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منزل كلاسيكي بمظهر عصري

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
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من النظرة الأولى نقع جميعنا مغرمين بجمال الديكورات الكلاسيكية مما لها من أناقة وفخامة لا تفقد رونقها مع مرور الزمن. ورغم انتشار الديكور المودرن والتصميمات الحديثة إلا أنه هناك الكثير من الناس يفضلون الأناقة والرقي الكلاسيكي ولمسة الفخامة التي يضيفها على المنزل. ولكن في الوقت الراهن استطاع الكثير من مهندسو الديكور الدمج بين فخامة الكلاسيكية وجمال وبساطة التصميمات الحديثة، لينتج من هذا الدمج ديكور رائع فريد الشكل، وهذا ما سنراه سوياً في هذا المنزل الذي أثار إعجابي من الوهلة الأولى.

الديكور الداخلي

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تعم أجواء السحر والرومانسية على الديكور الداخلي لهذا المنزل، ويظهر أنه تم استخدام اللون الرمادي في دهان الحوائط وهذا لانه يعتبر أحد أهم الألوان الكلاسيكية لما يتسم به من أناقة ونضج، ويتمتع بالهدوء والاستقرار. كما تم استخدام اللون الذهبي فهو يحدث إنعكاساً رائعاً مع الأرضية المزخرفة  ليعطي جو خاص من الأناقة. 

وبالنسبة للأثاث المستخدم في هذا المنزل فهو أثاث عصري، حيث تم اختيار الصالون المودرن الجديد في ترتيب صالة الاستقبال.

مطبخ أمريكاني

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إن مصمم هذا المطبخ اختار أن يصممه على الطراز الحديث ليكون بسيطاً ويتناسب مع هذا الدمج الكلاسيكي والمظهر العصري الجديد. ويطلق على هذا النوع من المطابخ التي تكون مفتوحة على الصالة بـ مطبخ أمريكاني، ودائماً ما يتميز هذا النوع من المطابخ بوجود طاولة مستطيلة مع مجموعة من المقاعد يطلق عليها مسمى البار.

طاولة طعام مودرن

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

عند النظر لهذه الصورة نلاحظ أن مصمم هذا المنزل يتمتع بحس فني مرهف، حيث أنه ابتعد عن اختيار طاولة طعام كلاسيكية في ترتيبه للمنزل واختار طاولة طعام مودرن خشب بسيطة جداً لا تحتوى على أي نقوشات او تصميمات لتضفي على المكان قيمة جمالية وأجواء عصرية راقية.

الفسيفساء

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

من الواضح أن المصمم اختار أن يصمم المنزل على الطريقة الكلاسيكية بينما الأثاث الذي رتب به المنزل فهو عصري. ويظهر هذا من خلال الأرضية التي تزين بها هذه الغرفة، حيث أن سيراميك الغرفة له طابع عربي كلاسيكي وهي الفسيفساء، بينما يميل السرير الموجود في الغرفة إلى العصرية.

إضاءة صفراء

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يذكرني هذا الممر بإحدى قصور العصر العباسي التي شاهدتها في التلفاز وهذا لان تصميمه يحمل فنون التراث العربي المبهر، حيث أن الإضاءة المستخدمة في إنارة الممر وعلى السلالم ساعدت على إظهار جمال التصميم.

حمام بلمسات عربية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يتواجد هذا الحمام في نهاية الممر وقد صمم بألوان مشرقة ذات لمسات عربية تراثية تستهوي الكثير من المتفائلين. وجاء الحوض على شكل شبه دائري مع مجموعة من فوانيس الإضاءة التي تتدلى من أعلى الحائط.

جلسة مريحة للأعصاب

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

وسط الأشجار الخضراء جلسة أكثر بساطة مكونة من أريكتين مستطيلتين مع طاولة دائرية بسيطة أمام بركة المياة، تضيئها الإضاءة الصفراء لتوفير جو مناسب للاستجمام ومريح للأعصاب ومهدئ للنفس.

كسر رتابة ممرات البيت
ما رأيك في قضاء عطلة نهاية الإسبوع في منزل ريفي؟هل ستفكر في الدمج بين الكلاسيكية والعصرية في منزلك؟

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