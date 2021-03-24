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11 فكرة مبتكرة لإضاءة غرفة نومك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Проект квартиры в городе-парке «Переделкино Ближнее», Дизайн Мира Дизайн Мира غرفة نوم
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تعد الإضاءة المناسبة في غرفة نومك مفتاحًا لمساحة مزينة بشكل رائع، وأحد أهم العناصر في خلق الحالة المزاجية المناسبة للاستمتاع بأوقات ممتعة من الاسترخاء أو القراءة أو مشاهدة التلفاز، ويستخدم مصممو الديكور الداخلي وخبراء الإضاءة مجموعة متنوعة من ترتيبات الإضاءة لجعل غرفة النوم مكانا مثاليا كما تحلم به.

يوجد العديد من الأفكار المميزة والملهمة لإضاءة غرفة نومك، مثل الإضاءة العلوية ومصابيح القراءة والشمعدانات والمصابيح الجانبية، لكل أسلوب ما يناسبه من نوعيات الإضاءة، مهما كان أسلوبك ومهما كان حجم غرفتك، إليك 11 فكرة من أروع أفكار إضاءة غرفة النوم.

صغيرة وأنيقة

Marvellous, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

إذا كانت غرفة النوم البسيطة هي الأسلوب الذي تبحث عنه، فإن وحدات الإضاءة الصغيرة بجانب السرير هي الأفضل. يمكنك استخدامها بسهولة كبيرة كما أنها تبدو مميزة وغير تقليدية.

إضاءة ساطعة

Residential, S2A studio S2A studio غرفة نوم
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

بالنسبة لغرف النوم التي تم بناؤها في مناطق مظلمة وتتميز بألوان داكنة إلى حد ما، فإن استخدام وحدات الإضاءة الموزعة على المساحة بشكل كامل هو الخيار الأفضل.

إطار من الإضاءة المعلقة

black and white bedroom, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة نوم
KARU AN ARTIST

KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST

توجد حاليا العديد من أشكال وحدات الإضاءة العصرية والمميزة، والتي تعطيك شعورا رائعا بالاسترخاء، ونرى من خلال هذه الصورة وحدات الإضاءة المعلقة التي تعمل كإطارا رائعا للسرير، فضلا عن المرايا الموجودة على أحد الجدران والتي تعمل كعاكس للإضاءة. 

إضاءة على النمط المعاصر

3d görsel hazırlama, EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ غرفة نوم خشب Grey
EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ

EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ
EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ
EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ

تتطلب الغرفة ذات الطراز المعاصر إضاءة معاصرة تتماشى معها، وتحتوي هذه الغرفة على أباجورة بيضاء ذات شكل دائري صغير، تتناسب مع باقي الديكور.

اقرأ أيضًا: كيف تختار المفروشات المثالية لغرفة معيشتك؟ هذه المعلومات ستساعدك

مصابيح معلقة

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

لا يشعر العديد من الأشخاص بالارتياح لفكرة وضع وحدات إضاءة على جانبي السرير لأنها عرضة للسقوط والكسر، لذا يمكنك شراء مصابيح معلقة ناعمة بتصميمات بسيطة.

مصابيح على الطراز الريفي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تتناسب الغرفة الريفية المزودة بمصابيح صغيرة في الزوايا معًا بشكل جيد، وتقوم بتوزيع الإضاءة بشكل مناسب تماما، وهي مخصصة لتلك المنازل.

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قطع من السحاب

VILLA AT THIRUVANMALAI, De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects غرفة نوم أبلكاش Beige
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

إذا بدت فكرة المصباحين الجانبيين فكرة قديمة، فيمكنك استبدالها بأباجورة بسيطة مع بعض الثريات المعلقة بنفس الشكل والتي تتخذ شكل السحب في سماء الغرفة.

مصابيح من القماش والخشب

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates غرفة نوم
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

المصابيح المصنوعة من الخشب والنسيج هي خيار غير مكلف ولكنه مرغوب فيه لغرف النوم الحديثة، لذا يمكنك إقرانها بالثريا الرئيسية داخل الغرفة.

شريط من المصابيح الصغيرة

Проект квартиры в городе-парке «Переделкино Ближнее», Дизайн Мира Дизайн Мира غرفة نوم
Дизайн Мира

Дизайн Мира
Дизайн Мира
Дизайн Мира

يمكنك إضاءة غرفة نومك عن طريق أفكار غير تقليدية، مثل استخدام شريط من المصابيح الصغيرة والملونة والتي تعطيك شعورا مبهجا داخل غرفتك، توجد العديد من الأشكال المميزة لتلك المصابيح والتي يمكنك الاختيار من بينها.

إضاءة تحسن حالتك المزاجية

Brooklyn Vibe - The Currency, MVRX Designs MVRX Designs غرفة نوم
MVRX Designs

MVRX Designs
MVRX Designs
MVRX Designs

إذا لم تكن من هواة القراءة في السرير، فيمكنك استخدام الإضاءة المعلقة المخفية وراء رأس السرير، ويشكل ترتيب الإضاءة حول اللوح الأمامي شراكة مثالية مع المصابيح الصغيرة ذات النمط الصناعي في السقف، والتي تخلق نسيجًا وإيقاعًا في هذه المساحة.

تدفق متناغم من الإضاءة

2012 PROJECTS, MKC DESIGN MKC DESIGN غرفة نوم
MKC DESIGN

MKC DESIGN
MKC DESIGN
MKC DESIGN

في غرفة نوم مفتوحة مثل هذه حيث يوفر الضوء الطبيعي كل السطوع المطلوب حتى وقت متأخر من المساء، تكون الإضاءة البسيطة كافية. وبدلاً من استخدام طبقات متعددة من الإضاءة، يلبي الضوء المحيط خلف رأس السرير جميع الاحتياجات.

كيف تختار المفروشات المثالية لغرفة معيشتك؟ هذه المعلومات ستساعدك
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