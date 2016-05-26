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لا مستقبل لمن لا ماضي له

Heba khlili Heba khlili
CAN VALLS, munarq munarq منازل
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وجدت نفسي اركض واركض, تعبت من الركض توقفت قليلاً, ونظرت للوراء فشعرت إنني نسيت نفسي في الخلف فعدت إلى نفسي لاستمد من ماضيي قوه لحاضري ومستقبلي هكذا هي حياتنا دائما نريد التقدم والتطور فنحنا في عصر التكنولوجيا والتطور السريع والتصميم المودرن الحديث, وقد ننسى حلاوة ماضينا وأصالته, فنعود اليه لنستمد منه روح حياتنا المعاصرة, بروح الريف والبيوت الشعبية وتقاليدنا العريقة ورائحة الحجر.

هكذا يندمج العالم كلة, الماضي بتذكره الحاضر بالعمل فيه والمستقبل بالتخطيط له.

لنرى كيف لهذا المنزل ان يذكرنا بماضينا وروح ريفنا الجميلة.

اول البيت… ..حجرة

CAN VALLS, munarq munarq منازل
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munarq
munarq
munarq

من جمال أيام الماضي لعبة المطاردة في الباحة الخلفية ذات الحصى القاسي الذي يجعلنا اكثر تحمل وقوة, له رائحة مميزة وإحساس جميل, لذك استخدم مصممنا الذكي الحصى للمساحة المحيطة بالمنزل كبداية لتذكر أيام الماضي والعودة لروح الريف, حوض زراعي خشبي بشكل عفوي وبسيط, ثم بدأ بلصق حجرة فوق الأخرى بشكل عشوائي ومتقن إلى أن تكَون أول جدار.

الاطلالة الخارجية

CAN VALLS, munarq munarq منازل
munarq

munarq
munarq
munarq

استمر المصمم  في لصق الحجارة ببعضها البعض إلى أن تكون المنزل الحجري بشكل كامل, بدأ بتشكيل الأبواب, حيث استخدم الحداثة وأعطى للمنزل طابع المودرن دون التأثير على جمالية الطراز الريفي وذلك من خلال الأبواب الكبيرة الشفافة التي اعتمد عليها في إضاءة المنزل طبيعيا, كما تابع في الطراز الريفي للمظلة المصنوعة من الخيزران لمزيد من روح وأصالة الماضي.

الغرفة العلوية

CAN VALLS, munarq munarq ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
munarq

munarq
munarq
munarq

نعم هو منزل بسيط ولكن يعمل فيه الجميع, مصمم الديكور ومهندس المساحات الخارجية وحتى الدهان, الذي اختار بالاتفاق مع مهندس الديكور اللون الأبيض للمنزل, لان البيت الريفي بيت خالي من التعقيدات والتصاميم المكلفة لذلك كان اللون الأبيض هو اللون الأكثر بساطة والأكثر تلائم مع لون الخشب للسقف والسلم. هو منزل ليس بطابقين ولكن استغل مصمم الديكور المساحة لبناء غرفة علوية بسقف ذو دعامات خشبية وسلم خشبي.

شباك في بيت جدي!!!

CAN VALLS, munarq munarq جدران
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هذا الشباك بالفعل قديم, لا نشاهد هكذا تصميم للشبابيك والرفوف المحفورة في الجدار إلا في بيت جدي. نلاحظ هنا نوعين من الشبابيك احدهما خشبية صغيرة تصميمها ريفي, والأخرى عاليه من اجل التبريد والإضاءة, اما الشيئ المأخوذ من الماضي والمستخدم في التصاميم الحديثة اليوم هو الرفوف المحفورة داخل الجدار, تصميم وذكاء بالفطرة.

ذكريات ايام الماضي الجميل

CAN VALLS, munarq munarq منازل
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الدمج ما بين الطراز الريفي القديم والحداثة متمثلة فعليا في هذا المنزل, ففي كل ركن فيه نرى هذا الاندماج, حيث نرى كيف أن الشبابيك الخشبية الداخلية لها واجهه زجاجية خارجيه لتعطي انطباع الحداثة, أيضا وجود ذلك الكرسي الخشبي المنخفض تحت الشباك للاستمتاع بالهواء الطبيعي أعطى جمالية عفوية وبسيطة.

جمال الريف

CAN VALLS, munarq munarq منازل
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صبار وشجرة زيتون, حصى وحجر, بيئة بسيطة برائحة منعشه خالية من تعقيدات التصميم وكثرة المؤثرات الخارجية. صمم مصمم المساحات الخارجية سور خارجي يحيط بالبيت الحجري المتين بلون أبيض نقي ليعبر عن جمال الطراز الريفي.

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ما رأيك بالمقال هل استمتعت بذكريات الماضي ؟

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