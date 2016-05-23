بعض الأشخاص يحبون الأشكال المختلفة للمنازل, وخصوصاً إذا كان المنزل ذو تصميم خاص جداً, فهو يطل على خضرة من ناحية ويتميز بالتصميم العصري من الداخل, هذا المنزل الذي نتكلم عنه هو المنزل ذو التصميم التكعيبي وهو من تصميم HELWIG HAUS UND RAUM PLANUNGS GMBH المهندس المعماري في Lorsch.

توضح لنا الصور مدى دقة تصميم المنزل بشكل مكعبي, ومدى روعة التصميم الداخلي الذي يتناسق مع التصميم الخارجي واللون الخارجي للمنزل, بالإضافة إلى تميز هذا المنزل بإنعكاس الأضواء ليلاً من خلاله.

بل وإطلالته الساحرة على الخضرة والأشجار من الشرفة الخاصة به مباشرةً, فعندما نتكلم على منزل ذو تصميم فريد من نوعه, نستطيع أن نذكر ذلك المنزل.