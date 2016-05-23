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المنزل الخرساني ذو الطابع العصري

Marwan Marwan
House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ منازل باطون مسلح Grey
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تصميم رائع لمنزل خرساني ذو طابع عصري من خلال atelier m المهندس المعماري من Osaka, Japan فائق الجمال والابتكار والذى يظهر لنا فى هذا المنزل تناسق جميع الاشياء بعضها مع بعض من مظهر خارجى وداخلى.

الواجهة الخرسانية عندما يحل الظلام والواجهة الخرسانية أيضاً أثناء النهار, بالإضافة إلى الجدران الداخلية للمنزل ذات الطابع الخرساني أيضاً لتعطي لنا صورة للمنزل بمظهر رائع وبتصميمات عالية وحديثة , يظهر المنزل بالاضاءة الرائعة وسط الظلام والاضاءه للمنزل الخارجية والداخلية هو عمل فنى يظهر الابداع فى التصميم, وإطلاله أيضاً على حديقة مسطحة خضراء من الواجهة الأخرى.

فإذا كنا نتكلم عن تصميم جديد وعصري في نفس الوقت, يمكننا أن نتكلم عن ذلك المنزل بشكل تفصيلي أكثر في الصور التالية.

واجهة المنزل أثناء الظلام

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ منازل باطون مسلح Grey
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

نرى في هذه الصورة التصميم الساحر بالمعنى الدقيق, فالإضاءة الخافتة مع التصميم الخرساني والبيئة الخافتة الضوء أيضاً, يعطي لنا منظوراً للمنزل ذو طابع فريد من نوعه, فترى هذه النافذة الكبيرة التي تطل على الطريق الليلي والإطلالة الساحرة, بالإضافة إلى الأضواء الخفيفة الموجودة في مدخل المنزل.

واجهة المنزل في النهار

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ منازل باطون مسلح Grey
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

هنا يظهر واجهة المنزل فى النهار, تصميم المنزل الخارجى يظهر الحس الفنى للمصمم, هو يعتبر مرآه المنزل من الداخل, وشكل وتوزيع النوافذ يوضح الدقة فى التصميم والفن والإبتكار, لكى يلائم الشكل الخارجي للمنزل.

المنزل من الداخل

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ غرفة المعيشة باطون مسلح Grey
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

إضافة الجمال للمنزل يحتاج اللى حس فنى وديكور رائع باللوان رائعة, فنرى الأريكة الحمراء اللتى تتميز بالفخامة والبساطة معا, فاللون الاحمر من الالوان الدافئة القوية والتي الشعور بالراحة والدفئ والإسترخاء, وهو يعطى طاقة ونشاط وهو ايضا من الالوان المليئة بالرومانسية.

مائدة الطعام ذو المنظر الطبيعي

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ غرفة السفرة باطون مسلح Grey
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

عادة ما تقع غرفة الطعام بالقرب من المطبخ لتيسير عملية نقل الطعام وهذا مانراه واضح لنا فى هذه الصورة, مع وجود نافذة كبيرة تطل على خضرة وأشجار بشكل بسيط خارج المنزل, ويظهر لنا ايضا استغلال جميع الاماكن وترتيبها بشكل متناسق وجذاب.

الطابق الثاني والألوان المتداخلة

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ الممر الحديث، المدخل و الدرج
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

هذه الصورة تظهر لنا الطابق الثاني من المنزل والسلالم التي تصل بين الطابق العلوى والطابق السفلى وهو سلم مصنوع من خشب نجد فوقه الإضاءة المناسبة والشباك المستطيلى الزجاجى, ونرى ايضا سور السلالم الذى يحتوى فى تصميمة على الزجاج الشفاف, ونجد ممر طويل يصل الغرف ببعضها ذو أرضيه باللون البني الغامق حيث يظهر لنا روعة التصميم في تداخل الألوان واللون الأبيض للجدران واللون البنى الفاتح فى للأبواب.

التصميم العصري لغرفة النوم

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ غرفة نوم Brown
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

غرفة النوم التى تتميز ببساطة الاثاث وتناسق لون الحائط مع اللون البنى الفاتح للسريرين ولون الباركية الغامق وايضا المكتبة ذو اللون البني الغامق, تناسق وابتكار وتناسق المفروشات ولونها مع باقى الالوان.

الإطلالة على الحديقة

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ حديقة
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

يظهر فى هذه الصورة الواجهة الأخرى للمنزل التي تطل على حديقة مسطحة خضراء واسعة, ويظهر لنا ايضا جمال المنزل والسور الكبير المحاط به المنزل مما يعطي شعور بالخصوصية والأمان.

منزل كلاسيكي بمظهر عصري
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