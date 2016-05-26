لا مستقبل لمن لا ماضي له

وجدت نفسي اركض واركض, تعبت من الركض توقفت قليلاً, ونظرت للوراء فشعرت إنني نسيت نفسي في الخلف فعدت إلى نفسي لاستمد من ماضيي قوه لحاضري ومستقبلي هكذا هي حياتنا دائما نريد التقدم والتطور فنحنا في عصر التكنولوجيا والتطور السريع والتصميم المودرن الحديث, وقد ننسى حلاوة ماضينا وأصالته, فنعود اليه لنستمد منه روح حياتنا المعاصرة, بروح الريف والبيوت الشعبية وتقاليدنا العريقة ورائحة الحجر.

هكذا يندمج العالم كلة, الماضي بتذكره الحاضر بالعمل فيه والمستقبل بالتخطيط له.

لنرى كيف لهذا المنزل ان يذكرنا بماضينا وروح ريفنا الجميلة.