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12 فكرة ملهمة لتصميم نوافذ منزل أحلامك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
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تعتبر النوافذ ضرورية مثل الأثاث لأي منزل تماما، لذا إذا كنت على وشك بناء منزل أحلامك، أو تخطط لإعادة تصميم منزلك الحالي، فابحث عن تصميمات النوافذ التي تلائم أسلوبك وميزانيتك، ويمكن لكل غرفة الاستفادة من النوافذ الجميلة وهناك عدد لا يحصى من أنماط التصميم للاختيار من بينها.

نعرض لك اليوم بعض أفكار النوافذ التي اختارها لك خبراء هوميفاي للتصميم الداخلي، فالحصول على النوافذ المناسبة يمكن أن يحول منزلك الممل إلى منزل رائع، تستمتع من خلاله بإطلالة طبيعية جميلة.

نوافذ على الطراز الاستعماري

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لنبدأ فكرتنا الأولى باختيار نافذة تناسب هذا المنزل الذي يعود إلى العصور الاستعمارية القديمة، وتبدو النافذة ذات الإطار الخشبي في الجزء العلوي مناسبة له تماما، مما يضفي طابعًا كلاسيكيا إلى المكان.

نوافذ عصرية كبيرة

Casa CSP 2, PJV Arquitetura PJV Arquitetura منازل أسمنت White
PJV Arquitetura

PJV Arquitetura
PJV Arquitetura
PJV Arquitetura

تلائم تلك النافذة الزجاجية الكبيرة مظهر المنازل الحديثة، وهي تتكون من نافذة زجاجية منزلقة ذات إطار خرساني، وذلك النوع من النوافذ يعطيك إطلالة كاملة على الحديقة الخارجية، وتعطيك شعورا بالاتساع داخل المنزل.

نوافذ الزاوية

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá حديقة
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

يمكنك إضافة لمسة من الأناقة إلى منزلك عن طريق إضافة نافذة زجاجية في الزاوية، فهي تعطي للمكان مشهد بانورامي للمساحات الخضراء بالخارج، وتسمح للإضاءة الطبيعية بالانتشار داخل المنزل.

النوافذ النصفية

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

هذه نافذة أخرى بتصميم جذاب، وأهم ما يميز هذه النافذة هو أن نصفها من الزجاج والنصف الآخر مصنوع من الخشب الأبيض، هذا النوع من النوافذ يعطي لمسة ناعمة للمنزل، تجعله جميل وأنيق.

نوافذ مدمجة

Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

يمكنك تصميم نوافذ منزلك بشكل مدمج مع الجدار، فالتصميم الغائر يجعل الجدار يبدو أكثر سمكًا، وهذا يضيف نسيجًا وشخصية إلى الجدران العادية، وتساعدك تلك الطريقة على تحقيق التوازن والحصول على مظهر بسيط ولكن متكامل.

نوافذ كبيرة مع ستائر لمنع الشمس

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura منازل
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

النوافذ الكبيرة تخلق تأثيرًا لصالحك، مما يسمح للشمس بالانتشار في منزلك، لكن وجود الكثير من ضوء الشمس ليس جيدًا أيضًا، لذا استخدم الستائر لتقليل ضوء الشمس والحصول على مساحة للخصوصية.

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نوافذ مع رفوف

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

تناسب هذه النوافذ الشرفات الخارجية، إنها خشبية سميكة، ويمكنك تنسيق بعض الأزهار متوسطة الحجم معها، وإذا كانت لديك حديقة خارجية سيصبح المنظر مبهرا.

نوافذ مربعة ومستطيلة

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضافة مجموعة من النوافذ المتعددة إلى منزلك، مثل المستطيلة والمربعة الشكل. فقط تأكد من أن التباين في أحجام ومستويات النوافذ سوف يتطابق ويكمل بعضها البعض للحصول على المظهر المثالي.

نوافذ جرارة كبيرة الحجم

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS منازل
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

إذا كان منزلك من طابق واحد، فمن الأفضل اختيار نافذة أكبر حيث ستؤدي إضافة نافذة كبيرة، خاصة النافذة الجرارة، إلى جعل المنزل يبدو أوسع من أي وقت مضى.

نوافذ مع حواجز

Chalet estilo clásico en la Costa Brava, Construccions Cristinenques, S.L. Construccions Cristinenques, S.L. منازل طوب Beige
Construccions Cristinenques, S.L.

Construccions Cristinenques, S.L.
Construccions Cristinenques, S.L.
Construccions Cristinenques, S.L.

يمكنك تصميم نوافذ جرارة بأكثر من طريقة، ونجد في تلك الفكرة نوافذ جرارة صغيرة الحجم مع حاجز خشبي في المنتصف، إنها تضيف إلى منزلك مظهرا كلاسيكيا أنيقا.

نوافذ ذات قباب

Restauro e Consolidamento villa ottocentesca a Messina, Ing. Edoardo Contrafatto Ing. Edoardo Contrafatto بيت زجاجي
Ing. Edoardo Contrafatto

Ing. Edoardo Contrafatto
Ing. Edoardo Contrafatto
Ing. Edoardo Contrafatto

يمكنك تنفيذ ذلك النوع من النوافذ الضخمة ذات القباب، مع حواف خشبية لتعطيك مظهر المنازل الأوروبية، وتصلح هذه النوافذ أيضا للمنازل المطلة على الشاطئ أو بالقرب من المسطحات المائية، لتستمتع بنسيم البحر العليل.

نوافذ بيضاء مع تصميم بسيط

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura شبابيك
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

تبرز تلك النافذة البيضاء البسيطة الجدران ذات الألوان المحايدة، كما يكمل الجدار المصنوع من الحجر المظهر العام للمنزل، ويمكنك إضافة بعض الستائر للتحكم بأشعة الشمس والحصول على المزيد من الخصوصية.

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