الحطب ,دفئ, إطلالة جميلة, استرخاء كل تلك المشاعر الجميلة تنبع من غرفة المعيشة. الوان متناقضة بهدوء لانسجام اللون الأسود القوي للكنب مع اللون الخشبي الفاتح للأرضية مع لون الخشب لطاولة السفرة وخزانه الكتب , أما المصباح المتدلي فوق طاولة السفرة بلون الصاج الأسود هو فعلا عنوان للبساطة والتناسب مع الطبيعه. أبواب وشبابيك زجاجية لمزيد من الإضاءة الطبيعه.
في زاوية مطلة على الطبيعة المشرقة بأشعة الشمس الصباحية, ورائحة الهواء النقي المليء بالنقاء, يوجد تناغم من نوع مختلف مع الطبيعة, تناغم يجعلك تشعر انك تحلق وانت في مكانك, انغام الموسيقى للبيانو الأسود الأنيق مع وجودك في مكان كالمنزل الحجري شعور مختلف وفريد.
لا تقلق المياه دافئة حتى في وسط الغابة ولكن بنكهة الطبيعة, حيث الواجهة الزجاجية بجانب مكان الاستحمام
البانيو أي استحمام ونظافة وانتعاش ليوم مليء بالحيوية. جمال اللون البني مع الأسود للأبواب, اللون الخشبي الطبيعي للخزن اسفل المغسلة يعطي لمسات بسيطة وذات تناغم مميز. استمتع بالاستحمام والاسترخاء في وسط الطبيعة ورائحة الحطب.
تمازج بين روائح الطبيعة المحيطة بالمنزل الحجري بوجود المدفأة البسيطة التصميم بلونها الأسود وواجهتها الشفافة التي تزيد من الشعور بالدفء, وروائح الطبخ اللذيذة في هذا المطبخ بخزنه السوداء الكبيرة, تناغم وسحر البساطة .
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