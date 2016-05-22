منزل كلاسيكي بمظهر عصري

تعم أجواء السحر والرومانسية على الديكور الداخلي لهذا المنزل، ويظهر أنه تم استخدام اللون الرمادي في دهان الحوائط وهذا لانه يعتبر أحد أهم الألوان الكلاسيكية لما يتسم به من أناقة ونضج، ويتمتع بالهدوء والاستقرار. كما تم استخدام اللون الذهبي فهو يحدث إنعكاساً رائعاً مع الأرضية المزخرفة ليعطي جو خاص من الأناقة.

وبالنسبة للأثاث المستخدم في هذا المنزل فهو أثاث عصري، حيث تم اختيار الصالون المودرن الجديد في ترتيب صالة الاستقبال.