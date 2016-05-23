حيل لجعل مساحة بيتك تبدو أكبر

المساحات الصغيرة رغم أن لها بعض المميزات و لكن يسهل أيضاً الإحساس معها بالضيق. هناك العديد من الأفكار و الحيل البسيطة، و التي يمكنها تحويل هذا الفراغ الصغير الغير مرتب لآخر منظم، واسع ومريح للأعصاب، بإستغلاله ليعطي أفضل نتيجة ممكنة و تحويل البيت الصغير إلى قصر.
إليكم بعض من هذه الأفكار و الحيل المجربة..
إستخدام الألوان الفاتحة في الحوائط و الأثاث يعطي عمق في الغرف، على عكس إستخدام الألوان الداكنة التي تمتص الضوء و تجعل الغرفة تبدو أصغر من الحقيقة.
هنا إستخدم اللون الأبيض في الحوائط و البيج في الأثاث و السجادة و وضع لمسه بسيطة من الألوان في الوسائد الملقاة على الأريكة.
هنا إستغل حائط واحد في غرفة النوم و إستخدمه في عمل سريرين، دولاب و مكان تخزين. و بذلك وفر المساحة في باقى الغرفة لعمل الأنشطة و الألعاب.
الخطوط العرضية سواءاً في الحوائط أو السجاجيد في الغرفة تعطي إحساس بالإتساع والكبر في الغرفة و تعطي نتائج أفضل عندما تكون الألوان متباينة.
الشبابيك بدون ستائر تساهم في دخول أكبر قدر من الضوء و الذي يعمل على إضافة عمق للغرف.
وضع الرفوف على مستوى عالي و قريب من السقف يرفع الإنتباه لأعلى و بالتالي يعطي إرتفاعاً أكبر للسقف.
عند وضع عدة سجاجيد صغيرة بدلاً من سجادة واحدة، يعطي إيحاء أن الغرفة أكبر. هذه الفكرة عمليه جداً في المسطحات المفتوحة و الشقق الإستوديو.
الكراسي و الأرائك ذات الأرجل المكشوفة مناسبة أكثر للمساحات المغلقة و الضيقة.
إستخدام الزجاج و البلاستيك الشفافين ليس فقط لأنهم يعطوا منظرعصري رائع للغرف و لكنهم أيضاً يساهموا في لإضافة إتساع للغرف.
إستخدام المرايات في الفراغات الصغيرة تعطيها عمقاً و إتساعاً و خاصة إذا وضعت المرايا أمام الشبابيك، مقابلة للحوائط ذات الألوان الفاتحة، أو خلف الطاولات.
الفراغات تعطي حركة بين عناصر الأثاث أيضاً عدم لصق الأثاث على الحائط مباشرة، و الذي بدوره يعطي إحساس أن الفراغ مفتوح، و بالتالي يعطى إتساعاً للغرفة.