11 تصميم متنوع لأرائك غرفة المعيشة

تعتبر غرفة المعيشة والأرائك التي تشكل جزءًا منها أحد أهم عناصر التصميم الداخلي. وذلك لأن غرفة المعيشة هي الغرفة التي يستخدمها جميع أفراد الأسرة للاسترخاء، ويمكن للأرائك المريحة والممتعة من الناحية الجمالية أن تغير مظهر الغرفة بالكامل.
اليوم سنلقي نظرة على بعض تصاميم الأرائك الرائجة هذا العام، لنكتشف بعض الأنماط الشائعة ونوع المنزل الأكثر ملاءمة لها، سنناقش أيضًا أنماطًا مختلفة مثل الأسلوب البسيط والأسلوب الصناعي والأسلوب الكلاسيكي والعتيق من بين العديد من الأساليب الأخرى. نأمل أن تمنحك هذه الأفكار والصور الجميلة لغرف المعيشة المصممة باحتراف بعض الإلهام لتأثيث منزلك الخاص، والحفاظ عليه حديثًا ومريحا.
تعد أريكة السرير قطعة شائعة منذ فترة كبيرة، ولكن الآن قام المصممون الداخليون بعدة تحديثات عليها وجعلها كبيرة للغاية، وهي قطعة عملية ومريحة، وتغنيك عن الكثير من الأثاث، ففي النهار تكون أريكة جميلة لقضاء أمتع الأوقات عليها، وفي المساء يمكنك تحويلها إلى سرير كبير للنوم.
تنتمي أريكة فوتون إلى الثقافة اليابانية، وهي جوهر الأسلوب البسيط ومتعددة الاستخدامات أيضا، لأنها يمكن ببساطة تمديدها على الأرض كمرتبة أو حتى سرير لعب للأطفال. وتتميز أريكة الفوتون بتصميم بسيط وطبيعي ومريح مع قاعدتها الخشبية ذات الألوان الفاتحة والمفروشات القطنية المريحة.
هل أنت من هواة الكلاسيكية ومحبي الطراز الفخم و الأنيق مع منزلك؟، لماذا لا تفكر في أرائك
فيادوريني الإيطالية الفاخرة، ستجد في تلك الأرائك الراحة والرفاهية والأناقة، وستشعر وكأن منزلك قطعة من أحد القصور الملكية.
اذا كنت تفضل أسلوبًا حضريًا أكثر أناقة وعصريًا، فإن التصميم الصناعي يلائمك كثيرا. تبدو الأرائك ذات التصميم الصناعي الموضحة هنا رائعة في معظم الشقق الحديثة، ونوصيك باختيار ألوان محايدة للأريكة إذا كنت تحاول الحفاظ على مظهر تصميم صناعي صارم.
حتى إذا كنت لا تمتلك ميزانية كبيرة، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على أريكة مريحة وجميلة المظهر، فهناك دائمًا خيارات، مثل الأريكة الجلدية ذات اللون البني المصورة هنا على سبيل المثال، فهي أريكة مريحة وعملية مع أسعار تناسب الجميع.
ستبدو هذه الأرائك الخشبية المنحوتة بشكل رائع مبهجة في أي مكان خارجي مثل الحديقة أو الفناء أو الشرفة، فهي تعتبر مجموعة ممتازة لخلق بيئة طبيعية هادئة، ويمكن أن تكون تغييرًا منعشًا تمامًا عند مقارنتها بكراسي الخيزران التقليدية المستخدمة عادةً في المناطق الخارجية.
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يمكنك أيضًا اختيار هذه الأريكة ذات الطراز الشرقي، والتي تأتي مع سرير نهاري يتميز بنسيج مخملي غني باللون العنابي مع طيات رائعة على الذراعين والجوانب، ومزينة بوسائد مصنوعة بشكل جميل. سيجعلك هذا تشعر وكأنك من الأسرة الملكية، وسوف تسير بشكل جيد إذا كان لديك غرفة معيشة ذات تصميم عتيق.
عاد الأثاث الصندوقي إلى الأناقة هذا العام. ومع ذلك، تذكر أن تخلط بين الخطوط المستقيمة مع بعض المنحنيات والحواف الناعمة حتى لا تبدو غرفة المعيشة الخاصة بك شديدة الرسمية. والأبيض لون جيد يتماشى مع التصميم الصندوقي لأنه يعطي مظهرًا بسيطًا، وستكون الألوان المحايدة أو الباستيل جميلة أيضًا.
صُممت هذه الأريكة كمقعد بمقابض منحنية خارجية مبطنة بما يكفي لاستيعاب شخصين بشكل مريح، وهي مزينة بوسائد ومنجدة بنسيج مماثل، ويتخلل ظهر الأريكة وسائد متعددة الألوان بأنسجة وأنماط مختلفة.
حققت الأرائك القديمة نجاحًا كبيرًا هذا العام، وقد تندهش من أن معظم تصميمات الأثاث القديم هذه جديدة الصنع، لذا فهي تتمتع بلمسة معاصرة فريدة تكمل الطراز الكلاسيكي القديم الذي انتشر في الستينيات.