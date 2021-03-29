أفكار مدهشة لتزيين الجدران الداخلية لمنزلك

تستحق الجدران الفارغة في منزلك أكثر من مجرد دهانات لإضفاء الطابع الشخصي على كل غرفة من غرفه، حيث يمكن للجدران المزينة بشكل إبداعي أن تجلب مزيد من الأناقة جنبًا إلى جنب مع ديكور للغرفة. ومع ذلك، مهما كان الديكور الذي تختاره، تأكد من أنه يربط المساحة ويكمل شكل الغرفة.
وسواء كنت من هواة جمع الأعمال الفنية، أو من عشاق الطبيعة، أو من محبي الكتب، يمكنك تخصيص جدرانك بحيث تكون محاطًا بالأشياء التي تعشقها، لذا أتينا لك ببعض الأفكار المليئة بالإلهام للتخلص من الجدران الفارغة والمملة والتمتع بمنزل ملىء بالأناقة والاختلاف.
في المنازل الحديثة التي تحتوي على غرفة معيشة وطعام ذات مساحة مفتوحة، يصبح تزيين الغرفتين المختلفتين بطريقة متناسقة أمرًا صعبًا للغاية، ونرى في ذلك المثال جدار من اللون الرمادي مصمم بصور مؤطرة بالأبيض والأسود مع عدد قليل من الصور الملونة، مما يجعل الجدار نابضًا بالحياة، بالإضافة إلى الجدار الجانبي المزين بمرآة طويلة تعكس جمال المساحة بشكل عام
تبرز تلك الرفوف الخشبية البسيطة جمال ذلك الجدار، وهي فكرة بسيطة وغير مكلفة للغاية، ويمكنك إضافة بعض الصور ذات أحجام وأشكال مختلفة، أو إضافة صورك العائلية المميزة لإضافة بعض الحيوية والأناقة إلى مساحتك.
يمكنك إضافة بعض الزخارف البارزة إلى جدار غرفة الطعام الفارغ، والتي تحوله إلى عملا فنيا مميزا، ويتم إبراز جمال تلك الزخارف من خلال الأضواء الجانبية المركزة عليها بطريقة فنية.
يمكنك إضافة بعض الحيل البسيطة إلى جدارك الفارغ لتجعله نابضا بالحياة، مثل هذا الجدار الصغير في آخر الممر، والذي تم إضافة بعض النقوش الهندسية إليه مع مرآة ذات إطار معدني مميز، وتضيف وحدة الإضاءة الصفراء إحساسا هادئا إلى المكان.
تم إحياء تلك الجدران الفارغة مرة أخرى من خلال عرض بعض الأعمال الفنية عليها، مثل مجموعة مختلفة من الصور وبعض التماثيل ذات الأحجام والأشكال المختلفة، ويكمل ذلك التصميم مزيج الإضاءة الذكي بين وحدات الإضاءة الحديثة والفانوس الكلاسيكي، مما يعطي للمكان روحا فريدة.
إذا قمت بزخرفة الجدار المهمل بالقرب من الدرج جيدا فسيصبح قطعة فنية لافتة للنظر، لذا يمكنك صنع بعض الرفوف الغائرة داخل الجدار وإنارتها بطريقة فنية مع إضافة بعض القطع الفنية لعرضها على تلك الرفوف، إنها فكرة أنيقة ومبتكرة وتصلح للعديد من الأماكن داخل منزلك.
يجلب هذا الشكل المعدني ثلاثي الأبعاد العمق والأناقة إلى ذلك الجدار البسيط، ويغير شكل ومظهر الرواق بأكمله، ويجعله مكانا أنيقا يتمتع بالفخامة والرقي.
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تحتاج غرف النوم إلى أفكار تزيين بسيطة وهادئة لتساعدك على الاسترخاء والنوم بسهولة، لذا يمكنك إضافة بعض المنحوتات البسيطة والإنارة الهادئة لتتجنب تشتت الانتباه، و تستمتع بذلك المكان المريح الذي تتمناه.
إن أهم ما يميز الديكور البسيط لغرفة الطعام هذه هي الصورة المستطيلة المنقسمة للدراجة، بالإضافة إلى الصور ذات الإطار السداسي على الجدار الآخر، إنها تكمل المظهر بطريقة بسيطة وعصرية في نفس الوقت.
تتحول تلك الغرفة إلى معرضا فنيا من خلال القطع الخشبية المزخرفة التي تزين الجدار وتتماشى مع الأثاث الخشبي الكلاسيكي، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة التي تكمل المظهر بطريقة انسيابية، وتعطيك شعورا أنك تجلس بأحد الأماكن التراثية.
إذا كنت من عشاق الطبيعة والأفكار البسيطة والهادئة، فيمكنك تزيين أحد جدرانك الداخلية ببعض النباتات الحية، والتي تضيف لمسة حيوية ومنعشة إلى تلك الغرفة البيضاء، وتزيد من شعورك بالحيوية والنقاء.