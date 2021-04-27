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10 نماذج مبتكرة للمنازل ذات الطابق الواحد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CASA ANDRADA, METODO33 METODO33 منازل
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إذا كنت تبحث عن منزل جديد، أو تصمم منزلًا خاصًا بك، فإن أحد الاعتبارات الأولى هو ما إذا كنت تريد شراء منزل من طابق أو طابقين. كلاهما له فوائد، فالمنازل المكونة من طابقين تسمح بمساحة أكبر، وهي أفضل للعائلات الكبيرة، ولكن من الصعب أيضًا تنظيفها وصيانتها، وسيجد كبار السن ممن يعانون من صعوبة الحركة عائقا في التنقل بين الطوابق واستعمال السلم.

إذا أردت أن تتجنب مثل هذه الصعوبات، فعليك التفكير في المنزل ذات الطابق الواحد، واليوم سنعرض لك بعض النماذج المختلفة لمساعدتك في اختيار منزل يناسبك، ولإثبات أنه من خلال التخطيط والتصميم الذكي، فإن طابق واحد هو كل ما تحتاجه على الإطلاق.

تصميم كلاسيكي أنيق

homify منزل عائلي صغير
homify

homify
homify
homify

نعرض لك مخطط ثلاثي الأبعاد لمنزل كلاسيكي رائع في الضواحي، ولكن مع فناء مذهل وواسع، مع المخططات ثلاثية الأبعاد، تستطيع الحصول على صورة دقيقة للمنزل الذي تتمناه. ويبدو هذا المنزل مذهلاً، حيث يوفر سقفه الكلاسيكي المصنوع من القرميد الأحمر طابعًا مميزًا للجدران البيضاء النقية التي تجعل من الفناء مساحة مضيئة ومشرقة.

منزل عصري من الطوب الأحمر

SouthEast façade FG ARQUITECTES منازل
FG ARQUITECTES

SouthEast façade

FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES

يُنظر إلى الطوب على أنه مادة تقليدية، ويعطيك شعورا أن المنزل منذ عقود من الزمن، ولكن هذا تصميم معاصر تمامًا يستخدم الطوب لإحداث تأثير مذهل. يتميز هذا الهيكل البسيط بنوافذ ضخمة تطل على الفناء الخلفي، لكنه يوفر الخصوصية من خلال جدار فاصل ونوافذ صغيرة تطل على الشارع. ويمزج هذا المنزل بين الطبيعة والتصميم الحديث في آن واحد.

منزل مع أسقف مرتفعة

Casa en Gaüses, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach منازل
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

بالنسبة للدول ذات المناخ الحار، فهي تحتاج أكبر قدر ممكن من تدفق الهواء داخل المنزل لإبقائه منعشًا، ومنع الرطوبة من التأثير على الهيكل. يمكنك تنفيذ مثل هذا المنزل مع سقف مرتفع، فالسقف الكبير المصنوع من القش يمنع دخول الكثير من أشعة الشمس المباشرة إلى المنزل.

أنيق ومتطور

Orchard Hill JAMIE FALLA غرفة المعيشة
JAMIE FALLA

Orchard Hill

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

يتميز هذا المنزل بأبواب منزلقة ذات جدران كاملة تسمح لأشعة الشمس بالانتشار داخل منزلك، وهيكل بسيط للتصميم الداخلي. يتميز المنزل بمساحة اجتماعية ذات مخطط مفتوح يتكون من غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ، وتتميز جميعها بإطلالات خلابة على الحديقة، في حين أن غرف النوم في أماكن أكثر خصوصية ومخفية في الخلف.


كوخ ريفي معاصر

KROPKA STUDIO'S PROJECT, Kropka Studio Kropka Studio منازل
Kropka Studio

KROPKA STUDIO'S PROJECT

Kropka Studio
Kropka Studio
Kropka Studio

يقع هذا المنزل وسط مناظر طبيعية خلابة، وهو مستوحى من منازل ريفية كلاسيكية، ولكنه يقوم باستخدام مواد جديدة وتفاصيل ذكية، فالجدران مصنوعة من أحجار مغطاة بشبكة سلكية، وهي فكرة فريدة حقًا ورائعة للتحكم في درجة الحرارة، وتكمل ممر الحصى بأسلوب متناغم.

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تصميم يخطف الأنظار

แบบบ้านโมเดิร์น Architect-BKK, บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด
บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด

บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด
บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด
บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด

لدينا هنا تصميم آخر بسيط، فهذا المنزل بارتفاع متنوع للسقف يسمح بتحسين دوران الهواء، والحصول على المزيد من ضوء الشمس. يميل المهندسون المعماريون إلى دمج النوافذ الكبيرة في التصميم من أجل الحفاظ على المنازل منعشة ودافئة، وتجنب التلف الناتج عن الرطوبة.

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منازل مدمجة

Rear view of the new single storey extension ArchitectureLIVE منازل White extension,courtyard extension,single storey,green window frame,bifold doors,white render,zinc roof,butterfly roof,full height windows,patio
ArchitectureLIVE

Rear view of the new single storey extension

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، يبحث الناس عن طرق لبناء منازل مدمجة و مريحة في نفس الوقت، وقد نجح هذا المشروع في تحقيق ذلك. لا يزال هذا التصميم البسيط قادرًا على تضمين حديقة خارجية، في حين أن السقف المنحدر عملي وممتع بصريًا.

تطور جديد

แบบบ้านชั้นเดียว, Takuapa125 Takuapa125 منازل
Takuapa125

Takuapa125
Takuapa125
Takuapa125

يأخذ هذا المنزل أيضًا الفكرة الأساسية لمنازل الضواحي التقليدية، ويقوم بتحديثها ببض العناصر مثل الفناء المغلق. يحتوي السقف المائل على مستويات مختلفة، مما يسمح بارتفاعات أكبر، مع ساحة أمامية كبيرة، وهذا هو المنزل المثالي لتربية الأطفال.

منزل حجري أنيق

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يمنح الطوب المنازل مظهرًا ريفيًا كلاسيكيا، ولكنه أيضًا مكلف نسبيًا، لذا فإن استخدامه للحصول على تفاصيل مثل الموجودة في هذا المنزل يعد حل وسط رائع، ويبدو الحجر رائعًا مقابل اللون الرمادي الداكن للسقف، في حين أن الجص الأبيض عملي ويساعد على إبراز ألوان الحديقة النابضة بالحياة.


صيفي منعش

CASA ANDRADA, METODO33 METODO33 منازل
METODO33

METODO33
METODO33
METODO33

يحتوي هذا المنزل على منطقة فناء مستوحاة من تصميم البحر الأبيض المتوسط​​، ولكن مع إحساس معاصر. نرى نوافذ كاملة الجدران تطمس الخط الفاصل بين المساحات الداخلية والخارجية، وهي فكرة رائعة إذا كان لديك فناء خلفي لضمان الخصوصية. تكمل الخطوط المستقيمة للتصميم العشب المشذب، مما يجعل المنزل صيفيًا أنيقًا ومنعشا.


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