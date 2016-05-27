شبابيك وأفكار جيدة للتصميم

نوافذ البيت يجب ان تحتوى على ديكور يبرز جمال المنزل من خلال مظاهر التزيين الخارجية التي تحيط بإطار نوافذ البيت حيث الزخارف الفنية والنقوش المتنوعة مثل النوافذ في غرف نوم أو في القصور أو الفيلات أو غيرها.
ويجب ان تتميز بخامة جيدة وجودة عالية من حيث صلابتها وتحملها لحرارة الشمس والعوامل الجوية وتكون وسيله لأجل التهوية وتداخل أشعة الشمس والضوء الطبيعي.
وممكن أن تكون مصممة على أشكال هندسية مختلفة أو أشكال تقليدية, فالنوافذ هي الشئ الوحيد الذى يسمح برؤية واسعة بالمحيط الخارجي للمنزل, والإطلالة على المناظر الطبيعية والخارجية.
الكثير يفضل ديكور النوافذ الالوميتال باشكال واحجام مختلفة, وهذا الذى يظهر لنا فى هذه الصورة من نافذة ذو عرض وطول كبيرين يساعدا على الرؤية للخارج بشكل اكثر وضوحا وإطلالة على الطبيعة والخضرة والأشجار, وهذه النافذة تحتوى على اطار ألوميتال معدني ذو اللون الأسود.
هذا تصميم رائع لنافذة البيت حيث نجد نافذة كبيرة العرض والطول باللون البني الفاتح ذات الطابع الخشبى مع الزجاج الشفاف, حيث يظهر من خلالها منظر الحديقة الرائع والأشجار المبهجة والذى تتميز به هذه النافذة وجود تصميم هندسى فريد ونافذة علوية أخرى على شكل قوس.
نرى في هذه الصورة فكرة من الأفكار المبدعة لتصميم النوافذ والشبابيك, حيث نرى نوافذ ذات طابع صافي, أي لا يوجد بها تصميمات غريبة أو غير تقليدية, فهي نوافذ تأخد مكان الجدران بشكل كامل, وتطل مباشرة على الطبيعة والأشجار بدون تصميمات في داخلها, فهي تتميز بهذا الصفاء في الإطلالة على المناظر الطبيعية الخارجية, ويحيطها فقط الإطار الخشبي ذو اللون البني الفاتح ليتناسق مع لون الأرضية والمكان بشكل عام.
من التصميمات المبتكرة أيضاً نرى هذا التصميم الفريد من نوعه, حيث نرى نوافذ تأخذ الشكل المائل أو المنحني, ولكنها تطل في هذه المرة ليس على الأشجار أو الخضرة الطبيعية, بل على أفضل المناظر الساحرة من المياة والجبال التي تعطي شعور بالراحة والهدوء والإنسجام مع تلك المناظر الخلابة.
ونرى تحديداً في تصميم هذه الغرفة أنها غرفة نوم, فنرى التصميم الفريد من إستخدام جزء من النافذة في تصميم مكان للنوم وإطلاله هذا التصميم كله على ذلك المنظر الساحر.
عندما نتكلم عن اللون الأسود, فإننا نتكلم على تناسقه أثناء التصميم كإطار للنوافذ والتي تطل بدورها على الحضرة والمناظر الطبيعية الخارجية, فنرى في هذه الصورة نافذة كبيرة تأخذ الحجم الكامل للجدران, فهي تتميز بالتصميم الزجاجي ذو طابع المكعبات الزجاجية المنفصلة, يتوسطهم إطارات رمادية اللون, ويحيطهم الإطار الأسود الكبير من كلا الجانبين.
في هذه الصورة نرى النوافذ الخشبية ذات التصميم التقليدي الطبيعي المنتشر في أماكن كثيرة, ولكن هذا لا يمنع أن يتم عرضه من التصميمات الحديثة والعصرية ليتم إستخدام هذا التصميم لمحبي التصميمات التقليدية في تصميم نوافذ منازلهم بها, فهو يتيز أنه يمكن إستخدامه وتصميمه في الكثير من الأماكن, سواء أماكن سياحية أو سكنية أو حتى الفيلات والقصور.
أحياناً يحب بعض الأشخاص تصميم منازلهم بحيث تحتوي ليس فقط على نوافذ طبيعية للمنزل, بل تحتوي أيضاً على نوافذ كديكورات للمنزل تعطيه لمسه سحرية وعصرية, فنجد في هذه الصورة ثلاثة نوافذ ذات طابع عصري وديكور راقي, تعطي لمسة للمنزل لتتناسب مع التصميمات الداخلية والخارجية.
فنجد هذه النوافذ تأخذ جزءاً من خارج المنزل في تداخلها مع جدار المنزل وفي نفس ذات الوقت تعطي إطلالة صغيرة من داخل المنزل على المناظر الخارجية, حيث أنها تتميز برفعها وهذا يعني أنها تساعد في شعور أصحاب المنزل أو النزلاء بأنهم وسط الطبيعة من كل إتجاه وليس فقط وسط جدران المنزل.