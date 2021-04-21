12 نصيحة هامة لاختيار لأرضيات حمامك

صنابير جميلة، دش واسع، مناطق تخزين كافية، وتوفر مصادر مناسبة للإضاءة والتهوية… كل هذه العناصر الهامة يجب مراعاتها للحصول على حمام مثالي. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر باختيار نوعية الأرضيات، فلدينا الكثير الذي يجب أن نضعه في الاعتبار قبل البدء في التنفيذ.

سواء كنت تريد إعادة تصميم حمامك للشعور بالرفاهية، أو التجديد العملي له، يجب أن تعلم أولا أن هناك بعض المواد التي تعمل بشكل جيد مع أرضيات الحمام وأخرى لا تعمل، لذا اختر بحكمة حتى لا تجد نفسك تستبدل أرضيات الحمام الجديدة في وقت أقرب بكثير مما كنت تخطط له.