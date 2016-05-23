المنزل الخرساني ذو الطابع العصري

تصميم رائع لمنزل خرساني ذو طابع عصري من خلال atelier m المهندس المعماري من Osaka, Japan فائق الجمال والابتكار والذى يظهر لنا فى هذا المنزل تناسق جميع الاشياء بعضها مع بعض من مظهر خارجى وداخلى.

الواجهة الخرسانية عندما يحل الظلام والواجهة الخرسانية أيضاً أثناء النهار, بالإضافة إلى الجدران الداخلية للمنزل ذات الطابع الخرساني أيضاً لتعطي لنا صورة للمنزل بمظهر رائع وبتصميمات عالية وحديثة , يظهر المنزل بالاضاءة الرائعة وسط الظلام والاضاءه للمنزل الخارجية والداخلية هو عمل فنى يظهر الابداع فى التصميم, وإطلاله أيضاً على حديقة مسطحة خضراء من الواجهة الأخرى.

فإذا كنا نتكلم عن تصميم جديد وعصري في نفس الوقت, يمكننا أن نتكلم عن ذلك المنزل بشكل تفصيلي أكثر في الصور التالية.