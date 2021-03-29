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أفكار مدهشة لتزيين الجدران الداخلية لمنزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Residential Interior Project, Obaku Design Obaku Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تستحق الجدران الفارغة في منزلك أكثر من مجرد دهانات لإضفاء الطابع الشخصي على كل غرفة من غرفه، حيث يمكن للجدران المزينة بشكل إبداعي أن تجلب مزيد من الأناقة جنبًا إلى جنب مع ديكور للغرفة. ومع ذلك، مهما كان الديكور الذي تختاره، تأكد من أنه يربط المساحة ويكمل شكل الغرفة. 

وسواء كنت من هواة جمع الأعمال الفنية، أو من عشاق الطبيعة، أو من محبي الكتب، يمكنك تخصيص جدرانك بحيث تكون محاطًا بالأشياء التي تعشقها، لذا أتينا لك ببعض الأفكار المليئة بالإلهام للتخلص من الجدران الفارغة والمملة والتمتع بمنزل ملىء بالأناقة والاختلاف.

تزيين متناسق للمساحات المفتوحة

Mid-Century Modern Living Room, Paimaish Paimaish غرفة السفرة خشب نقي Blue
Paimaish

Paimaish
Paimaish
Paimaish

في المنازل الحديثة التي تحتوي على غرفة معيشة وطعام ذات مساحة مفتوحة، يصبح تزيين الغرفتين المختلفتين بطريقة متناسقة أمرًا صعبًا للغاية، ونرى في ذلك المثال جدار من اللون الرمادي مصمم بصور مؤطرة بالأبيض والأسود مع عدد قليل من الصور الملونة، مما يجعل الجدار نابضًا بالحياة، بالإضافة إلى الجدار الجانبي المزين بمرآة طويلة تعكس جمال المساحة بشكل عام

رفوف ذات إطار لتزيين الجدار

3BHK Interiors , Fabmodula Fabmodula جدران
Fabmodula

Fabmodula
Fabmodula
Fabmodula

تبرز تلك الرفوف الخشبية البسيطة جمال ذلك الجدار، وهي فكرة بسيطة وغير مكلفة للغاية، ويمكنك إضافة بعض الصور ذات أحجام وأشكال مختلفة، أو إضافة صورك العائلية المميزة لإضافة بعض الحيوية والأناقة إلى مساحتك.

جدار من الزخارف المنحوتة

Private Residence, malvigajjar malvigajjar غرفة السفرة
malvigajjar

malvigajjar
malvigajjar
malvigajjar

يمكنك إضافة بعض الزخارف البارزة إلى جدار غرفة الطعام الفارغ، والتي تحوله إلى عملا فنيا مميزا، ويتم إبراز جمال تلك الزخارف من خلال الأضواء الجانبية المركزة عليها بطريقة فنية.

جدار منقوش مع مرآة لامعة

3 bhk Apartment design at Pinnacle crest Shollinganallur,OMR Chennai, Space Polygon Space Polygon الممر والمدخل
Space Polygon

Space Polygon
Space Polygon
Space Polygon

يمكنك إضافة بعض الحيل البسيطة إلى جدارك الفارغ لتجعله نابضا بالحياة، مثل هذا الجدار الصغير في آخر الممر، والذي تم إضافة بعض النقوش الهندسية إليه مع مرآة ذات إطار معدني مميز، وتضيف وحدة الإضاءة الصفراء إحساسا هادئا إلى المكان.

جدران مغطاة بالأعمال الفنية

Residential Project - Raheja Vihar, Powai, Mumbai, Dezinebox Dezinebox غرفة السفرة
Dezinebox

Dezinebox
Dezinebox
Dezinebox

تم إحياء تلك الجدران الفارغة مرة أخرى من خلال عرض بعض الأعمال الفنية عليها، مثل مجموعة مختلفة من الصور وبعض التماثيل ذات الأحجام والأشكال المختلفة، ويكمل ذلك التصميم مزيج الإضاءة الذكي بين وحدات الإضاءة الحديثة والفانوس الكلاسيكي، مما يعطي للمكان روحا فريدة.

أرفف خشبية داخل الحائط

homify درج
homify

homify
homify
homify

إذا قمت بزخرفة الجدار المهمل بالقرب من الدرج جيدا فسيصبح قطعة فنية لافتة للنظر، لذا يمكنك صنع بعض الرفوف الغائرة داخل الجدار وإنارتها بطريقة فنية مع إضافة بعض القطع الفنية لعرضها على تلك الرفوف، إنها فكرة أنيقة ومبتكرة وتصلح للعديد من الأماكن داخل منزلك.

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لوحة جدارية ثلاثية الأبعاد

Residential Interior Project, Obaku Design Obaku Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Obaku Design

Obaku Design
Obaku Design
Obaku Design

يجلب هذا الشكل المعدني ثلاثي الأبعاد العمق والأناقة إلى ذلك الجدار البسيط، ويغير شكل ومظهر الرواق بأكمله، ويجعله مكانا أنيقا يتمتع بالفخامة والرقي.

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منحوتات هادئة لغرفة نومك

Residential Interior Project, Obaku Design Obaku Design غرف نوم صغيرة
Obaku Design

Obaku Design
Obaku Design
Obaku Design

تحتاج غرف النوم إلى أفكار تزيين بسيطة وهادئة لتساعدك على الاسترخاء والنوم بسهولة، لذا يمكنك إضافة بعض المنحوتات البسيطة والإنارة الهادئة لتتجنب تشتت الانتباه، و تستمتع بذلك المكان المريح الذي تتمناه.

ديكور بسيط ومعاصر

Modern with Scandinavian style flat interiors , Rhythm And Emphasis Design Studio Rhythm And Emphasis Design Studio غرفة المعيشة
Rhythm And Emphasis Design Studio

Rhythm And Emphasis Design Studio
Rhythm And Emphasis Design Studio
Rhythm And Emphasis Design Studio

إن أهم ما يميز الديكور البسيط لغرفة الطعام هذه هي الصورة المستطيلة المنقسمة للدراجة، بالإضافة إلى الصور ذات الإطار السداسي على الجدار الآخر، إنها تكمل المظهر بطريقة بسيطة وعصرية في نفس الوقت.

قطع أنيقة من الديكور الكلاسيكي

Studio apartment, Maayish Architects Maayish Architects غرفة المعيشة Red
Maayish Architects

Maayish Architects
Maayish Architects
Maayish Architects

تتحول تلك الغرفة إلى معرضا فنيا من خلال القطع الخشبية المزخرفة التي تزين الجدار وتتماشى مع الأثاث الخشبي الكلاسيكي، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة التي تكمل المظهر بطريقة انسيابية، وتعطيك شعورا أنك تجلس بأحد الأماكن التراثية.

جدار من النباتات الحية

Residential Bungalow design, Homes for India Homes for India غرفة المعيشة
Homes for India

Homes for India
Homes for India
Homes for India

 إذا كنت من عشاق الطبيعة والأفكار البسيطة والهادئة، فيمكنك تزيين أحد جدرانك الداخلية ببعض النباتات الحية، والتي تضيف لمسة حيوية ومنعشة إلى تلك الغرفة البيضاء، وتزيد من شعورك بالحيوية والنقاء.

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