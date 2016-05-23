بعض الأشخاص يحبون الأشكال المختلفة للمنازل, وخصوصاً إذا كان المنزل ذو تصميم خاص جداً, فهو يطل على خضرة من ناحية ويتميز بالتصميم العصري من الداخل, هذا المنزل الذي نتكلم عنه هو المنزل ذو التصميم التكعيبي وهو من تصميم HELWIG HAUS UND RAUM PLANUNGS GMBH المهندس المعماري في Lorsch.
توضح لنا الصور مدى دقة تصميم المنزل بشكل مكعبي, ومدى روعة التصميم الداخلي الذي يتناسق مع التصميم الخارجي واللون الخارجي للمنزل, بالإضافة إلى تميز هذا المنزل بإنعكاس الأضواء ليلاً من خلاله.
بل وإطلالته الساحرة على الخضرة والأشجار من الشرفة الخاصة به مباشرةً, فعندما نتكلم على منزل ذو تصميم فريد من نوعه, نستطيع أن نذكر ذلك المنزل.
نرى في هذه الصورة روعة واجهة المنزل, حيث يتضح لنا عدد النوافذ المتوسط من ناحية والإضاءة المتوسطة من ناحية أخرى, وهذه الواجهة تطل على طريق, وتتميز بأنها تعكس الضوء بشكل خافت من خلالها.
نرى في هذه الصورة روعة تصميم شرفة المنزل, حيث أنها تطل مباشرة على خضرة هادئة, وتحتوي على مقاعد وأثاث راقي يشكّل إستراحة في الهواء النقي أمام الخضرة والأشجار الخضراء, والتي تعطي شعوراً بالهدوء والإنسجام مع الطبيعة في مكان هادئ.
نرى في هذه الصورة جمال تناسق تصميم غرفة المعيشة مع جدران المنزل ليتناسق اللون الأبيض بين كليهما ليعطي شعوراً بإتساع المكان وتناسق أماكن توزيع أثاث المنزل مع المكان بشكل عام.
نرى في هذه الصورة التصميم الداخلي للمطبخ والذي صمم بطريقة عصرية, فقد صمم ليكون متداخلاً مع مائدة الطعام ويكون متداخلاً أيضاً مع المكان ككل, ويمتاز أيضاً بتداخل الألوان الأبيض مع اللون البني الفاتح ذو النقوشات البنية ليتناسق مع أرضية المنزل ذات اللون البني الغامق.
تصميم الحمام يقترب من تصميم المطبق والمنزل ككل, حيث نرى دقة تصميم جدران لمكان الإستحمام تغطى باللون البني الفاتح ذو النقوشات البنية, مع التداخل في اللون الأبيض لباقي جدران الحمام وتناسقها مع لون الأرفف الخشبية الخاصة بالحمام.
يتضح لنا في هذه الصورة تصميم الطابق الثاني حيث نرى تناسق اللون البني الغامق لأرضية المنزل والسلالم مع اللون الأبيض الناصع للجدران, بل ونرى تناسق الإضاءة الخفيفة الموجودة على السلالم مع اللون الأبيض ليعطي شعوراً بسطوع اللون الأبيض بشكل كلي.
هذه الصورة توضح جمال تصميم المنزل ذو الطابع المكعبي حيث تثبت لنا جمال المنظر الكلي للمنزل إذا تم رؤيته من أي منظور, هكذا هوا المكعب عندما يتم تصويره أو رؤيته من أي ناحية, يعطي شعوراً بالتصميم الدقيق والتصميم المعماري المميز.