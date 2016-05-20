منزل خامل من المستقبل

جولتنا اليوم في منزل من المنازل الخاملة المنتشرة في أوروبا و لكن اليوم نذهب في جولة في منزل في بيرترينج في لوكسيمبورج من تصميم STEINMETZDEMEYER ARCHITECTES URBANISTES.
دعونا نتعرف أولاً على مفهوم المنزل الخامل، المنزل الخامل هو منزل يولد الحرارة من خلال وسائل ذكية، فهو ذو إستهلاك منخفض للطاقة، لا يحتاج لأي وسائل تدفئة صناعية، ولكنه يستمد الحرارة من توليد الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية و طاقة الأرض من خلال التربة واستغلال الحرارة الكامنة للأرض.
المنزل الخامل مبني من مواد تقليدية، مثل الخشب و الخرسانة و لكنه يجب أن يكون معزول جيداً بطبقة فلين سمكها تقريباً 30 سم. وعند إستخدام الزجاج، يراعى إستخدام نوعيات معينة و التي تمكن للحرارة من العبور من الخارج للداخل ولكنه يحتفظ بالحرارة في داخلة ولا يسمح بعبورها للخارج. و بذلك فالفكرة الأساسية هي حبس الهواء داخل المنزل فيراعى عمل وصلات قوية في المنزل تمنع تسربها، مع مراعاة تنقية الهواء وعمل تهوية صناعية للبيت.
تصميم المنزل الخامل يعتمد على حسابات رياضية معقدة حسب الموقع و درجة الحرارة المراد الوصول إليها و أيضاً حسب الخامات و المواد المستخدمة في البناء، فلكل منزل حسابات مختلفة.
واجهة المنزل من الخارج جميلة وأنيقة، فالمنزل عبارة عن مكعب بسيط من الزجاج و الخرسانة البيضاء التي تعمل كإطارات جميلة للشبابيك الزجاجية. يظهر أيضاً وجود فناء خلفى تكسى أرضيته بالخشب، مفروش بطاولة طعام و كراسي صفراء اللون وظهرأيضاً في الفناء حمام السباحة بألوانه الزاهية.
إذا دخلنا إلى جوله داخلية في البيت سوف نجد غرفة الطعام مميزة جداُ، طاولة كبيرة تسع لعائلة من 10 أفراد، الطراز مودن يشبه إلا حد كبير أثاث مركبة فضاء، فالكراسي تأخد لوناً أبيض و تصميمها إنسايبي و مميز ولكن كسرت حدة الغرابة بالطاولة الخشبية التقليدية. المصابيح المسلطة على الطاولة كبيرة نسبياً من نفس اللون الأبيض.
نرى في الخلفية المطبخ أبيض اللون، خزاناتة صماء وأبوابها مخفية و الخزانات كبيرة كافية للتخزين، فتح المصمم متنفس لمستخدمي المطبخ حيث إستخدم الفراغ ما بين الخزانات العلوية و السفلية كنافذة تطل على الحديقة الجانبية.
يظهرهنا الشكل المميز للكراسي وهذه اللقطة توضح وجود دولاب لغرفة الطعام يعمل كخزانه، الدولاب من الخشب أيضاً فيعطي تباين رائع للغرفة ككل. أيضاً يظهر تباين ألوان الغرفة مع المطبخ مع السلم، ففي المسطح المفتوح أعطى المصمم تأثيراً بصرياً رائعاً.
المكتبة تشبه في حجمها حجم المكتبة العامة ولكن شكلها المنساب يضيف جمالاً للغرفة. الشباك يظهر من وراء رفوف المكتبة ليعطي للغرفة ضوءاً طبيعياً حتى يمكن لمستخدمي الغرفة إستغلالة في أثناء القراءة على هذه الأركائك الأرضية الحمراء و التي يعطي لونها بهجه وروحاً في الغرفة ذات الألوان المحايدة. أمام الأرائك وضعت طاولة فضائيه بيضاء اللون تشبه الخوذة ولكنها تتماشى جداً مع أثاث غرفة المكتبة.
تظهر الآن المدفئة، و التي تقع في قلب البيت في غرفة المعيشة. تعتبر المدفئة العنصر الأساسي فهي المصنع داخل المنزل الخامل، ولكن كل العمليات الحيوية التي تحدث داخلها تختفي داخل إطار بسيط يعزز من البساطة المتبعة في تصميم البيت كله.
عند الصعود إلى الدور الثاني حيث غرف النوم، نلاحظ إستخدام الزجاج في الحوائط لإستغلال وإدخال كل أشعة الشمس والإضاءة الممكنة. و لكن وظيفة النوافذ ليست فقط لإمرار الضوء و الحرارة و لكن للإستمتاع بالمنظر الجميل حيث الغابات الخضراء أمام المنزل.
أما الغرف فالأرضيات والحوائط كلاهما مكسي بالخشب. يمكنك الدخول للحمام عن طريق غرفة النوم ويفصلهم حائط زجاجي، واجهة الحمام أيضاً من الزجاج، فيمكنك الاستحمام مع الإستمتاع بالمنظر الرائع.
والآن مع الدرج وهو درج في قمة الرشاقة، حيث أن الدرجات مصنوعة من الفولاذ و قد أخذ اللون الرمادي فهوعبارة عن تدريجه رفيعة من الحديد الصلب مثبت بها إطار رأسي مفرغ ليعمل كدرابزين فقط في البسطة اللأخيرة، أما في بسطات الأدوار العليا فكان قائم الدرابزين مصمتاً.
ولكن لكسر الشكل الصناعي للحديد فقد وضعت ألواح من الخشب الداكن كقائمة للسلم فأعطتة أناقة و شكل جذاب.
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