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تصميمات داخلية للمنزل… جديدة وعصرية

Marwan Marwan
Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حمام
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فعلاً ما أجمل التصميمات الداخلية حين تعطي إنطباعاً عن المكان أنه المكان المثالي أو المكان الفاخر, هذا المكان الذي يشعرنا بالراحة والإنسجام بمجرد النظر إليه, فما بالكم عندما نجلس فيه, هذا المكان الذي نتكلم عنه هو هذا المنزل ذو التصميم الحديث, بعيداً عن التصميمات التقليدية.

سنرى في الصور التالية روعة هذا التصميم, ومدى تناسق الألوان وتداخلها, ومدى جودة الخامات المستخدمة في تصميم أرضية ذلك المنزل وتصميم الأثاث, بالإضافة إلى الإضاءة والمساحات المستخدمة في المنزل والإبداع في تقسيم غرف المنزل.

نرى روعة التنظيم والفصل بين الغرف بالزجاج الشفاف, ليساعد على الإهتمام والمتابعة لكل أفراد العائلة بعضها مع بعض, هذا التصميم الراقي والعصري في نفس الوقت لمنزل هو نفسه يطل على حديقة وشجر وخضرة, مما تجعلنا نشعر بالإنسجام مع الطبيعة والإستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

فهذا المنزل ليس فقط ذو تصميم داخلي مميز, بل إنه يتميز بالإطلالة المباشرة على الطبيعة الساحرة, بالإضافة أيضاً لإحتوائه على مسبح بالخارج, ليستمتع أفراد الأسرة الواحدة بالمياة النقية والإستجمام, بل ويتميز أيضاً بالخصوصية.

المنزل من الداخل وتصميم المطبخ

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

نرى في هذه الصورة التصميم العصري والحديث للمطبخ, فنرى تناسق الجدران البيضاء مع الأضواء مع التصميم ذو الطابع البراق لأثاث المطبخ, بجانب مائدة الطعام التي تتوسط المطبخ ولونها البني الذي يتناسق مع لون الأرضية والجدران في نفس ذات الوقت.

غرفة السفرة البسيطة والمطبخ

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هذه الصورة توضح لنا مدى بساطة غرفة السفرة بجانب تصميم المطبخ الرائع, حيث يعطي لنا شعور بالإبتكار في اختيار أثاث المنزل, لتتناسق تلك البساطة لغرفة السفرة مع توزيع الأماكن واستغلال المساحات بشكل مميز جداً.

غرفة المعيشة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هذه الصورة التي تحتوي على غرفة المعيشة حيث مدى تناسق ألوان الجدران المختلفة مع بعضها لبعض, بالإضافة إلى الإستراحة ذات اللون الأسود لتتماشى مع اللون البني للجدار الخاص بالتلفاز الذي يتميز هو أيضاً باللون الأسود.

غرفة السفرة والإطلالة الطبيعية الساحرة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

نرى في هذه الصورة غرفة السفرة التي تحدثنا عنها منذ قليل ولكن من منظور آخر يوضح إطلالتها المباشرة على الطبيعة الخارجية من خضرة وحديقة وبالإضافة إلى إطلالتها على شجرة كبيرة تملأ المكان الخارجي وذلك كله من خلال نافذة زجاجية شفافة.

الفاصل الزجاجي للغرف

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta الممر الحديث، المدخل و الدرج
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

نجد في هذه الصورة مدى روعة التصميم في إبتكار شكل جديد للفصل بين الغرف وهو الفاصل الزجاجي عن طريق نوافذ زجاجية لتساعد على الإهتمام والمتابعة لكل أفراد العائلة بعضها مع بعض.

غرفة النوم

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

نرى في هذه الصورة غرفة النوم الرئيسية وجمال الألوان التي تتميز بها المفارش الخاصة بالسرير وتناسقها مع لون الأرضية الخشبي ومدى الإبداع في إستغلال المساحات في وجود أرفف مخصصة للملابس بشكل منظم ومتناسق.

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الحمام وروعة التصميم العصري

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

نرى في هذه الصورة روعة التصميم العصري للحمام ومدى تداخل الألوان بعضها مع بعض, فنرى تداخل اللون الأزرق الفاتح مع إضاءة الحمام الخفيفة لتنتج لنا لوناً أخضراً خفيفاً, فيصبح الشكل متناسق جداً في تداخل الثلاث ألوان بعضها مع بعض, بالإضافة إلى اللون البني الخشبي لأثاث الحمام الخاص بالأحواض ومدى تناسقها مع اللون الأبيض الخاص بتلك الأحواض.

المنزل من الخارج

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حديقة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هذه الصورة توضح لنا ما كنا تحدثنا عنه في هذه المقالة أكثر من مرة, وهو إطلالة هذا المنزل على الخضرة والأشجار الطبيعية مما يساعد على الراحة والهدوء بمجرد النظر لتلك المناظر الطبيعية والإنسجام معها.

المسبح والتصميم الرائع

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta مسبح
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هذه الصورة توضح لنا دقة تصميم المسبح حيث يتميز بالمساحة المتطابقة مع مساحة المكان, بل ويتناسق طوله مع طول المكان أيضاً مما يساعد على الإستمتاع بهذه المياة النقية بشكل كامل بدون الإرتباط بمحدودية المكان أو ضيقه.

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