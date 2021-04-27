10 نماذج مبتكرة للمنازل ذات الطابق الواحد

إذا كنت تبحث عن منزل جديد، أو تصمم منزلًا خاصًا بك، فإن أحد الاعتبارات الأولى هو ما إذا كنت تريد شراء منزل من طابق أو طابقين. كلاهما له فوائد، فالمنازل المكونة من طابقين تسمح بمساحة أكبر، وهي أفضل للعائلات الكبيرة، ولكن من الصعب أيضًا تنظيفها وصيانتها، وسيجد كبار السن ممن يعانون من صعوبة الحركة عائقا في التنقل بين الطوابق واستعمال السلم.
إذا أردت أن تتجنب مثل هذه الصعوبات، فعليك التفكير في المنزل ذات الطابق الواحد، واليوم سنعرض لك بعض النماذج المختلفة لمساعدتك في اختيار منزل يناسبك، ولإثبات أنه من خلال التخطيط والتصميم الذكي، فإن طابق واحد هو كل ما تحتاجه على الإطلاق.
نعرض لك مخطط ثلاثي الأبعاد لمنزل كلاسيكي رائع في الضواحي، ولكن مع فناء مذهل وواسع، مع المخططات ثلاثية الأبعاد، تستطيع الحصول على صورة دقيقة للمنزل الذي تتمناه. ويبدو هذا المنزل مذهلاً، حيث يوفر سقفه الكلاسيكي المصنوع من القرميد الأحمر طابعًا مميزًا للجدران البيضاء النقية التي تجعل من الفناء مساحة مضيئة ومشرقة.
يُنظر إلى الطوب على أنه مادة تقليدية، ويعطيك شعورا أن المنزل منذ عقود من الزمن، ولكن هذا تصميم معاصر تمامًا يستخدم الطوب لإحداث تأثير مذهل. يتميز هذا الهيكل البسيط بنوافذ ضخمة تطل على الفناء الخلفي، لكنه يوفر الخصوصية من خلال جدار فاصل ونوافذ صغيرة تطل على الشارع. ويمزج هذا المنزل بين الطبيعة والتصميم الحديث في آن واحد.
بالنسبة للدول ذات المناخ الحار، فهي تحتاج أكبر قدر ممكن من تدفق الهواء داخل المنزل لإبقائه منعشًا، ومنع الرطوبة من التأثير على الهيكل. يمكنك تنفيذ مثل هذا المنزل مع سقف مرتفع، فالسقف الكبير المصنوع من القش يمنع دخول الكثير من أشعة الشمس المباشرة إلى المنزل.
يتميز هذا المنزل بأبواب منزلقة ذات جدران كاملة تسمح لأشعة الشمس بالانتشار داخل منزلك، وهيكل بسيط للتصميم الداخلي. يتميز المنزل بمساحة اجتماعية ذات مخطط مفتوح يتكون من غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ، وتتميز جميعها بإطلالات خلابة على الحديقة، في حين أن غرف النوم في أماكن أكثر خصوصية ومخفية في الخلف.
يقع هذا المنزل وسط مناظر طبيعية خلابة، وهو مستوحى من منازل ريفية كلاسيكية، ولكنه يقوم باستخدام مواد جديدة وتفاصيل ذكية، فالجدران مصنوعة من أحجار مغطاة بشبكة سلكية، وهي فكرة فريدة حقًا ورائعة للتحكم في درجة الحرارة، وتكمل ممر الحصى بأسلوب متناغم.
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لدينا هنا تصميم آخر بسيط، فهذا المنزل بارتفاع متنوع للسقف يسمح بتحسين دوران الهواء، والحصول على المزيد من ضوء الشمس. يميل المهندسون المعماريون إلى دمج النوافذ الكبيرة في التصميم من أجل الحفاظ على المنازل منعشة ودافئة، وتجنب التلف الناتج عن الرطوبة.
مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، يبحث الناس عن طرق لبناء منازل مدمجة و مريحة في نفس الوقت، وقد نجح هذا المشروع في تحقيق ذلك. لا يزال هذا التصميم البسيط قادرًا على تضمين حديقة خارجية، في حين أن السقف المنحدر عملي وممتع بصريًا.
يأخذ هذا المنزل أيضًا الفكرة الأساسية لمنازل الضواحي التقليدية، ويقوم بتحديثها ببض العناصر مثل الفناء المغلق. يحتوي السقف المائل على مستويات مختلفة، مما يسمح بارتفاعات أكبر، مع ساحة أمامية كبيرة، وهذا هو المنزل المثالي لتربية الأطفال.
يمنح الطوب المنازل مظهرًا ريفيًا كلاسيكيا، ولكنه أيضًا مكلف نسبيًا، لذا فإن استخدامه للحصول على تفاصيل مثل الموجودة في هذا المنزل يعد حل وسط رائع، ويبدو الحجر رائعًا مقابل اللون الرمادي الداكن للسقف، في حين أن الجص الأبيض عملي ويساعد على إبراز ألوان الحديقة النابضة بالحياة.
يحتوي هذا المنزل على منطقة فناء مستوحاة من تصميم البحر الأبيض المتوسط، ولكن مع إحساس معاصر. نرى نوافذ كاملة الجدران تطمس الخط الفاصل بين المساحات الداخلية والخارجية، وهي فكرة رائعة إذا كان لديك فناء خلفي لضمان الخصوصية. تكمل الخطوط المستقيمة للتصميم العشب المشذب، مما يجعل المنزل صيفيًا أنيقًا ومنعشا.