12 نصيحة هامة لاختيار لأرضيات حمامك

صنابير جميلة، دش واسع، مناطق تخزين كافية، وتوفر مصادر مناسبة للإضاءة والتهوية… كل هذه العناصر الهامة يجب مراعاتها للحصول على حمام مثالي. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر باختيار نوعية الأرضيات، فلدينا الكثير الذي يجب أن نضعه في الاعتبار قبل البدء في التنفيذ.
سواء كنت تريد إعادة تصميم حمامك للشعور بالرفاهية، أو التجديد العملي له، يجب أن تعلم أولا أن هناك بعض المواد التي تعمل بشكل جيد مع أرضيات الحمام وأخرى لا تعمل، لذا اختر بحكمة حتى لا تجد نفسك تستبدل أرضيات الحمام الجديدة في وقت أقرب بكثير مما كنت تخطط له.
يفوز البورسلين دائما عند وجود عدة خيارات لأرضيات الحمام، فهو مصنوع من مادة الخزف المقاومة للماء، بالإضافة إلى تكلفته المناسبة، وأشكاله الأنيقة والمتعددة، ويضمن لك مظهرا غنيا ومتماسكا لأرضيات حمامك بمجرد النظر إليه.
هناك مجموعة متنوعة ولا حصر لها من أشكال السيراميك والتي يمكنك الاختيار من بينها بما يناسب ذوقك الشخصي وأسلوب حمامك، فهناك نوعيات تشبه الخشب و الحجر مع أحجام مختلفة وصولا إلى حجم الفسيفساء، ومن مميزات السيراميك أنه سريع التنظيف ولكنه بارد جدا خاصة في أيام الشتاء.
ظل الفينيل خيارا شائعا لأرضيات الحمام لفترات طويلة، فهو عملي للغاية ومظهره رائع، وتناسب أرضيات الفينيل الحمامات المعرضة لكميات كبيرة من المياه، ونظرا لأن الفينيل يأتي في أحجام كبيرة فهو يحتاج إلى حمامات ذات مساحات واسعة.
نظرًا لأن معظم أرضيات الفينيل يمكنك تركيبها بنفسك، فإن هذا الخيار يخفض بالتأكيد تكاليف التركيب. وبفضل شعبيتها، فهناك عدد لا يحصى من الأنماط المتاحة لتصميم أي حمام تريده، أما عيوبه تكمن في ضعف اللحام بين صفائح الفينيل الذي يمكن أن يؤدي إلى تسريب المياه تحت طبقاته.
إذا كانت لديك ميزانية كبيرة، فإن الحجر الطبيعي هو بالتأكيد خيار رائع. وتشمل أرضيات الحجر الطبيعي عدة أنواع مثل: الرخام، الجرانيت، والحجر الجيري.
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الحجر الطبيعي متين وصلب ويقدم مظهرًا جماليًا مبهجًا، ويمكن أن يؤثر بطريقة إيجابية على قيمة منزلك إذا أردت بيعه.
أما السلبيات: يمكن أن تكون الأرضيات الحجرية باردة وزلقة، ومع ذلك يمكن حل عامل البرودة عن طريق تركيب تدفئة مركزية. والتكلفة هي عامل آخر يلغي استخدام الأحجار في معظم تصاميم الحمامات، حيث أن الحجر الحقيقي هو بالتأكيد أغلى خيار للأرضيات.
مع الأخذ في الاعتبار عامل الرطوبة العالية، فإن الخشب المصمم هندسيًا هو بالتأكيد الخيار الأفضل مقارنة بالخشب المصمت، وذلك بفضل ثبات أبعاده، وأشكاله المتعددة والتي لا تتوفر في الخشب الطبيعي.
إن الخشب المصمم هندسيًا يتحمل الرطوبة جيدًا، بالإضافة إلى أنه يشبه الخشب الحقيقي، حيث أن الطبقة العلوية هي في الواقع خشب حقيقي.
وبالنسبة للعيوب: إن أي نوع من المنتجات الخشبية عرضة للتلف في مكان مبلل مثل الحمام، وبالتالي عليك الالتزام بالصيانة الدورية له.
تعد الأرضيات الخشبية المصفحة هي الخيار الأفضل للحمامات مقارنة بالخشب العادي، حيث توجد طبقة شفافة على السطح العلوي لهذه الأرضيات لحمايتها من التآكل.
تعد الأرضيات المصفحة سهلة التنظيف، كما أنها لا تتأثر بالرطوبة بفضل اللحام القوي الموجود بين الفواصل.
وتكمن العيوب في تلك الأنواع أنه إذا تعرضت للرطوبة ستتمدد وتشكل فقاعات التي تضطرك إلى تغيير الأرضية بالكامل.
السجاد
: يحتفظ السجاد بالرطوبة لفترات طويلة، مما يعني إنه سيجف ببطء شديد، ومع ذلك إذا كنت ترغب في اختياره لتغطية أرضيات الحمام، فعليك التأكد من أنه مصنوع من مواد غير عضوية مثل النايلون و الأوليفين.
الخشب الصلب
لا يحمي الخشب الصلب من الرطوبة، حتى أصغر كمية من الرطوبة تتسرب إليه مما يؤدي إلى تعفنه في النهاية.