11 فكرة مبتكرة لإضاءة غرفة نومك

تعد الإضاءة المناسبة في غرفة نومك مفتاحًا لمساحة مزينة بشكل رائع، وأحد أهم العناصر في خلق الحالة المزاجية المناسبة للاستمتاع بأوقات ممتعة من الاسترخاء أو القراءة أو مشاهدة التلفاز، ويستخدم مصممو الديكور الداخلي وخبراء الإضاءة مجموعة متنوعة من ترتيبات الإضاءة لجعل غرفة النوم مكانا مثاليا كما تحلم به.
يوجد العديد من الأفكار المميزة والملهمة لإضاءة غرفة نومك، مثل الإضاءة العلوية ومصابيح القراءة والشمعدانات والمصابيح الجانبية، لكل أسلوب ما يناسبه من نوعيات الإضاءة، مهما كان أسلوبك ومهما كان حجم غرفتك، إليك 11 فكرة من أروع أفكار إضاءة غرفة النوم.
إذا كانت غرفة النوم البسيطة هي الأسلوب الذي تبحث عنه، فإن وحدات الإضاءة الصغيرة بجانب السرير هي الأفضل. يمكنك استخدامها بسهولة كبيرة كما أنها تبدو مميزة وغير تقليدية.
بالنسبة لغرف النوم التي تم بناؤها في مناطق مظلمة وتتميز بألوان داكنة إلى حد ما، فإن استخدام وحدات الإضاءة الموزعة على المساحة بشكل كامل هو الخيار الأفضل.
توجد حاليا العديد من أشكال وحدات الإضاءة العصرية والمميزة، والتي تعطيك شعورا رائعا بالاسترخاء، ونرى من خلال هذه الصورة وحدات الإضاءة المعلقة التي تعمل كإطارا رائعا للسرير، فضلا عن المرايا الموجودة على أحد الجدران والتي تعمل كعاكس للإضاءة.
تتطلب الغرفة ذات الطراز المعاصر إضاءة معاصرة تتماشى معها، وتحتوي هذه الغرفة على أباجورة بيضاء ذات شكل دائري صغير، تتناسب مع باقي الديكور.
اقرأ أيضًا: كيف تختار المفروشات المثالية لغرفة معيشتك؟ هذه المعلومات ستساعدك
لا يشعر العديد من الأشخاص بالارتياح لفكرة وضع وحدات إضاءة على جانبي السرير لأنها عرضة للسقوط والكسر، لذا يمكنك شراء مصابيح معلقة ناعمة بتصميمات بسيطة.
تتناسب الغرفة الريفية المزودة بمصابيح صغيرة في الزوايا معًا بشكل جيد، وتقوم بتوزيع الإضاءة بشكل مناسب تماما، وهي مخصصة لتلك المنازل.
إذا بدت فكرة المصباحين الجانبيين فكرة قديمة، فيمكنك استبدالها بأباجورة بسيطة مع بعض الثريات المعلقة بنفس الشكل والتي تتخذ شكل السحب في سماء الغرفة.
المصابيح المصنوعة من الخشب والنسيج هي خيار غير مكلف ولكنه مرغوب فيه لغرف النوم الحديثة، لذا يمكنك إقرانها بالثريا الرئيسية داخل الغرفة.
يمكنك إضاءة غرفة نومك عن طريق أفكار غير تقليدية، مثل استخدام شريط من المصابيح الصغيرة والملونة والتي تعطيك شعورا مبهجا داخل غرفتك، توجد العديد من الأشكال المميزة لتلك المصابيح والتي يمكنك الاختيار من بينها.
إذا لم تكن من هواة القراءة في السرير، فيمكنك استخدام الإضاءة المعلقة المخفية وراء رأس السرير، ويشكل ترتيب الإضاءة حول اللوح الأمامي شراكة مثالية مع المصابيح الصغيرة ذات النمط الصناعي في السقف، والتي تخلق نسيجًا وإيقاعًا في هذه المساحة.
في غرفة نوم مفتوحة مثل هذه حيث يوفر الضوء الطبيعي كل السطوع المطلوب حتى وقت متأخر من المساء، تكون الإضاءة البسيطة كافية. وبدلاً من استخدام طبقات متعددة من الإضاءة، يلبي الضوء المحيط خلف رأس السرير جميع الاحتياجات.