شبابيك وأفكار جيدة للتصميم

نوافذ البيت يجب ان تحتوى على ديكور يبرز جمال المنزل من خلال مظاهر التزيين الخارجية التي تحيط بإطار نوافذ البيت حيث الزخارف الفنية والنقوش المتنوعة مثل النوافذ في غرف نوم أو في القصور أو الفيلات أو غيرها.

ويجب ان تتميز بخامة جيدة وجودة عالية من حيث صلابتها وتحملها لحرارة الشمس والعوامل الجوية وتكون وسيله لأجل التهوية وتداخل أشعة الشمس والضوء الطبيعي.

وممكن أن تكون مصممة على أشكال هندسية مختلفة أو أشكال تقليدية, فالنوافذ هي الشئ الوحيد الذى يسمح برؤية واسعة بالمحيط الخارجي للمنزل, والإطلالة على المناظر الطبيعية والخارجية.