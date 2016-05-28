تصميمات داخلية للمنزل… جديدة وعصرية

فعلاً ما أجمل التصميمات الداخلية حين تعطي إنطباعاً عن المكان أنه المكان المثالي أو المكان الفاخر, هذا المكان الذي يشعرنا بالراحة والإنسجام بمجرد النظر إليه, فما بالكم عندما نجلس فيه, هذا المكان الذي نتكلم عنه هو هذا المنزل ذو التصميم الحديث, بعيداً عن التصميمات التقليدية.

سنرى في الصور التالية روعة هذا التصميم, ومدى تناسق الألوان وتداخلها, ومدى جودة الخامات المستخدمة في تصميم أرضية ذلك المنزل وتصميم الأثاث, بالإضافة إلى الإضاءة والمساحات المستخدمة في المنزل والإبداع في تقسيم غرف المنزل.

نرى روعة التنظيم والفصل بين الغرف بالزجاج الشفاف, ليساعد على الإهتمام والمتابعة لكل أفراد العائلة بعضها مع بعض, هذا التصميم الراقي والعصري في نفس الوقت لمنزل هو نفسه يطل على حديقة وشجر وخضرة, مما تجعلنا نشعر بالإنسجام مع الطبيعة والإستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

فهذا المنزل ليس فقط ذو تصميم داخلي مميز, بل إنه يتميز بالإطلالة المباشرة على الطبيعة الساحرة, بالإضافة أيضاً لإحتوائه على مسبح بالخارج, ليستمتع أفراد الأسرة الواحدة بالمياة النقية والإستجمام, بل ويتميز أيضاً بالخصوصية.