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11 تصميم متنوع لأرائك غرفة المعيشة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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تعتبر غرفة المعيشة والأرائك التي تشكل جزءًا منها أحد أهم عناصر التصميم الداخلي. وذلك لأن غرفة المعيشة هي الغرفة التي يستخدمها جميع أفراد الأسرة للاسترخاء، ويمكن للأرائك المريحة والممتعة من الناحية الجمالية أن تغير مظهر الغرفة بالكامل.

اليوم سنلقي نظرة على بعض تصاميم الأرائك الرائجة هذا العام، لنكتشف بعض الأنماط الشائعة ونوع المنزل الأكثر ملاءمة لها، سنناقش أيضًا أنماطًا مختلفة مثل الأسلوب البسيط والأسلوب الصناعي والأسلوب الكلاسيكي والعتيق من بين العديد من الأساليب الأخرى. نأمل أن تمنحك هذه الأفكار والصور الجميلة لغرف المعيشة المصممة باحتراف بعض الإلهام لتأثيث منزلك الخاص، والحفاظ عليه حديثًا ومريحا.

أريكة وسرير في آن واحد

Grey Faux Leather Sofa Bed Sofas In Fashion غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد صناعي Grey sofa,corner sofa,sofa bed,leather sofa bed
Sofas In Fashion

Grey Faux Leather Sofa Bed

Sofas In Fashion
Sofas In Fashion
Sofas In Fashion

تعد أريكة السرير قطعة شائعة منذ فترة كبيرة، ولكن الآن قام المصممون الداخليون بعدة تحديثات عليها وجعلها كبيرة للغاية، وهي قطعة عملية ومريحة، وتغنيك عن الكثير من الأثاث، ففي النهار تكون أريكة جميلة لقضاء أمتع الأوقات عليها، وفي المساء يمكنك تحويلها إلى سرير كبير للنوم.

أريكة فوتون

Futon Sofa Bed Asia Dragon Furniture from London غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Asia Dragon Furniture from London

Futon Sofa Bed

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

تنتمي أريكة فوتون إلى الثقافة اليابانية، وهي جوهر الأسلوب البسيط ومتعددة الاستخدامات أيضا، لأنها يمكن ببساطة تمديدها على الأرض كمرتبة أو حتى سرير لعب للأطفال. وتتميز أريكة الفوتون بتصميم بسيط وطبيعي ومريح مع قاعدتها الخشبية ذات الألوان الفاتحة والمفروشات القطنية المريحة.

أرائك إيطالية فاخرة

Il soggiorno dal design moderno o classico, Viadurini Viadurini غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش
Viadurini

Viadurini
Viadurini
Viadurini

هل أنت من هواة الكلاسيكية ومحبي الطراز الفخم و الأنيق مع منزلك؟، لماذا لا تفكر في أرائك فيادوريني الإيطالية الفاخرة، ستجد في تلك الأرائك الراحة والرفاهية والأناقة، وستشعر وكأن منزلك قطعة من أحد القصور الملكية.

أرائك جلدية على الطراز الصناعي

Industrial design - Doimo sofas -Metropolis, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

اذا كنت تفضل أسلوبًا حضريًا أكثر أناقة وعصريًا، فإن التصميم الصناعي يلائمك كثيرا. تبدو الأرائك ذات التصميم الصناعي الموضحة هنا رائعة في معظم الشقق الحديثة، ونوصيك باختيار ألوان محايدة للأريكة إذا كنت تحاول الحفاظ على مظهر تصميم صناعي صارم.


أرائك تقليدية من الجلد البني

Brown Leather Sofas from Leather Sofa Sale Cheap leather sofas ltd غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Brown cheap sofas,cheap leather sofas,leather sofas,leather sofa,brown sofa
Cheap leather sofas ltd

Brown Leather Sofas from Leather Sofa Sale

Cheap leather sofas ltd
Cheap leather sofas ltd
Cheap leather sofas ltd

حتى إذا كنت لا تمتلك ميزانية كبيرة، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على أريكة مريحة وجميلة المظهر، فهناك دائمًا خيارات، مثل الأريكة الجلدية ذات اللون البني المصورة هنا على سبيل المثال، فهي أريكة مريحة وعملية مع أسعار تناسب الجميع.

أرائك خشبية لحديقتك

SOFAS DE DISEÑO PARA INTERIOR Y EXTERIOR, Decoracion Beltran Decoracion Beltran بلكونات وشرفاتأثاث
Decoracion Beltran

Decoracion Beltran
Decoracion Beltran
Decoracion Beltran

ستبدو هذه الأرائك الخشبية المنحوتة بشكل رائع مبهجة في أي مكان خارجي مثل الحديقة أو الفناء أو الشرفة، فهي تعتبر مجموعة ممتازة لخلق بيئة طبيعية هادئة، ويمكن أن تكون تغييرًا منعشًا تمامًا عند مقارنتها بكراسي الخيزران التقليدية المستخدمة عادةً في المناطق الخارجية.

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أريكة شرقية أنيقة

MOULIN ROUGE Royal Oriental Red Maroon Daybed Sofa Chaise Longue REGAL SOFAS AND INTERIORS غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Luxury Furniture,Classic Furniture,French Furniture,Interior,Interiors,Interior design,High-end furniture,Sofa,Daybed,Chaise,Regal,Royal
REGAL SOFAS AND INTERIORS

MOULIN ROUGE Royal Oriental Red Maroon Daybed Sofa Chaise Longue

REGAL SOFAS AND INTERIORS
REGAL SOFAS AND INTERIORS
REGAL SOFAS AND INTERIORS

يمكنك أيضًا اختيار هذه الأريكة ذات الطراز الشرقي، والتي تأتي مع سرير نهاري يتميز بنسيج مخملي غني باللون العنابي مع طيات رائعة على الذراعين والجوانب، ومزينة بوسائد مصنوعة بشكل جميل. سيجعلك هذا تشعر وكأنك من الأسرة الملكية، وسوف تسير بشكل جيد إذا كان لديك غرفة معيشة ذات تصميم عتيق.

أريكة الصندوق

Interior Design Services in Mumbai , Oxedea Interiors Oxedea Interiors غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Oxedea Interiors

Oxedea Interiors
Oxedea Interiors
Oxedea Interiors

عاد الأثاث الصندوقي إلى الأناقة هذا العام. ومع ذلك، تذكر أن تخلط بين الخطوط المستقيمة مع بعض المنحنيات والحواف الناعمة حتى لا تبدو غرفة المعيشة الخاصة بك شديدة الرسمية. والأبيض لون جيد يتماشى مع التصميم الصندوقي لأنه يعطي مظهرًا بسيطًا، وستكون الألوان المحايدة أو الباستيل جميلة أيضًا.


رمادية بسيطة

Vantilatör Sezonu, Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma المنزلديكورات واكسسوارات White
Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma

Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma
Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma
Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma

صُممت هذه الأريكة كمقعد بمقابض منحنية خارجية مبطنة بما يكفي لاستيعاب شخصين بشكل مريح، وهي مزينة بوسائد ومنجدة بنسيج مماثل، ويتخلل ظهر الأريكة وسائد متعددة الألوان بأنسجة وأنماط مختلفة.

أرائك كلاسيكية مريحة

Orson Sofa homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

Orson Sofa

homify
homify
homify

حققت الأرائك القديمة نجاحًا كبيرًا هذا العام، وقد تندهش من أن معظم تصميمات الأثاث القديم هذه جديدة الصنع، لذا فهي تتمتع بلمسة معاصرة فريدة تكمل الطراز الكلاسيكي القديم الذي انتشر في الستينيات.


أناقة عصرية

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

تتناسب هذه الأريكة الجلدية الحديثة باللون الأبيض مع أذواق الجيل المعاصر، والتي تعطي أهمية متساوية لكل من الأناقة والراحة، والتصميم العريض على شكل حرف L مع مسند ظهر منخفض يكفي لتوفير الدعم لأسفل الظهر، مع توفير عدد قليل من الوسائد لدعم الظهر العلوي.

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