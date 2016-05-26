الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل التغيير شئ… وبعد التغيير الواقع أصبح حقيقة

Marwan Marwan
Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
Loading admin actions …

هل تتخيل أن ترى منزلاً بهذا المنظر الموضح في الصور, منزل بهذا الشكل الفظيع من الخراب والدمار, يتحول من هذا الشكل المزري إلى تحفة فنية عصرية بمعنى الكلمة.

هذا ما سنراه في الصور القادمة, حيث نرى منزلاً وبالأخص المطبخ وغرفة المعيشة ذات صور صادمة تجعل الشخص يشمئز من المنظر العام لهذا المنزل قبل أن يتجول فيه, وبالتالي عندما يكتشف ويتفاجئ بما قد حدث لهذا المنزل بعد التغييرات الجذرية التي تجعل من الشكل المدمر شكل عصري أنيق, فهنا نستطيع أن نفسر لماذا يمكن لنا التغيير, والتغيير الذي يحول المتوقع إلى حقيقة فعلية تفاجئ الجميع.

مطبخ بشكل مزري

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

هذه الصورة توضح لنا منظر المطبخ قبل أن نبدأ في أخذ قرار التغيير, هذا المنظر الذي يسوء كل شخص منا عندما يمكن أن تشعر أن هذا المكان هو أحد أركان منزلك, ففي هذه الحالة نبدأ في التفكير جدياً في أن نأخذ القرار الجاد للتغيير, وعندما نأخذ هذا القرار يجب علينا أن نختار وبعناية ما يمكننا تغييره في هذا المكان, خصوصاً إذا كان يحتاج إلى تغييرات جذرية.

عندما يصبح الحلم حقيقة

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

عندما نصنع التغيير يتبادر إلى الأذهان التصميم ذو الفن الراقي فنجد EAO-PORTUGAL, ARQUITECTURA lda المهندس المعماري في Lisboa يعرض لنا مثل هذا التصميم الفاخر الذي قد يجعلنا نسرع في أخذ قرار التغيير مهما كانت الأسباب.

عندما يحين التغيير

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

نرى في هذه الصورة عندما بدأت فكرة التغيير تدخل مرحلة التنفيذ وإضافة التصميمات الحديثة والعصرية ليتشكل لنا ما سنراه في الصور القادمة.

الواقع الحقيقي

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

هنا حيث تم التصميم ووضع اللمسات الساحرة بالمكان, فنجد السلالم ولونها المتناسق مع لون الأرضية العصري وهو البني الفاتح, ونجد جودة الأرضية والسلالم واضحة لنا من خلال تداخل الأضواء لتعطي بريقاً لامعاً يشعرنا دائماً بأن المنزل جديد وسيظل جديداً.

غرفة المعيشة

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

في هذه الصورة يتضح لنا مستوى أناقة وجمال التصميم الخاص بغرفة المعيشة ومدى تناسقه مع التصميم والتغيير الذي تم في المنزل ككل, فنرى الجدران البيضاء وتداخلها مع الأرضية الخشبية البنية اللون, ومع لون الأثاث العصري الأبيض الراقي الذي يعطي شعوراً بأناقة المكان وترتيب الغرفة.

غرفة النوم وأناقة التصميم

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

يتضح لنا أخيراً كيف قامت فكرة التغيير بصناعة الفرق بين ما كنا نراه في الصور الأولى وما نراه الآن في المنزل ككل وخاصة غرفة النوم, حيث نرى دقة الترتيب وتوزيع الأماكن ومدى جمال شكل الستائر التي تتداخل مع ضوء الشمس والغرفة في آن واحد.

للمزيد من المقالات ننصحكم بقراءة :  قبل وبعد!! انجاز معماري رائع

البيت المتناغم
هل تحب التغيير دائماً؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً