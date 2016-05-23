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حيل لجعل مساحة بيتك تبدو أكبر

Marwa Hasan Marwa Hasan
Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
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المساحات الصغيرة رغم أن لها بعض المميزات و لكن يسهل أيضاً الإحساس معها بالضيق. هناك العديد من الأفكار و الحيل البسيطة، و التي يمكنها تحويل هذا الفراغ الصغير الغير مرتب لآخر منظم، واسع ومريح للأعصاب، بإستغلاله ليعطي أفضل نتيجة ممكنة و تحويل البيت الصغير إلى قصر.

إليكم بعض من هذه الأفكار و الحيل المجربة..

إستخدام الألوان الفاتحة

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

إستخدام الألوان الفاتحة في الحوائط و الأثاث يعطي عمق في الغرف، على عكس إستخدام الألوان الداكنة التي تمتص الضوء و تجعل الغرفة تبدو أصغر من الحقيقة.

هنا إستخدم اللون الأبيض في الحوائط و البيج في الأثاث و السجادة و وضع لمسه بسيطة من الألوان في الوسائد الملقاة على الأريكة.

إستخدامات متعددة للأثاث

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

هنا إستغل حائط واحد في غرفة النوم و إستخدمه في عمل سريرين، دولاب و مكان تخزين. و بذلك وفر المساحة في باقى الغرفة لعمل الأنشطة و الألعاب.

الخطوط العرضية

Tapety w pasy poziome, Dekoori Dekoori جدران Grey
Dekoori

Dekoori
Dekoori
Dekoori

الخطوط العرضية سواءاً في الحوائط أو السجاجيد في الغرفة تعطي إحساس بالإتساع والكبر في الغرفة و تعطي نتائج أفضل عندما تكون الألوان متباينة.

شبابيك بدون ستائر

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

الشبابيك بدون ستائر تساهم في دخول أكبر قدر من الضوء و الذي يعمل على إضافة عمق للغرف.

الرفوف العليا

MaxHaus, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos مكتب عمل أو دراسة
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

وضع الرفوف على مستوى عالي و قريب من السقف يرفع الإنتباه لأعلى و بالتالي يعطي إرتفاعاً أكبر للسقف.

عدة سجاجيد صغيرة

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

عند وضع عدة سجاجيد صغيرة بدلاً من سجادة واحدة، يعطي إيحاء أن الغرفة أكبر. هذه الفكرة عمليه جداً في المسطحات المفتوحة و الشقق الإستوديو.

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الكراسي ذات الأرجل المكشوفة

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

الكراسي و الأرائك ذات الأرجل المكشوفة مناسبة أكثر للمساحات المغلقة و الضيقة.

الشفافية تعطي إتساع

Un refugio en el campo con mucho arte, Belén Sueiro Belén Sueiro غرفة السفرة
Belén Sueiro

Belén Sueiro
Belén Sueiro
Belén Sueiro

إستخدام الزجاج و البلاستيك الشفافين ليس فقط لأنهم يعطوا منظرعصري رائع للغرف و لكنهم أيضاً يساهموا في لإضافة إتساع للغرف.

مرايات

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

إستخدام المرايات في الفراغات الصغيرة تعطيها عمقاً و إتساعاً و خاصة إذا وضعت المرايا أمام الشبابيك، مقابلة للحوائط ذات الألوان الفاتحة، أو خلف الطاولات.

فراغات بين عناصر الأثاث

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

الفراغات تعطي حركة بين عناصر الأثاث أيضاً عدم لصق الأثاث على الحائط مباشرة، و الذي بدوره يعطي إحساس أن الفراغ مفتوح، و بالتالي يعطى إتساعاً للغرفة.

المنزل الخرساني ذو الطابع العصري
هل شعرت بإتساع الغرف؟

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