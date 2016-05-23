حيل لجعل مساحة بيتك تبدو أكبر

المساحات الصغيرة رغم أن لها بعض المميزات و لكن يسهل أيضاً الإحساس معها بالضيق. هناك العديد من الأفكار و الحيل البسيطة، و التي يمكنها تحويل هذا الفراغ الصغير الغير مرتب لآخر منظم، واسع ومريح للأعصاب، بإستغلاله ليعطي أفضل نتيجة ممكنة و تحويل البيت الصغير إلى قصر.

إليكم بعض من هذه الأفكار و الحيل المجربة..