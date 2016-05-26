قبل التغيير شئ… وبعد التغيير الواقع أصبح حقيقة

هل تتخيل أن ترى منزلاً بهذا المنظر الموضح في الصور, منزل بهذا الشكل الفظيع من الخراب والدمار, يتحول من هذا الشكل المزري إلى تحفة فنية عصرية بمعنى الكلمة.

هذا ما سنراه في الصور القادمة, حيث نرى منزلاً وبالأخص المطبخ وغرفة المعيشة ذات صور صادمة تجعل الشخص يشمئز من المنظر العام لهذا المنزل قبل أن يتجول فيه, وبالتالي عندما يكتشف ويتفاجئ بما قد حدث لهذا المنزل بعد التغييرات الجذرية التي تجعل من الشكل المدمر شكل عصري أنيق, فهنا نستطيع أن نفسر لماذا يمكن لنا التغيير, والتغيير الذي يحول المتوقع إلى حقيقة فعلية تفاجئ الجميع.