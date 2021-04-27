10 نماذج مبتكرة للمنازل ذات الطابق الواحد

إذا كنت تبحث عن منزل جديد، أو تصمم منزلًا خاصًا بك، فإن أحد الاعتبارات الأولى هو ما إذا كنت تريد شراء منزل من طابق أو طابقين. كلاهما له فوائد، فالمنازل المكونة من طابقين تسمح بمساحة أكبر، وهي أفضل للعائلات الكبيرة، ولكن من الصعب أيضًا تنظيفها وصيانتها، وسيجد كبار السن ممن يعانون من صعوبة الحركة عائقا في التنقل بين الطوابق واستعمال السلم.

إذا أردت أن تتجنب مثل هذه الصعوبات، فعليك التفكير في المنزل ذات الطابق الواحد، واليوم سنعرض لك بعض النماذج المختلفة لمساعدتك في اختيار منزل يناسبك، ولإثبات أنه من خلال التخطيط والتصميم الذكي، فإن طابق واحد هو كل ما تحتاجه على الإطلاق.