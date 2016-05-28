تصميمات داخلية للمنزل… جديدة وعصرية

فعلاً ما أجمل التصميمات الداخلية حين تعطي إنطباعاً عن المكان أنه المكان المثالي أو المكان الفاخر, هذا المكان الذي يشعرنا بالراحة والإنسجام بمجرد النظر إليه, فما بالكم عندما نجلس فيه, هذا المكان الذي نتكلم عنه هو هذا المنزل ذو التصميم الحديث, بعيداً عن التصميمات التقليدية.
سنرى في الصور التالية روعة هذا التصميم, ومدى تناسق الألوان وتداخلها, ومدى جودة الخامات المستخدمة في تصميم أرضية ذلك المنزل وتصميم الأثاث, بالإضافة إلى الإضاءة والمساحات المستخدمة في المنزل والإبداع في تقسيم غرف المنزل.
نرى روعة التنظيم والفصل بين الغرف بالزجاج الشفاف, ليساعد على الإهتمام والمتابعة لكل أفراد العائلة بعضها مع بعض, هذا التصميم الراقي والعصري في نفس الوقت لمنزل هو نفسه يطل على حديقة وشجر وخضرة, مما تجعلنا نشعر بالإنسجام مع الطبيعة والإستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.
فهذا المنزل ليس فقط ذو تصميم داخلي مميز, بل إنه يتميز بالإطلالة المباشرة على الطبيعة الساحرة, بالإضافة أيضاً لإحتوائه على مسبح بالخارج, ليستمتع أفراد الأسرة الواحدة بالمياة النقية والإستجمام, بل ويتميز أيضاً بالخصوصية.
نرى في هذه الصورة التصميم العصري والحديث للمطبخ, فنرى تناسق الجدران البيضاء مع الأضواء مع التصميم ذو الطابع البراق لأثاث المطبخ, بجانب مائدة الطعام التي تتوسط المطبخ ولونها البني الذي يتناسق مع لون الأرضية والجدران في نفس ذات الوقت.
هذه الصورة توضح لنا مدى بساطة غرفة السفرة بجانب تصميم المطبخ الرائع, حيث يعطي لنا شعور بالإبتكار في اختيار أثاث المنزل, لتتناسق تلك البساطة لغرفة السفرة مع توزيع الأماكن واستغلال المساحات بشكل مميز جداً.
هذه الصورة التي تحتوي على غرفة المعيشة حيث مدى تناسق ألوان الجدران المختلفة مع بعضها لبعض, بالإضافة إلى الإستراحة ذات اللون الأسود لتتماشى مع اللون البني للجدار الخاص بالتلفاز الذي يتميز هو أيضاً باللون الأسود.
نرى في هذه الصورة غرفة السفرة التي تحدثنا عنها منذ قليل ولكن من منظور آخر يوضح إطلالتها المباشرة على الطبيعة الخارجية من خضرة وحديقة وبالإضافة إلى إطلالتها على شجرة كبيرة تملأ المكان الخارجي وذلك كله من خلال نافذة زجاجية شفافة.
نجد في هذه الصورة مدى روعة التصميم في إبتكار شكل جديد للفصل بين الغرف وهو الفاصل الزجاجي عن طريق نوافذ زجاجية لتساعد على الإهتمام والمتابعة لكل أفراد العائلة بعضها مع بعض.
نرى في هذه الصورة غرفة النوم الرئيسية وجمال الألوان التي تتميز بها المفارش الخاصة بالسرير وتناسقها مع لون الأرضية الخشبي ومدى الإبداع في إستغلال المساحات في وجود أرفف مخصصة للملابس بشكل منظم ومتناسق.
نرى في هذه الصورة روعة التصميم العصري للحمام ومدى تداخل الألوان بعضها مع بعض, فنرى تداخل اللون الأزرق الفاتح مع إضاءة الحمام الخفيفة لتنتج لنا لوناً أخضراً خفيفاً, فيصبح الشكل متناسق جداً في تداخل الثلاث ألوان بعضها مع بعض, بالإضافة إلى اللون البني الخشبي لأثاث الحمام الخاص بالأحواض ومدى تناسقها مع اللون الأبيض الخاص بتلك الأحواض.
هذه الصورة توضح لنا ما كنا تحدثنا عنه في هذه المقالة أكثر من مرة, وهو إطلالة هذا المنزل على الخضرة والأشجار الطبيعية مما يساعد على الراحة والهدوء بمجرد النظر لتلك المناظر الطبيعية والإنسجام معها.
هذه الصورة توضح لنا دقة تصميم المسبح حيث يتميز بالمساحة المتطابقة مع مساحة المكان, بل ويتناسق طوله مع طول المكان أيضاً مما يساعد على الإستمتاع بهذه المياة النقية بشكل كامل بدون الإرتباط بمحدودية المكان أو ضيقه.