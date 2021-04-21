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12 نصيحة هامة لاختيار لأرضيات حمامك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
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صنابير جميلة، دش واسع، مناطق تخزين كافية، وتوفر مصادر مناسبة للإضاءة والتهوية… كل هذه العناصر الهامة يجب مراعاتها للحصول على حمام مثالي. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر باختيار نوعية الأرضيات، فلدينا الكثير الذي يجب أن نضعه في الاعتبار قبل البدء في التنفيذ.

سواء كنت تريد إعادة تصميم حمامك للشعور بالرفاهية، أو التجديد العملي له، يجب أن تعلم أولا أن هناك بعض المواد التي تعمل بشكل جيد مع أرضيات الحمام وأخرى لا تعمل، لذا اختر بحكمة حتى لا تجد نفسك تستبدل أرضيات الحمام الجديدة في وقت أقرب بكثير مما كنت تخطط له.

البورسلين لأرضيات رائعة

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

يفوز البورسلين دائما عند وجود عدة خيارات لأرضيات الحمام، فهو مصنوع من مادة الخزف المقاومة للماء، بالإضافة إلى تكلفته المناسبة، وأشكاله الأنيقة والمتعددة، ويضمن لك مظهرا غنيا ومتماسكا لأرضيات حمامك بمجرد النظر إليه.

أرضيات لامعة من السيراميك

Waves Pixers حمام wall mural,wallpaper,waves,sea
Pixers

Waves

Pixers
Pixers
Pixers

هناك مجموعة متنوعة ولا حصر لها من أشكال السيراميك والتي يمكنك الاختيار من بينها بما يناسب ذوقك الشخصي وأسلوب حمامك، فهناك نوعيات تشبه الخشب و الحجر مع أحجام مختلفة وصولا إلى حجم الفسيفساء، ومن مميزات السيراميك أنه سريع التنظيف ولكنه بارد جدا خاصة في أيام الشتاء.


أرضيات الفينيل

Tier on Tier Shutters in the Bathroom Plantation Shutters Ltd حمام خشب White
Plantation Shutters Ltd

Tier on Tier Shutters in the Bathroom

Plantation Shutters Ltd
Plantation Shutters Ltd
Plantation Shutters Ltd

ظل الفينيل خيارا شائعا لأرضيات الحمام لفترات طويلة، فهو عملي للغاية ومظهره رائع، وتناسب أرضيات الفينيل الحمامات المعرضة لكميات كبيرة من المياه، ونظرا لأن الفينيل يأتي في أحجام كبيرة فهو يحتاج إلى حمامات ذات مساحات واسعة.

مميزات وعيوب الفينيل

Milano Traditional Freestanding Bath Suite BigBathroomShop حمام bathroom,bathroom suite
BigBathroomShop

Milano Traditional Freestanding Bath Suite

BigBathroomShop
BigBathroomShop
BigBathroomShop

نظرًا لأن معظم أرضيات الفينيل يمكنك تركيبها بنفسك، فإن هذا الخيار يخفض بالتأكيد تكاليف التركيب. وبفضل شعبيتها، فهناك عدد لا يحصى من الأنماط المتاحة لتصميم أي حمام تريده، أما عيوبه تكمن في ضعف اللحام بين صفائح الفينيل الذي يمكن أن يؤدي إلى تسريب المياه تحت طبقاته. 


أرضيات الحجر الطبيعي

Brentford Showroom, TW8, BathroomsByDesign Retail Ltd BathroomsByDesign Retail Ltd حمام
BathroomsByDesign Retail Ltd

Brentford Showroom, TW8

BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd

إذا كانت لديك ميزانية كبيرة، فإن الحجر الطبيعي هو بالتأكيد خيار رائع. وتشمل أرضيات الحجر الطبيعي عدة أنواع مثل: الرخام، الجرانيت، والحجر الجيري.

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مميزات وعيوب الحجر الطبيعي

Italian Marble Bathroom Amarestone حمام
Amarestone

Italian Marble Bathroom

Amarestone
Amarestone
Amarestone

الحجر الطبيعي متين وصلب ويقدم مظهرًا جماليًا مبهجًا، ويمكن أن يؤثر بطريقة إيجابية على قيمة منزلك إذا أردت بيعه.

أما السلبيات: يمكن أن تكون الأرضيات الحجرية باردة وزلقة، ومع ذلك يمكن حل عامل البرودة عن طريق تركيب تدفئة مركزية. والتكلفة هي عامل آخر يلغي استخدام الأحجار في معظم تصاميم الحمامات، حيث أن الحجر الحقيقي هو بالتأكيد أغلى خيار للأرضيات.


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الخشب

Country Style Bathroom, DeVal Bathrooms DeVal Bathrooms حمام Burlington,Merlyn,welcoming,natural materials
DeVal Bathrooms

Country Style Bathroom

DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms
DeVal Bathrooms

مع الأخذ في الاعتبار عامل الرطوبة العالية، فإن الخشب المصمم هندسيًا هو بالتأكيد الخيار الأفضل مقارنة بالخشب المصمت، وذلك بفضل ثبات أبعاده، وأشكاله المتعددة والتي لا تتوفر في الخشب الطبيعي.


مميزات وعيوب الخشب الهندسي

Classic Oak Beige Quick-Step جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Quick-Step

Classic Oak Beige

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

إن الخشب المصمم هندسيًا يتحمل الرطوبة جيدًا، بالإضافة إلى أنه يشبه الخشب الحقيقي، حيث أن الطبقة العلوية هي في الواقع خشب حقيقي. 

وبالنسبة للعيوب: إن أي نوع من المنتجات الخشبية عرضة للتلف في مكان مبلل مثل الحمام، وبالتالي عليك الالتزام بالصيانة الدورية له.

الأرضيات المصفحة

Ein Bad wie im Freien, raphaeldesign raphaeldesign حمام
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

تعد الأرضيات الخشبية المصفحة هي الخيار الأفضل للحمامات مقارنة بالخشب العادي، حيث توجد طبقة شفافة على السطح العلوي لهذه الأرضيات لحمايتها من التآكل.


مميزات وعيوب الأرضيات المصفحة

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

تعد الأرضيات المصفحة سهلة التنظيف، كما أنها لا تتأثر بالرطوبة بفضل اللحام القوي الموجود بين الفواصل.

وتكمن العيوب في تلك الأنواع أنه إذا تعرضت للرطوبة ستتمدد وتشكل فقاعات التي تضطرك إلى تغيير الأرضية بالكامل.


أفكار غير مرحب بها في أرضيات الحمام

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio حمام بورسلان Multicolored
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

السجاد

: يحتفظ السجاد بالرطوبة لفترات طويلة، مما يعني إنه سيجف ببطء شديد، ومع ذلك إذا كنت ترغب في اختياره لتغطية أرضيات الحمام، فعليك التأكد من أنه مصنوع من مواد غير عضوية مثل النايلون و الأوليفين.


الخشب الصلب

لا يحمي الخشب الصلب من الرطوبة، حتى أصغر كمية من الرطوبة تتسرب إليه مما يؤدي إلى تعفنه في النهاية.


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