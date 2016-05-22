منزل كلاسيكي بمظهر عصري

من النظرة الأولى نقع جميعنا مغرمين بجمال الديكورات الكلاسيكية مما لها من أناقة وفخامة لا تفقد رونقها مع مرور الزمن. ورغم انتشار الديكور المودرن والتصميمات الحديثة إلا أنه هناك الكثير من الناس يفضلون الأناقة والرقي الكلاسيكي ولمسة الفخامة التي يضيفها على المنزل. ولكن في الوقت الراهن استطاع الكثير من مهندسو الديكور الدمج بين فخامة الكلاسيكية وجمال وبساطة التصميمات الحديثة، لينتج من هذا الدمج ديكور رائع فريد الشكل، وهذا ما سنراه سوياً في هذا المنزل الذي أثار إعجابي من الوهلة الأولى.
تعم أجواء السحر والرومانسية على الديكور الداخلي لهذا المنزل، ويظهر أنه تم استخدام اللون الرمادي في دهان الحوائط وهذا لانه يعتبر أحد أهم الألوان الكلاسيكية لما يتسم به من أناقة ونضج، ويتمتع بالهدوء والاستقرار. كما تم استخدام اللون الذهبي فهو يحدث إنعكاساً رائعاً مع الأرضية المزخرفة ليعطي جو خاص من الأناقة.
وبالنسبة للأثاث المستخدم في هذا المنزل فهو أثاث عصري، حيث تم اختيار الصالون المودرن الجديد في ترتيب صالة الاستقبال.
إن مصمم هذا المطبخ اختار أن يصممه على الطراز الحديث ليكون بسيطاً ويتناسب مع هذا الدمج الكلاسيكي والمظهر العصري الجديد. ويطلق على هذا النوع من المطابخ التي تكون مفتوحة على الصالة بـ
مطبخ أمريكاني، ودائماً ما يتميز هذا النوع من المطابخ بوجود طاولة مستطيلة مع مجموعة من المقاعد يطلق عليها مسمى
البار.
عند النظر لهذه الصورة نلاحظ أن مصمم هذا المنزل يتمتع بحس فني مرهف، حيث أنه ابتعد عن اختيار طاولة طعام كلاسيكية في ترتيبه للمنزل واختار طاولة طعام مودرن خشب بسيطة جداً لا تحتوى على أي نقوشات او تصميمات لتضفي على المكان قيمة جمالية وأجواء عصرية راقية.
من الواضح أن المصمم اختار أن يصمم المنزل على الطريقة الكلاسيكية بينما الأثاث الذي رتب به المنزل فهو عصري. ويظهر هذا من خلال الأرضية التي تزين بها هذه الغرفة، حيث أن سيراميك الغرفة له طابع عربي كلاسيكي وهي
الفسيفساء، بينما يميل السرير الموجود في الغرفة إلى العصرية.
يذكرني هذا الممر بإحدى قصور العصر العباسي التي شاهدتها في التلفاز وهذا لان تصميمه يحمل فنون التراث العربي المبهر، حيث أن الإضاءة المستخدمة في إنارة الممر وعلى السلالم ساعدت على إظهار جمال التصميم.
يتواجد هذا الحمام في نهاية الممر وقد صمم بألوان مشرقة ذات لمسات عربية تراثية تستهوي الكثير من المتفائلين. وجاء الحوض على شكل شبه دائري مع مجموعة من فوانيس الإضاءة التي تتدلى من أعلى الحائط.
وسط الأشجار الخضراء جلسة أكثر بساطة مكونة من أريكتين مستطيلتين مع طاولة دائرية بسيطة أمام بركة المياة، تضيئها الإضاءة الصفراء لتوفير جو مناسب للاستجمام ومريح للأعصاب ومهدئ للنفس.