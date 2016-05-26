قبل التغيير شئ… وبعد التغيير الواقع أصبح حقيقة

هل تتخيل أن ترى منزلاً بهذا المنظر الموضح في الصور, منزل بهذا الشكل الفظيع من الخراب والدمار, يتحول من هذا الشكل المزري إلى تحفة فنية عصرية بمعنى الكلمة.
هذا ما سنراه في الصور القادمة, حيث نرى منزلاً وبالأخص المطبخ وغرفة المعيشة ذات صور صادمة تجعل الشخص يشمئز من المنظر العام لهذا المنزل قبل أن يتجول فيه, وبالتالي عندما يكتشف ويتفاجئ بما قد حدث لهذا المنزل بعد التغييرات الجذرية التي تجعل من الشكل المدمر شكل عصري أنيق, فهنا نستطيع أن نفسر لماذا يمكن لنا التغيير, والتغيير الذي يحول المتوقع إلى حقيقة فعلية تفاجئ الجميع.
هذه الصورة توضح لنا منظر المطبخ قبل أن نبدأ في أخذ قرار التغيير, هذا المنظر الذي يسوء كل شخص منا عندما يمكن أن تشعر أن هذا المكان هو أحد أركان منزلك, ففي هذه الحالة نبدأ في التفكير جدياً في أن نأخذ القرار الجاد للتغيير, وعندما نأخذ هذا القرار يجب علينا أن نختار وبعناية ما يمكننا تغييره في هذا المكان, خصوصاً إذا كان يحتاج إلى تغييرات جذرية.
عندما نصنع التغيير يتبادر إلى الأذهان التصميم ذو الفن الراقي فنجد EAO-PORTUGAL, ARQUITECTURA lda المهندس المعماري في Lisboa يعرض لنا مثل هذا التصميم الفاخر الذي قد يجعلنا نسرع في أخذ قرار التغيير مهما كانت الأسباب.
نرى في هذه الصورة عندما بدأت فكرة التغيير تدخل مرحلة التنفيذ وإضافة التصميمات الحديثة والعصرية ليتشكل لنا ما سنراه في الصور القادمة.
هنا حيث تم التصميم ووضع اللمسات الساحرة بالمكان, فنجد السلالم ولونها المتناسق مع لون الأرضية العصري وهو البني الفاتح, ونجد جودة الأرضية والسلالم واضحة لنا من خلال تداخل الأضواء لتعطي بريقاً لامعاً يشعرنا دائماً بأن المنزل جديد وسيظل جديداً.
في هذه الصورة يتضح لنا مستوى أناقة وجمال التصميم الخاص بغرفة المعيشة ومدى تناسقه مع التصميم والتغيير الذي تم في المنزل ككل, فنرى الجدران البيضاء وتداخلها مع الأرضية الخشبية البنية اللون, ومع لون الأثاث العصري الأبيض الراقي الذي يعطي شعوراً بأناقة المكان وترتيب الغرفة.
يتضح لنا أخيراً كيف قامت فكرة التغيير بصناعة الفرق بين ما كنا نراه في الصور الأولى وما نراه الآن في المنزل ككل وخاصة غرفة النوم, حيث نرى دقة الترتيب وتوزيع الأماكن ومدى جمال شكل الستائر التي تتداخل مع ضوء الشمس والغرفة في آن واحد.
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