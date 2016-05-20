منزل خامل من المستقبل

جولتنا اليوم في منزل من المنازل الخاملة المنتشرة في أوروبا و لكن اليوم نذهب في جولة في منزل في بيرترينج في لوكسيمبورج من تصميم STEINMETZDEMEYER ARCHITECTES URBANISTES.

دعونا نتعرف أولاً على مفهوم المنزل الخامل، المنزل الخامل هو منزل يولد الحرارة من خلال وسائل ذكية، فهو ذو إستهلاك منخفض للطاقة، لا يحتاج لأي وسائل تدفئة صناعية، ولكنه يستمد الحرارة من توليد الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية و طاقة الأرض من خلال التربة واستغلال الحرارة الكامنة للأرض.

المنزل الخامل مبني من مواد تقليدية، مثل الخشب و الخرسانة و لكنه يجب أن يكون معزول جيداً بطبقة فلين سمكها تقريباً 30 سم. وعند إستخدام الزجاج، يراعى إستخدام نوعيات معينة و التي تمكن للحرارة من العبور من الخارج للداخل ولكنه يحتفظ بالحرارة في داخلة ولا يسمح بعبورها للخارج. و بذلك فالفكرة الأساسية هي حبس الهواء داخل المنزل فيراعى عمل وصلات قوية في المنزل تمنع تسربها، مع مراعاة تنقية الهواء وعمل تهوية صناعية للبيت.

تصميم المنزل الخامل يعتمد على حسابات رياضية معقدة حسب الموقع و درجة الحرارة المراد الوصول إليها و أيضاً حسب الخامات و المواد المستخدمة في البناء، فلكل منزل حسابات مختلفة.